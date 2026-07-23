Instalación
npm install chdb
chDB-node admite dos modos de consulta: consultas independientes para operaciones sencillas y consultas basadas en sesión para mantener el estado de la base de datos.
Uso
Para consultas simples e independientes que no requieren un estado persistente:
Consultas independientes
const { query } = require("chdb");
// Consulta básica
const result = query("SELECT version()", "CSV");
console.log("ClickHouse version:", result);
// Consulta con múltiples columnas
const multiResult = query("SELECT 'Hello' as greeting, 'chDB' as engine, 42 as answer", "CSV");
console.log("Multi-column result:", multiResult);
// Operaciones matemáticas
const mathResult = query("SELECT 2 + 2 as sum, pi() as pi_value", "JSON");
console.log("Math result:", mathResult);
// Información del sistema
const systemInfo = query("SELECT * FROM system.functions LIMIT 5", "Pretty");
console.log("System functions:", systemInfo);
Consultas basadas en sesión
const { Session } = require("chdb");
// Crear una sesión con almacenamiento persistente
const session = new Session("./chdb-node-data");
try {
// Crear base de datos y tabla
session.query(`
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS myapp;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS myapp.users (
id UInt32,
name String,
email String,
created_at DateTime DEFAULT now()
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id
`);
// Insertar datos de muestra
session.query(`
INSERT INTO myapp.users (id, name, email) VALUES
(1, 'Alice', 'alice@example.com'),
(2, 'Bob', 'bob@example.com'),
(3, 'Charlie', 'charlie@example.com')
`);
// Consultar los datos con distintos formatos
const csvResult = session.query("SELECT * FROM myapp.users ORDER BY id", "CSV");
console.log("CSV Result:", csvResult);
const jsonResult = session.query("SELECT * FROM myapp.users ORDER BY id", "JSON");
console.log("JSON Result:", jsonResult);
// Consultas de agregación
const stats = session.query(`
SELECT
COUNT(*) as total_users,
MAX(id) as max_id,
MIN(created_at) as earliest_signup
FROM myapp.users
`, "Pretty");
console.log("User Statistics:", stats);
} finally {
// Limpiar siempre la sesión
session.cleanup(); // Esto elimina los archivos de la base de datos
}
Procesamiento de datos externos
const { Session } = require("chdb");
const session = new Session("./data-processing");
try {
// Procesar datos CSV desde URL
const result = session.query(`
SELECT
COUNT(*) as total_records,
COUNT(DISTINCT "UserID") as unique_users
FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/hits.csv', 'CSV')
LIMIT 1000
`, "JSON");
console.log("External data analysis:", result);
// Crear tabla a partir de datos externos
session.query(`
CREATE TABLE web_analytics AS
SELECT * FROM url('https://datasets.clickhouse.com/hits/hits.csv', 'CSV')
LIMIT 10000
`);
// Analizar los datos importados
const analysis = session.query(`
SELECT
toDate("EventTime") as date,
COUNT(*) as events,
COUNT(DISTINCT "UserID") as unique_users
FROM web_analytics
GROUP BY date
ORDER BY date
LIMIT 10
`, "Pretty");
console.log("Daily analytics:", analysis);
} finally {
session.cleanup();
}
Gestione siempre los errores de forma adecuada al trabajar con chDB:
Manejo de errores
const { query, Session } = require("chdb");
// Manejo de errores para consultas independientes
function safeQuery(sql, format = "CSV") {
try {
const result = query(sql, format);
return { success: true, data: result };
} catch (error) {
console.error("Query error:", error.message);
return { success: false, error: error.message };
}
}
// Ejemplo de uso
const result = safeQuery("SELECT invalid_syntax");
if (result.success) {
console.log("Query result:", result.data);
} else {
console.log("Query failed:", result.error);
}
// Manejo de errores para sesiones
function safeSessionQuery() {
const session = new Session("./error-test");
try {
// Esto generará un error debido a una sintaxis inválida
const result = session.query("CREATE TABLE invalid syntax", "CSV");
console.log("Unexpected success:", result);
} catch (error) {
console.error("Session query error:", error.message);
} finally {
// Limpiar siempre, incluso si ocurrió un error
session.cleanup();
}
}
safeSessionQuery();
Repositorio de GitHub
- Repositorio de GitHub: chdb-io/chdb-node
- Incidencias y soporte: Reporta las incidencias en el repositorio de GitHub
- Paquete de npm: chdb en npm