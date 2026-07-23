Instalación
Instala la biblioteca chDB:
Instalar libchdb
curl -sL https://lib.chdb.io | bash
chDB Rust ofrece modos de ejecución de consultas con y sin estado.
Uso
Para consultas simples que no requieren estado persistente:
Uso sin estado
use chdb_rust::{execute, arg::Arg, format::OutputFormat};
fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
// Ejecutar una consulta simple
let result = execute(
"SELECT version()",
Some(&[Arg::OutputFormat(OutputFormat::JSONEachRow)])
)?;
println!("ClickHouse version: {}", result.data_utf8()?);
// Consulta con archivo CSV
let result = execute(
"SELECT * FROM file('data.csv', 'CSV')",
Some(&[Arg::OutputFormat(OutputFormat::JSONEachRow)])
)?;
println!("CSV data: {}", result.data_utf8()?);
Ok(())
}
Para consultas que necesitan conservar estado, como bases de datos y tablas:
Uso con estado (Sesiones)
use chdb_rust::{
session::SessionBuilder,
arg::Arg,
format::OutputFormat,
log_level::LogLevel
};
use tempdir::TempDir;
fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
// Crear un directorio temporal para el almacenamiento de la base de datos
let tmp = TempDir::new("chdb-rust")?;
// Construir la sesión con la configuración
let session = SessionBuilder::new()
.with_data_path(tmp.path())
.with_arg(Arg::LogLevel(LogLevel::Debug))
.with_auto_cleanup(true) // Limpiar al eliminar
.build()?;
// Crear la base de datos y la tabla
session.execute(
"CREATE DATABASE demo; USE demo",
Some(&[Arg::MultiQuery])
)?;
session.execute(
"CREATE TABLE logs (id UInt64, msg String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id",
None,
)?;
// Insertar datos
session.execute(
"INSERT INTO logs (id, msg) VALUES (1, 'Hello'), (2, 'World')",
None,
)?;
// Consultar datos
let result = session.execute(
"SELECT * FROM logs ORDER BY id",
Some(&[Arg::OutputFormat(OutputFormat::JSONEachRow)]),
)?;
println!("Query results:\n{}", result.data_utf8()?);
// Obtener estadísticas de la consulta
println!("Rows read: {}", result.rows_read());
println!("Bytes read: {}", result.bytes_read());
println!("Query time: {:?}", result.elapsed());
Ok(())
}
Compilación y pruebas
Compilar el proyecto
cargo build
Ejecutar las pruebas
cargo test
El proyecto incluye estas dependencias de desarrollo:
Dependencias de desarrollo
bindgen(v0.70.1) - Genera enlaces de FFI a partir de cabeceras de C
tempdir(v0.3.7) - Manejo de directorios temporales en pruebas
thiserror(v1) - Utilidades para el manejo de errores
chDB Rust ofrece una gestión completa de errores mediante el
Gestión de errores
enum
Error:
use chdb_rust::{execute, error::Error};
match execute("SELECT 1", None) {
Ok(result) => {
println!("Success: {}", result.data_utf8()?);
},
Err(Error::QueryError(msg)) => {
eprintln!("Query failed: {}", msg);
},
Err(Error::NoResult) => {
eprintln!("No result returned");
},
Err(Error::NonUtf8Sequence(e)) => {
eprintln!("Invalid UTF-8: {}", e);
},
Err(e) => {
eprintln!("Other error: {}", e);
}
}
Puede encontrar el repositorio de GitHub del proyecto en chdb-io/chdb-rust.