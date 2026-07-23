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chDB es un motor SQL OLAP rápido que se ejecuta en el mismo proceso y está basado en ClickHouse v25.8.2.1. Puede usarlo cuando quiera aprovechar la potencia de ClickHouse en un lenguaje de programación sin necesidad de conectarse a un servidor de ClickHouse.

Características principales

  • Motor SQL OLAP en el mismo proceso - Con tecnología de ClickHouse, no es necesario instalar ClickHouse server
  • Múltiples formatos de datos - Compatibilidad de entrada y salida con Parquet, CSV, JSON, Arrow, ORC y más de 70 formatos
  • Copia de datos minimizada - De C++ a Python con python memoryview
  • Amplia integración con el ecosistema de Python - Soporte nativo para Pandas, Arrow y DB API 2.0; se integra sin problemas en los flujos de trabajo de ciencia de datos existentes
  • Cero dependencias - No requiere instalaciones externas de bases de datos
  • DataStore API - API compatible con pandas con optimización SQL, compatible con más de 630 métodos

DataStore: API compatible con pandas

¡NUEVO! DataStore ofrece una API compatible con pandas que combina la sintaxis familiar de pandas con el rendimiento de ClickHouse.
Primeros pasos en Hex

Migración en una sola línea

Aspectos destacados del rendimiento

Benchmarks con 10M de filas

Características de DataStore

  • Más de 630 métodos de API - 209 métodos de pandas DataFrame y más de 185 métodos de accessor
  • Evaluación diferida - Las operaciones se compilan en SQL optimizado
  • SQL pushdown - Los filtros y las agregaciones se ejecutan en la fuente de datos
  • Fuentes de datos universales - Permite leer desde archivos, S3, bases de datos y lagos de datos
Más información: Documentación de DataStore

¿Qué lenguajes admite chDB?

chDB tiene bindings para los siguientes lenguajes:

¿Cómo empiezo?

Para usuarios de pandas

Comience con la DataStore API para obtener una experiencia similar a la de pandas con el rendimiento de ClickHouse:

Referencia de la API de DataStore

Guías de la API SQL

Un video introductorio

Vea una breve introducción a chDB y descubra cómo lleva la potencia de ClickHouse a su entorno de Python:

Benchmarks de rendimiento

chDB ofrece un rendimiento excepcional en distintos escenarios:

Acerca de chDB

Licencia

chDB está disponible bajo la Licencia Apache, versión 2.0. Consulta LICENSE para obtener más información.
Última modificación el 23 de julio de 2026