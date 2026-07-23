list_databases- Enumera todas las bases de datos disponibles en la instancia de ClickHouse
list_tables_in_database- Enumera todas las tablas de una base de datos específica
get_schema_for_table- Obtiene la Sentencia
CREATE TABLE(esquema) de una tabla específica
Tendremos que añadir una clave de Anthropic o de OpenAI como variable de entorno:
Requisitos previos
Como alternativa, puedes usar un archivo de configuración.
export ANTHROPIC_API_KEY=your_api_key
export OPENAI_API_KEY=your_api_key
Vamos a explorar esta funcionalidad con el Playground de SQL de ClickHouse. Podemos conectarnos al Playground de SQL de ClickHouse con el siguiente comando:
Conexión al Playground de SQL de ClickHouse
clickhouse client -mn \
--host sql-clickhouse.clickhouse.com \
--secure \
--user demo --password ''
Supondremos que ya tienes ClickHouse instalado, pero si no es así, consulta la guía de instalación
Ahora es momento de empezar a hacer preguntas. La funcionalidad de texto a SQL es, en la práctica, una herramienta de generación puntual de consultas. Como no mantiene historial de conversación, incluye en tu pregunta todo el contexto útil que puedas. Especifica claramente lo siguiente: Períodos de tiempo o rangos de fechas El tipo de análisis que quieres (promedios, totales, clasificaciones, etc.) Cualquier criterio de filtrado
Hacerle preguntas a ClickHouse en lenguaje natural
Empecemos con una pregunta sobre el precio de la vivienda. El Playground de SQL contiene un conjunto de datos sobre precios de la vivienda en el Reino Unido, que la IA detectará automáticamente:
Encontrar mercados inmobiliarios caros
Una vez que pulsemos Intro, veremos el Thought process de la IA mientras intenta responder a nuestra pregunta.
?? Can you tell me the most expensive place to buy a house in 2021?;
La IA sigue estos pasos:
• Starting AI SQL generation with schema discovery...
─────────────────────────────────────────────────
🧠 thinking...[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_01QpQd35ZD8HM9QSYFZuQ8Wh
🔧 Calling: list_databases [toolu_01...]
🧠 thinking✓ list_databases completed
└─ Found 37 databases: - amazon - bluesky - country - covid - default - dns - en...
🔧 Calling: list_databases [toolu_01...]
✓ list_databases completed
└─ Found 37 databases: - amazon - bluesky - country - covid - default - dns - en...
🧠 thinking[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_016DxK8SMVKGrUPfFwi43AzE
🔧 Calling: list_tables_in_database [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk"}
🧠 thinking.✓ list_tables_in_database completed
└─ Found 9 tables in database 'uk': - uk_codes - uk_postcode_to_iso - uk_price_p...
🔧 Calling: list_tables_in_database [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk"}
✓ list_tables_in_database completed
└─ Found 9 tables in database 'uk': - uk_codes - uk_postcode_to_iso - uk_price_p...
🧠 thinking.[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_015giF12wm619beNGC5aTrmw
🔧 Calling: get_schema_for_table [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk","table":"uk_price_paid"}
✓ get_schema_for_table completed
└─ Schema for uk.uk_price_paid: CREATE TABLE uk.uk_price_paid ( `price` UInt...
🔧 Calling: get_schema_for_table [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk","table":"uk_price_paid"}
🧠 thinking..✓ get_schema_for_table completed
└─ Schema for uk.uk_price_paid: CREATE TABLE uk.uk_price_paid ( `price` UInt...
🧠 thinking[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_01HxT1HKbaTT3165Wx5bDtY9
─────────────────────────────────────────────────
• ✨ SQL query generated successfully!
:) SELECT town, district, county, round(avg(price), 2) as avg_price, count() as total_sales FROM uk.uk_price_paid WHERE date >= '2021-01-01' AND date <= '2021-12-31' GROUP BY town, district, county HAVING total_sales >= 10 ORDER BY avg_price DESC LIMIT 10
- Descubrimiento del esquema - Explora las bases de datos y las tablas disponibles
- Análisis de tablas - Examina la estructura de las tablas pertinentes
- Generación de consultas - Crea SQL a partir de tu pregunta y del esquema detectado
uk_price_paid y generó una consulta para que la ejecutemos.
Si ejecutamos esa consulta, veremos la siguiente salida:
Si queremos hacer preguntas de seguimiento, tenemos que volver a formular la pregunta desde cero.
┌─town───────────┬─district───────────────┬─county──────────┬──avg_price─┬─total_sales─┐
│ ILKLEY │ HARROGATE │ NORTH YORKSHIRE │ 4310200 │ 10 │
│ LONDON │ CITY OF LONDON │ GREATER LONDON │ 4008117.32 │ 311 │
│ LONDON │ CITY OF WESTMINSTER │ GREATER LONDON │ 2847409.81 │ 3984 │
│ LONDON │ KENSINGTON AND CHELSEA │ GREATER LONDON │ 2331433.1 │ 2594 │
│ EAST MOLESEY │ RICHMOND UPON THAMES │ GREATER LONDON │ 2244845.83 │ 12 │
│ LEATHERHEAD │ ELMBRIDGE │ SURREY │ 2051836.42 │ 102 │
│ VIRGINIA WATER │ RUNNYMEDE │ SURREY │ 1914137.53 │ 169 │
│ REIGATE │ MOLE VALLEY │ SURREY │ 1715780.89 │ 18 │
│ BROADWAY │ TEWKESBURY │ GLOUCESTERSHIRE │ 1633421.05 │ 19 │
│ OXFORD │ SOUTH OXFORDSHIRE │ OXFORDSHIRE │ 1628319.07 │ 405 │
└────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────┘
Como esta función no mantiene el historial de conversación, cada consulta debe ser autosuficiente. Al hacer preguntas de seguimiento, debes proporcionar todo el contexto en lugar de remitirte a consultas anteriores. Por ejemplo, después de ver los resultados anteriores, quizá queramos centrarnos específicamente en las propiedades del Gran Londres. En lugar de preguntar “¿Y qué pasa con el Gran Londres?”, debemos incluir el contexto completo:
Encontrar propiedades costosas en el Gran Londres
Ten en cuenta que la IA sigue el mismo proceso de descubrimiento, aunque acaba de examinar estos datos:
?? Can you tell me the most expensive place to buy a house in Greater London across the years?;
Esto genera una consulta más específica que filtra específicamente por Greater London y desglosa los resultados por año. El resultado de la consulta se muestra a continuación:
• Starting AI SQL generation with schema discovery...
─────────────────────────────────────────────────
🧠 thinking[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_012m4ayaSHTYtX98gxrDy1rz
🔧 Calling: list_databases [toolu_01...]
✓ list_databases completed
└─ Found 37 databases: - amazon - bluesky - country - covid - default - dns - en...
🔧 Calling: list_databases [toolu_01...]
🧠 thinking.✓ list_databases completed
└─ Found 37 databases: - amazon - bluesky - country - covid - default - dns - en...
🧠 thinking.[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_01KU4SZRrJckutXUzfJ4NQtA
🔧 Calling: list_tables_in_database [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk"}
🧠 thinking..✓ list_tables_in_database completed
└─ Found 9 tables in database 'uk': - uk_codes - uk_postcode_to_iso - uk_price_p...
🔧 Calling: list_tables_in_database [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk"}
✓ list_tables_in_database completed
└─ Found 9 tables in database 'uk': - uk_codes - uk_postcode_to_iso - uk_price_p...
🧠 thinking[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_01X9CnxoBpbD2xj2UzuRy2is
🔧 Calling: get_schema_for_table [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk","table":"uk_price_paid"}
🧠 thinking.✓ get_schema_for_table completed
└─ Schema for uk.uk_price_paid: CREATE TABLE uk.uk_price_paid ( `price` UInt...
🔧 Calling: get_schema_for_table [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk","table":"uk_price_paid"}
✓ get_schema_for_table completed
└─ Schema for uk.uk_price_paid: CREATE TABLE uk.uk_price_paid ( `price` UInt...
🧠 thinking...[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_01QTMypS1XuhjgVpDir7N9wD
─────────────────────────────────────────────────
• ✨ SQL query generated successfully!
:) SELECT district, toYear(date) AS year, round(avg(price), 2) AS avg_price, count() AS total_sales FROM uk.uk_price_paid WHERE county = 'GREATER LONDON' GROUP BY district, year HAVING total_sales >= 10 ORDER BY avg_price DESC LIMIT 10;
¡La City of London aparece sistemáticamente como el distrito más caro! Verás que la IA creó una consulta razonable, aunque los resultados están ordenados por precio medio en lugar de cronológicamente. Para un análisis interanual, podríamos afinar la pregunta para pedir específicamente “el distrito más caro de cada año” y así obtener resultados agrupados de forma diferente.
┌─district────────────┬─year─┬───avg_price─┬─total_sales─┐
│ CITY OF LONDON │ 2019 │ 14504772.73 │ 299 │
│ CITY OF LONDON │ 2017 │ 6351366.11 │ 367 │
│ CITY OF LONDON │ 2016 │ 5596348.25 │ 243 │
│ CITY OF LONDON │ 2023 │ 5576333.72 │ 252 │
│ CITY OF LONDON │ 2018 │ 4905094.54 │ 523 │
│ CITY OF LONDON │ 2021 │ 4008117.32 │ 311 │
│ CITY OF LONDON │ 2025 │ 3954212.39 │ 56 │
│ CITY OF LONDON │ 2014 │ 3914057.39 │ 416 │
│ CITY OF LONDON │ 2022 │ 3700867.19 │ 290 │
│ CITY OF WESTMINSTER │ 2018 │ 3562457.76 │ 3346 │
└─────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────┘