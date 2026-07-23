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Esta guía explica cómo usar el servidor MCP de ClickHouse con Ollama.
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Instalar Ollama

Ollama es una biblioteca para ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en tu propia máquina. Tiene una amplia variedad de modelos disponibles y es fácil de usar.Puedes descargar Ollama para Mac, Windows o Linux desde la página de descarga.Una vez que ejecutes Ollama, iniciará un servidor local en segundo plano que podrás usar para ejecutar modelos. También puedes iniciar el servidor manualmente con ollama serve.Una vez instalado, puedes descargar un modelo en tu máquina así:
Esto descargará el modelo en tu máquina local si aún no está allí. Una vez descargado, puedes ejecutar el modelo así:
Solo los modelos compatibles con herramientas funcionarán con los servidores MCP.
Podemos listar así los modelos que hemos descargado:
Podemos usar el siguiente comando para ver más información sobre el modelo que descargamos:
Podemos ver en esta salida que el modelo qwen3 predeterminado tiene poco más de 8 mil millones de parámetros.
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Instalar MCPHost

En el momento de escribir esto (julio de 2025), no existe una funcionalidad nativa para usar Ollama con MCP servers. Sin embargo, podemos usar MCPHost para ejecutar modelos de Ollama con MCP servers.MCPHost es una aplicación escrita en Go, por lo que tendrás que asegurarte de tener Go instalado en tu equipo. Después, puedes instalar MCPHost ejecutando el siguiente comando:
El binario se instalará en ~/go/bin, por lo que debemos asegurarnos de que ese directorio esté en nuestro PATH.
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Configuración del servidor MCP de ClickHouse

Podemos configurar servidores MCP con MCPHost en archivos YAML o JSON. MCPHost buscará archivos de configuración en tu directorio personal en el siguiente orden:
  1. .mcphost.yml o .mcphost.json (preferido)
  2. .mcp.yml o .mcp.json (compatibilidad con versiones anteriores)
Utiliza una sintaxis similar a la del archivo de configuración estándar de MCP. Aquí tienes un ejemplo de configuración del servidor MCP de ClickHouse, que guardaremos en el archivo ~/.mcphost.json:
La principal diferencia con el archivo de configuración estándar de MCP es que debemos especificar un type. El valor de type se utiliza para indicar el tipo de transporte que usa el servidor MCP.
  • local → transporte stdio
  • remote → transporte de flujo
  • builtin → transporte en el mismo proceso
También tendremos que configurar las siguientes variables de entorno:
En teoría, deberías poder especificar estas variables en la clave environment del archivo de configuración de MCP, pero hemos comprobado que esto no funciona.
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Ejecutar MCPHost

Una vez configurado el ClickHouse MCP server, puedes ejecutar MCPHost con el siguiente comando:
O, si quieres que use un archivo de configuración específico:
Si no especificas --model, MCPHost buscará ANTHROPIC_API_KEY en las variables de entorno y usará el modelo anthropic:claude-sonnet-4-20250514.
Deberíamos ver el siguiente resultado:
Podemos usar el comando /servers para ver la lista de servidores MCP:
Y /tools para ver las herramientas disponibles:
Luego, podemos hacerle al modelo preguntas sobre las bases de datos/tablas disponibles en el playground de ClickHouse SQL.Según nuestra experiencia, al usar modelos más pequeños (el modelo qwen3 predeterminado tiene 8 mil millones de parámetros), tendrás que ser más específico con lo que quieres que haga. Por ejemplo, tendrás que pedirle explícitamente que enumere las bases de datos y las tablas, en lugar de pedirle de entrada que consulte una tabla concreta. Puedes mitigar parcialmente este problema usando un modelo más grande (p. ej., qwen3:14b), pero se ejecutará más lentamente en hardware de consumo.
Última modificación el 23 de julio de 2026