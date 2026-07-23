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En esta guía, aprenderás a crear un agente de SlackBot. Este bot te permite hacer preguntas sobre tus datos de ClickHouse directamente desde Slack usando lenguaje natural. Utiliza ClickHouse MCP server y PydanticAI.
Proyecto de ejemploEl código de este ejemplo se puede encontrar en el repositorio de ejemplos.

Prerrequisitos

  • Necesitarás tener uv instalado
  • Necesitarás acceso a un espacio de trabajo de Slack
  • Necesitarás una clave de API de Anthropic o una clave de API de otro proveedor de LLM
1

Crear una aplicación de Slack

  1. Ve a slack.com/apps y haz clic en Create New App.
  2. Elige la opción From scratch y asígnale un nombre a tu aplicación.
  3. Selecciona tu espacio de trabajo de Slack.
2

Instala la aplicación en tu espacio de trabajo

A continuación, tendrás que añadir a tu espacio de trabajo la aplicación que creaste en el paso anterior. Puedes seguir las instrucciones de “Add apps to your Slack workspace” en la documentación de Slack.
3

Configura los ajustes de la aplicación de Slack

  • Ve a App Home
    • En Show TabsMessages Tab: habilita Allow users to send Slash commands and messages from the messages tab
    • Ve a Socket Mode
      • Habilita Socket Mode
      • Anota el Socket Mode Handler para la variable de entorno SLACK_APP_TOKEN
    • Ve a OAuth & Permissions
      • Añade los siguientes Bot Token Scopes:
        • app_mentions:read
        • assistant:write
        • chat:write
        • im:history
        • im:read
        • im:write
        • channels:history
      • Instala la aplicación en tu espacio de trabajo y anota el Bot User OAuth Token para la variable de entorno SLACK_BOT_TOKEN.
    • Ve a Event Subscriptions
      • Habilita Events
      • En Subscribe to bot events, añade:
        • app_mention
        • assistant_thread_started
        • message:im
      • Save Changes
4

Añade variables de entorno (.env)

Crea un archivo .env en la raíz del proyecto con las siguientes variables de entorno que permitirán que tu aplicación se conecte al Playground de SQL de ClickHouse.
Puedes adaptar las variables de ClickHouse para usar tu propio servidor de ClickHouse o una instancia de Cloud, si lo prefieres.
5

Uso del bot

  1. Inicia el bot:
  2. En Slack:
    • Menciona al bot en un canal: @yourbot Who are the top contributors to the ClickHouse git repo?
    • Responde en el hilo mencionándolo: @yourbot how many contributions did these users make last week?
    • Envía un mensaje directo al bot: Show me all tables in the demo database.
El bot responderá en el hilo, usando como contexto todos los mensajes anteriores del hilo cuando corresponda.Contexto del hilo: Al responder en un hilo, el bot carga todos los mensajes anteriores (excepto el actual) y los incluye como contexto para la IA.Uso de herramientas: El bot usa únicamente las herramientas disponibles a través de MCP (por ejemplo, descubrimiento de esquemas y ejecución de SQL) y siempre mostrará el SQL utilizado y un resumen de cómo encontró la respuesta.
Última modificación el 23 de julio de 2026