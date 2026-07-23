Configure la tabla, el esquema y la configuración

Ahora debe crear una tabla nueva o seleccionar una existente donde se almacenarán los datos entrantes.

Seleccione si desea cargar los datos en una tabla nueva o en una tabla existente Seleccione la base de datos que desea usar y el nombre que tendrá la tabla si es nueva Elija una o varias claves de ordenación Defina los mapeos del archivo de origen a la tabla de destino para el nombre de columna, el tipo de columna, el valor predeterminado y la nulabilidad Por último, especifique opciones avanzadas de configuración, como el tipo de motor que desea usar, la expresión de particionado y la clave primaria

Cuando haya terminado de configurar la tabla, el esquema y la configuración, haga clic en Details and settings