Configurar ClickHouse MCP server

Para configurar el ClickHouse MCP server, tendremos que convertir el MCP server en endpoints de Open API. Primero, definamos variables de entorno que nos permitirán conectarnos al Playground de SQL de ClickHouse:

export CLICKHOUSE_HOST = "sql-clickhouse.clickhouse.com" export CLICKHOUSE_USER = "demo" export CLICKHOUSE_PASSWORD = ""

Después, podemos ejecutar mcpo para crear los endpoints de Open API:

uvx mcpo --port 8000 -- uv run --with mcp-clickhouse --python 3.10 mcp-clickhouse

Puedes ver una lista de los endpoints creados en http://localhost:8000/docs

Para usar estos endpoints con Open WebUI, tenemos que ir a la configuración:

Haz clic en Tools :

Añade http://localhost:8000 como URL de la herramienta:

Una vez hecho esto, deberíamos ver un 1 junto al icono de la herramienta en la barra de chat:

Si hacemos clic en el icono de la herramienta, podremos ver la lista de herramientas disponibles: