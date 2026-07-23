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Patrones habituales de pandas y sus equivalentes en DataStore. ¡La mayor parte del código funciona sin cambios!

Carga de datos

Leer archivos CSV

Leer varios archivos

Filtrado

Una sola condición

Varias condiciones

Uso de query()

isin()

between()

Selección de columnas

Una sola columna

Varias columnas

Seleccionar y filtrar

Ordenación

Una columna

Varias columnas

Obtener los N mayores/menores

GroupBy y agregación

GroupBy básico

Múltiples agregaciones

Agregaciones nombradas

Varias claves de GroupBy

Combinar datos

Inner Join

Left Join

Join en distintas columnas

Concat

Operaciones con cadenas

Conversión entre mayúsculas y minúsculas

Subcadena

Replace

Separar

Duración

Operaciones con DateTime

Extraer componentes

Formato

Datos faltantes

Verificar valores faltantes

Omitir faltantes

Completar valores faltantes

Crear nuevas columnas

Asignación simple

Cómo usar assign()

Condicional (where/mask)

apply() para lógica personalizada

Reorganización

Tabla dinámica

Melt (Unpivot)

Desplegar

Funciones de ventana

Deslizante

Expansión

Shift

Diferencias

Salida

En CSV

A Parquet

En un DataFrame de pandas

Extras de DataStore

Ver SQL

Plan de ejecución

Funciones de ClickHouse

URI universal

Última modificación el 23 de julio de 2026