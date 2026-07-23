Tabla resumen
|Aspecto
|pandas
|DataStore
|Ejecución
|Inmediata
|Diferida
|Tipos de retorno
|DataFrame/Series
|DataStore/ColumnExpr
|Orden de las filas
|Se conserva
|Se conserva (automáticamente); no está garantizado en modo de rendimiento
|inplace
|Compatible
|No compatible
|Índice
|Compatibilidad total
|Simplificado
|Memoria
|Todos los datos en memoria
|Datos en origen
1. Ejecución diferida vs inmediata
Las operaciones se ejecutan de inmediato:
pandas (ejecución inmediata)
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv") # Loads entire file NOW
result = df[df['age'] > 25] # Filters NOW
grouped = result.groupby('city')['salary'].mean() # Aggregates NOW
Las operaciones se aplazan hasta que se necesitan los resultados:
DataStore (Diferido)
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("data.csv") # Just records the source
result = ds[ds['age'] > 25] # Just records the filter
grouped = result.groupby('city')['salary'].mean() # Just records
# Execution happens here:
print(grouped) # Executes when displaying
df = grouped.to_df() # Or when converting to pandas
La ejecución diferida permite:
Por qué es importante
- Optimización de consultas: varias operaciones se compilan en una sola consulta SQL
- Poda de columnas: solo se leen las columnas necesarias
- Pushdown de filtros: los filtros se aplican en el origen
- Uso eficiente de la memoria: no se cargan datos innecesarios
2. Tipos de retorno
df['col'] # Returns pd.Series
df[['a', 'b']] # Returns pd.DataFrame
df[df['x'] > 10] # Returns pd.DataFrame
df.groupby('x') # Returns DataFrameGroupBy
ds['col'] # Returns ColumnExpr (lazy)
ds[['a', 'b']] # Returns DataStore (lazy)
ds[ds['x'] > 10] # Returns DataStore (lazy)
ds.groupby('x') # Returns LazyGroupBy
Conversión a tipos de pandas
# Get pandas DataFrame
df = ds.to_df()
df = ds.to_pandas()
# Get pandas Series from column
series = ds['col'].to_pandas()
# Or trigger execution
print(ds) # Automatically converts for display
DataStore se ejecuta cuando se necesitan valores reales:
3. Activadores de ejecución
|Activador
|Ejemplo
|Notas
print() /
repr()
print(ds)
|Mostrarlo requiere datos
len()
len(ds)
|Requiere el recuento de filas
.columns
ds.columns
|Requiere nombres de columnas
.dtypes
ds.dtypes
|Requiere información de tipos
.shape
ds.shape
|Requiere dimensiones
.values
ds.values
|Requiere los datos reales
.index
ds.index
|Requiere el índice
to_df()
ds.to_df()
|Conversión explícita
|Iteración
for row in ds
|Requiere iterar
equals()
ds.equals(other)
|Requiere comparación
Operaciones que permanecen diferidas
|Operación
|Devuelve
filter()
|DataStore
select()
|DataStore
sort()
|DataStore
groupby()
|LazyGroupBy
join()
|DataStore
ds['col']
|ColumnExpr
ds[['a', 'b']]
|DataStore
ds[condition]
|DataStore
El orden de las filas siempre se mantiene:
4. Orden de filas
El orden de las filas se conserva automáticamente en la mayoría de las operaciones:
df = pd.read_csv("data.csv")
print(df.head()) # Always same order as file
DataStore realiza un seguimiento automático de las posiciones originales de las filas a nivel interno (mediante
ds = pd.read_csv("data.csv")
print(ds.head()) # Matches file order
# Filter preserves order
ds_filtered = ds[ds['age'] > 25] # Same order as pandas
rowNumberInAllBlocks()) para garantizar la coherencia del orden con pandas.
Cuando se mantiene el orden
- Fuentes de archivo (CSV, Parquet, JSON, etc.)
- Fuentes de pandas DataFrame
- Operaciones de filtro
- Selección de columnas
- Después de llamar explícitamente a
sort()o
sort_values()
- Operaciones que definen el orden (
nlargest(),
nsmallest(),
head(),
tail())
Cuándo puede variar el orden
- Después de las agregaciones de
groupby()(usa
sort_values()para garantizar un orden consistente)
- Después de
merge()/
join()con ciertos tipos de join
- En modo de rendimiento (
config.use_performance_mode()): el orden de las filas no está garantizado en ninguna operación. Consulta Performance Mode.
5. Sin el parámetro inplace
df.drop(columns=['col'], inplace=True) # Modifies df
df.fillna(0, inplace=True) # Modifies df
df.rename(columns={'old': 'new'}, inplace=True)
inplace=True no es compatible. Asigne siempre el resultado:
ds = ds.drop(columns=['col']) # Returns new DataStore
ds = ds.fillna(0) # Returns new DataStore
ds = ds.rename(columns={'old': 'new'}) # Returns new DataStore
DataStore usa operaciones inmutables para permitir:
¿Por qué no existe
¿Por qué no existe
inplace?
- La creación de consultas (evaluación diferida)
- Seguridad en entornos multihilo
- Depuración más sencilla
- Código más limpio
Compatibilidad completa con índices:
6. Compatibilidad con índices
Soporte simplificado para índices:
df = df.set_index('id')
df.loc['user123'] # Label-based access
df.loc['a':'z'] # Label-based slicing
df.reset_index()
df.index.name = 'user_id'
# Basic operations work
ds.loc[0:10] # Integer position
ds.iloc[0:10] # Same as loc for DataStore
# For pandas-style index operations, convert first
df = ds.to_df()
df = df.set_index('id')
df.loc['user123']
La fuente de DataStore es importante
- Fuente de DataFrame: Conserva el índice de pandas
- Fuente de File: Usa un índice entero simple
7. Comportamiento de las comparaciones
pandas no reconoce los objetos DataStore:
Comparación con pandas
import pandas as pd
from chdb import datastore as ds
pdf = pd.DataFrame({'a': [1, 2, 3]})
dsf = ds.DataFrame({'a': [1, 2, 3]})
# This doesn't work as expected
pdf == dsf # pandas doesn't know DataStore
# Solution: convert DataStore to pandas
pdf.equals(dsf.to_pandas()) # True
Uso de equals()
# DataStore.equals() also works
dsf.equals(pdf) # Compares with pandas DataFrame
Usa tipos de numpy/pandas:
8. Inferencia de tipos
Puede utilizar tipos de ClickHouse:
df['col'].dtype # int64, float64, object, datetime64, etc.
ds['col'].dtype # Int64, Float64, String, DateTime, etc.
# Types are converted when going to pandas
df = ds.to_df()
df['col'].dtype # Now pandas type
Conversión explícita de tipos
# Force specific type
ds['col'] = ds['col'].astype('int64')
Todos los datos se almacenan en memoria:
9. Modelo de memoria
Los datos permanecen en su origen hasta que se necesitan:
df = pd.read_csv("huge.csv") # 10GB in memory!
ds = pd.read_csv("huge.csv") # Just metadata
ds = ds.filter(ds['year'] == 2024) # Still just metadata
# Only filtered result is loaded
df = ds.to_df() # Maybe only 1GB now
10. Mensajes de error
Diferentes fuentes de errores
- errores de pandas: De la biblioteca pandas
- errores de DataStore: De chDB o ClickHouse
# May see ClickHouse-style errors
# "Code: 62. DB::Exception: Syntax error..."
Consejos de depuración
# View the SQL to debug
print(ds.to_sql())
# See execution plan
ds.explain()
# Enable debug logging
from chdb.datastore.config import config
config.enable_debug()
Al migrar desde pandas:
Lista de comprobación de migración
- Cambia la instrucción de importación
- Elimina los parámetros
inplace=True
- Añade una llamada explícita a
to_df()cuando se requiera un pandas DataFrame
- Añade ordenación si el orden de las filas es importante
- Usa
to_pandas()para pruebas comparativas
- Haz pruebas con tamaños de datos representativos
Referencia rápida
|pandas
|DataStore
df[condition]
|Igual (devuelve DataStore)
df.groupby()
|Igual (devuelve LazyGroupBy)
df.drop(inplace=True)
ds = ds.drop()
df.equals(other)
ds.to_pandas().equals(other)
df.loc['label']
ds.to_df().loc['label']
print(df)
|Igual (activa la ejecución)
len(df)
|Igual (activa la ejecución)