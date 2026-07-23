Aplicación de ejemploEste ejemplo crea una aplicación web completa que ofrece una interfaz de chat para consultar datos de ClickHouse. Puedes encontrar el código fuente de este ejemplo en el repositorio de ejemplos.
Requisitos previos
- Deberás tener Python instalado en tu sistema.
También deberás tener instalado
uv
- Necesitarás una API key de Anthropic o una API key de otro proveedor de LLM
1
Instalar bibliotecas
Instale las bibliotecas necesarias ejecutando los siguientes comandos:
pip install streamlit agno ipywidgets
2
Crear archivo de utilidades
Crea un archivo
utils.py con dos funciones de utilidad. La primera es una
función generadora asíncrona para gestionar respuestas en streaming del
agente Agno. La segunda es una función para aplicar estilos a la
aplicación de Streamlit:
utils.py
import streamlit as st
from agno.run.response import RunEvent, RunResponse
async def as_stream(response):
async for chunk in response:
if isinstance(chunk, RunResponse) and isinstance(chunk.content, str):
if chunk.event == RunEvent.run_response:
yield chunk.content
def apply_styles():
st.markdown("""
<style>
hr.divider {
background-color: white;
margin: 0;
}
</style>
<hr class='divider' />""", unsafe_allow_html=True)
3
Configurar credenciales
Configura tu clave de API de Anthropic como una variable de entorno:
export ANTHROPIC_API_KEY="your_api_key_here"
Uso de otro proveedor de LLMSi no tienes una API key de Anthropic y quieres usar otro proveedor de LLM, puedes consultar las instrucciones para configurar tus credenciales en la documentación de Agno “Integrations”
4
Importa las bibliotecas necesarias
Empieza creando el archivo principal de tu aplicación de Streamlit (por ejemplo,
app.py) y añade las importaciones:
from utils import apply_styles
import streamlit as st
from textwrap import dedent
from agno.models.anthropic import Claude
from agno.agent import Agent
from agno.tools.mcp import MCPTools
from agno.storage.json import JsonStorage
from agno.run.response import RunEvent, RunResponse
from mcp.client.stdio import stdio_client, StdioServerParameters
from mcp import ClientSession
import asyncio
import threading
from queue import Queue
5
Defina la función de transmisión del agente
Agregue la función principal del agente que se conecta al Playground de SQL de ClickHouse y transmite las respuestas:
async def stream_clickhouse_agent(message):
env = {
"CLICKHOUSE_HOST": "sql-clickhouse.clickhouse.com",
"CLICKHOUSE_PORT": "8443",
"CLICKHOUSE_USER": "demo",
"CLICKHOUSE_PASSWORD": "",
"CLICKHOUSE_SECURE": "true"
}
server_params = StdioServerParameters(
command="uv",
args=[
'run',
'--with', 'mcp-clickhouse',
'--python', '3.13',
'mcp-clickhouse'
],
env=env
)
async with stdio_client(server_params) as (read, write):
async with ClientSession(read, write) as session:
mcp_tools = MCPTools(timeout_seconds=60, session=session)
await mcp_tools.initialize()
agent = Agent(
model=Claude(id="claude-3-5-sonnet-20240620"),
tools=[mcp_tools],
instructions=dedent("""\
You are a ClickHouse assistant. Help users query and understand data using ClickHouse.
- Run SQL queries using the ClickHouse MCP tool
- Present results in markdown tables when relevant
- Keep output concise, useful, and well-formatted
"""),
markdown=True,
show_tool_calls=True,
storage=JsonStorage(dir_path="tmp/team_sessions_json"),
add_datetime_to_instructions=True,
add_history_to_messages=True,
)
chunks = await agent.arun(message, stream=True)
async for chunk in chunks:
if isinstance(chunk, RunResponse) and chunk.event == RunEvent.run_response:
yield chunk.content
6
Añade funciones envoltorio síncronas
Añade funciones auxiliares para gestionar el streaming asíncrono en Streamlit:
def run_agent_query_sync(message):
queue = Queue()
def run():
asyncio.run(_agent_stream_to_queue(message, queue))
queue.put(None) # Sentinel to end stream
threading.Thread(target=run, daemon=True).start()
while True:
chunk = queue.get()
if chunk is None:
break
yield chunk
async def _agent_stream_to_queue(message, queue):
async for chunk in stream_clickhouse_agent(message):
queue.put(chunk)
7
Crear la interfaz de Streamlit
Añade los componentes de la UI de Streamlit y la funcionalidad de chat:
st.title("A ClickHouse-backed AI agent")
if st.button("💬 New Chat"):
st.session_state.messages = []
st.rerun()
apply_styles()
if "messages" not in st.session_state:
st.session_state.messages = []
for message in st.session_state.messages:
with st.chat_message(message["role"]):
st.markdown(message["content"])
if prompt := st.chat_input("What is up?"):
st.session_state.messages.append({"role": "user", "content": prompt})
with st.chat_message("user"):
st.markdown(prompt)
with st.chat_message("assistant"):
response = st.write_stream(run_agent_query_sync(prompt))
st.session_state.messages.append({"role": "assistant", "content": response})
8
Ejecuta la aplicación
Para iniciar la aplicación web del agente de IA de ClickHouse, puedes ejecutar el siguiente comando en tu terminal:
Esto abrirá tu navegador web y te llevará a
uv run \
--with streamlit \
--with agno \
--with anthropic \
--with mcp \
streamlit run app.py --server.headless true
http://localhost:8501, donde
podrás interactuar con tu agente de IA y hacerle preguntas sobre los conjuntos de datos de ejemplo
disponibles en el Playground de SQL de ClickHouse.