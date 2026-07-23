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chDB-go proporciona bindings de Go para chDB, lo que le permite ejecutar consultas de ClickHouse directamente en sus aplicaciones en Go sin dependencias externas.

Instalación

1

Instalar libchdb

Primero, instala la biblioteca chDB:
2

Instalar chdb-go

Instala el paquete para Go:
O añádelo a tu go.mod:

Uso

Interfaz de línea de comandos

chDB-go incluye una CLI para realizar consultas rápidas:

Librería de Go - inicio rápido

Consultas sin estado

Para consultas sencillas y puntuales:

Consultas con estado mediante una sesión

Para consultas complejas con estado persistente:

Interfaz del driver SQL

chDB-go implementa la interfaz database/sql de Go:

Consultas en streaming para grandes conjuntos de datos

Para procesar grandes conjuntos de datos que no caben en memoria, use consultas en streaming:
Beneficios del streaming de consultas:
  • Uso eficiente de la memoria - Permite procesar grandes conjuntos de datos sin cargarlo todo en memoria
  • Procesamiento en tiempo real - Permite empezar a procesar los datos en cuanto llega el primer fragmento
  • Soporte para cancelación - Permite cancelar consultas de larga duración con Cancel()
  • Gestión de errores - Permite comprobar si hay errores durante el streaming con Error()

Documentación de la API

chDB-go proporciona APIs de alto nivel y de bajo nivel:

Requisitos del sistema

  • Go 1.21 o posterior
  • Compatible con Linux y macOS
Última modificación el 23 de julio de 2026