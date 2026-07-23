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chDB-node proporciona bindings de Node.js para chDB, lo que te permite ejecutar consultas de ClickHouse directamente en tus aplicaciones de Node.js sin ninguna dependencia externa.

Instalación

Uso

chDB-node admite dos modos de consulta: consultas independientes para operaciones sencillas y consultas basadas en sesión para mantener el estado de la base de datos.

Consultas independientes

Para consultas simples e independientes que no requieren un estado persistente:

Consultas basadas en sesión

Procesamiento de datos externos

Manejo de errores

Gestione siempre los errores de forma adecuada al trabajar con chDB:

Repositorio de GitHub

Última modificación el 23 de julio de 2026