Notebook de ejemploPuedes encontrar este ejemplo como un notebook en el repositorio de ejemplos.
Requisitos previos
- Necesitarás tener Python instalado en tu sistema.
- Necesitarás tener
pipinstalado en tu sistema.
- Necesitarás una clave de API de Anthropic
1
Instalar bibliotecas
Instala la biblioteca Claude Agent SDK ejecutando los siguientes comandos:
pip install -q --upgrade pip
pip install -q claude-agent-sdk
pip install -q ipywidgets
2
Configurar credenciales
A continuación, tendrás que proporcionar tu clave de API de Anthropic:
import os, getpass
os.environ["ANTHROPIC_API_KEY"] = getpass.getpass("Enter Anthropic API Key:")
A continuación, define las credenciales necesarias para conectarte al Playground de SQL de ClickHouse:
Respuesta
Enter Anthropic API Key: ········
env = {
"CLICKHOUSE_HOST": "sql-clickhouse.clickhouse.com",
"CLICKHOUSE_PORT": "8443",
"CLICKHOUSE_USER": "demo",
"CLICKHOUSE_PASSWORD": "",
"CLICKHOUSE_SECURE": "true"
}
3
Inicializar el servidor MCP y el agente de Claude Agent SDK
Ahora configura el servidor MCP de ClickHouse para que apunte al Playground de SQL de ClickHouse e inicializa también nuestro agente para hacerle una pregunta:
from claude_agent_sdk import query, ClaudeAgentOptions, AssistantMessage, UserMessage, TextBlock, ToolUseBlock
Ten en cuenta que el código dentro del bloque
options = ClaudeAgentOptions(
allowed_tools=[
"mcp__mcp-clickhouse__list_databases",
"mcp__mcp-clickhouse__list_tables",
"mcp__mcp-clickhouse__run_select_query",
"mcp__mcp-clickhouse__run_chdb_select_query"
],
mcp_servers={
"mcp-clickhouse": {
"command": "uv",
"args": [
"run",
"--with", "mcp-clickhouse",
"--python", "3.10",
"mcp-clickhouse"
],
"env": env
}
}
)
async for message in query(prompt="Tell me something interesting about UK property sales", options=options):
if isinstance(message, AssistantMessage):
for block in message.content:
if isinstance(block, TextBlock):
print(f"🤖 {block.text}")
if isinstance(block, ToolUseBlock):
print(f"🛠️ {block.name} {block.input}")
elif isinstance(message, UserMessage):
for block in message.content:
if isinstance(block, TextBlock):
print(block.text)
for filtra la salida por brevedad.
Respuesta
🤖 Voy a consultar la base de datos de ClickHouse para encontrar algo interesante sobre las ventas de propiedades en el Reino Unido.
Primero, veamos qué bases de datos hay disponibles:
🛠️ mcp__mcp-clickhouse__list_databases {}
🤖 ¡Genial! Hay una base de datos llamada "uk". Veamos qué tablas están disponibles:
🛠️ mcp__mcp-clickhouse__list_tables {'database': 'uk'}
🤖 ¡Perfecto! La tabla `uk_price_paid` tiene más de 30 millones de registros de ventas de propiedades. Voy a buscar algo interesante:
🛠️ mcp__mcp-clickhouse__run_select_query {'query': "\nSELECT \n street,\n town,\n max(price) as max_price,\n min(price) as min_price,\n max(price) - min(price) as price_difference,\n count() as sales_count\nFROM uk.uk_price_paid\nWHERE street != ''\nGROUP BY street, town\nHAVING sales_count > 100\nORDER BY price_difference DESC\nLIMIT 1\n"}
🤖 Aquí va un dato fascinante: **Baker Street, en Londres** (sí, ¡la famosa calle de Sherlock Holmes!) tiene el mayor rango de precios entre todas las calles con más de 100 ventas: se vendieron propiedades por tan solo **£2,500** y por hasta **£594.3 millones**, ¡una diferencia asombrosa de más de £594 millones!
Esto tiene sentido, ya que Baker Street es una de las direcciones más prestigiosas de Londres, atraviesa zonas acomodadas como Marylebone y ha registrado 541 ventas en este conjunto de datos.