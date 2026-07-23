Crear y editar el archivo .env

Copie el archivo de configuración de ejemplo desde .env.example a .env :

cp .env.example .env

Abra el archivo .env en su editor de texto favorito. Verá secciones para varios proveedores de LLM populares, incluidos OpenAI, Anthropic, AWS Bedrock, por ejemplo:

.venv #============# # Anthropic # #============# ANTHROPIC_API_KEY=user_provided # ANTHROPIC_MODELS=claude-opus-4-20250514,claude-sonnet-4-20250514,claude-3-7-sonnet-20250219,claude-3-5-sonnet-20241022,claude-3-5-haiku-20241022,claude-3-opus-20240229,claude-3-sonnet-20240229,claude-3-haiku-20240307 # ANTHROPIC_REVERSE_PROXY=

Reemplaza user_provided por tu API key del proveedor de LLM que vayas a usar.