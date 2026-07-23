Primero, vamos a crear un entorno virtual:
Preparación
Y ahora instalaremos chDB. Asegúrate de tener la versión 2.0.3 o posterior:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
Ahora vamos a instalar ipython:
pip install "chdb>=2.0.2"
Vamos a usar
pip install ipython
ipython para ejecutar los comandos del resto de la guía, que puedes abrir ejecutando:
En esta guía también usaremos Pandas y Apache Arrow, así que instalemos esas bibliotecas también:
ipython
pip install pandas pyarrow
Veamos ahora cómo consultar un archivo JSON almacenado en un bucket de S3. El conjunto de datos de dislikes de YouTube contiene más de 4 mil millones de filas sobre dislikes en videos de YouTube hasta 2021. Vamos a trabajar con uno de los archivos JSON de ese conjunto de datos. Importa chdb:
Consulta de un archivo JSON en S3
Podemos ejecutar la siguiente consulta para describir la estructura de uno de los archivos JSON:
import chdb
chdb.query(
"""
DESCRIBE s3(
's3://clickhouse-public-datasets/youtube/original/files/' ||
'youtubedislikes_20211127161229_18654868.1637897329_vid.json.zst',
'JSONLines'
)
SETTINGS describe_compact_output=1
"""
)
También podemos contar el número de filas de ese archivo:
"id","Nullable(String)"
"fetch_date","Nullable(String)"
"upload_date","Nullable(String)"
"title","Nullable(String)"
"uploader_id","Nullable(String)"
"uploader","Nullable(String)"
"uploader_sub_count","Nullable(Int64)"
"is_age_limit","Nullable(Bool)"
"view_count","Nullable(Int64)"
"like_count","Nullable(Int64)"
"dislike_count","Nullable(Int64)"
"is_crawlable","Nullable(Bool)"
"is_live_content","Nullable(Bool)"
"has_subtitles","Nullable(Bool)"
"is_ads_enabled","Nullable(Bool)"
"is_comments_enabled","Nullable(Bool)"
"description","Nullable(String)"
"rich_metadata","Array(Tuple(
call Nullable(String),
content Nullable(String),
subtitle Nullable(String),
title Nullable(String),
url Nullable(String)))"
"super_titles","Array(Tuple(
text Nullable(String),
url Nullable(String)))"
"uploader_badges","Nullable(String)"
"video_badges","Nullable(String)"
chdb.query(
"""
SELECT count()
FROM s3(
's3://clickhouse-public-datasets/youtube/original/files/' ||
'youtubedislikes_20211127161229_18654868.1637897329_vid.json.zst',
'JSONLines'
)"""
)
Este archivo contiene poco más de 300.000 registros. chdb todavía no admite parámetros de consulta, pero podemos extraer la ruta y pasarla mediante una f-string.
336432
path = 's3://clickhouse-public-datasets/youtube/original/files/youtubedislikes_20211127161229_18654868.1637897329_vid.json.zst'
chdb.query(
f"""
SELECT count()
FROM s3('{path}','JSONLines')
"""
)
El formato de salida predeterminado es
Configuración del formato de salida
CSV, pero podemos cambiarlo mediante el parámetro
output_format.
chDB admite los formatos de datos de ClickHouse, así como algunos propios, incluido
DataFrame, que devuelve un DataFrame de Pandas:
result = chdb.query(
f"""
SELECT is_ads_enabled, count()
FROM s3('{path}','JSONLines')
GROUP BY ALL
""",
output_format="DataFrame"
)
print(type(result))
print(result)
O bien, si queremos recuperar una tabla Arrow:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
is_ads_enabled count()
0 False 301125
1 True 35307
result = chdb.query(
f"""
SELECT is_live_content, count()
FROM s3('{path}','JSONLines')
GROUP BY ALL
""",
output_format="ArrowTable"
)
print(type(result))
print(result)
<class 'pyarrow.lib.Table'>
pyarrow.Table
is_live_content: bool
count(): uint64 not null
----
is_live_content: [[false,true]]
count(): [[315746,20686]]
A continuación, veamos cómo crear una tabla en chDB. Para ello, necesitamos usar una API diferente, así que primero importémosla:
Creación de una tabla a partir de un archivo JSON
A continuación, inicializaremos una sesión. Si queremos que la sesión se guarde en disco, tenemos que indicar un nombre de directorio. Si lo dejamos en blanco, la base de datos estará en memoria y se perderá en cuanto finalicemos el proceso de Python.
from chdb import session as chs
A continuación, crearemos una base de datos:
sess = chs.Session("gettingStarted.chdb")
Ahora podemos crear una tabla
sess.query("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS youtube")
dislikes a partir del esquema del archivo JSON, usando la técnica
CREATE...EMPTY AS.
Usaremos la configuración
schema_inference_make_columns_nullable para evitar que todos los tipos de columna se conviertan en
Nullable.
A continuación, podemos usar la cláusula
sess.query(f"""
CREATE TABLE youtube.dislikes
ORDER BY fetch_date
EMPTY AS
SELECT *
FROM s3('{path}','JSONLines')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
"""
)
DESCRIBE para inspeccionar el esquema:
sess.query(f"""
DESCRIBE youtube.dislikes
SETTINGS describe_compact_output=1
"""
)
A continuación, vamos a poblar esa tabla:
"id","String"
"fetch_date","String"
"upload_date","String"
"title","String"
"uploader_id","String"
"uploader","String"
"uploader_sub_count","Int64"
"is_age_limit","Bool"
"view_count","Int64"
"like_count","Int64"
"dislike_count","Int64"
"is_crawlable","Bool"
"is_live_content","Bool"
"has_subtitles","Bool"
"is_ads_enabled","Bool"
"is_comments_enabled","Bool"
"description","String"
"rich_metadata","Array(Tuple(
call String,
content String,
subtitle String,
title String,
url String))"
"super_titles","Array(Tuple(
text String,
url String))"
"uploader_badges","String"
"video_badges","String"
También podríamos hacer ambos pasos de una sola vez con la técnica
sess.query(f"""
INSERT INTO youtube.dislikes
SELECT *
FROM s3('{path}','JSONLines')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
"""
)
CREATE...AS.
Vamos a crear otra tabla con esa técnica:
sess.query(f"""
CREATE TABLE youtube.dislikes2
ORDER BY fetch_date
AS
SELECT *
FROM s3('{path}','JSONLines')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable=0
"""
)
Por último, consultemos la tabla:
Consultar una tabla
df = sess.query("""
SELECT uploader, sum(view_count) AS viewCount, sum(like_count) AS likeCount, sum(dislike_count) AS dislikeCount
FROM youtube.dislikes
GROUP BY ALL
ORDER BY viewCount DESC
LIMIT 10
""",
"DataFrame"
)
df
Supongamos que luego añadimos una columna adicional al DataFrame para calcular la proporción entre «me gusta» y «no me gusta». Podríamos escribir el siguiente código:
uploader viewCount likeCount dislikeCount
0 Jeremih 139066569 812602 37842
1 TheKillersMusic 109313116 529361 11931
2 LetsGoMartin- Canciones Infantiles 104747788 236615 141467
3 Xiaoying Cuisine 54458335 1031525 37049
4 Adri 47404537 279033 36583
5 Diana and Roma IND 43829341 182334 148740
6 ChuChuTV Tamil 39244854 244614 213772
7 Cheez-It 35342270 108 27
8 Anime Uz 33375618 1270673 60013
9 RC Cars OFF Road 31952962 101503 49489
df["likeDislikeRatio"] = df["likeCount"] / df["dislikeCount"]
A continuación, podemos consultar ese DataFrame con chDB:
Consultar un DataFrame de Pandas
chdb.query(
"""
SELECT uploader, likeDislikeRatio
FROM Python(df)
""",
output_format="DataFrame"
)
También puede obtener más información sobre cómo consultar DataFrames de Pandas en la guía para desarrolladores sobre consultas en DataFrames de Pandas.
uploader likeDislikeRatio
0 Jeremih 21.473548
1 TheKillersMusic 44.368536
2 LetsGoMartin- Canciones Infantiles 1.672581
3 Xiaoying Cuisine 27.842182
4 Adri 7.627395
5 Diana and Roma IND 1.225857
6 ChuChuTV Tamil 1.144275
7 Cheez-It 4.000000
8 Anime Uz 21.173296
9 RC Cars OFF Road 2.051021
Esperamos que esta guía te haya ofrecido una buena visión general de chDB. Para obtener más información sobre cómo usarlo, consulta las siguientes guías para desarrolladores: