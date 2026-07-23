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En esta guía aprenderás a crear un AI Agent web con Streamlit que puede interactuar con el Playground de SQL de ClickHouse mediante el ClickHouse MCP server y Agno.
Aplicación de ejemploEste ejemplo crea una aplicación web completa que ofrece una interfaz de chat para consultar datos de ClickHouse. Puedes encontrar el código fuente de este ejemplo en el repositorio de ejemplos.

Requisitos previos

  • Deberás tener Python instalado en tu sistema. También deberás tener instalado uv
  • Necesitarás una API key de Anthropic o una API key de otro proveedor de LLM
Puedes seguir estos pasos para crear tu aplicación de Streamlit.
1

Instalar bibliotecas

Instale las bibliotecas necesarias ejecutando los siguientes comandos:
2

Crear archivo de utilidades

Crea un archivo utils.py con dos funciones de utilidad. La primera es una función generadora asíncrona para gestionar respuestas en streaming del agente Agno. La segunda es una función para aplicar estilos a la aplicación de Streamlit:
utils.py
3

Configurar credenciales

Configura tu clave de API de Anthropic como una variable de entorno:
Uso de otro proveedor de LLMSi no tienes una API key de Anthropic y quieres usar otro proveedor de LLM, puedes consultar las instrucciones para configurar tus credenciales en la documentación de Agno “Integrations”
4

Importa las bibliotecas necesarias

Empieza creando el archivo principal de tu aplicación de Streamlit (por ejemplo, app.py) y añade las importaciones:
5

Defina la función de transmisión del agente

Agregue la función principal del agente que se conecta al Playground de SQL de ClickHouse y transmite las respuestas:
6

Añade funciones envoltorio síncronas

Añade funciones auxiliares para gestionar el streaming asíncrono en Streamlit:
7

Crear la interfaz de Streamlit

Añade los componentes de la UI de Streamlit y la funcionalidad de chat:
8

Ejecuta la aplicación

Para iniciar la aplicación web del agente de IA de ClickHouse, puedes ejecutar el siguiente comando en tu terminal:
Esto abrirá tu navegador web y te llevará a http://localhost:8501, donde podrás interactuar con tu agente de IA y hacerle preguntas sobre los conjuntos de datos de ejemplo disponibles en el Playground de SQL de ClickHouse.
Última modificación el 23 de julio de 2026