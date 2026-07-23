Qué son las fusiones de partes en ClickHouse

​ ¿Qué son las fusiones de partes en ClickHouse?

② Todo el procesamiento de los datos se delega a fusiones de partes en segundo plano.

Esto hace que las escrituras de datos sean ligeras y muy eficientes

Para controlar el número de partes por tabla e implementar el punto ② anterior, ClickHouse fusiona continuamente ( por partición ) las partes más pequeñas en otras más grandes en segundo plano hasta que alcanzan un tamaño comprimido aproximado de ~150 GB

El siguiente diagrama ilustra este proceso de fusión en segundo plano:

merge level de una parte aumenta en uno con cada fusión adicional. Un nivel de 0 significa que la parte es nueva y aún no se ha fusionado. Las partes que se fusionaron en otras más grandes se marcan como árbol de partes fusionadas. De ahí el nombre de la tabla Elde una parte aumenta en uno con cada fusión adicional. Un nivel designifica que la parte es nueva y aún no se ha fusionado. Las partes que se fusionaron en otras más grandes se marcan como inactivas y, por último, se eliminan tras un tiempo configurable (8 minutos de forma predeterminada). Con el tiempo, esto crea unde partes fusionadas. De ahí el nombre de la tabla merge tree

​ Monitorización de las fusiones

En el ejemplo qué son las partes de una tabla mostramos que ClickHouse registra todas las partes de la tabla en la tabla del sistema parts . Usamos la siguiente consulta para obtener el nivel de fusión y el número de filas almacenadas en cada parte activa de la tabla de ejemplo:

SELECT name , level , rows FROM system . parts WHERE ( database = 'uk' ) AND ( `table` = 'uk_price_paid_simple' ) AND active ORDER BY name ASC ;

El resultado de la consulta descrita anteriormente muestra que la tabla de ejemplo tenía cuatro partes activas, cada una creada a partir de una única fusión de las partes insertadas inicialmente:

┌─name────────┬─level─┬────rows─┐ 1. │ all_0_5_1 │ 1 │ 6368414 │ 2. │ all_12_17_1 │ 1 │ 6442494 │ 3. │ all_18_23_1 │ 1 │ 5977762 │ 4. │ all_6_11_1 │ 1 │ 6459763 │ └─────────────┴───────┴─────────┘

Al ejecutar la consulta ahora muestra que las cuatro partes ya se han fusionado en una única parte final (siempre que no haya más inserciones en la tabla):

┌─name───────┬─level─┬─────rows─┐ 1. │ all_0_23_2 │ 2 │ 25248433 │ └────────────┴───────┴──────────┘

handler HTTP /merges , podemos usarlo para visualizar todas las fusiones de partes de nuestra tabla de ejemplo: En ClickHouse 24.10, se añadió un nuevo dashboard de fusiones a los dashboards de monitorización integrados. Disponible tanto en OSS como en Cloud a través delHTTP, podemos usarlo para visualizar todas las fusiones de partes de nuestra tabla de ejemplo:

La grabación del dashboard anterior muestra todo el proceso, desde las inserciones iniciales de datos hasta la fusión final en una sola parte:

① Número de partes activas.

② Fusiones de partes, representadas visualmente con cuadros (su tamaño refleja el tamaño de la parte).

​ Fusiones concurrentes

Un servidor ClickHouse utiliza varios hilos de fusión en segundo plano para ejecutar fusiones concurrentes de partes:

Cada hilo de fusión ejecuta un bucle:

① Decide qué partes fusionar a continuación y carga esas partes en memoria.

② Fusiona las partes en memoria en una parte más grande.

③ Escribe la parte fusionada en disco.

Volver a ①

Ten en cuenta que aumentar el número de núcleos de CPU y la cantidad de RAM permite incrementar el rendimiento de las fusiones en segundo plano.

​ Fusiones con uso de memoria optimizado

ClickHouse no necesariamente carga en memoria todas las partes que se van a fusionar al mismo tiempo, como se muestra en el ejemplo anterior . En función de varios factores , y para reducir el consumo de memoria (a costa de la velocidad de fusión), la llamada fusión vertical carga y fusiona las partes en fragmentos de bloques en lugar de hacerlo de una sola vez.

​ Mecánica de las fusiones

La fusión de partes se realiza en varios pasos:

① Descompresión y carga: Los : Los archivos binarios comprimidos de columnas de las partes que se van a fusionar se descomprimen y se cargan en memoria.

② Fusión: Los datos se fusionan en archivos de columnas más grandes.

③ Indexación: Se genera un nuevo : Se genera un nuevo índice primario disperso para los archivos de columnas fusionados.

④ Compresión y almacenamiento: Los nuevos archivos de columnas y el índice se : Los nuevos archivos de columnas y el índice se comprimen y se guardan en un nuevo directorio que representa la parte de datos fusionada.

Los metadatos adicionales de las partes de datos , como índices secundarios de omisión de datos, estadísticas de columnas, sumas de comprobación e índices min-max, también se recrean a partir de los archivos de columnas fusionados. Omitimos estos detalles por simplicidad.

traslada todo el procesamiento de datos a las fusiones en segundo plano, lo que permite inserciones superrápidas al mantener las operaciones de escritura ligeras y eficientes. La mecánica del paso ② depende del motor MergeTree específico que se utilice, ya que los distintos motores gestionan la fusión de forma diferente. Por ejemplo, las filas pueden agregarse o reemplazarse si están desactualizadas. Como se mencionó antes, este enfoque, lo que permiteal mantener las operaciones de escritura ligeras y eficientes.

A continuación, describiremos brevemente la mecánica de fusión de motores específicos de la familia MergeTree.

​ Fusiones estándar

El diagrama siguiente ilustra cómo se fusionan las partes en una tabla MergeTree estándar:

MergeTree con una clave de ordenación (town, street) , lo que La sentencia DDL del diagrama anterior crea una tablacon una clave de ordenación, lo que significa que los datos en disco se ordenan según estas columnas y que, en consecuencia, se genera un índice primario disperso.

Las columnas de la tabla ① descomprimidas y preordenadas se ② fusionan manteniendo el orden global de clasificación de la tabla definido por su clave de ordenación, ③ se genera un nuevo índice primario disperso y ④ los archivos de columna fusionados y el índice se comprimen y se almacenan como una nueva parte de datos en disco.

​ Fusiones con reemplazo

Las fusiones de partes en una tabla ReplacingMergeTree funcionan de forma similar a las fusiones estándar , pero solo se conserva la versión más reciente de cada fila y se descartan las versiones anteriores:

La sentencia DDL del diagrama anterior crea una tabla ReplacingMergeTree con una clave de ordenación (town, street, id) , lo que significa que los datos en disco se ordenan según esas columnas y que, en consecuencia, se genera un índice primario disperso.

La ② fusión funciona de forma similar a la de una tabla MergeTree estándar: combina columnas descomprimidas y preordenadas mientras mantiene el orden global de ordenación.

Sin embargo, ReplacingMergeTree elimina las filas duplicadas con la misma clave de ordenación y conserva solo la fila más reciente, según la marca temporal de creación de la parte que la contiene.

​ Fusiones con suma

Los datos numéricos se resumen automáticamente durante las fusiones de partes de una tabla SummingMergeTree

La sentencia DDL del diagrama anterior define una tabla SummingMergeTree con town como clave de ordenación, lo que significa que los datos en disco se ordenan según esta columna y que, en consecuencia, se crea un índice primario disperso.

En el paso ② de fusión, ClickHouse reemplaza todas las filas con la misma clave de ordenación por una sola fila, sumando los valores de las columnas numéricas.

​ Fusiones con agregación

SummingMergeTree es una variante especializada de la tabla El ejemplo anterior de la tablaes una variante especializada de la tabla AggregatingMergeTree , que permite la transformación automática e incremental de datos al aplicar cualquiera de las 90+ funciones de agregación durante las fusiones de partes:

La sentencia DDL del diagrama anterior crea una tabla AggregatingMergeTree con town como clave de ordenación, lo que garantiza que los datos se ordenen por esta columna en disco y que se genere el índice primario disperso correspondiente.