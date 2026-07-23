Esta guía explica cómo usar servidor MCP de ClickHouse con Jan.ai.
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Añadir LLM a Jan.ai
Podemos habilitar modelos desde el menú de configuración.Para habilitar OpenAI, necesitamos proporcionar una clave de API, como se muestra a continuación:
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Habilitar servidores MCP
En el momento de redactar esta guía, los servidores MCP son una función experimental en Jan.ai. Podemos habilitarlos activando las funciones experimentales:Una vez activada esa opción, veremos
MCP servers en el menú de la izquierda.
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Configurar servidor MCP de ClickHouse
Si hacemos clic en el menú
MCP servers, veremos una lista de servidores MCP a los que podemos conectarnos:Todos esos servidores están deshabilitados de forma predeterminada, pero podemos habilitarlos haciendo clic en el interruptor.Para instalar servidor MCP de ClickHouse, tenemos que hacer clic en el icono
+ y luego rellenar el formulario con lo siguiente:Una vez hecho esto, tendremos que activar ClickHouse Server si aún no está activado:Las herramientas de servidor MCP de ClickHouse ahora serán visibles en la ventana de chat:
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Chatear con servidor MCP de ClickHouse usando Jan.ai
¡Es hora de conversar sobre algunos datos almacenados en ClickHouse! Hagamos una pregunta:Jan.ai pedirá confirmación antes de llamar a una herramienta:Luego nos mostrará la lista de llamadas a herramientas que se realizaron:Si hacemos clic en una llamada a herramienta, podremos ver los detalles:Y debajo, veremos el resultado: