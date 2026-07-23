En esta guía, aprenderemos a consultar un servidor remoto de ClickHouse desde chDB.

Cómo consultar un servidor remoto de ClickHouse

En esta guía, aprenderemos a consultar un servidor remoto de ClickHouse desde chDB.

Primero, vamos a crear un entorno virtual:

python -m venv .venv source .venv/bin/activate

Y ahora instalaremos chDB. Asegúrate de tener la versión 2.0.2 o posterior:

pip install "chdb>=2.0.2"

Ahora vamos a instalar pandas e ipython:

pip install pandas ipython

Vamos a usar ipython para ejecutar los comandos del resto de la guía, que puedes iniciar con:

ipython

También puedes usar el código en un script de Python o en tu notebook preferido.

​ Introducción a ClickPy

play . El servidor remoto de ClickHouse que vamos a consultar es ClickPy . ClickPy hace un seguimiento de todas las descargas de paquetes de PyPI y te permite explorar sus estadísticas a través de una UI. La base de datos subyacente se puede consultar con el usuario

Puedes obtener más información sobre ClickPy en su repositorio de GitHub

​ Consultas al servicio de ClickHouse de ClickPy

Importemos chDB:

import chdb

Vamos a consultar ClickPy con la función remoteSecure . Esta función requiere, como mínimo, un nombre del host, un nombre de tabla y un nombre de usuario.

Podemos escribir la siguiente consulta para obtener el número de descargas por día del paquete openai como un DataFrame de Pandas:

query = """ SELECT toStartOfDay(date)::Date32 AS x, sum(count) AS y FROM remoteSecure( 'clickpy-clickhouse.clickhouse.com', 'pypi.pypi_downloads_per_day', 'play' ) WHERE project = 'openai' GROUP BY x ORDER BY x ASC """ openai_df = chdb.query(query, "DataFrame" ) openai_df.sort_values( by = [ "x" ], ascending = False ).head( n = 10 )

x y 2392 2024-10-02 1793502 2391 2024-10-01 1924901 2390 2024-09-30 1749045 2389 2024-09-29 1177131 2388 2024-09-28 1157323 2387 2024-09-27 1688094 2386 2024-09-26 1862712 2385 2024-09-25 2032923 2384 2024-09-24 1901965 2383 2024-09-23 1777554

Ahora hagamos lo mismo para obtener las descargas de scikit-learn

query = """ SELECT toStartOfDay(date)::Date32 AS x, sum(count) AS y FROM remoteSecure( 'clickpy-clickhouse.clickhouse.com', 'pypi.pypi_downloads_per_day', 'play' ) WHERE project = 'scikit-learn' GROUP BY x ORDER BY x ASC """ sklearn_df = chdb.query(query, "DataFrame" ) sklearn_df.sort_values( by = [ "x" ], ascending = False ).head( n = 10 )

x y 2392 2024-10-02 1793502 2391 2024-10-01 1924901 2390 2024-09-30 1749045 2389 2024-09-29 1177131 2388 2024-09-28 1157323 2387 2024-09-27 1688094 2386 2024-09-26 1862712 2385 2024-09-25 2032923 2384 2024-09-24 1901965 2383 2024-09-23 1777554

​ Combinar DataFrames de Pandas

Ahora tenemos dos DataFrames, que podemos combinar según la fecha (que es la columna x ) de la siguiente manera:

df = openai_df.merge( sklearn_df, on = "x" , suffixes = ( "_openai" , "_sklearn" ) ) df.head( n = 5 )

x y_openai y_sklearn 0 2018-02-26 83 33971 1 2018-02-27 31 25211 2 2018-02-28 8 26023 3 2018-03-01 8 20912 4 2018-03-02 5 23842

A continuación, podemos calcular la proporción entre las descargas de Open AI y las de scikit-learn así:

df[ 'ratio' ] = df[ 'y_openai' ] / df[ 'y_sklearn' ] df.head( n = 5 )

x y_openai y_sklearn ratio 0 2018-02-26 83 33971 0.002443 1 2018-02-27 31 25211 0.001230 2 2018-02-28 8 26023 0.000307 3 2018-03-01 8 20912 0.000383 4 2018-03-02 5 23842 0.000210

​ Consulta de DataFrames de Pandas

A continuación, supongamos que queremos encontrar las fechas con los mejores y peores ratios. Podemos volver a chDB y calcular esos valores:

chdb.query( """ SELECT max(ratio) AS bestRatio, argMax(x, ratio) AS bestDate, min(ratio) AS worstRatio, argMin(x, ratio) AS worstDate FROM Python(df) """ , "DataFrame" )

bestRatio bestDate worstRatio worstDate 0 0.693855 2024-09-19 0.000003 2020-02-09