Configurar servidor MCP de ClickHouse

Si hacemos clic en el menú MCP servers , veremos una lista de servidores MCP a los que podemos conectarnos:

Todos esos servidores están deshabilitados de forma predeterminada, pero podemos habilitarlos haciendo clic en el interruptor.

Para instalar servidor MCP de ClickHouse, tenemos que hacer clic en el icono + y luego rellenar el formulario con lo siguiente:

Una vez hecho esto, tendremos que activar ClickHouse Server si aún no está activado:

Las herramientas de servidor MCP de ClickHouse ahora serán visibles en la ventana de chat: