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Obsolète — chart v1.xCette page décrit les options de déploiement du chart Helm inline-template v1.x, qui est en mode maintenance. Pour le chart v2.x, consultez Options de déploiement Helm. Pour migrer, consultez le guide de mise à niveau.
Ce guide présente les options de déploiement avancées de ClickStack avec Helm. Pour une installation de base, consultez le guide principal de déploiement Helm.

Vue d’ensemble

Le chart Helm de ClickStack prend en charge plusieurs configurations de déploiement :
  • Stack complète (par défaut) - Tous les composants sont inclus
  • ClickHouse externe - Utiliser un cluster ClickHouse existant
  • collecteur OTEL externe - Utiliser une infrastructure OTel existante
  • Déploiement minimal - HyperDX uniquement, avec des dépendances externes

ClickHouse externe

Si vous avez déjà un cluster ClickHouse (y compris ClickHouse Cloud), vous pouvez désactiver le ClickHouse intégré et vous connecter à votre instance externe.

Option 1 : Configuration intégrée (développement/test)

Utilisez cette approche pour des tests rapides ou dans des environnements hors production :
Installez avec cette configuration :

Option 2 : Secret externe (recommandé pour la production)

Pour les déploiements en production où vous souhaitez conserver les identifiants séparés de votre configuration Helm :

Créez vos fichiers de configuration

Créer le secret Kubernetes

Configurer Helm pour utiliser le secret

Using ClickHouse Cloud

Plus précisément pour ClickHouse Cloud :

Collecteur OTEL externe

Si vous disposez déjà d’une infrastructure de collecteurs OTEL :
Pour savoir comment exposer les endpoints de l’OTel collector via un ingress, consultez Configuration de l’ingress.

Déploiement minimal

Pour les organisations disposant déjà d’une infrastructure en place, déployez uniquement HyperDX :

Étapes suivantes

Dernière modification le 3 juillet 2026