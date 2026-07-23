- Una cuenta de Azure Blob Storage
- Cadena de conexión de Azure
- Nombre del contenedor
- Un servicio de ClickHouse Cloud en ejecución
2
Seleccione el origen de datos
Seleccione Azure Blob Storage como tipo de datos
3
Configure su conexión de ClickPipe
- Asigne a su ClickPipe un nombre descriptivo
- Seleccione Connection String en el desplegable del método de autenticación
- Pegue la cadena de conexión de Azure en el campo Connection string
- Introduzca el nombre del contenedor
- Introduzca la ruta del archivo de Azure Blob Storage; use comodines si desea ingestar varios archivos
4
Seleccione el formato de los datos
- Seleccione el tipo de archivo
- Compresión del archivo (
detect automatically,
none,
gzip,
brotli,
xzo
zstd)
- Complete la configuración adicional específica del formato, como el delimitador utilizado en los formatos separados por comas
- Haga clic en Parse information
5
Configure la tabla, el esquema y la configuración
Ahora debe crear una tabla nueva o seleccionar una existente donde se almacenarán los datos entrantes.
- Seleccione si desea cargar los datos en una tabla nueva o en una tabla existente
- Seleccione la base de datos que desea usar y el nombre que tendrá la tabla si es nueva
- Elija una o varias claves de ordenación
- Defina los mapeos del archivo de origen a la tabla de destino para el nombre de columna, el tipo de columna, el valor predeterminado y la nulabilidad
- Por último, especifique opciones avanzadas de configuración, como el tipo de motor que desea usar, la expresión de particionado y la clave primaria
6
Configure los permisos
ClickPipes configurará un usuario de base de datos dedicado para la escritura de datos. Puede seleccionar un rol para este usuario. Para vistas materializadas o acceso a diccionarios desde la tabla de destino, elija “Full access”.
7
Complete la configuración
Haga clic en Create ClickPipe para completar la configuraciónAhora debería ver su ClickPipe con estado de aprovisionamiento. Tras unos instantes, cambiará de provisioning a completed.