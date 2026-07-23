use chdb_rust :: {

session :: SessionBuilder ,

arg :: Arg ,

format :: OutputFormat ,

log_level :: LogLevel

};

use tempdir :: TempDir ;

fn main () -> Result <(), Box < dyn std :: error :: Error >> {

// Crear un directorio temporal para el almacenamiento de la base de datos

let tmp = TempDir :: new ( "chdb-rust" ) ? ;

// Construir la sesión con la configuración

let session = SessionBuilder :: new ()

. with_data_path ( tmp . path ())

. with_arg ( Arg :: LogLevel ( LogLevel :: Debug ))

. with_auto_cleanup ( true ) // Limpiar al eliminar

. build () ? ;

// Crear la base de datos y la tabla

session . execute (

"CREATE DATABASE demo; USE demo" ,

Some ( & [ Arg :: MultiQuery ])

) ? ;

session . execute (

"CREATE TABLE logs (id UInt64, msg String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id" ,

None ,

) ? ;

// Insertar datos

session . execute (

"INSERT INTO logs (id, msg) VALUES (1, 'Hello'), (2, 'World')" ,

None ,

) ? ;

// Consultar datos

let result = session . execute (

"SELECT * FROM logs ORDER BY id" ,

Some ( & [ Arg :: OutputFormat ( OutputFormat :: JSONEachRow )]),

) ? ;

println! ( "Query results:

{}" , result . data_utf8 () ? );

// Obtener estadísticas de la consulta

println! ( "Rows read: {}" , result . rows_read ());

println! ( "Bytes read: {}" , result . bytes_read ());

println! ( "Query time: {:?}" , result . elapsed ());

Ok (())