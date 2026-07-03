Código de ejemploEl código de este ejemplo se puede encontrar en el repositorio de ejemplos.
Requisitos previos
Node.js >= 20.14.0
uv >= 0.1.0
Clona el proyecto en tu entorno local:
Instalar dependencias
git clone https://github.com/ClickHouse/examples y
ve al directorio
ai/mcp/copilotkit.
Omite esta sección y ejecuta el script
./install.sh para instalar las dependencias. Si
prefieres instalar las dependencias manualmente, sigue las instrucciones a continuación.
Instalar dependencias manualmente
- Instala las dependencias:
npm install para instalar las dependencias de Node.
- Instala mcp-clickhouse:
external y clona en ella el repositorio de mcp-clickhouse.
Instala las dependencias de Python y añade la herramienta de línea de comandos fastmcp.
mkdir -p external
git clone https://github.com/ClickHouse/mcp-clickhouse external/mcp-clickhouse
cd external/mcp-clickhouse
uv sync
uv add fastmcp
Copia el archivo
Configura la aplicación
env.example a
.env y edítalo para añadir tu
ANTHROPIC_API_KEY.
Si prefieres usar un proveedor de LLM distinto de Anthropic, puedes modificar el runtime de Copilotkit para usar un adaptador de LLM diferente. Aquí tienes una lista de proveedores compatibles.
Usa tu propio LLM
De forma predeterminada, el ejemplo está configurado para conectarse al clúster de demostración de ClickHouse. También puedes usar tu propio clúster de ClickHouse configurando las siguientes variables de entorno:
Usa tu propio clúster de ClickHouse
CLICKHOUSE_HOST
CLICKHOUSE_PORT
CLICKHOUSE_USER
CLICKHOUSE_PASSWORD
CLICKHOUSE_SECURE
Ejecuta
Ejecuta la aplicación
npm run dev para iniciar el servidor de desarrollo.
Puedes probar el Agent usando un prompt como este:
“Muéstrame la evolución del precio en Manchester durante los últimos 10 años.”Abre http://localhost:3000 en tu navegador para ver el resultado.