Instalar Ollama

Ollama es una biblioteca para ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en tu propia máquina. Tiene una amplia variedad de modelos disponibles y es fácil de usar.

Puedes descargar Ollama para Mac, Windows o Linux desde la página de descarga

Una vez que ejecutes Ollama, iniciará un servidor local en segundo plano que podrás usar para ejecutar modelos. También puedes iniciar el servidor manualmente con ollama serve .

Una vez instalado, puedes descargar un modelo en tu máquina así:

ollama pull qwen3:8b

Esto descargará el modelo en tu máquina local si aún no está allí. Una vez descargado, puedes ejecutar el modelo así:

ollama run qwen3:8b

Podemos listar así los modelos que hemos descargado:

ollama ls

NAME ID SIZE MODIFIED qwen3:latest 500a1f067a9f 5.2 GB 3 days ago

Podemos usar el siguiente comando para ver más información sobre el modelo que descargamos:

ollama show qwen3

Model architecture qwen3 parameters 8.2B context length 40960 embedding length 4096 quantization Q4_K_M Capabilities completion tools Parameters repeat_penalty 1 stop "<|im_start|>" stop "<|im_end|>" temperature 0.6 top_k 20 top_p 0.95 License Apache License Version 2.0, January 2004

Podemos ver en esta salida que el modelo qwen3 predeterminado tiene poco más de 8 mil millones de parámetros.