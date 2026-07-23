Esta guía explica cómo configurar y utilizar chDB para explorar datos de ClickHouse Cloud o de archivos locales en notebooks de Marimo

Exploración de datos con notebooks de Marimo y chDB

En esta guía, aprenderá a explorar en un notebook de Marimo un conjunto de datos alojado en ClickHouse Cloud con la ayuda de chDB , un rápido motor SQL OLAP en proceso basado en ClickHouse.

Requisitos previos:

Python 3.8 o superior

un entorno virtual

un servicio de ClickHouse Cloud en funcionamiento y sus datos de conexión

Si todavía no tiene una cuenta de ClickHouse Cloud, puede registrarse para obtener una prueba y recibir $300 en créditos gratuitos para empezar.

Lo que aprenderá:

Conectarse a ClickHouse Cloud desde notebooks de Marimo usando chDB

Consultar conjuntos de datos remotos y convertir los resultados en DataFrames de Pandas

Visualizar datos con Plotly en Marimo

Aprovechar el modelo de ejecución reactivo de Marimo para la exploración interactiva de datos

Usaremos el conjunto de datos UK Property Price, que está disponible en ClickHouse Cloud como uno de los conjuntos de datos de ejemplo. Contiene datos sobre los precios de venta de viviendas en el Reino Unido entre 1995 y 2024.

​ Carga del conjunto de datos

Para añadir este conjunto de datos a un servicio existente de ClickHouse Cloud, inicia sesión en console.clickhouse.cloud con los datos de tu cuenta.

En el menú de la izquierda, haz clic en Data sources . Después, haz clic en Predefined sample data :

Selecciona Get started en la tarjeta de datos de precios de propiedades pagados del Reino Unido (4GB):

Después, haz clic en Import dataset :

ClickHouse creará automáticamente la tabla pp_complete en la base de datos default y la rellenará con 28,92 millones de filas de datos de precios.

Para reducir la probabilidad de exponer tus credenciales, te recomendamos añadir tu nombre de usuario y contraseña de Cloud como variables de entorno en tu máquina local. Desde una terminal, ejecuta el siguiente comando para añadir tu nombre de usuario y contraseña como variables de entorno:

​ Configuración de credenciales

export CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME =< HOSTNAME > export CLICKHOUSE_CLOUD_USER = default export CLICKHOUSE_CLOUD_PASSWORD = your_actual_password

Las variables de entorno anteriores solo se mantienen mientras dure la sesión de tu terminal. Para configurarlas de forma permanente, añádelas al archivo de configuración de tu shell.

​ Instalar Marimo

Ahora, activa tu entorno virtual. Dentro de tu entorno virtual, instala los siguientes paquetes que usaremos en esta guía:

pip install chdb pandas plotly marimo

Cree un nuevo notebook de Marimo con el siguiente comando:

marimo edit clickhouse_exploration.py

Debería abrirse una nueva ventana del navegador con la interfaz de Marimo en localhost:2718:

Los notebooks de Marimo se almacenan como archivos de Python sin formato, lo que facilita el control de versiones y compartirlos con otras personas.

​ Instalar dependencias

En una nueva celda, importa los paquetes necesarios:

import marimo as mo import chdb import pandas as pd import os import plotly.express as px import plotly.graph_objects as go

Si pasas el cursor sobre la celda, verás que aparecen dos círculos con el símbolo ”+”. Puedes hacer clic en ellos para añadir celdas nuevas.

Añade una celda nueva y ejecuta una consulta sencilla para comprobar que todo está configurado correctamente:

result = chdb.query( "SELECT 'Hello ClickHouse from Marimo!'" , "DataFrame" ) result

Deberías ver el resultado debajo de la celda que acabas de ejecutar:

​ Explorar los datos

data frame de Pandas, una forma práctica y familiar de trabajar con datos. Con el conjunto de datos de precios pagados del Reino Unido ya configurado y chDB en funcionamiento en un notebook de Marimo, ahora podemos empezar a explorar los datos. Imaginemos que nos interesa comprobar cómo ha cambiado el precio a lo largo del tiempo en una zona concreta del Reino Unido, como la capital, Londres. La función remoteSecure de ClickHouse permite recuperar fácilmente los datos de ClickHouse Cloud. Puede indicar a chDB que devuelva estos datos dentro del proceso como unde Pandas, una forma práctica y familiar de trabajar con datos.

​ Consultar datos de ClickHouse Cloud

Crea una nueva celda con la siguiente consulta para recuperar los datos de precios pagados del Reino Unido desde tu servicio de ClickHouse Cloud y convertirlos en un pandas.DataFrame :

query = f """ SELECT toYear(date) AS year, round(avg(price)) AS price, bar(price, 0, 1000000, 80) FROM remoteSecure( ' { os.environ.get( "CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME" ) } ', 'default.pp_complete', ' { os.environ.get( "CLICKHOUSE_CLOUD_USER" ) } ', ' { os.environ.get( "CLICKHOUSE_CLOUD_PASSWORD" ) } ' ) WHERE town = 'LONDON' GROUP BY year ORDER BY year """ df = chdb.query(query, "DataFrame" ) df.head()

En el fragmento anterior, chdb.query(query, "DataFrame") ejecuta la consulta especificada y devuelve el resultado como un Pandas DataFrame.

En la consulta usamos la función remoteSecure para conectarnos a ClickHouse Cloud.

La función remoteSecure recibe como parámetros:

una cadena de conexión

el nombre de la base de datos y de la tabla que se van a usar

su nombre de usuario

su contraseña

Como práctica recomendada de seguridad, es preferible usar variables de entorno para los parámetros de nombre de usuario y contraseña en lugar de especificarlos directamente en la función, aunque también es posible hacerlo si así lo desea.

La función remoteSecure se conecta al servicio remoto de ClickHouse Cloud, ejecuta la consulta y devuelve el resultado. Según el volumen de datos, esto puede tardar unos segundos.

En este caso, devolvemos un precio medio por año y aplicamos el filtro town='LONDON' . A continuación, el resultado se almacena como un DataFrame en una variable llamada df .

​ Visualización de los datos

Ahora que los datos están disponibles en un formato familiar, veamos cómo han evolucionado con el tiempo los precios de las viviendas en Londres.

Marimo funciona especialmente bien con bibliotecas de gráficos interactivos como Plotly. En una nueva celda, crea un gráfico interactivo:

fig = px.line( df, x = 'year' , y = 'price' , title = 'Average Property Prices in London Over Time' , labels = { 'price' : 'Average Price (£)' , 'year' : 'Year' } ) fig.update_traces( mode = 'lines+markers' ) fig.update_layout( hovermode = 'x unified' ) fig

Como era de esperar, los precios de la vivienda en Londres han aumentado considerablemente con el tiempo.

Uno de los puntos fuertes de Marimo es su modelo de ejecución reactivo. Vamos a crear un widget interactivo para seleccionar distintas localidades de forma dinámica.

​ Selección interactiva de localidades

En una nueva celda, crea un menú desplegable para seleccionar distintas localidades:

town_selector = mo.ui.dropdown( options = [ 'LONDON' , 'MANCHESTER' , 'BIRMINGHAM' , 'LEEDS' , 'LIVERPOOL' ], value = 'LONDON' , label = 'Select a town:' ) town_selector

En otra celda, cree una consulta que reaccione a la selección de la localidad. Cuando cambie el menú desplegable, esta celda se volverá a ejecutar automáticamente:

query_reactive = f """ SELECT toYear(date) AS year, round(avg(price)) AS price FROM remoteSecure( ' { os.environ.get( "CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME" ) } ', 'default.pp_complete', ' { os.environ.get( "CLICKHOUSE_CLOUD_USER" ) } ', ' { os.environ.get( "CLICKHOUSE_CLOUD_PASSWORD" ) } ' ) WHERE town = ' { town_selector.value } ' GROUP BY year ORDER BY year """ df_reactive = chdb.query(query_reactive, "DataFrame" ) df_reactive

Ahora crea un gráfico que se actualice automáticamente cuando cambies la localidad. Puedes mover el gráfico por encima del dataframe dinámico para que aparezca debajo de la celda con el menú desplegable.

fig_reactive = px.line( df_reactive, x = 'year' , y = 'price' , title = f 'Average Property Prices in { town_selector.value } Over Time' , labels = { 'price' : 'Average Price (£)' , 'year' : 'Year' } ) fig_reactive.update_traces( mode = 'lines+markers' ) fig_reactive.update_layout( hovermode = 'x unified' ) fig_reactive

Ahora, al seleccionar un municipio en el menú desplegable, el gráfico se actualizará dinámicamente:

​ Exploración de la distribución de precios con diagramas de caja interactivos

Profundicemos en los datos examinando la distribución de los precios de las propiedades en Londres en distintos años. Un diagrama de caja y bigotes nos mostrará la mediana, los cuartiles y los valores atípicos, lo que nos dará una comprensión mucho mejor que limitarse al precio medio. Primero, creemos un control deslizante para el año que nos permita explorar interactivamente distintos años:

En una nueva celda, agrega lo siguiente:

year_slider = mo.ui.slider( start = 1995 , stop = 2024 , value = 2020 , step = 1 , label = 'Select Year:' , show_value = True ) year_slider

Ahora, consultemos los precios de cada propiedad para el año seleccionado. Ten en cuenta que aquí no estamos haciendo ninguna agregación; queremos todas las transacciones individuales para construir la distribución:

query_distribution = f """ SELECT price, toYear(date) AS year FROM remoteSecure( ' { os.environ.get( "CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME" ) } ', 'default.pp_complete', ' { os.environ.get( "CLICKHOUSE_CLOUD_USER" ) } ', ' { os.environ.get( "CLICKHOUSE_CLOUD_PASSWORD" ) } ' ) WHERE town = 'LONDON' AND toYear(date) = { year_slider.value } AND price > 0 AND price < 5000000 """ df_distribution = chdb.query(query_distribution, "DataFrame" ) # create an interactive box plot. fig_box = go.Figure() fig_box.add_trace( go.Box( y = df_distribution[ 'price' ], name = f 'London { year_slider.value } ' , boxmean = 'sd' , # Show mean and standard deviation marker_color = 'lightblue' , boxpoints = 'outliers' # Show outlier points ) ) fig_box.update_layout( title = f 'Distribution of Property Prices in London ( { year_slider.value } )' , yaxis = dict ( title = 'Price (£)' , tickformat = ',.0f' ), showlegend = False , height = 600 ) fig_box

Si seleccionas el botón de opciones en la esquina superior derecha de la celda, puedes ocultar el código. A medida que mueves el control deslizante, el gráfico se actualiza automáticamente gracias a la ejecución reactiva de Marimo: