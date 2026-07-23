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chDB-rust proporciona enlaces FFI (Foreign Function Interface) experimentales para chDB, lo que permite ejecutar consultas de ClickHouse directamente en aplicaciones Rust sin dependencias externas.

Instalación

Instalar libchdb

Instala la biblioteca chDB:

Uso

chDB Rust ofrece modos de ejecución de consultas con y sin estado.

Uso sin estado

Para consultas simples que no requieren estado persistente:

Uso con estado (Sesiones)

Para consultas que necesitan conservar estado, como bases de datos y tablas:

Compilación y pruebas

Compilar el proyecto

Ejecutar las pruebas

Dependencias de desarrollo

El proyecto incluye estas dependencias de desarrollo:
  • bindgen (v0.70.1) - Genera enlaces de FFI a partir de cabeceras de C
  • tempdir (v0.3.7) - Manejo de directorios temporales en pruebas
  • thiserror (v1) - Utilidades para el manejo de errores

Gestión de errores

chDB Rust ofrece una gestión completa de errores mediante el enum Error:

Repositorio de GitHub

Puede encontrar el repositorio de GitHub del proyecto en chdb-io/chdb-rust.
Última modificación el 23 de julio de 2026