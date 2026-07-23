Skip to main content
DataStore implementa 209 métodos de pandas DataFrame para ofrecer compatibilidad total con la API. Su código actual de pandas funciona con cambios mínimos.

Enfoque de compatibilidad

Principios clave:
  • Implementación de los 209 métodos de pandas DataFrame
  • Evaluación diferida para optimizar SQL
  • Encapsulación automática de tipos (DataFrame → DataStore, Series → ColumnExpr)
  • Operaciones inmutables (sin inplace=True)

Atributos y propiedades

Ejemplos:

Indexación y Selección

Métodos estadísticos

Ejemplos:

Manipulación de datos

Ejemplos:

Ordenación y clasificación

Ejemplos:

Reestructuración

Ejemplos:

Combinación / Join

Ejemplos:

Operaciones binarias

Ejemplos:

Operaciones de comparación

Aplicación de funciones

Ejemplos:

Series temporales

Ejemplos:

Datos faltantes

Métodos de E/S

Consulta Operaciones de E/S para obtener documentación detallada.

Iteración

Diferencias clave frente a Pandas

1. Tipos de retorno

2. Ejecución diferida

3. No hay parámetro inplace

4. Comparación de resultados

Consulta Diferencias clave para conocer todos los detalles.
Última modificación el 23 de julio de 2026