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En esta guía, aprenderemos a consultar un servidor remoto de ClickHouse desde chDB.

Configuración

Primero, vamos a crear un entorno virtual:
Y ahora instalaremos chDB. Asegúrate de tener la versión 2.0.2 o posterior:
Ahora vamos a instalar pandas e ipython:
Vamos a usar ipython para ejecutar los comandos del resto de la guía, que puedes iniciar con:
También puedes usar el código en un script de Python o en tu notebook preferido.

Introducción a ClickPy

El servidor remoto de ClickHouse que vamos a consultar es ClickPy. ClickPy hace un seguimiento de todas las descargas de paquetes de PyPI y te permite explorar sus estadísticas a través de una UI. La base de datos subyacente se puede consultar con el usuario play. Puedes obtener más información sobre ClickPy en su repositorio de GitHub.

Consultas al servicio de ClickHouse de ClickPy

Importemos chDB:
Vamos a consultar ClickPy con la función remoteSecure. Esta función requiere, como mínimo, un nombre del host, un nombre de tabla y un nombre de usuario. Podemos escribir la siguiente consulta para obtener el número de descargas por día del paquete openai como un DataFrame de Pandas:
Ahora hagamos lo mismo para obtener las descargas de scikit-learn:

Combinar DataFrames de Pandas

Ahora tenemos dos DataFrames, que podemos combinar según la fecha (que es la columna x) de la siguiente manera:
A continuación, podemos calcular la proporción entre las descargas de Open AI y las de scikit-learn así:

Consulta de DataFrames de Pandas

A continuación, supongamos que queremos encontrar las fechas con los mejores y peores ratios. Podemos volver a chDB y calcular esos valores:
Si quieres obtener más información sobre la consulta de DataFrames de Pandas, consulta la guía para desarrolladores sobre DataFrames de Pandas.
Última modificación el 23 de julio de 2026