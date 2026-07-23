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chDB-bun proporciona bindings FFI (Foreign Function Interface) experimentales para chDB, lo que te permite ejecutar consultas de ClickHouse directamente en tus aplicaciones de Bun sin dependencias externas.

Instalación

1

Instalar dependencias del sistema

Primero, instala las dependencias del sistema necesarias:

Instalar libchdb

Instalar herramientas de compilación

Necesitarás tener gcc o clang instalados en tu sistema:
2

Instalar chDB-bun

Uso

chDB-bun admite dos modos de consulta: consultas efímeras para operaciones puntuales y sesiones persistentes para mantener el estado de la base de datos.

Consultas efímeras

Para consultas sencillas y puntuales que no requieren estado persistente:

Sesiones persistentes

Para operaciones complejas que requieren mantener el estado entre consultas:
Última modificación el 23 de julio de 2026