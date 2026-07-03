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El Model Context Protocol (MCP) es un estándar desarrollado por Anthropic que permite a los asistentes de IA integrarse sin problemas con sistemas externos. Este protocolo permite que los asistentes de IA se conecten a fuentes de datos, API, bases de datos y mucho más de forma segura y estandarizada. MCP crea una interfaz universal entre los modelos de IA y diversos servicios, lo que elimina la necesidad de implementar herramientas personalizadas para cada integración. Puede entenderse como un estándar universal de API diseñado específicamente para sistemas de IA. La principal ventaja de MCP es que las bibliotecas de IA solo necesitan implementar la compatibilidad con el protocolo una sola vez. A partir de ahí, todos los servicios compatibles con MCP pasan a estar disponibles de inmediato, lo que ahorra mucho tiempo a los mantenedores de bibliotecas de IA.

¿Cuál es la arquitectura de MCP?

MCP sigue una arquitectura cliente-servidor:
  • Los clientes (como Claude Desktop, Cursor o VS Code) establecen conexiones con servidores MCP. Puedes ver una lista de clientes en el repositorio de GitHub awesome-mcp-clients.
  • Los servidores exponen herramientas y capacidades a través de interfaces estandarizadas. Puedes ver una lista de servidores en el repositorio de GitHub awesome-mcp-servers.
  • Los modelos de IA pueden usar estas herramientas para acceder a datos y funciones externas cuando sea necesario
A continuación, se muestra un diagrama de la arquitectura:

¿ClickHouse tiene un servidor MCP?

¡Sí! El servidor MCP de ClickHouse ofrece las siguientes herramientas:
  • run_select_query - Ejecuta consultas SQL en tu clúster de ClickHouse.
  • list_databases - Muestra todas las bases de datos de tu clúster de ClickHouse.
  • list_tables - Muestra todas las tablas de una base de datos.
Si buscas un servidor MCP remoto en ClickHouse Cloud, consulta la página “Servidor MCP remoto en Cloud”
Agent SkillsEl repositorio de ClickHouse Agent Skills proporciona instrucciones empaquetadas que amplían las capacidades de los agentes de codificación con IA (Claude Code, Cursor, Copilot, etc.) con experiencia especializada en ClickHouse. Este repositorio proporciona skills para bases de datos ClickHouse, que abarcan el diseño de esquemas, la optimización de consultas y los patrones de ingestión de datos.

Guías para usar el servidor MCP de ClickHouse

A continuación se presentan algunas guías que muestran cómo usar el servidor MCP de ClickHouse.
Última modificación el 3 de julio de 2026