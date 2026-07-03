Configurations de déploiement avancées pour le chart Helm ClickStack v1.x

Obsolète — chart v1.x v1.x, qui est en mode maintenance. Pour le chart v2.x, consultez Cette page décrit les options de déploiement du chart Helm inline-template, qui est en mode maintenance. Pour le chart v2.x, consultez Options de déploiement Helm . Pour migrer, consultez le guide de mise à niveau

Ce guide présente les options de déploiement avancées de ClickStack avec Helm. Pour une installation de base, consultez le guide principal de déploiement Helm

Le chart Helm de ClickStack prend en charge plusieurs configurations de déploiement :

Stack complète (par défaut) - Tous les composants sont inclus

(par défaut) - Tous les composants sont inclus ClickHouse externe - Utiliser un cluster ClickHouse existant

- Utiliser un cluster ClickHouse existant collecteur OTEL externe - Utiliser une infrastructure OTel existante

- Utiliser une infrastructure OTel existante Déploiement minimal - HyperDX uniquement, avec des dépendances externes

​ ClickHouse externe

Si vous avez déjà un cluster ClickHouse (y compris ClickHouse Cloud), vous pouvez désactiver le ClickHouse intégré et vous connecter à votre instance externe.

​ Option 1 : Configuration intégrée (développement/test)

Utilisez cette approche pour des tests rapides ou dans des environnements hors production :

# values-external-clickhouse.yaml clickhouse : enabled : false # Disable the built-in ClickHouse otel : clickhouseEndpoint : "tcp://your-clickhouse-server:9000" clickhousePrometheusEndpoint : "http://your-clickhouse-server:9363" # Optional hyperdx : defaultConnections : | [ { "name": "External ClickHouse", "host": "http://your-clickhouse-server:8123", "port": 8123, "username": "your-username", "password": "your-password" } ]

Installez avec cette configuration :

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse.yaml

​ Option 2 : Secret externe (recommandé pour la production)

Pour les déploiements en production où vous souhaitez conserver les identifiants séparés de votre configuration Helm :

​ Créez vos fichiers de configuration

# Create connections.json cat << EOF > connections.json [ { "name": "Production ClickHouse", "host": "https://your-production-clickhouse.com", "port": 8123, "username": "hyperdx_user", "password": "your-secure-password" } ] EOF # Create sources.json cat << EOF > sources.json [ { "from": { "databaseName": "default", "tableName": "otel_logs" }, "kind": "log", "name": "Logs", "connection": "Production ClickHouse", "timestampValueExpression": "TimestampTime", "displayedTimestampValueExpression": "Timestamp", "implicitColumnExpression": "Body", "serviceNameExpression": "ServiceName", "bodyExpression": "Body", "eventAttributesExpression": "LogAttributes", "resourceAttributesExpression": "ResourceAttributes", "severityTextExpression": "SeverityText", "traceIdExpression": "TraceId", "spanIdExpression": "SpanId" }, { "from": { "databaseName": "default", "tableName": "otel_traces" }, "kind": "trace", "name": "Traces", "connection": "Production ClickHouse", "timestampValueExpression": "Timestamp", "displayedTimestampValueExpression": "Timestamp", "implicitColumnExpression": "SpanName", "serviceNameExpression": "ServiceName", "traceIdExpression": "TraceId", "spanIdExpression": "SpanId", "durationExpression": "Duration" } ] EOF

​ Créer le secret Kubernetes

kubectl create secret generic hyperdx-external-config \ --from-file=connections.json=connections.json \ --from-file=sources.json=sources.json # Clean up local files rm connections.json sources.json

​ Configurer Helm pour utiliser le secret

# values-external-clickhouse-secret.yaml clickhouse : enabled : false otel : clickhouseEndpoint : "tcp://your-clickhouse-server:9000" clickhousePrometheusEndpoint : "http://your-clickhouse-server:9363" hyperdx : useExistingConfigSecret : true existingConfigSecret : "hyperdx-external-config" existingConfigConnectionsKey : "connections.json" existingConfigSourcesKey : "sources.json"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse-secret.yaml

​ Using ClickHouse Cloud

Plus précisément pour ClickHouse Cloud :

# values-clickhouse-cloud.yaml clickhouse : enabled : false persistence : enabled : false otel : clickhouseEndpoint : "tcp://your-cloud-instance.clickhouse.cloud:9440?secure=true" hyperdx : useExistingConfigSecret : true existingConfigSecret : "clickhouse-cloud-config" existingConfigConnectionsKey : "connections.json" existingConfigSourcesKey : "sources.json"

​ Collecteur OTEL externe

Si vous disposez déjà d’une infrastructure de collecteurs OTEL :

# values-external-otel.yaml otel : enabled : false # Disable the built-in OTEL collector hyperdx : otelExporterEndpoint : "http://your-otel-collector:4318"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-otel.yaml

Pour savoir comment exposer les endpoints de l’OTel collector via un ingress, consultez Configuration de l’ingress

​ Déploiement minimal

Pour les organisations disposant déjà d’une infrastructure en place, déployez uniquement HyperDX :

# values-minimal.yaml clickhouse : enabled : false otel : enabled : false hyperdx : otelExporterEndpoint : "http://your-otel-collector:4318" # Option 1: Inline (for testing) defaultConnections : | [ { "name": "External ClickHouse", "host": "http://your-clickhouse-server:8123", "port": 8123, "username": "your-username", "password": "your-password" } ] # Option 2: External secret (production) # useExistingConfigSecret: true # existingConfigSecret: "my-external-config" # existingConfigConnectionsKey: "connections.json" # existingConfigSourcesKey: "sources.json"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-minimal.yaml