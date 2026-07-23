Primero, vamos a crear un entorno virtual:
Configuración
Y ahora instalaremos chDB. Asegúrate de tener la versión 2.0.2 o posterior:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
Ahora vamos a instalar pandas e ipython:
pip install "chdb>=2.0.2"
Vamos a usar
pip install pandas ipython
ipython para ejecutar los comandos del resto de la guía, que puedes iniciar con:
También puedes usar el código en un script de Python o en tu notebook preferido.
ipython
El servidor remoto de ClickHouse que vamos a consultar es ClickPy. ClickPy hace un seguimiento de todas las descargas de paquetes de PyPI y te permite explorar sus estadísticas a través de una UI. La base de datos subyacente se puede consultar con el usuario
Introducción a ClickPy
play.
Puedes obtener más información sobre ClickPy en su repositorio de GitHub.
Importemos chDB:
Consultas al servicio de ClickHouse de ClickPy
Vamos a consultar ClickPy con la función
import chdb
remoteSecure.
Esta función requiere, como mínimo, un nombre del host, un nombre de tabla y un nombre de usuario.
Podemos escribir la siguiente consulta para obtener el número de descargas por día del paquete
openai como un DataFrame de Pandas:
query = """
SELECT
toStartOfDay(date)::Date32 AS x,
sum(count) AS y
FROM remoteSecure(
'clickpy-clickhouse.clickhouse.com',
'pypi.pypi_downloads_per_day',
'play'
)
WHERE project = 'openai'
GROUP BY x
ORDER BY x ASC
"""
openai_df = chdb.query(query, "DataFrame")
openai_df.sort_values(by=["x"], ascending=False).head(n=10)
Ahora hagamos lo mismo para obtener las descargas de
x y
2392 2024-10-02 1793502
2391 2024-10-01 1924901
2390 2024-09-30 1749045
2389 2024-09-29 1177131
2388 2024-09-28 1157323
2387 2024-09-27 1688094
2386 2024-09-26 1862712
2385 2024-09-25 2032923
2384 2024-09-24 1901965
2383 2024-09-23 1777554
scikit-learn:
query = """
SELECT
toStartOfDay(date)::Date32 AS x,
sum(count) AS y
FROM remoteSecure(
'clickpy-clickhouse.clickhouse.com',
'pypi.pypi_downloads_per_day',
'play'
)
WHERE project = 'scikit-learn'
GROUP BY x
ORDER BY x ASC
"""
sklearn_df = chdb.query(query, "DataFrame")
sklearn_df.sort_values(by=["x"], ascending=False).head(n=10)
x y
2392 2024-10-02 1793502
2391 2024-10-01 1924901
2390 2024-09-30 1749045
2389 2024-09-29 1177131
2388 2024-09-28 1157323
2387 2024-09-27 1688094
2386 2024-09-26 1862712
2385 2024-09-25 2032923
2384 2024-09-24 1901965
2383 2024-09-23 1777554
Ahora tenemos dos DataFrames, que podemos combinar según la fecha (que es la columna
Combinar DataFrames de Pandas
x) de la siguiente manera:
df = openai_df.merge(
sklearn_df,
on="x",
suffixes=("_openai", "_sklearn")
)
df.head(n=5)
A continuación, podemos calcular la proporción entre las descargas de Open AI y las de
x y_openai y_sklearn
0 2018-02-26 83 33971
1 2018-02-27 31 25211
2 2018-02-28 8 26023
3 2018-03-01 8 20912
4 2018-03-02 5 23842
scikit-learn así:
df['ratio'] = df['y_openai'] / df['y_sklearn']
df.head(n=5)
x y_openai y_sklearn ratio
0 2018-02-26 83 33971 0.002443
1 2018-02-27 31 25211 0.001230
2 2018-02-28 8 26023 0.000307
3 2018-03-01 8 20912 0.000383
4 2018-03-02 5 23842 0.000210
A continuación, supongamos que queremos encontrar las fechas con los mejores y peores ratios. Podemos volver a chDB y calcular esos valores:
Consulta de DataFrames de Pandas
chdb.query("""
SELECT max(ratio) AS bestRatio,
argMax(x, ratio) AS bestDate,
min(ratio) AS worstRatio,
argMin(x, ratio) AS worstDate
FROM Python(df)
""", "DataFrame")
Si quieres obtener más información sobre la consulta de DataFrames de Pandas, consulta la guía para desarrolladores sobre DataFrames de Pandas.
bestRatio bestDate worstRatio worstDate
0 0.693855 2024-09-19 0.000003 2020-02-09