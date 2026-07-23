Primero, creemos un entorno virtual:
Configuración
Y ahora instalaremos chDB. Asegúrate de tener la versión 2.0.2 o posterior:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
Y ahora vamos a instalar IPython:
pip install "chdb>=2.0.2"
Vamos a usar
pip install ipython
ipython para ejecutar los comandos del resto de la guía, que puedes abrir ejecutando:
También puedes usar el código en un script en Python o en tu notebook favorito.
ipython
Empecemos por listar todos los archivos de un bucket de S3 que contiene reseñas de Amazon. Para ello, podemos usar la función de tabla
Listar archivos de un bucket de S3
s3 y pasar la ruta de un archivo o un comodín para un conjunto de archivos.
También vamos a usar el formato de entrada
One para que el archivo no se analice; en su lugar, se devuelve una sola fila por archivo y podemos acceder al archivo mediante la columna virtual
_file y a la ruta mediante la columna virtual
_path.
import chdb
chdb.query("""
SELECT
_file,
_path
FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet', One)
SETTINGS output_format_pretty_row_numbers=0
""", 'PrettyCompact')
Este bucket solo contiene archivos Parquet.
┌─_file───────────────────────────────┬─_path─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ amazon_reviews_2010.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2010.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_1990s.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_1990s.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2013.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2013.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2015.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2015.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2014.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2014.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2012.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2012.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2000s.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2000s.snappy.parquet │
│ amazon_reviews_2011.snappy.parquet │ datasets-documentation/amazon_reviews/amazon_reviews_2011.snappy.parquet │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
A continuación, veremos cómo consultar esos archivos. Si queremos contar el número de filas en cada uno de esos archivos, podemos ejecutar la siguiente consulta:
Consultar archivos en un bucket de S3
chdb.query("""
SELECT
_file,
count() AS count,
formatReadableQuantity(count) AS readableCount
FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet')
GROUP BY ALL
SETTINGS output_format_pretty_row_numbers=0
""", 'PrettyCompact')
También podemos proporcionar la URI HTTP de un bucket de S3 y obtendremos los mismos resultados:
┌─_file───────────────────────────────┬────count─┬─readableCount───┐
│ amazon_reviews_2013.snappy.parquet │ 28034255 │ 28.03 million │
│ amazon_reviews_1990s.snappy.parquet │ 639532 │ 639.53 thousand │
│ amazon_reviews_2011.snappy.parquet │ 6112495 │ 6.11 million │
│ amazon_reviews_2015.snappy.parquet │ 41905631 │ 41.91 million │
│ amazon_reviews_2012.snappy.parquet │ 11541011 │ 11.54 million │
│ amazon_reviews_2000s.snappy.parquet │ 14728295 │ 14.73 million │
│ amazon_reviews_2014.snappy.parquet │ 44127569 │ 44.13 million │
│ amazon_reviews_2010.snappy.parquet │ 3868472 │ 3.87 million │
└─────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────┘
Veamos el esquema de estos archivos Parquet con la cláusula
chdb.query("""
SELECT
_file,
count() AS count,
formatReadableQuantity(count) AS readableCount
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/*.parquet')
GROUP BY ALL
SETTINGS output_format_pretty_row_numbers=0
""", 'PrettyCompact')
DESCRIBE:
chdb.query("""
DESCRIBE s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet')
SETTINGS describe_compact_output=1
""", 'PrettyCompact')
Ahora calculemos las categorías de productos con más reseñas, así como la valoración media en estrellas:
┌─name──────────────┬─type─────────────┐
1. │ review_date │ Nullable(UInt16) │
2. │ marketplace │ Nullable(String) │
3. │ customer_id │ Nullable(UInt64) │
4. │ review_id │ Nullable(String) │
5. │ product_id │ Nullable(String) │
6. │ product_parent │ Nullable(UInt64) │
7. │ product_title │ Nullable(String) │
8. │ product_category │ Nullable(String) │
9. │ star_rating │ Nullable(UInt8) │
10. │ helpful_votes │ Nullable(UInt32) │
11. │ total_votes │ Nullable(UInt32) │
12. │ vine │ Nullable(Bool) │
13. │ verified_purchase │ Nullable(Bool) │
14. │ review_headline │ Nullable(String) │
15. │ review_body │ Nullable(String) │
└───────────────────┴──────────────────┘
chdb.query("""
SELECT product_category, count() AS reviews, round(avg(star_rating), 2) as avg
FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet')
GROUP BY ALL
LIMIT 10
""", 'PrettyCompact')
┌─product_category─┬──reviews─┬──avg─┐
1. │ Toys │ 4864056 │ 4.21 │
2. │ Apparel │ 5906085 │ 4.11 │
3. │ Luggage │ 348644 │ 4.22 │
4. │ Kitchen │ 4880297 │ 4.21 │
5. │ Books │ 19530930 │ 4.34 │
6. │ Outdoors │ 2302327 │ 4.24 │
7. │ Video │ 380596 │ 4.19 │
8. │ Grocery │ 2402365 │ 4.31 │
9. │ Shoes │ 4366757 │ 4.24 │
10. │ Jewelry │ 1767667 │ 4.14 │
└──────────────────┴──────────┴──────┘
Si vamos a consultar archivos en un bucket privado de S3, debemos proporcionar una clave de acceso y una clave secreta. Podemos pasar esas credenciales a la función de tabla
Consultar archivos en un bucket privado de S3
s3:
chdb.query("""
SELECT product_category, count() AS reviews, round(avg(star_rating), 2) as avg
FROM s3('s3://datasets-documentation/amazon_reviews/*.parquet', 'access-key', 'secret')
GROUP BY ALL
LIMIT 10
""", 'PrettyCompact')
Una alternativa es usar named collections, pero este enfoque aún no es compatible con chDB.
¡Esta consulta no funcionará porque se trata de un bucket público!