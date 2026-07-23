Aprende a consultar DataFrames de Pandas con chDB

Cómo consultar DataFrames de Pandas con chDB

Python . En esta guía, aprenderemos a consultar Pandas con la función de tabla Python . Pandas es una biblioteca popular para la manipulación y el análisis de datos en Python. En la versión 2 de chDB, hemos mejorado el rendimiento de las consultas sobre DataFrames de Pandas y hemos incorporado la función de tabla. En esta guía, aprenderemos a consultar Pandas con la función de tabla

Primero, creemos un entorno virtual:

python -m venv .venv source .venv/bin/activate

Y ahora instalaremos chDB. Asegúrate de tener la versión 2.0.2 o una superior:

pip install "chdb>=2.0.2"

Y ahora vamos a instalar Pandas y un par de librerías más:

pip install pandas requests ipython

Vamos a usar ipython para ejecutar los comandos del resto de la guía; puedes iniciarlo ejecutando:

ipython

También puedes usar el código en un script de Python o en tu notebook favorito.

​ Crear un DataFrame de Pandas a partir de una URL

Vamos a consultar algunos datos del repositorio de GitHub de StatsBomb . Primero, importemos requests y pandas:

import requests import pandas as pd

A continuación, cargaremos uno de los archivos JSON de partidos en un DataFrame:

response = requests.get( "https://raw.githubusercontent.com/statsbomb/open-data/master/data/matches/223/282.json" ) matches_df = pd.json_normalize(response.json(), sep = '_' )

Veamos los datos con los que vamos a trabajar:

matches_df.iloc[ 0 ]

match_id 3943077 match_date 2024-07-15 kick_off 04:15:00.000 home_score 1 away_score 0 match_status available match_status_360 unscheduled last_updated 2024-07-15T15:50:08.671355 last_updated_360 None match_week 6 competition_competition_id 223 competition_country_name South America competition_competition_name Copa America season_season_id 282 season_season_name 2024 home_team_home_team_id 779 home_team_home_team_name Argentina home_team_home_team_gender male home_team_home_team_group None home_team_country_id 11 home_team_country_name Argentina home_team_managers [{'id': 5677, 'name': 'Lionel Sebastián Scalon... away_team_away_team_id 769 away_team_away_team_name Colombia away_team_away_team_gender male away_team_away_team_group None away_team_country_id 49 away_team_country_name Colombia away_team_managers [{'id': 5905, 'name': 'Néstor Gabriel Lorenzo'... metadata_data_version 1.1.0 metadata_shot_fidelity_version 2 metadata_xy_fidelity_version 2 competition_stage_id 26 competition_stage_name Final stadium_id 5337 stadium_name Hard Rock Stadium stadium_country_id 241 stadium_country_name United States of America referee_id 2638 referee_name Raphael Claus referee_country_id 31 referee_country_name Brazil Name: 0, dtype: object

A continuación, cargaremos uno de los archivos JSON de eventos y también añadiremos una columna llamada match_id al DataFrame:

response = requests.get( "https://raw.githubusercontent.com/statsbomb/open-data/master/data/events/3943077.json" ) events_df = pd.json_normalize(response.json(), sep = '_' ) events_df[ "match_id" ] = 3943077

Y, de nuevo, echemos un vistazo a la primera fila:

with pd.option_context( "display.max_rows" , None ): first_row = events_df.iloc[ 0 ] non_nan_columns = first_row[first_row.notna()].T display(non_nan_columns)

id 279b7d66-92b5-4daa-8ff6-cba8fce271d9 index 1 period 1 timestamp 00:00:00.000 minute 0 second 0 possession 1 duration 0.0 type_id 35 type_name Starting XI possession_team_id 779 possession_team_name Argentina play_pattern_id 1 play_pattern_name Regular Play team_id 779 team_name Argentina tactics_formation 442.0 tactics_lineup [{'player': {'id': 6909, 'name': 'Damián Emili... match_id 3943077 Name: 0, dtype: object

​ Consultar DataFrames de Pandas

A continuación, veamos cómo consultar estos DataFrames con chDB. Importaremos la biblioteca:

import chdb

Podemos consultar DataFrames de Pandas mediante la función de tabla Python :

SELECT * FROM Python( < name - of - variable > )

Así, si quisiéramos listar las columnas de matches_df , podríamos escribir lo siguiente:

chdb.query( """ DESCRIBE Python(matches_df) SETTINGS describe_compact_output=1 """ , "DataFrame" )

name type 0 match_id Int64 1 match_date String 2 kick_off String 3 home_score Int64 4 away_score Int64 5 match_status String 6 match_status_360 String 7 last_updated String 8 last_updated_360 String 9 match_week Int64 10 competition_competition_id Int64 11 competition_country_name String 12 competition_competition_name String 13 season_season_id Int64 14 season_season_name String 15 home_team_home_team_id Int64 16 home_team_home_team_name String 17 home_team_home_team_gender String 18 home_team_home_team_group String 19 home_team_country_id Int64 20 home_team_country_name String 21 home_team_managers String 22 away_team_away_team_id Int64 23 away_team_away_team_name String 24 away_team_away_team_gender String 25 away_team_away_team_group String 26 away_team_country_id Int64 27 away_team_country_name String 28 away_team_managers String 29 metadata_data_version String 30 metadata_shot_fidelity_version String 31 metadata_xy_fidelity_version String 32 competition_stage_id Int64 33 competition_stage_name String 34 stadium_id Int64 35 stadium_name String 36 stadium_country_id Int64 37 stadium_country_name String 38 referee_id Int64 39 referee_name String 40 referee_country_id Int64 41 referee_country_name String

Luego podríamos averiguar qué árbitros han arbitrado más de un partido escribiendo la siguiente consulta:

chdb.query( """ SELECT referee_name, count() AS count FROM Python(matches_df) GROUP BY ALL HAVING count > 1 ORDER BY count DESC """ , "DataFrame" )

referee_name count 0 César Arturo Ramos Palazuelos 3 1 Maurizio Mariani 3 2 Piero Maza Gomez 3 3 Mario Alberto Escobar Toca 2 4 Wilmar Alexander Roldán Pérez 2 5 Jesús Valenzuela Sáez 2 6 Wilton Pereira Sampaio 2 7 Darío Herrera 2 8 Andrés Matonte 2 9 Raphael Claus 2

Ahora, veamos events_df .

chdb.query( """ SELECT pass_recipient_name, count() FROM Python(events_df) WHERE type_name = 'Pass' AND pass_recipient_name <> '' GROUP BY ALL ORDER BY count() DESC LIMIT 10 """ , "DataFrame" )

pass_recipient_name count() 0 Davinson Sánchez Mina 76 1 Ángel Fabián Di María Hernández 64 2 Alexis Mac Allister 62 3 Enzo Fernandez 57 4 James David Rodríguez Rubio 56 5 Johan Andrés Mojica Palacio 55 6 Rodrigo Javier De Paul 54 7 Jefferson Andrés Lerma Solís 53 8 Jhon Adolfo Arias Andrade 52 9 Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa 50

​ Unir DataFrames de Pandas

También podemos unir DataFrames en una consulta. Por ejemplo, para obtener una visión general del partido, podríamos escribir la siguiente consulta:

chdb.query( """ SELECT home_team_home_team_name, away_team_away_team_name, home_score, away_score, countIf(type_name = 'Pass' AND possession_team_id=home_team_home_team_id) AS home_passes, countIf(type_name = 'Pass' AND possession_team_id=away_team_away_team_id) AS away_passes, countIf(type_name = 'Shot' AND possession_team_id=home_team_home_team_id) AS home_shots, countIf(type_name = 'Shot' AND possession_team_id=away_team_away_team_id) AS away_shots FROM Python(matches_df) AS matches JOIN Python(events_df) AS events ON events.match_id = matches.match_id GROUP BY ALL LIMIT 5 """ , "DataFrame" ).iloc[ 0 ]

home_team_home_team_name Argentina away_team_away_team_name Colombia home_score 1 away_score 0 home_passes 527 away_passes 669 home_shots 11 away_shots 19 Name: 0, dtype: object

​ Rellenar una tabla a partir de un DataFrame

También podemos crear y rellenar tablas de ClickHouse a partir de DataFrames. Si queremos crear una tabla en chDB, debemos usar la API de Stateful Session.

Importemos el módulo session :

from chdb import session as chs

Inicializa una sesión:

sess = chs.Session()

A continuación, crearemos una base de datos:

sess.query( "CREATE DATABASE statsbomb" )

A continuación, crea la tabla events a partir de events_df :

sess.query( """ CREATE TABLE statsbomb.events ORDER BY id AS SELECT * FROM Python(events_df) """ )

A continuación, podemos ejecutar la consulta que devuelve el jugador que más pases recibe:

sess.query( """ SELECT pass_recipient_name, count() FROM statsbomb.events WHERE type_name = 'Pass' AND pass_recipient_name <> '' GROUP BY ALL ORDER BY count() DESC LIMIT 10 """ , "DataFrame" )

pass_recipient_name count() 0 Davinson Sánchez Mina 76 1 Ángel Fabián Di María Hernández 64 2 Alexis Mac Allister 62 3 Enzo Fernandez 57 4 James David Rodríguez Rubio 56 5 Johan Andrés Mojica Palacio 55 6 Rodrigo Javier De Paul 54 7 Jefferson Andrés Lerma Solís 53 8 Jhon Adolfo Arias Andrade 52 9 Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa 50

​ Unir un DataFrame de Pandas con una tabla

Por último, también podemos actualizar nuestra consulta para hacer join entre el DataFrame matches_df y la tabla statsbomb.events :

sess.query( """ SELECT home_team_home_team_name, away_team_away_team_name, home_score, away_score, countIf(type_name = 'Pass' AND possession_team_id=home_team_home_team_id) AS home_passes, countIf(type_name = 'Pass' AND possession_team_id=away_team_away_team_id) AS away_passes, countIf(type_name = 'Shot' AND possession_team_id=home_team_home_team_id) AS home_shots, countIf(type_name = 'Shot' AND possession_team_id=away_team_away_team_id) AS away_shots FROM Python(matches_df) AS matches JOIN statsbomb.events AS events ON events.match_id = matches.match_id GROUP BY ALL LIMIT 5 """ , "DataFrame" ).iloc[ 0 ]