Esta guía explica cómo usar el servidor MCP de ClickHouse con Ollama.
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Instalar Ollama
Ollama es una biblioteca para ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en tu propia máquina. Tiene una amplia variedad de modelos disponibles y es fácil de usar.Puedes descargar Ollama para Mac, Windows o Linux desde la página de descarga.Una vez que ejecutes Ollama, iniciará un servidor local en segundo plano que podrás usar para ejecutar modelos. También puedes iniciar el servidor manualmente con
ollama serve.Una vez instalado, puedes descargar un modelo en tu máquina así:
Esto descargará el modelo en tu máquina local si aún no está allí. Una vez descargado, puedes ejecutar el modelo así:
ollama pull qwen3:8b
ollama run qwen3:8b
Podemos listar así los modelos que hemos descargado:
Solo los modelos compatibles con herramientas funcionarán con los servidores MCP.
ollama ls
Podemos usar el siguiente comando para ver más información sobre el modelo que descargamos:
NAME ID SIZE MODIFIED
qwen3:latest 500a1f067a9f 5.2 GB 3 days ago
ollama show qwen3
Podemos ver en esta salida que el modelo qwen3 predeterminado tiene poco más de 8 mil millones de parámetros.
Model
architecture qwen3
parameters 8.2B
context length 40960
embedding length 4096
quantization Q4_K_M
Capabilities
completion
tools
Parameters
repeat_penalty 1
stop "<|im_start|>"
stop "<|im_end|>"
temperature 0.6
top_k 20
top_p 0.95
License
Apache License
Version 2.0, January 2004
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Instalar MCPHost
En el momento de escribir esto (julio de 2025), no existe una funcionalidad nativa para usar Ollama con MCP servers. Sin embargo, podemos usar MCPHost para ejecutar modelos de Ollama con MCP servers.MCPHost es una aplicación escrita en Go, por lo que tendrás que asegurarte de tener Go instalado en tu equipo. Después, puedes instalar MCPHost ejecutando el siguiente comando:
El binario se instalará en
go install github.com/mark3labs/mcphost@latest
~/go/bin, por lo que debemos asegurarnos de que ese directorio esté en nuestro
PATH.
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Configuración del servidor MCP de ClickHouse
Podemos configurar servidores MCP con MCPHost en archivos YAML o JSON. MCPHost buscará archivos de configuración en tu directorio personal en el siguiente orden:
.mcphost.ymlo
.mcphost.json(preferido)
.mcp.ymlo
.mcp.json(compatibilidad con versiones anteriores)
~/.mcphost.json:
La principal diferencia con el archivo de configuración estándar de MCP es que debemos especificar un
{
"mcpServers": {
"mcp-ch": {
"type": "local",
"command": ["uv",
"run",
"--with",
"mcp-clickhouse",
"--python",
"3.10",
"mcp-clickhouse"
]
}
}
}
type.
El valor de
type se utiliza para indicar el tipo de transporte que usa el servidor MCP.
local→ transporte stdio
remote→ transporte de flujo
builtin→ transporte en el mismo proceso
export CLICKHOUSE_HOST=sql-clickhouse.clickhouse.com
export CLICKHOUSE_USER=demo
export CLICKHOUSE_PASSWORD=""
En teoría, deberías poder especificar estas variables en la clave
environment del archivo de configuración de MCP, pero hemos comprobado que esto no funciona.
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Ejecutar MCPHost
Una vez configurado el ClickHouse MCP server, puedes ejecutar MCPHost con el siguiente comando:
O, si quieres que use un archivo de configuración específico:
mcphost --model ollama:qwen3
Deberíamos ver el siguiente resultado:
mcphost --model ollama:qwen3 --config ~/.mcphost.json
Podemos usar el comando
┃ ┃
┃ Model loaded: ollama (qwen3) ┃
┃ MCPHost System (09:52) ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ Model loaded successfully on GPU ┃
┃ MCPHost System (09:52) ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ Loaded 3 tools from MCP servers ┃
┃ MCPHost System (09:52) ┃
┃ ┃
Enter your prompt (Type /help for commands, Ctrl+C to quit, ESC to cancel generation)
/servers para ver la lista de servidores MCP:
Y
┃ ┃
┃ ## Configured MCP servers ┃
┃ ┃
┃ 1. mcp-ch ┃
┃ MCPHost System (10:00) ┃
┃
/tools para ver las herramientas disponibles:
Luego, podemos hacerle al modelo preguntas sobre las bases de datos/tablas disponibles en el playground de ClickHouse SQL.Según nuestra experiencia, al usar modelos más pequeños (el modelo qwen3 predeterminado tiene 8 mil millones de parámetros), tendrás que ser más específico con lo que quieres que haga. Por ejemplo, tendrás que pedirle explícitamente que enumere las bases de datos y las tablas, en lugar de pedirle de entrada que consulte una tabla concreta. Puedes mitigar parcialmente este problema usando un modelo más grande (p. ej., qwen3:14b), pero se ejecutará más lentamente en hardware de consumo.
┃ ## Available Tools ┃
┃ ┃
┃ 1. mcp-ch__list_databases ┃
┃ 2. mcp-ch__list_tables ┃
┃ 3. mcp-ch__run_select_query