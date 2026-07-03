Prerrequisitos
- Necesitarás una clave de API de Anthropic
- Necesitarás tener instalado
uv
Puedes ver un ejemplo de una aplicación básica de chat ejecutando lo siguiente:
Aplicación básica de Chainlit
Luego, ve a
uv run --with anthropic --with chainlit chainlit run chat_basic.py -w -h
http://localhost:8000
La cosa se pone más interesante si añadimos el servidor MCP de ClickHouse. Tendrás que actualizar tu archivo
Añadir el servidor MCP de ClickHouse
.chainlit/config.toml para permitir el uso del comando
uv:
[features.mcp.stdio]
enabled = true
# Solo los ejecutables en la lista de permitidos pueden usarse para el servidor MCP stdio.
# Solo se necesita el nombre base del ejecutable, p. ej. "npx", no "/usr/bin/npx".
# Por favor, no comente esta línea por ahora, es necesaria para analizar el nombre del ejecutable.
allowed_executables = [ "npx", "uvx", "uv" ]
Hay código de integración para que los MCP servers funcionen con Chainlit, así que tendremos que ejecutar este comando para iniciar Chainlit en su lugar:
config.tomlEncuentra el archivo
config.toml completo en el repositorio examples
Para añadir el servidor MCP, haz clic en el icono de enchufe de la interfaz de chat y, a continuación, añade el siguiente comando para conectarte y usar el Playground de SQL de ClickHouse:
uv run --with anthropic --with chainlit chainlit run chat_mcp.py -w -h
Si quieres usar tu propia instancia de ClickHouse, puedes ajustar los valores de las variables de entorno. Luego puedes hacerle preguntas como estas:
CLICKHOUSE_HOST=sql-clickhouse.clickhouse.com CLICKHOUSE_USER=demo CLICKHOUSE_PASSWORD= CLICKHOUSE_SECURE=true uv run --with mcp-clickhouse --python 3.13 mcp-clickhouse
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