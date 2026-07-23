Configurar ClickHouse MCP server

Para encontrar este archivo, primero ve a la página de configuración ( Cmd+, en Mac) y luego haz clic en la pestaña Developer del menú de la izquierda. A continuación verás la siguiente pantalla, en la que tendrás que hacer clic en el botón Edit config :

Esto te llevará a un directorio que contiene el archivo de configuración ( claude_desktop_config.json ). La primera vez que abras ese archivo, probablemente contendrá lo siguiente:

{ "mcpServers" : {} }

El diccionario mcpServers toma como clave el nombre de un MCP server y como valor un diccionario de opciones de configuración. Por ejemplo, la configuración de ClickHouse MCP server para conectarse a ClickHouse Playground tendría este aspecto:

{ "mcpServers" : { "mcp-clickhouse" : { "command" : "uv" , "args" : [ "run" , "--with" , "mcp-clickhouse" , "--python" , "3.10" , "mcp-clickhouse" ], "env" : { "CLICKHOUSE_HOST" : "sql-clickhouse.clickhouse.com" , "CLICKHOUSE_PORT" : "8443" , "CLICKHOUSE_USER" : "demo" , "CLICKHOUSE_PASSWORD" : "" , "CLICKHOUSE_SECURE" : "true" , "CLICKHOUSE_VERIFY" : "true" , "CLICKHOUSE_CONNECT_TIMEOUT" : "30" , "CLICKHOUSE_SEND_RECEIVE_TIMEOUT" : "30" } } } }

Una vez que hayas actualizado la configuración, tendrás que reiniciar Claude Desktop para que los cambios surtan efecto.