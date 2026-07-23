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En esta guía aprenderás a crear un agente de IA con Claude Agent SDK que puede interactuar con el Playground de SQL de ClickHouse usando el servidor MCP de ClickHouse.
Notebook de ejemploPuedes encontrar este ejemplo como un notebook en el repositorio de ejemplos.

Requisitos previos

  • Necesitarás tener Python instalado en tu sistema.
  • Necesitarás tener pip instalado en tu sistema.
  • Necesitarás una clave de API de Anthropic
Puedes ejecutar los siguientes pasos desde tu REPL de Python o mediante un script.
1

Instalar bibliotecas

Instala la biblioteca Claude Agent SDK ejecutando los siguientes comandos:
2

Configurar credenciales

A continuación, tendrás que proporcionar tu clave de API de Anthropic:
Respuesta
A continuación, define las credenciales necesarias para conectarte al Playground de SQL de ClickHouse:
3

Inicializar el servidor MCP y el agente de Claude Agent SDK

Ahora configura el servidor MCP de ClickHouse para que apunte al Playground de SQL de ClickHouse e inicializa también nuestro agente para hacerle una pregunta:
Ten en cuenta que el código dentro del bloque for filtra la salida por brevedad.
Respuesta
Última modificación el 23 de julio de 2026