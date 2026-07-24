Puede usar ClickPipes para ingestar datos desde su base de datos Postgres de origen a ClickHouse Cloud. La base de datos Postgres de origen puede estar alojada en sus instalaciones o en la nube, incluidos Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure Database for Postgres, Supabase y otros.

Terraform. Los ClickPipes de Postgres se pueden implementar y gestionar manualmente mediante la UI de ClickPipes, así como de forma programática con OpenAPI

​ Requisitos previos

Para empezar, primero debes asegurarte de que tu base de datos de Postgres esté configurada correctamente. Según tu instancia de Postgres de origen, puedes seguir cualquiera de las siguientes guías:

Los proxies de Postgres, como PgBouncer, RDS Proxy y Supabase Pooler, no son compatibles con la replicación basada en CDC. Asegúrate de NO usarlos para la configuración de ClickPipes y, en su lugar, añade los detalles de conexión de la base de datos de Postgres real.

Una vez configurada tu base de datos de Postgres de origen, puedes continuar con la creación de tu ClickPipe.

​ Crear tu ClickPipe

Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de ClickHouse Cloud. Si aún no tienes una cuenta, puedes registrarte aquí

En la consola de ClickHouse Cloud, ve a tu servicio de ClickHouse Cloud.

Selecciona el botón Data Sources en el menú lateral izquierdo y haz clic en “Set up a ClickPipe”

Selecciona la tarjeta Postgres CDC

​ Añadir la conexión de tu base de datos Postgres de origen

Completa los datos de conexión de tu base de datos Postgres de origen que configuraste en el paso de requisitos previos.

Antes de empezar a añadir los datos de tu conexión, asegúrate de haber incluido las direcciones IP de ClickPipes en la lista de permitidos de las reglas de tu firewall. Puedes encontrar la lista de direcciones IP de ClickPipes aquí . Para obtener más información, consulta las guías de configuración de Postgres de origen enlazadas en la parte superior de esta página

​ (Opcional) Configurar AWS Private Link

Puede usar AWS Private Link para conectarse a su base de datos Postgres de origen si está alojada en AWS. Esto resulta útil si quiere mantener privada la transferencia de datos. Puede seguir la guía de configuración para establecer la conexión

​ (Opcional) Modificar la configuración de TLS

De forma predeterminada, su ClickPipe se creará con TLS habilitado y con verificación del certificado. Estos valores predeterminados se pueden modificar al crear el ClickPipe:

O bien, editarse en la sección Configuración de la conexión de la pestaña Configuración de su ClickPipe pausado:

Donde:

Disable TLS activa o desactiva TLS para la conexión. Desactivar TLS significa que los datos se envían como texto sin cifrar por la red, lo que puede incluir secretos y datos confidenciales.

activa o desactiva TLS para la conexión. Desactivar TLS significa que los datos se envían como texto sin cifrar por la red, lo que puede incluir secretos y datos confidenciales. Skip certificate verification activa o desactiva la verificación del certificado presentado por la base de datos de origen. Tenga en cuenta las implicaciones de seguridad de omitir la verificación del certificado.

activa o desactiva la verificación del certificado presentado por la base de datos de origen. Tenga en cuenta las implicaciones de seguridad de omitir la verificación del certificado. TLS Host (opcional; de forma predeterminada, el Host de origen) es el hostname con el que debe coincidir el CN del certificado cuando la verificación del certificado está habilitada.

(opcional; de forma predeterminada, el Host de origen) es el hostname con el que debe coincidir el CN del certificado cuando la verificación del certificado está habilitada. Upload CA puede usarse para proporcionar una CA cuando la verificación del certificado está habilitada.

​ (Opcional) Configuración del túnel SSH

Puede especificar los detalles del túnel SSH si su base de datos Postgres de origen no es accesible públicamente.

Active el interruptor “Use SSH Tunnelling”. Complete los datos de la conexión SSH. Para usar autenticación con claves, haga clic en “Revoke and generate key pair” para generar un nuevo par de claves y copie la clave pública generada en su servidor SSH, en ~/.ssh/authorized_keys . Haga clic en “Verify Connection” para verificar la conexión.

Asegúrese de permitir dirección IP de ClickPipes en las reglas de su firewall para el host bastión SSH, de modo que ClickPipes pueda establecer el túnel SSH.

Una vez completados los datos de la conexión, haga clic en “Next”.

​ Configuración de la replicación

Asegúrate de seleccionar el slot de replicación en la lista desplegable que creaste en el paso de requisitos previos.

​ Configuración avanzada

Puede configurar las opciones avanzadas si es necesario. A continuación, se ofrece una breve descripción de cada ajuste:

Sync interval : Es el intervalo con el que ClickPipes consultará la base de datos de origen para detectar cambios. Esto afecta al servicio de ClickHouse de destino; si el costo es un factor importante, recomendamos mantenerlo en un valor más alto (superior a 3600 ).

: Es el intervalo con el que ClickPipes consultará la base de datos de origen para detectar cambios. Esto afecta al servicio de ClickHouse de destino; si el costo es un factor importante, recomendamos mantenerlo en un valor más alto (superior a ). Parallel threads for initial load : Es la cantidad de workers en paralelo que se utilizarán para obtener la instantánea inicial. Resulta útil cuando tiene una gran cantidad de tablas y desea controlar cuántos workers en paralelo se usan para obtener la instantánea inicial. Este ajuste se aplica por tabla.

: Es la cantidad de workers en paralelo que se utilizarán para obtener la instantánea inicial. Resulta útil cuando tiene una gran cantidad de tablas y desea controlar cuántos workers en paralelo se usan para obtener la instantánea inicial. Este ajuste se aplica por tabla. Pull batch size : El tamaño del lote de extracción es la cantidad de filas que se obtendrán en un solo lote. Este ajuste se aplica según disponibilidad y puede que no se respete en todos los casos.

: El tamaño del lote de extracción es la cantidad de filas que se obtendrán en un solo lote. Este ajuste se aplica según disponibilidad y puede que no se respete en todos los casos. Snapshot number of rows per partition : Es la cantidad de filas que se obtendrán en cada partición durante la instantánea inicial. Resulta útil cuando sus tablas tienen una gran cantidad de filas y desea controlar cuántas filas se obtienen en cada partición.

: Es la cantidad de filas que se obtendrán en cada partición durante la instantánea inicial. Resulta útil cuando sus tablas tienen una gran cantidad de filas y desea controlar cuántas filas se obtienen en cada partición. Snapshot number of tables in parallel: Es la cantidad de tablas que se obtendrán en paralelo durante la instantánea inicial. Resulta útil cuando tiene una gran cantidad de tablas y desea controlar cuántas tablas se obtienen en paralelo.

​ Configuración de las tablas

Aquí puede seleccionar la base de datos de destino para su ClickPipe. Puede seleccionar una base de datos existente o crear una nueva. Puede seleccionar las tablas que desea replicar desde la base de datos Postgres de origen. Mientras selecciona las tablas, también puede optar por cambiarles el nombre en la base de datos de destino de ClickHouse, así como excluir columnas específicas.

Si está definiendo una clave de ordenación en ClickHouse distinta de la clave primaria de Postgres, no olvide leer todas las consideraciones al respecto

Además, puede proporcionar una expresión PARTITION BY <expr> personalizada para controlar el particionado de la tabla de ClickHouse de destino.

​ Revisa los permisos e inicia ClickPipe

Selecciona el rol “Acceso completo” en el menú desplegable de permisos y haz clic en “Completar configuración”.

Una vez que haya configurado su ClickPipe para replicar datos de PostgreSQL a ClickHouse Cloud, puede centrarse en cómo consultar y modelar sus datos para obtener un rendimiento óptimo. Consulte la guía de migración para evaluar qué estrategia se adapta mejor a sus necesidades, así como las páginas Estrategias de deduplicación (usando CDC) Claves de ordenación para conocer las buenas prácticas aplicables a las cargas de trabajo con CDC.