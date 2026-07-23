Enfoque de compatibilidad
Principios clave:
# Typical migration - just change the import
- import pandas as pd
+ from chdb import datastore as pd
# Your code works unchanged
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25].groupby('city')['salary'].mean()
- Implementación de los 209 métodos de pandas DataFrame
- Evaluación diferida para optimizar SQL
- Encapsulación automática de tipos (DataFrame → DataStore, Series → ColumnExpr)
- Operaciones inmutables (sin
inplace=True)
Atributos y propiedades
Ejemplos:
|Propiedad
|Descripción
|Desencadena la ejecución
shape
|tupla (filas, columnas)
|Sí
columns
|Nombres de columnas (Index)
|Sí
dtypes
|Tipos de datos de las columnas
|Sí
values
|array de NumPy
|Sí
index
|Índice de fila
|Sí
size
|Número de elementos
|Sí
ndim
|Número de dimensiones
|No
empty
|Si el DataFrame está vacío
|Sí
T
|Transposición
|Sí
axes
|Lista de ejes
|Sí
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("data.csv")
print(ds.shape) # (1000, 5)
print(ds.columns) # Index(['name', 'age', 'city', 'salary', 'dept'])
print(ds.dtypes) # name: object, age: int64, ...
print(ds.empty) # False
Indexación y Selección
|Método
|Descripción
|Ejemplo
df['col']
|Seleccionar una columna
ds['age']
df[['col1', 'col2']]
|Seleccionar columnas
ds[['name', 'age']]
df[condition]
|Indexación booleana
ds[ds['age'] > 25]
df.loc[...]
|Acceso por etiquetas
ds.loc[0:10, 'name']
df.iloc[...]
|Acceso por enteros
ds.iloc[0:10, 0:3]
df.at[...]
|Un solo valor por etiqueta
ds.at[0, 'name']
df.iat[...]
|Un solo valor por posición
ds.iat[0, 0]
df.head(n)
|Primeras n filas
ds.head(10)
df.tail(n)
|Últimas n filas
ds.tail(10)
df.sample(n)
|Muestra aleatoria
ds.sample(100)
df.select_dtypes()
|Seleccionar por Dtype
ds.select_dtypes(include='number')
df.query()
|Expresión de consulta
ds.query('age > 25')
df.where()
|Reemplazo condicional
ds.where(ds['age'] > 0, 0)
df.mask()
where inverso
ds.mask(ds['age'] < 0, 0)
df.isin()
|Pertenencia a valores
ds['city'].isin(['NYC', 'LA'])
df.get()
|Acceso seguro a una columna
ds.get('col', default=None)
df.xs()
|Sección transversal
ds.xs('key')
df.pop()
|Eliminar una columna
ds.pop('col')
Métodos estadísticos
Ejemplos:
|Método
|Descripción
|Equivalente en SQL
mean()
|Media
AVG()
median()
|Mediana
MEDIAN()
mode()
|Moda
|-
std()
|Desviación estándar
STDDEV()
var()
|Varianza
VAR()
min()
|Mínimo
MIN()
max()
|Máximo
MAX()
sum()
|Suma
SUM()
prod()
|Producto
|-
count()
|Recuento de valores no NULL
COUNT()
nunique()
|Recuento de valores únicos
UNIQ()
value_counts()
|Frecuencia de valores
GROUP BY
quantile()
|Cuantil
QUANTILE()
describe()
|Estadísticas resumidas
|-
corr()
|Matriz de correlación
CORR()
cov()
|Matriz de covarianza
COV()
corrwith()
|Correlación por pares
|-
rank()
|Ranking de valores
RANK()
abs()
|Valores absolutos
ABS()
round()
|Redondear valores
ROUND()
clip()
|Limitar valores
|-
cumsum()
|Suma acumulada
|función de ventana
cumprod()
|Producto acumulado
|función de ventana
cummin()
|Mínimo acumulado
|función de ventana
cummax()
|Máximo acumulado
|función de ventana
diff()
|Diferencia
|función de ventana
pct_change()
|Cambio porcentual
|función de ventana
skew()
|Asimetría
SKEW()
kurt()
|Curtosis
KURT()
sem()
|Error estándar
|-
all()
|Todos true
|-
any()
|Alguno true
|-
idxmin()
|Índice del mínimo
|-
idxmax()
|Índice del máximo
|-
ds = pd.read_csv("data.csv")
# Basic statistics
print(ds['salary'].mean())
print(ds['age'].std())
print(ds.describe())
# Group statistics
print(ds.groupby('department')['salary'].mean())
print(ds.groupby('city').agg({'salary': ['mean', 'std'], 'age': 'count'}))
Manipulación de datos
Ejemplos:
|Método
|Descripción
drop()
|Eliminar filas/columnas
drop_duplicates()
|Eliminar duplicados
duplicated()
|Marcar duplicados
dropna()
|Eliminar valores faltantes
fillna()
|Rellenar valores faltantes
ffill()
|Relleno hacia adelante
bfill()
|Relleno hacia atrás
interpolate()
|Interpolar valores
replace()
|Reemplazar valores
rename()
|Renombrar columnas/índice
rename_axis()
|Renombrar eje
assign()
|Añadir columnas nuevas
astype()
|Convertir tipos
convert_dtypes()
|Inferir tipos
copy()
|Copiar DataFrame
ds = pd.read_csv("data.csv")
# Drop operations
result = ds.drop(columns=['unused_col'])
result = ds.drop_duplicates(subset=['user_id'])
result = ds.dropna(subset=['email'])
# Fill operations
result = ds.fillna(0)
result = ds.fillna({'age': 0, 'name': 'Unknown'})
# Transform operations
result = ds.rename(columns={'old_name': 'new_name'})
result = ds.assign(
full_name=lambda x: x['first_name'] + ' ' + x['last_name'],
age_group=lambda x: pd.cut(x['age'], bins=[0, 25, 50, 100])
)
Ordenación y clasificación
Ejemplos:
|Método
|Descripción
sort_values()
|Ordenar por valores
sort_index()
|Ordenar por índice
nlargest()
|Los N valores más altos
nsmallest()
|Los N valores más bajos
# Sort by single column
result = ds.sort_values('salary', ascending=False)
# Sort by multiple columns
result = ds.sort_values(['department', 'salary'], ascending=[True, False])
# Get top/bottom N
result = ds.nlargest(10, 'salary')
result = ds.nsmallest(5, 'age')
Reestructuración
Ejemplos:
|Method
|Description
pivot()
|Tabla dinámica
pivot_table()
|Tabla dinámica con agregación
melt()
|Deshacer tabla dinámica
stack()
|Apilar columnas en el índice
unstack()
|Desapilar el índice en columnas
transpose() /
T
|Transposición
explode()
|Expandir listas en filas
squeeze()
|Reducir dimensiones
droplevel()
|Eliminar nivel del índice
swaplevel()
|Intercambiar niveles del índice
reorder_levels()
|Reordenar niveles
# Pivot table
result = ds.pivot_table(
values='amount',
index='region',
columns='product',
aggfunc='sum'
)
# Melt (unpivot)
result = ds.melt(
id_vars=['name'],
value_vars=['score1', 'score2', 'score3'],
var_name='test',
value_name='score'
)
# Explode arrays
result = ds.explode('tags')
Combinación / Join
Ejemplos:
|Método
|Descripción
merge()
|Fusión al estilo SQL
join()
|Join por índice
concat()
|Concatenar
append()
|Añadir filas al final
combine()
|Combinar con función
combine_first()
|Combinar con prioridad
update()
|Actualizar valores
compare()
|Mostrar diferencias
# Merge (join)
result = pd.merge(df1, df2, on='id', how='left')
result = df1.join(df2, on='id')
# Concatenate
result = pd.concat([df1, df2, df3])
result = pd.concat([df1, df2], axis=1)
Operaciones binarias
Ejemplos:
|Método
|Descripción
add() /
radd()
|Suma
sub() /
rsub()
|Resta
mul() /
rmul()
|Multiplicación
div() /
rdiv()
|División
truediv() /
rtruediv()
|División real
floordiv() /
rfloordiv()
|División entera
mod() /
rmod()
|Módulo
pow() /
rpow()
|Potencia
dot()
|Multiplicación matricial
# Arithmetic operations
result = ds['col1'].add(ds['col2'])
result = ds['price'].mul(ds['quantity'])
# With fill_value for missing data
result = ds['col1'].add(ds['col2'], fill_value=0)
Operaciones de comparación
|Método
|Descripción
eq()
|Igual
ne()
|Distinto
lt()
|Menor que
le()
|Menor o igual que
gt()
|Mayor que
ge()
|Mayor o igual que
equals()
|Comprobar la igualdad
compare()
|Mostrar diferencias
Aplicación de funciones
Ejemplos:
|Método
|Descripción
apply()
|Aplicar una función
applymap()
|Aplicar elemento a elemento
map()
|Asignar valores
agg() /
aggregate()
|Agregación
transform()
|Transformar
pipe()
|Encadenar funciones
groupby()
|Agrupar por
# Apply function
result = ds['name'].apply(lambda x: x.upper())
result = ds.apply(lambda row: row['a'] + row['b'], axis=1)
# Aggregate
result = ds.agg({'col1': 'sum', 'col2': 'mean'})
result = ds.agg(['sum', 'mean', 'std'])
# Pipe
result = (ds
.pipe(filter_active)
.pipe(calculate_metrics)
.pipe(format_output)
)
Series temporales
Ejemplos:
|Método
|Descripción
rolling()
|Ventana móvil
expanding()
|Ventana expansiva
ewm()
|Ponderación exponencial
resample()
|Remuestrear series temporales
shift()
|Desplazar valores
asfreq()
|Convertir frecuencia
asof()
|Último valor hasta ese momento
at_time()
|Seleccionar por hora
between_time()
|Seleccionar intervalo de tiempo
first() /
last()
|Primeros/últimos períodos
to_period()
|Convertir a período
to_timestamp()
|Convertir a timestamp
tz_convert()
|Convertir zona horaria
tz_localize()
|Localizar zona horaria
# Rolling window
result = ds['value'].rolling(window=7).mean()
# Expanding window
result = ds['value'].expanding().sum()
# Shift
result = ds['value'].shift(1) # Lag
result = ds['value'].shift(-1) # Lead
Datos faltantes
|Método
|Descripción
isna() /
isnull()
|Detectar valores faltantes
notna() /
notnull()
|Detectar valores no faltantes
dropna()
|Eliminar valores faltantes
fillna()
|Rellenar valores faltantes
ffill()
|Relleno hacia adelante
bfill()
|Relleno hacia atrás
interpolate()
|Interpolar
replace()
|Reemplazar valores
Métodos de E/S
Consulta Operaciones de E/S para obtener documentación detallada.
|Método
|Descripción
to_csv()
|Exportar a CSV
to_json()
|Exportar a JSON
to_excel()
|Exportar a Excel
to_parquet()
|Exportar a Parquet
to_feather()
|Exportar a Feather
to_sql()
|Exportar a una base de datos SQL
to_pickle()
|Pickle
to_html()
|Tabla HTML
to_latex()
|Tabla LaTeX
to_markdown()
|Tabla Markdown
to_string()
|Representación como cadena
to_dict()
|Diccionario
to_records()
|Registros
to_numpy()
|array de NumPy
to_clipboard()
|Portapapeles
Iteración
|Método
|Descripción
items()
|Itera sobre (columna, Series)
iterrows()
|Itera sobre (índice, Series)
itertuples()
|Itera como tuplas nombradas
Diferencias clave frente a Pandas
1. Tipos de retorno
# Pandas returns Series
pdf['col'] # → pd.Series
# DataStore returns ColumnExpr (lazy)
ds['col'] # → ColumnExpr
2. Ejecución diferida
# DataStore operations are lazy
result = ds.filter(ds['age'] > 25) # Not executed yet
df = result.to_df() # Executed here
3. No hay parámetro
inplace
# Pandas
df.drop(columns=['col'], inplace=True)
# DataStore (always returns new object)
ds = ds.drop(columns=['col'])
4. Comparación de resultados
Consulta Diferencias clave para conocer todos los detalles.
# Use to_pandas() for comparison
pd.testing.assert_frame_equal(
ds.to_pandas(),
expected_df
)