Skip to main content
Esta página reúne ejemplos de índices de omisión de datos de ClickHouse y muestra cómo declarar cada tipo, cuándo usarlos y cómo verificar que se han aplicado. Todos funcionan con tablas de la familia MergeTree. Sintaxis del índice:
ClickHouse admite seis tipos de índices de omisión: Cada sección ofrece ejemplos con datos de ejemplo y muestra cómo verificar el uso del índice durante la ejecución de consultas.

Índice MinMax

El índice minmax es más adecuado para predicados de rango en datos poco ordenados o en columnas correlacionadas con ORDER BY.
Consulta un ejemplo detallado con EXPLAIN y poda.

Índice set

Utiliza el índice set cuando la cardinalidad local (por bloque) sea baja; no es útil si cada bloque tiene muchos valores distintos.
En la guía básica de funcionamiento se muestran un flujo de trabajo de creación/materialización y su efecto antes y después.

Índice de texto (text) para búsqueda de texto completo

text es un índice invertido sobre datos de texto tokenizados. Está diseñado específicamente para cargas de trabajo de búsqueda de texto completo, lo que permite una búsqueda eficiente y determinista de tokens y términos. Se recomienda para casos de uso de lenguaje natural o de búsqueda de texto a gran escala. Consulta Búsqueda de texto completo con índices de texto para obtener más detalles y ejemplos.
Consulte en la documentación un ejemplo más completo de observabilidad aquí. El índice de texto es totalmente determinista y completamente configurable en términos de tokenización y procesamiento de texto, a costa de un mayor consumo de almacenamiento en comparación con los índices basados en bloom filter,

Filtro Bloom genérico (escalar)

El índice bloom_filter es adecuado para búsquedas de igualdad o pertenencia en IN del tipo “aguja en un pajar”. Acepta un parámetro opcional, que es la tasa de falsos positivos (valor predeterminado: 0.025).
El uso de índices ngrambf_v1 para la búsqueda de texto completo está obsoleto en las versiones de ClickHouse >= 26.2 en favor de los índices text (consulta aquí para más detalles).
El índice ngrambf_v1 divide las cadenas en n-gramas. Funciona bien para consultas LIKE '%...%'. Admite String/FixedString/Map (mediante mapKeys/mapValues), así como un tamaño configurable, número de funciones hash y semilla. Consulta la documentación de N-gram bloom filter para más detalles.
Esta guía muestra ejemplos prácticos y cuándo usar token o ngram. Herramientas para optimizar parámetros: Los cuatro parámetros de ngrambf_v1 (tamaño del n-gram, tamaño del bitmap, funciones hash y semilla) influyen significativamente en el rendimiento y el consumo de memoria. Utilice estas funciones para calcular el tamaño óptimo del bitmap y la cantidad de funciones hash en función del volumen esperado de n-grams y de la tasa de falsos positivos deseada:
Consulte la documentación de parámetros para obtener una guía completa de optimización.
El uso de índices tokenbf_v1 para la búsqueda de texto completo está obsoleto en las versiones de ClickHouse >= 26.2 en favor de los índices text (consulta aquí para obtener más información).
tokenbf_v1 indexa tokens separados por caracteres no alfanuméricos. Debe usarse con hasToken, patrones de palabras con LIKE o equals/IN. Es compatible con los tipos String/FixedString/Map. Consulta las páginas Filtro Bloom de tokens y Tipos de filtros Bloom para obtener más información.
Consulte ejemplos de observabilidad y recomendaciones sobre token frente a ngram aquí.

Agregar índices durante CREATE TABLE (varios ejemplos)

Los índices de omisión también admiten expresiones compuestas y tipos Map/Tuple/Nested. Esto se demuestra en el ejemplo siguiente:

Materializar datos existentes y verificarlo

Puedes añadir un índice a las partes de datos existentes con MATERIALIZE y examinar la poda con EXPLAIN o con logs de nivel trace, como se muestra a continuación:
Este ejemplo práctico de minmax muestra la estructura de la salida de EXPLAIN y cuántos elementos se descartan.

Cuándo usar y cuándo evitar los índices de omisión

Use índices de omisión cuando:
  • Los valores de filtro son dispersos dentro de los bloques de datos
  • Existe una fuerte correlación con las columnas de ORDER BY, o los patrones de ingestión de datos agrupan valores similares
  • Se realizan búsquedas de texto en grandes conjuntos de logs (tipos ngrambf_v1/tokenbf_v1)
Evite los índices de omisión cuando:
  • Es probable que la mayoría de los bloques contengan al menos un valor coincidente (los bloques se leerán de todos modos)
  • Se filtra por columnas de alta cardinalidad sin correlación con el orden de los datos
Consideraciones importantesSi un valor aparece aunque sea una sola vez en un bloque de datos, ClickHouse debe leer el bloque completo. Pruebe los índices con conjuntos de datos realistas y ajuste la granularidad y los parámetros específicos del tipo en función de mediciones de rendimiento reales.

Ignorar temporalmente o forzar índices

Deshabilite índices específicos por nombre para consultas individuales durante las pruebas y la solución de problemas. También hay ajustes para forzar el uso de índices cuando sea necesario. Consulte ignore_data_skipping_indices.

Notas y advertencias

  • Los índices de omisión solo son compatibles con las tablas de la familia MergeTree; la poda se realiza a nivel de gránulo/bloque.
  • Los índices basados en filtros de Bloom son probabilísticos (los falsos positivos generan lecturas adicionales, pero no omiten datos válidos).
  • Los filtros de Bloom y otros índices de omisión deben validarse con EXPLAIN y tracing; ajuste la granularidad para equilibrar la poda y el tamaño del índice.
Última modificación el 3 de julio de 2026