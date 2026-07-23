🤖 Voy a consultar la base de datos de ClickHouse para encontrar algo interesante sobre las ventas de propiedades en el Reino Unido.

Primero, veamos qué bases de datos hay disponibles:

🛠️ mcp__mcp-clickhouse__list_databases {}

🤖 ¡Genial! Hay una base de datos llamada "uk". Veamos qué tablas están disponibles:

🛠️ mcp__mcp-clickhouse__list_tables {'database': 'uk'}

🤖 ¡Perfecto! La tabla `uk_price_paid` tiene más de 30 millones de registros de ventas de propiedades. Voy a buscar algo interesante:

🛠️ mcp__mcp-clickhouse__run_select_query {'query': "

SELECT

street,

town,

max(price) as max_price,

min(price) as min_price,

max(price) - min(price) as price_difference,

count() as sales_count

FROM uk.uk_price_paid

WHERE street != ''

GROUP BY street, town

HAVING sales_count > 100

ORDER BY price_difference DESC

LIMIT 1

"}

🤖 Aquí va un dato fascinante: **Baker Street, en Londres** (sí, ¡la famosa calle de Sherlock Holmes!) tiene el mayor rango de precios entre todas las calles con más de 100 ventas: se vendieron propiedades por tan solo **£2,500** y por hasta **£594.3 millones**, ¡una diferencia asombrosa de más de £594 millones!