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Esta guía le ayudará a migrar su código existente de pandas a DataStore para mejorar el rendimiento sin perder compatibilidad.

La migración en una sola línea

La migración más sencilla consiste en cambiar la sentencia import:
¡Eso es todo! La mayoría del código de pandas funciona sin cambios.

Migración paso a paso

1

Instalar chDB

2

Cambiar la importación

3

Probar el código

Ejecuta tu código actual. La mayoría de las operaciones funcionan sin cambios:
4

Abordar las diferencias

Algunas operaciones se comportan de forma distinta. Consulta Diferencias clave a continuación.

Qué funciona sin cambios

Carga interna de datos

Filtrado

Selección

GroupBy y agregación

Ordenación

Operaciones con cadenas

Operaciones con DateTime

Operaciones de E/S

Diferencias clave

1. Evaluación diferida

Las operaciones de DataStore se evalúan de forma diferida: no se ejecutan hasta que se necesitan los resultados. pandas:
DataStore:

2. Tipos de retorno

3. Sin parámetro inplace

DataStore no admite inplace=True. Usa siempre el valor devuelto: pandas:
DataStore:

4. Comparación de DataStores

pandas no reconoce los objetos DataStore, así que utiliza to_pandas() para compararlos:

5. Orden de las filas

Es posible que DataStore no conserve el orden de las filas en orígenes de archivo (como las bases de datos SQL). Use una ordenación explícita:

Patrones de migración

Patrón 1: Leer-analizar-escribir

Patrón 2: DataFrame con operaciones de pandas

Si necesitas características específicas de pandas, conviértelo al final:

Patrón 3: Flujo de trabajo mixto

Comparación de rendimiento

DataStore es significativamente más rápido con grandes conjuntos de datos: Benchmark con 10M de filas

Solución de problemas de la migración

Problema: La operación no funciona

Es posible que algunas operaciones de pandas no sean compatibles. Comprueba lo siguiente:
  1. ¿La operación está en la lista de compatibilidad?
  2. Prueba primero a convertirlo a pandas: ds.to_df().operation()

Problema: resultados diferentes

Active el registro de depuración para entender qué está ocurriendo:

Problema: rendimiento lento

Revisa tu patrón de ejecución:

Problema: desajustes de tipos

DataStore puede inferir los tipos de forma distinta:

Estrategia de migración gradual

Semana 1: Probar la compatibilidad

Semana 2: Migra los scripts simples

Comienza con scripts que:
  • leen archivos grandes
  • hacen filtrado y agregación
  • no usan funciones apply personalizadas

Semana 3: Aborda casos complejos

Para scripts con funciones personalizadas:

Semana 4: Migración completa

Actualice todos los scripts para que usen la importación de DataStore.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar tanto pandas como DataStore?

¡Sí! Puedes convertir entre ambos libremente:

¿Seguirán pasando mis pruebas?

La mayoría de las pruebas deberían pasar. En el caso de las pruebas de comparación, conviértalas a pandas:

¿Puedo usar DataStore en Jupyter?

¡Sí! DataStore funciona en los cuadernos de Jupyter:

¿Cómo reporto issues?

Si encuentras problemas de compatibilidad, repórtalos en: https://github.com/chdb-io/chdb/issues
Última modificación el 23 de julio de 2026