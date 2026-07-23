Carga de datos
Leer archivos CSV
# Pandas
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
# DataStore - ¡igual!
from chdb import datastore as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
Leer varios archivos
# Pandas
import glob
dfs = [pd.read_csv(f) for f in glob.glob("data/*.csv")]
df = pd.concat(dfs)
# DataStore - más eficiente con glob pattern
df = pd.read_csv("data/*.csv")
Filtrado
Una sola condición
# Pandas y DataStore: idénticos
df[df['age'] > 25]
df[df['city'] == 'NYC']
df[df['name'].str.contains('John')]
Varias condiciones
# AND
df[(df['age'] > 25) & (df['city'] == 'NYC')]
# OR
df[(df['age'] < 18) | (df['age'] > 65)]
# NOT
df[~(df['status'] == 'inactive')]
Uso de query()
# Pandas y DataStore - idénticos
df.query('age > 25 and city == "NYC"')
df.query('salary > 50000')
isin()
# Pandas y DataStore - idéntico
df[df['city'].isin(['NYC', 'LA', 'SF'])]
between()
# Pandas y DataStore - idénticos
df[df['age'].between(18, 65)]
Selección de columnas
Una sola columna
# Pandas y DataStore - idénticos
df['name']
df.name # acceso por atributo
Varias columnas
# Pandas y DataStore - idéntico
df[['name', 'age', 'city']]
Seleccionar y filtrar
# Pandas y DataStore - idénticos
df[df['age'] > 25][['name', 'salary']]
# DataStore también admite estilo SQL
df.filter(df['age'] > 25).select('name', 'salary')
Ordenación
Una columna
# Pandas y DataStore: idénticos
df.sort_values('salary')
df.sort_values('salary', ascending=False)
Varias columnas
# Pandas y DataStore - idénticos
df.sort_values(['city', 'salary'], ascending=[True, False])
Obtener los N mayores/menores
# Pandas y DataStore - idéntico
df.nlargest(10, 'salary')
df.nsmallest(5, 'age')
GroupBy y agregación
GroupBy básico
# Pandas y DataStore - idéntico
df.groupby('city')['salary'].mean()
df.groupby('city')['salary'].sum()
df.groupby('city').size() # conteo
Múltiples agregaciones
# Pandas y DataStore - idéntico
df.groupby('city')['salary'].agg(['sum', 'mean', 'count'])
df.groupby('city').agg({
'salary': ['sum', 'mean'],
'age': ['min', 'max']
})
Agregaciones nombradas
# Pandas y DataStore - idénticos
df.groupby('city').agg(
total_salary=('salary', 'sum'),
avg_salary=('salary', 'mean'),
employee_count=('id', 'count')
)
Varias claves de GroupBy
# Pandas y DataStore - idéntico
df.groupby(['city', 'department'])['salary'].mean()
Combinar datos
Inner Join
# Pandas
pd.merge(df1, df2, on='id')
# DataStore - misma API
pd.merge(df1, df2, on='id')
# DataStore también admite
df1.join(df2, on='id')
Left Join
# Pandas y DataStore - idénticos
pd.merge(df1, df2, on='id', how='left')
Join en distintas columnas
# Pandas y DataStore - idéntico
pd.merge(df1, df2, left_on='emp_id', right_on='id')
Concat
# Pandas y DataStore - idénticos
pd.concat([df1, df2, df3])
pd.concat([df1, df2], axis=1)
Operaciones con cadenas
Conversión entre mayúsculas y minúsculas
# Pandas y DataStore - idénticos
df['name'].str.upper()
df['name'].str.lower()
df['name'].str.title()
Subcadena
# Pandas y DataStore - idénticos
df['name'].str[:3] # Primeros 3 caracteres
df['name'].str.slice(0, 3)
Búsqueda
# Pandas y DataStore: idénticos
df['name'].str.contains('John')
df['name'].str.startswith('A')
df['name'].str.endswith('son')
Replace
# Pandas y DataStore: idénticos
df['text'].str.replace('old', 'new')
df['text'].str.replace(r'\d+', '', regex=True) # Eliminar dígitos
Separar
# Pandas y DataStore - idénticos
df['name'].str.split(' ')
df['name'].str.split(' ', expand=True)
Duración
# Pandas y DataStore - idénticos
df['name'].str.len()
Operaciones con DateTime
Extraer componentes
# Pandas y DataStore - idénticos
df['date'].dt.year
df['date'].dt.month
df['date'].dt.day
df['date'].dt.dayofweek
df['date'].dt.hour
Formato
# Pandas y DataStore - idénticos
df['date'].dt.strftime('%Y-%m-%d')
Datos faltantes
Verificar valores faltantes
# Pandas y DataStore - idéntico
df['col'].isna()
df['col'].notna()
df.isna().sum()
Omitir faltantes
# Pandas y DataStore - idénticos
df.dropna()
df.dropna(subset=['col1', 'col2'])
Completar valores faltantes
# Pandas y DataStore - idénticos
df.fillna(0)
df.fillna({'col1': 0, 'col2': 'Unknown'})
df.fillna(method='ffill')
Crear nuevas columnas
Asignación simple
# Pandas y DataStore - idénticos
df['total'] = df['price'] * df['quantity']
df['age_group'] = df['age'] // 10 * 10
Cómo usar assign()
# Pandas y DataStore - idéntico
df = df.assign(
total=df['price'] * df['quantity'],
is_adult=df['age'] >= 18
)
Condicional (where/mask)
# Pandas y DataStore - idénticos
df['status'] = df['age'].where(df['age'] >= 18, 'minor')
apply() para lógica personalizada
# Funciona, pero activa la ejecución de pandas
df['category'] = df['amount'].apply(lambda x: 'high' if x > 1000 else 'low')
# Alternativa con DataStore (permanece diferida)
df['category'] = (
df.when(df['amount'] > 1000, 'high')
.otherwise('low')
)
Reorganización
Tabla dinámica
# Pandas y DataStore - idéntico
df.pivot_table(
values='amount',
index='region',
columns='product',
aggfunc='sum'
)
Melt (Unpivot)
# Pandas y DataStore - idénticos
df.melt(
id_vars=['name'],
value_vars=['score1', 'score2', 'score3'],
var_name='test',
value_name='score'
)
Desplegar
# Pandas y DataStore - idénticos
df.explode('tags') # Expandir columna de array
Funciones de ventana
Deslizante
# Pandas y DataStore - idénticos
df['rolling_avg'] = df['price'].rolling(window=7).mean()
df['rolling_sum'] = df['amount'].rolling(window=30).sum()
Expansión
# Pandas y DataStore - idénticos
df['cumsum'] = df['amount'].expanding().sum()
df['cummax'] = df['amount'].expanding().max()
Shift
# Pandas y DataStore - idénticos
df['prev_value'] = df['value'].shift(1) # retraso
df['next_value'] = df['value'].shift(-1) # Adelanto
Diferencias
# Pandas y DataStore - idénticos
df['change'] = df['value'].diff()
df['pct_change'] = df['value'].pct_change()
Salida
En CSV
# Pandas y DataStore: idénticos
df.to_csv("output.csv", index=False)
A Parquet
# Pandas y DataStore: idénticos
df.to_parquet("output.parquet")
En un DataFrame de pandas
# Específico de DataStore
pandas_df = ds.to_df()
pandas_df = ds.to_pandas()
Extras de DataStore
Ver SQL
# Solo para DataStore
print(ds.to_sql())
Plan de ejecución
# Solo para DataStore
ds.explain()
Funciones de ClickHouse
# Solo para DataStore: accesores adicionales
df['domain'] = df['url'].url.domain()
df['json_value'] = df['data'].json.get_string('key')
df['ip_valid'] = df['ip'].ip.is_ipv4_string()
URI universal
# Solo DataStore: lee desde cualquier origen
ds = DataStore.uri("s3://bucket/data.parquet")
ds = DataStore.uri("mysql://user:pass@host/db/table")