Primero, vamos a crear un entorno virtual:
Preparación
Y, a continuación, instalaremos JupySQL, IPython y Jupyter Lab:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
Podemos usar JupySQL en IPython, que podemos iniciar con:
pip install jupysql ipython jupyterlab
O bien en Jupyter Lab, ejecutando:
ipython
jupyter lab
Si usas Jupyter Lab, tendrás que crear un notebook antes de seguir con el resto de la guía.
Vamos a usar uno de los conjuntos de datos tennis_atp de Jeff Sackmann, que contiene metadatos sobre los jugadores y su clasificación a lo largo del tiempo. Empecemos descargando los archivos de clasificación:
Descargando un conjunto de datos
from urllib.request import urlretrieve
files = ['00s', '10s', '20s', '70s', '80s', '90s', 'current']
base = "https://raw.githubusercontent.com/JeffSackmann/tennis_atp/master"
for file in files:
_ = urlretrieve(
f"{base}/atp_rankings_{file}.csv",
f"atp_rankings_{file}.csv",
)
A continuación, importemos el módulo
Configuración de chDB y JupySQL
dbapi de chDB:
Y crearemos una conexión a chDB. Todos los datos que persistamos se guardarán en el directorio
from chdb import dbapi
atp.chdb:
Carguemos ahora la magia
conn = dbapi.connect(path="atp.chdb")
sql y establezcamos una conexión con chDB:
A continuación, mostraremos el límite de resultados en pantalla para que los resultados de las consultas no se truncen:
%load_ext sql
%sql conn --alias chdb
## Consultar datos en archivos CSV Hemos descargado varios archivos con el prefijo
%config SqlMagic.displaylimit = None
atp_rankings.
Usemos la cláusula
DESCRIBE para comprender el esquema:
%%sql
DESCRIBE file('atp_rankings*.csv')
SETTINGS describe_compact_output=1,
schema_inference_make_columns_nullable=0
También podemos escribir una consulta
+--------------+-------+
| name | type |
+--------------+-------+
| ranking_date | Int64 |
| rank | Int64 |
| player | Int64 |
| points | Int64 |
+--------------+-------+
SELECT directamente en estos archivos para ver qué aspecto tienen los datos:
%sql SELECT * FROM file('atp_rankings*.csv') LIMIT 1
El formato de los datos es un poco raro. Limpiemos esa fecha y usemos la cláusula
+--------------+------+--------+--------+
| ranking_date | rank | player | points |
+--------------+------+--------+--------+
| 20000110 | 1 | 101736 | 4135 |
+--------------+------+--------+--------+
REPLACE para devolver
ranking_date ya limpio:
%%sql
SELECT * REPLACE (
toDate(parseDateTime32BestEffort(toString(ranking_date))) AS ranking_date
)
FROM file('atp_rankings*.csv')
LIMIT 10
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
+--------------+------+--------+--------+
| ranking_date | rank | player | points |
+--------------+------+--------+--------+
| 2000-01-10 | 1 | 101736 | 4135 |
| 2000-01-10 | 2 | 102338 | 2915 |
| 2000-01-10 | 3 | 101948 | 2419 |
| 2000-01-10 | 4 | 103017 | 2184 |
| 2000-01-10 | 5 | 102856 | 2169 |
| 2000-01-10 | 6 | 102358 | 2107 |
| 2000-01-10 | 7 | 102839 | 1966 |
| 2000-01-10 | 8 | 101774 | 1929 |
| 2000-01-10 | 9 | 102701 | 1846 |
| 2000-01-10 | 10 | 101990 | 1739 |
+--------------+------+--------+--------+
Ahora vamos a almacenar los datos de estos archivos CSV en una tabla. La base de datos predeterminada no persiste los datos en disco, así que primero debemos crear otra base de datos:
Importar archivos CSV en chDB
Y ahora vamos a crear una tabla llamada
%sql CREATE DATABASE atp
rankings, cuyo esquema se derivará de la estructura de los datos de los archivos CSV:
Hagamos una revisión rápida de los datos de nuestra tabla:
%%sql
CREATE TABLE atp.rankings
ENGINE=MergeTree
ORDER BY ranking_date AS
SELECT * REPLACE (
toDate(parseDateTime32BestEffort(toString(ranking_date))) AS ranking_date
)
FROM file('atp_rankings*.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
%sql SELECT * FROM atp.rankings LIMIT 10
Se ve bien: el resultado, tal como se esperaba, es el mismo que al consultar directamente los archivos CSV. Vamos a seguir el mismo proceso para los metadatos de los jugadores. Esta vez, todos los datos están en un único archivo CSV, así que descarguemos ese archivo:
+--------------+------+--------+--------+
| ranking_date | rank | player | points |
+--------------+------+--------+--------+
| 2000-01-10 | 1 | 101736 | 4135 |
| 2000-01-10 | 2 | 102338 | 2915 |
| 2000-01-10 | 3 | 101948 | 2419 |
| 2000-01-10 | 4 | 103017 | 2184 |
| 2000-01-10 | 5 | 102856 | 2169 |
| 2000-01-10 | 6 | 102358 | 2107 |
| 2000-01-10 | 7 | 102839 | 1966 |
| 2000-01-10 | 8 | 101774 | 1929 |
| 2000-01-10 | 9 | 102701 | 1846 |
| 2000-01-10 | 10 | 101990 | 1739 |
+--------------+------+--------+--------+
Luego, crea una tabla llamada
_ = urlretrieve(
f"{base}/atp_players.csv",
"atp_players.csv",
)
players a partir del contenido del archivo CSV.
También ajustaremos el campo
dob para que sea del tipo
Date32.
En ClickHouse, el tipo
Datesolo admite fechas a partir de 1970. Como la columna
dobcontiene fechas anteriores a 1970, usaremos en su lugar el tipo
Date32.
Una vez que termine de ejecutarse, podemos echar un vistazo a los datos ingeridos:
%%sql
CREATE TABLE atp.players
Engine=MergeTree
ORDER BY player_id AS
SELECT * REPLACE (
makeDate32(
toInt32OrNull(substring(toString(dob), 1, 4)),
toInt32OrNull(substring(toString(dob), 5, 2)),
toInt32OrNull(substring(toString(dob), 7, 2))
)::Nullable(Date32) AS dob
)
FROM file('atp_players.csv')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
%sql SELECT * FROM atp.players LIMIT 10
+-----------+------------+-----------+------+------------+-----+--------+-------------+
| player_id | name_first | name_last | hand | dob | ioc | height | wikidata_id |
+-----------+------------+-----------+------+------------+-----+--------+-------------+
| 100001 | Gardnar | Mulloy | R | 1913-11-22 | USA | 185 | Q54544 |
| 100002 | Pancho | Segura | R | 1921-06-20 | ECU | 168 | Q54581 |
| 100003 | Frank | Sedgman | R | 1927-10-02 | AUS | 180 | Q962049 |
| 100004 | Giuseppe | Merlo | R | 1927-10-11 | ITA | 0 | Q1258752 |
| 100005 | Richard | Gonzalez | R | 1928-05-09 | USA | 188 | Q53554 |
| 100006 | Grant | Golden | R | 1929-08-21 | USA | 175 | Q3115390 |
| 100007 | Abe | Segal | L | 1930-10-23 | RSA | 0 | Q1258527 |
| 100008 | Kurt | Nielsen | R | 1930-11-19 | DEN | 0 | Q552261 |
| 100009 | Istvan | Gulyas | R | 1931-10-14 | HUN | 0 | Q51066 |
| 100010 | Luis | Ayala | R | 1932-09-18 | CHI | 170 | Q1275397 |
+-----------+------------+-----------+------+------------+-----+--------+-------------+
La ingestión de datos ya está lista; ahora llega la parte divertida: ¡consultar los datos! Los tenistas reciben puntos en función de lo bien que rinden en los torneos que disputan. Los puntos de cada jugador se calculan a lo largo de un período móvil de 52 semanas. Vamos a escribir una consulta que encuentre el máximo de puntos acumulados por cada jugador, junto con su clasificación en ese momento:
Consultar en chDB
%%sql
SELECT name_first, name_last,
max(points) as maxPoints,
argMax(rank, points) as rank,
argMax(ranking_date, points) as date
FROM atp.players
JOIN atp.rankings ON rankings.player = players.player_id
GROUP BY ALL
ORDER BY maxPoints DESC
LIMIT 10
Es bastante interesante que algunos de los jugadores de esta lista hayan acumulado muchos puntos sin haber sido nunca el número 1 con esa cantidad de puntos.
+------------+-----------+-----------+------+------------+
| name_first | name_last | maxPoints | rank | date |
+------------+-----------+-----------+------+------------+
| Novak | Djokovic | 16950 | 1 | 2016-06-06 |
| Rafael | Nadal | 15390 | 1 | 2009-04-20 |
| Andy | Murray | 12685 | 1 | 2016-11-21 |
| Roger | Federer | 12315 | 1 | 2012-10-29 |
| Daniil | Medvedev | 10780 | 2 | 2021-09-13 |
| Carlos | Alcaraz | 9815 | 1 | 2023-08-21 |
| Dominic | Thiem | 9125 | 3 | 2021-01-18 |
| Jannik | Sinner | 8860 | 2 | 2024-05-06 |
| Stefanos | Tsitsipas | 8350 | 3 | 2021-09-20 |
| Alexander | Zverev | 8240 | 4 | 2021-08-23 |
+------------+-----------+-----------+------+------------+
Podemos guardar consultas con el parámetro
Guardar consultas
--save en la misma línea que la instrucción mágica
%%sql.
El parámetro
--no-execute indica que se omitirá la ejecución de la consulta.
Cuando se ejecuta una consulta guardada, se convierte en una expresión de tabla común (CTE) antes de ejecutarse. En la siguiente consulta calculamos el máximo de puntos obtenido por los jugadores cuando ocupaban la posición 1:
%%sql --save best_points --no-execute
SELECT name_first, name_last,
max(points) as maxPoints,
argMax(rank, points) as rank,
argMax(ranking_date, points) as date
FROM atp.players
JOIN atp.rankings ON rankings.player = players.player_id
GROUP BY ALL
ORDER BY maxPoints DESC
%sql select * FROM best_points WHERE rank=1
+-------------+-----------+-----------+------+------------+
| name_first | name_last | maxPoints | rank | date |
+-------------+-----------+-----------+------+------------+
| Novak | Djokovic | 16950 | 1 | 2016-06-06 |
| Rafael | Nadal | 15390 | 1 | 2009-04-20 |
| Andy | Murray | 12685 | 1 | 2016-11-21 |
| Roger | Federer | 12315 | 1 | 2012-10-29 |
| Carlos | Alcaraz | 9815 | 1 | 2023-08-21 |
| Pete | Sampras | 5792 | 1 | 1997-08-11 |
| Andre | Agassi | 5652 | 1 | 1995-08-21 |
| Lleyton | Hewitt | 5205 | 1 | 2002-08-12 |
| Gustavo | Kuerten | 4750 | 1 | 2001-09-10 |
| Juan Carlos | Ferrero | 4570 | 1 | 2003-10-20 |
| Stefan | Edberg | 3997 | 1 | 1991-02-25 |
| Jim | Courier | 3973 | 1 | 1993-08-23 |
| Ivan | Lendl | 3420 | 1 | 1990-02-26 |
| Ilie | Nastase | 0 | 1 | 1973-08-27 |
+-------------+-----------+-----------+------+------------+
También podemos usar parámetros en nuestras consultas. Los parámetros son simplemente variables normales:
Consultas con parámetros
Y luego podemos usar la sintaxis
rank = 10
{{variable}} en nuestra consulta.
La siguiente consulta encuentra a los jugadores con la menor cantidad de días entre la primera vez que estuvieron clasificados entre los 10 primeros y la última vez que estuvieron clasificados entre los 10 primeros:
%%sql
SELECT name_first, name_last,
MIN(ranking_date) AS earliest_date,
MAX(ranking_date) AS most_recent_date,
most_recent_date - earliest_date AS days,
1 + (days/7) AS weeks
FROM atp.rankings
JOIN atp.players ON players.player_id = rankings.player
WHERE rank <= {{rank}}
GROUP BY ALL
ORDER BY days
LIMIT 10
+------------+-----------+---------------+------------------+------+-------+
| name_first | name_last | earliest_date | most_recent_date | days | weeks |
+------------+-----------+---------------+------------------+------+-------+
| Alex | Metreveli | 1974-06-03 | 1974-06-03 | 0 | 1 |
| Mikael | Pernfors | 1986-09-22 | 1986-09-22 | 0 | 1 |
| Felix | Mantilla | 1998-06-08 | 1998-06-08 | 0 | 1 |
| Wojtek | Fibak | 1977-07-25 | 1977-07-25 | 0 | 1 |
| Thierry | Tulasne | 1986-08-04 | 1986-08-04 | 0 | 1 |
| Lucas | Pouille | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 0 | 1 |
| John | Alexander | 1975-12-15 | 1975-12-15 | 0 | 1 |
| Nicolas | Massu | 2004-09-13 | 2004-09-20 | 7 | 2 |
| Arnaud | Clement | 2001-04-02 | 2001-04-09 | 7 | 2 |
| Ernests | Gulbis | 2014-06-09 | 2014-06-23 | 14 | 3 |
+------------+-----------+---------------+------------------+------+-------+
JupySQL también tiene funciones de gráficos limitadas. Podemos crear diagramas de caja o histogramas. Vamos a crear un histograma, pero primero escribamos (y guardemos) una consulta que calcule las clasificaciones dentro del top 100 que ha alcanzado cada jugador. Podremos usar esto para crear un histograma que muestre cuántos jugadores alcanzaron cada clasificación:
Creación de histogramas
Podemos crear un histograma ejecutando lo siguiente:
%%sql --save players_per_rank --no-execute
select distinct player, rank
FROM atp.rankings
WHERE rank <= 100
from sql.ggplot import ggplot, geom_histogram, aes
plot = (
ggplot(
table="players_per_rank",
with_="players_per_rank",
mapping=aes(x="rank", fill="#69f0ae", color="#fff"),
) + geom_histogram(bins=100)
)