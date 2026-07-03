Aprende a crear una aplicación con agentes usando datos almacenados en ClickHouse con ClickHouse MCP y CopilotKit

Cómo crear un AI Agent con CopilotKit y el servidor MCP de ClickHouse

Este es un ejemplo de cómo crear una aplicación con agentes usando datos almacenados en ClickHouse. Usa el servidor MCP de ClickHouse para consultar datos en ClickHouse y generar gráficos a partir de ellos.

Se usa CopilotKit para crear la UI y proporcionar una interfaz de chat al usuario.

Código de ejemplo El código de este ejemplo se puede encontrar en el repositorio de ejemplos

​ Requisitos previos

Node.js >= 20.14.0

uv >= 0.1.0

​ Instalar dependencias

Clona el proyecto en tu entorno local: git clone https://github.com/ClickHouse/examples y ve al directorio ai/mcp/copilotkit .

Omite esta sección y ejecuta el script ./install.sh para instalar las dependencias. Si prefieres instalar las dependencias manualmente, sigue las instrucciones a continuación.

​ Instalar dependencias manualmente

Instala las dependencias:

Ejecuta npm install para instalar las dependencias de Node.

Instala mcp-clickhouse:

Crea una nueva carpeta external y clona en ella el repositorio de mcp-clickhouse.

mkdir -p external git clone https://github.com/ClickHouse/mcp-clickhouse external/mcp-clickhouse

Instala las dependencias de Python y añade la herramienta de línea de comandos fastmcp.

cd external/mcp-clickhouse uv sync uv add fastmcp

​ Configura la aplicación

Copia el archivo env.example a .env y edítalo para añadir tu ANTHROPIC_API_KEY .

​ Usa tu propio LLM

Si prefieres usar un proveedor de LLM distinto de Anthropic, puedes modificar el runtime de Copilotkit para usar un adaptador de LLM diferente. Aquí tienes una lista de proveedores compatibles.

​ Usa tu propio clúster de ClickHouse

De forma predeterminada, el ejemplo está configurado para conectarse al clúster de demostración de ClickHouse . También puedes usar tu propio clúster de ClickHouse configurando las siguientes variables de entorno:

CLICKHOUSE_HOST

CLICKHOUSE_PORT

CLICKHOUSE_USER

CLICKHOUSE_PASSWORD

CLICKHOUSE_SECURE

​ Ejecuta la aplicación

Ejecuta npm run dev para iniciar el servidor de desarrollo.

Puedes probar el Agent usando un prompt como este:

“Muéstrame la evolución del precio en Manchester durante los últimos 10 años.”