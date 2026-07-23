Esta guía explica cómo configurar LibreChat con un servidor MCP de ClickHouse mediante Docker y conectarlo a los datos de ejemplo de ClickHouse.
1
Instalar Docker
Necesitarás Docker para ejecutar LibreChat y el servidor MCP. Para instalar Docker:
Para más información, consulta la documentación de Docker.
- Visita docker.com
- Descarga Docker Desktop para tu sistema operativo
- Instala Docker siguiendo las instrucciones de tu sistema operativo
- Abre Docker Desktop y asegúrate de que esté en funcionamiento
Para más información, consulta la documentación de Docker.
2
Clona el repositorio de LibreChat
Abre una terminal (símbolo del sistema, terminal o PowerShell) y clona el repositorio de LibreChat con el siguiente comando:
git clone https://github.com/danny-avila/LibreChat.git
cd LibreChat
3
Crear y editar el archivo .env
Copie el archivo de configuración de ejemplo desde
.env.example a
.env:
Abra el archivo
cp .env.example .env
.env en su editor de texto favorito. Verá secciones para
varios proveedores de LLM populares, incluidos OpenAI, Anthropic, AWS Bedrock, por
ejemplo:
Reemplaza
.venv
#============#
# Anthropic #
#============#
ANTHROPIC_API_KEY=user_provided
# ANTHROPIC_MODELS=claude-opus-4-20250514,claude-sonnet-4-20250514,claude-3-7-sonnet-20250219,claude-3-5-sonnet-20241022,claude-3-5-haiku-20241022,claude-3-opus-20240229,claude-3-sonnet-20240229,claude-3-haiku-20240307
# ANTHROPIC_REVERSE_PROXY=
user_provided por tu API key del proveedor de LLM que vayas a usar.
Usar un LLM localSi no tienes una API key, puedes usar un LLM local como Ollama. Verás cómo hacerlo más adelante en el paso “Instalar Ollama”. Por ahora, no modifiques el archivo .env y continúa con los pasos siguientes.
4
Crea un archivo `librechat.yaml`
Ejecuta el siguiente comando para crear un archivo
librechat.yaml:
Esto crea el archivo de configuración principal de LibreChat.
cp librechat.example.yaml librechat.yaml
5
Agregar ClickHouse MCP server a Docker Compose
A continuación, agregaremos el ClickHouse MCP server al archivo de Docker Compose de LibreChat para que el LLM pueda interactuar con el Playground de ClickHouse SQL.Crea un archivo llamado
docker-compose.override.yml y agrega la siguiente configuración:
Si quieres explorar tus propios datos, puedes hacerlo usando el host, nombre de usuario y contraseña de tu propio servicio de ClickHouse Cloud.
docker-compose.override.yml
services:
api:
volumes:
- ./librechat.yaml:/app/librechat.yaml
mcp-clickhouse:
image: mcp/clickhouse
container_name: mcp-clickhouse
ports:
- 8001:8000
extra_hosts:
- "host.docker.internal:host-gateway"
environment:
- CLICKHOUSE_HOST=sql-clickhouse.clickhouse.com
- CLICKHOUSE_USER=demo
- CLICKHOUSE_PASSWORD=
- CLICKHOUSE_MCP_SERVER_TRANSPORT=sse
- CLICKHOUSE_MCP_BIND_HOST=0.0.0.0
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6
Configurar el servidor MCP en librechat.yaml
Abre
librechat.yaml y coloca la siguiente configuración al final del archivo:
Esto configura LibreChat para conectarse al servidor MCP que se ejecuta en Docker.Busca la siguiente línea:
mcpServers:
clickhouse-playground:
type: sse
url: http://host.docker.internal:8001/sse
Para simplificar, por ahora no será necesario autenticarse:
librechat.yaml
socialLogins: ['github', 'google', 'discord', 'openid', 'facebook', 'apple', 'saml']
librechat.yaml
socialLogins: []
7
Añade un LLM local con Ollama (opcional)
Instala OllamaVe al sitio web de Ollama e instala Ollama en tu sistema.Una vez instalado, puedes ejecutar un modelo así:
Esto descargará el modelo en tu máquina local si aún no está disponible.Para ver una lista de modelos, consulta la biblioteca de Ollama
ollama run qwen3:32b
Configura Ollama en librechat.yamlUna vez que el modelo se haya descargado, configúralo en
librechat.yaml:
librechat.yaml
custom:
- name: "Ollama"
apiKey: "ollama"
baseURL: "http://host.docker.internal:11434/v1/"
models:
default:
[
"qwen3:32b"
]
fetch: false
titleConvo: true
titleModel: "current_model"
summarize: false
summaryModel: "current_model"
forcePrompt: false
modelDisplayLabel: "Ollama"
8
Inicia todos los servicios
Desde la raíz de la carpeta del proyecto LibreChat, ejecuta el siguiente comando para iniciar los servicios:
Espere hasta que todos los servicios estén en ejecución.
docker compose up
9
Abre LibreChat en tu navegador
Una vez que todos los servicios estén en funcionamiento, abre tu navegador y ve a
http://localhost:3080/Crea una cuenta gratuita de LibreChat si todavía no tienes una e inicia sesión. Ahora deberías
ver la interfaz de LibreChat conectada al ClickHouse MCP server y, opcionalmente,
a tu LLM local.En la interfaz de chat, selecciona
clickhouse-playground como tu servidor MCP:Ahora puedes pedirle al LLM que explore los conjuntos de datos de ejemplo de ClickHouse. Pruébalo:
Prompt
What datasets do you have access to?
Si
Si la opción del servidor MCP no aparece en la UI de LibreChat, comprueba que los permisos correctos estén configurados en tu archivo
librechat.yaml.
use está establecido en
false en la sección
mcpServers dentro de
interface, el menú desplegable para seleccionar MCP no aparecerá en el chat:
librechat.yaml
interface:
mcpServers:
use: true
share: false
create: false
public: false