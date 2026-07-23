La migración más sencilla consiste en cambiar la sentencia
La migración en una sola línea
import:
¡Eso es todo! La mayoría del código de pandas funciona sin cambios.
# Before (pandas)
import pandas as pd
# After (DataStore)
from chdb import datastore as pd
Migración paso a paso
1
Instalar chDB
pip install "chdb>=4.0"
2
Cambiar la importación
# Cambia esto:
import pandas as pd
# Por esto:
from chdb import datastore as pd
3
Probar el código
Ejecuta tu código actual. La mayoría de las operaciones funcionan sin cambios:
from chdb import datastore as pd
# Todo esto funciona igual
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25]
grouped = df.groupby('city')['salary'].mean()
df.to_csv("output.csv")
4
Abordar las diferencias
Algunas operaciones se comportan de forma distinta. Consulta Diferencias clave a continuación.
Qué funciona sin cambios
Carga interna de datos
# All these work the same
df = pd.read_csv("data.csv")
df = pd.read_parquet("data.parquet")
df = pd.read_json("data.json")
df = pd.read_excel("data.xlsx")
Filtrado
# Boolean indexing
df[df['age'] > 25]
df[(df['age'] > 25) & (df['city'] == 'NYC')]
# query() method
df.query('age > 25 and salary > 50000')
Selección
# Column selection
df['name']
df[['name', 'age']]
# Row selection
df.head(10)
df.tail(10)
df.iloc[0:100]
GroupBy y agregación
# GroupBy
df.groupby('city')['salary'].mean()
df.groupby(['city', 'dept']).agg({'salary': ['sum', 'mean']})
Ordenación
df.sort_values('salary', ascending=False)
df.sort_values(['city', 'age'])
Operaciones con cadenas
df['name'].str.upper()
df['name'].str.contains('John')
df['name'].str.len()
Operaciones con DateTime
df['date'].dt.year
df['date'].dt.month
df['date'].dt.dayofweek
Operaciones de E/S
df.to_csv("output.csv")
df.to_parquet("output.parquet")
df.to_json("output.json")
Diferencias clave
Las operaciones de DataStore se evalúan de forma diferida: no se ejecutan hasta que se necesitan los resultados. pandas:
1. Evaluación diferida
DataStore:
# Executes immediately
result = df[df['age'] > 25]
print(type(result)) # pandas.DataFrame
# Builds query, doesn't execute yet
result = ds[ds['age'] > 25]
print(type(result)) # DataStore (lazy)
# Executes when you need the data
print(result) # Triggers execution
df = result.to_df() # Triggers execution
2. Tipos de retorno
|Operación
|Resultado en pandas
|Resultado en DataStore
df['col']
|Series
|ColumnExpr (diferido)
df[['a', 'b']]
|DataFrame
|DataStore (diferido)
df[condition]
|DataFrame
|DataStore (diferido)
df.groupby('x')
|GroupBy
|LazyGroupBy
DataStore no admite
3. Sin parámetro
3. Sin parámetro
inplace
inplace=True. Usa siempre el valor devuelto:
pandas:
DataStore:
df.drop(columns=['col'], inplace=True)
ds = ds.drop(columns=['col']) # Assign the result
pandas no reconoce los objetos DataStore, así que utiliza
4. Comparación de DataStores
to_pandas() para compararlos:
# This may not work as expected
df == ds # pandas doesn't know DataStore
# Do this instead
df.equals(ds.to_pandas())
Es posible que DataStore no conserve el orden de las filas en orígenes de archivo (como las bases de datos SQL). Use una ordenación explícita:
5. Orden de las filas
# pandas preserves order
df = pd.read_csv("data.csv")
# DataStore - use sort for guaranteed order
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds = ds.sort('id') # Explicit ordering
Patrones de migración
Patrón 1: Leer-analizar-escribir
# pandas
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['amount'] > 100].groupby('category')['amount'].sum()
result.to_csv("output.csv")
# DataStore - same code works!
from chdb import datastore as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['amount'] > 100].groupby('category')['amount'].sum()
result.to_csv("output.csv")
Si necesitas características específicas de pandas, conviértelo al final:
Patrón 2: DataFrame con operaciones de pandas
from chdb import datastore as pd
# Fast DataStore operations
ds = pd.read_csv("large_data.csv")
ds = ds.filter(ds['date'] >= '2024-01-01')
ds = ds.filter(ds['amount'] > 100)
# Convert to pandas for specific features
df = ds.to_df()
df_pivoted = df.pivot_table(...) # pandas-specific
Patrón 3: Flujo de trabajo mixto
from chdb import datastore as pd
import pandas
# Start with DataStore for fast filtering
ds = pd.read_csv("huge_file.csv") # 10M rows
ds = ds.filter(ds['year'] == 2024) # Fast SQL filter
ds = ds.select('col1', 'col2', 'col3') # Column pruning
# Convert for pandas-specific operations
df = ds.to_df() # Now only ~100K rows
result = df.apply(complex_custom_function) # pandas
DataStore es significativamente más rápido con grandes conjuntos de datos:
Comparación de rendimiento
Benchmark con 10M de filas
|Operación
|pandas
|DataStore
|Mejora
|GroupBy count
|347ms
|17ms
|19.93x
|Pipeline complejo
|2,047ms
|380ms
|5.39x
|Filter+Sort+Head
|1,537ms
|350ms
|4.40x
|GroupBy agg
|406ms
|141ms
|2.88x
Solución de problemas de la migración
Es posible que algunas operaciones de pandas no sean compatibles. Comprueba lo siguiente:
Problema: La operación no funciona
- ¿La operación está en la lista de compatibilidad?
- Prueba primero a convertirlo a pandas:
ds.to_df().operation()
Active el registro de depuración para entender qué está ocurriendo:
Problema: resultados diferentes
from chdb.datastore.config import config
config.enable_debug()
# View the SQL being generated
ds.filter(ds['x'] > 10).explain()
Revisa tu patrón de ejecución:
Problema: rendimiento lento
# Bad: Multiple small executions
for i in range(1000):
result = ds.filter(ds['id'] == i).to_df()
# Good: Single execution
result = ds.filter(ds['id'].isin(ids)).to_df()
DataStore puede inferir los tipos de forma distinta:
Problema: desajustes de tipos
# Check types
print(ds.dtypes)
# Force conversion
ds['col'] = ds['col'].astype('int64')
Estrategia de migración gradual
Semana 1: Probar la compatibilidad
# Keep both imports
import pandas as pd
from chdb import datastore as ds
# Compare results
pdf = pd.read_csv("data.csv")
dsf = ds.read_csv("data.csv")
# Verify they match
assert pdf.equals(dsf.to_pandas())
Comienza con scripts que:
Semana 2: Migra los scripts simples
- leen archivos grandes
- hacen filtrado y agregación
- no usan funciones apply personalizadas
Para scripts con funciones personalizadas:
Semana 3: Aborda casos complejos
from chdb import datastore as pd
# Let DataStore handle the heavy lifting
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds = ds.filter(ds['year'] == 2024) # SQL
# Convert for custom work
df = ds.to_df()
result = df.apply(my_custom_function)
Actualice todos los scripts para que usen la importación de DataStore.
Semana 4: Migración completa
Preguntas frecuentes
¡Sí! Puedes convertir entre ambos libremente:
¿Puedo usar tanto pandas como DataStore?
from chdb import datastore as ds
import pandas as pd
# DataStore to pandas
df = ds_result.to_pandas()
# pandas to DataStore
ds = ds.DataFrame(pd_result)
La mayoría de las pruebas deberían pasar. En el caso de las pruebas de comparación, conviértalas a pandas:
¿Seguirán pasando mis pruebas?
def test_my_function():
result = my_function()
expected = pd.DataFrame(...)
pd.testing.assert_frame_equal(result.to_pandas(), expected)
¡Sí! DataStore funciona en los cuadernos de Jupyter:
¿Puedo usar DataStore en Jupyter?
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds.head() # Displays nicely in Jupyter
Si encuentras problemas de compatibilidad, repórtalos en: https://github.com/chdb-io/chdb/issues