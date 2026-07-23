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En esta guía, aprenderás a crear un agente de PydanticAI que puede interactuar con el Playground de SQL de ClickHouse mediante ClickHouse MCP server.
Notebook de ejemploEste ejemplo se encuentra como notebook en el repositorio examples.

Requisitos previos

  • Necesitarás tener Python instalado en tu sistema.
  • Necesitarás tener pip instalado en tu sistema.
  • Necesitarás una clave API de Anthropic, o una clave API de otro proveedor de LLM
Puedes ejecutar los siguientes pasos desde tu REPL de Python o mediante un script.
1

Instalar bibliotecas

Instala las bibliotecas necesarias ejecutando los siguientes comandos:
2

Configurar las credenciales

A continuación, tendrás que proporcionar tu clave API de Anthropic:
Respuesta
Usar otro proveedor de LLMSi no tienes una clave API de Anthropic y quieres usar otro proveedor de LLM, puedes encontrar instrucciones para configurar tus credenciales en la documentación de PydanticAI
A continuación, define las credenciales necesarias para conectarte al Playground de SQL de ClickHouse:
3

Inicializar el servidor MCP y el agente de PydanticAI

Ahora configura el ClickHouse MCP server para que apunte al Playground de SQL de ClickHouse:
4

Hazle una pregunta al agente

Por último, puedes hacerle una pregunta al agente:
Recibirás una respuesta similar a la siguiente:
Respuesta
Última modificación el 23 de julio de 2026