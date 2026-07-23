Esta guía explica cómo configurar Claude Desktop con un ClickHouse MCP server usando uv y conectarlo a los conjuntos de datos de ejemplo de ClickHouse.
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Instalar uv
Necesitarás instalar uv para seguir las instrucciones de esta guía. Si no quieres usar uv, tendrás que actualizar la configuración del MCP server para usar otro gestor de paquetes.
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Descargar Claude Desktop
También tendrás que instalar la aplicación Claude Desktop, que puedes descargar desde el sitio web de Claude Desktop.
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Configurar ClickHouse MCP server
Una vez que hayas instalado Claude Desktop, es hora de configurar el ClickHouse MCP server. Podemos hacerlo mediante el archivo de configuración de Claude Desktop.Para encontrar este archivo, primero ve a la página de configuración (
Cmd+, en Mac) y luego haz clic en la pestaña
Developer del menú de la izquierda.
A continuación verás la siguiente pantalla, en la que tendrás que hacer clic en el botón
Edit config:Esto te llevará a un directorio que contiene el archivo de configuración (
claude_desktop_config.json).
La primera vez que abras ese archivo, probablemente contendrá lo siguiente:
El diccionario
{
"mcpServers": {}
}
mcpServers toma como clave el nombre de un MCP server y como valor un diccionario de opciones de configuración.
Por ejemplo, la configuración de ClickHouse MCP server para conectarse a ClickHouse Playground tendría este aspecto:
Una vez que hayas actualizado la configuración, tendrás que reiniciar Claude Desktop para que los cambios surtan efecto.
{
"mcpServers": {
"mcp-clickhouse": {
"command": "uv",
"args": [
"run",
"--with",
"mcp-clickhouse",
"--python",
"3.10",
"mcp-clickhouse"
],
"env": {
"CLICKHOUSE_HOST": "sql-clickhouse.clickhouse.com",
"CLICKHOUSE_PORT": "8443",
"CLICKHOUSE_USER": "demo",
"CLICKHOUSE_PASSWORD": "",
"CLICKHOUSE_SECURE": "true",
"CLICKHOUSE_VERIFY": "true",
"CLICKHOUSE_CONNECT_TIMEOUT": "30",
"CLICKHOUSE_SEND_RECEIVE_TIMEOUT": "30"
}
}
}
}
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Uso de ClickHouse MCP server
Una vez que hayas reiniciado Claude Desktop, puedes encontrar el ClickHouse MCP server haciendo clic en el icono
Luego puedes elegir si quieres desactivar todas o solo algunas de las herramientas.Ahora ya estamos listos para hacerle a Claude algunas preguntas que harán que use el ClickHouse MCP server. Por ejemplo, podríamos preguntarle
Search and tools:
Luego puedes elegir si quieres desactivar todas o solo algunas de las herramientas.Ahora ya estamos listos para hacerle a Claude algunas preguntas que harán que use el ClickHouse MCP server. Por ejemplo, podríamos preguntarle
¿Cuál es el conjunto de datos más interesante del Playground de SQL?.Claude nos pedirá que confirmemos el uso de cada herramienta del MCP server la primera vez que se invoque:A continuación puedes ver parte de una conversación que incluye algunas llamadas a herramientas del ClickHouse MCP server: