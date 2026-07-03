MCP sigue una arquitectura cliente-servidor:
¿Cuál es la arquitectura de MCP?
- Los clientes (como Claude Desktop, Cursor o VS Code) establecen conexiones con servidores MCP. Puedes ver una lista de clientes en el repositorio de GitHub awesome-mcp-clients.
- Los servidores exponen herramientas y capacidades a través de interfaces estandarizadas. Puedes ver una lista de servidores en el repositorio de GitHub awesome-mcp-servers.
- Los modelos de IA pueden usar estas herramientas para acceder a datos y funciones externas cuando sea necesario
¡Sí! El servidor MCP de ClickHouse ofrece las siguientes herramientas:
¿ClickHouse tiene un servidor MCP?
run_select_query- Ejecuta consultas SQL en tu clúster de ClickHouse.
list_databases- Muestra todas las bases de datos de tu clúster de ClickHouse.
list_tables- Muestra todas las tablas de una base de datos.
A continuación se presentan algunas guías que muestran cómo usar el servidor MCP de ClickHouse.
Guías para usar el servidor MCP de ClickHouse
|Página
|Descripción
|Cómo crear un agente de IA con Streamlit respaldado por ClickHouse
|Aprende a crear un agente de IA basado en la web con Streamlit y el ClickHouse MCP server
|Cómo crear un agente de IA de LangChain/LangGraph con ClickHouse MCP server.
|Aprende a crear un agente de IA de LangChain/LangGraph que pueda interactuar con el Playground SQL de ClickHouse mediante ClickHouse MCP server.
|Cómo crear un agente de IA con LlamaIndex usando ClickHouse MCP server.
|Aprende a crear un agente de IA con LlamaIndex que pueda interactuar con ClickHouse MCP server.
|Cómo crear un agente de PydanticAI con el servidor MCP de ClickHouse.
|Aprenda a crear un agente de PydanticAI que pueda interactuar con el servidor MCP de ClickHouse.
|Cómo crear un agente de SlackBot con el servidor MCP de ClickHouse.
|Aprende a crear un agente de SlackBot que pueda interactuar con el servidor MCP de ClickHouse.
|Cómo crear un agente de IA con Agno y el servidor MCP de ClickHouse
|Aprende a crear un agente de IA con Agno y el servidor MCP de ClickHouse.
|Cómo crear un agente de IA con Chainlit y el servidor MCP de ClickHouse
|Aprende a usar Chainlit para crear aplicaciones de chat basadas en LLM junto con el servidor MCP de ClickHouse
|Cómo crear un agente de IA con Claude Agent SDK y el servidor MCP de ClickHouse
|Aprenda a crear un agente de IA con Claude Agent SDK y el servidor MCP de ClickHouse
|Cómo crear un agente de IA con CopilotKit y ClickHouse MCP server
|Aprende a crear una aplicación basada en agentes con datos almacenados en ClickHouse usando ClickHouse MCP y CopilotKit
|Cómo crear un agente de IA con CrewAI y el servidor MCP de ClickHouse
|Aprende a crear un agente de IA con CrewAI y el servidor MCP de ClickHouse
|Cómo crear un agente de IA con DSPy y el servidor MCP de ClickHouse
|Aprende a crear un agente de IA con DSPy y el servidor MCP de ClickHouse
|Cómo crear un agente de IA con mcp-agent y el servidor MCP de ClickHouse
|Aprende a crear un agente de IA con mcp-agent y el servidor MCP de ClickHouse
|Cómo crear un agente de IA con Microsoft Agent Framework y el servidor MCP de ClickHouse
|Aprende a crear un agente de IA con Microsoft Agent Framework y el servidor MCP de ClickHouse
|Cómo crear un agente de IA con Upsonic y el servidor MCP de ClickHouse
|Aprende a crear un agente de IA con Upsonic y el servidor MCP de ClickHouse
|Cómo crear un agente de OpenAI con el servidor MCP de ClickHouse.
|Aprende a crear un agente de OpenAI que pueda interactuar con el servidor MCP de ClickHouse.
|Configura el ClickHouse MCP server con Ollama
|Esta guía explica cómo configurar Ollama con un ClickHouse MCP server.
|Usar el servidor MCP de ClickHouse con AnythingLLM
|Esta guía explica cómo configurar AnythingLLM con un servidor MCP de ClickHouse mediante Docker.
|Usar el servidor MCP de ClickHouse con Claude Desktop
|Esta guía explica cómo configurar Claude Desktop con un servidor MCP de ClickHouse.
|Usar el servidor MCP de ClickHouse con Jan.ai
|Esta guía explica cómo configurar Jan.ai con un ClickHouse MCP server.
|Uso de ClickHouse MCP server con LibreChat
|Esta guía explica cómo configurar LibreChat con un ClickHouse MCP server usando Docker.
|Uso de ClickHouse MCP server con Open WebUI
|Esta guía explica cómo configurar Open WebUI con un servidor MCP de ClickHouse usando Docker.