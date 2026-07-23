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DataStore proporciona métodos para construir consultas de estilo SQL que se traducen en consultas SQL optimizadas. Todas las operaciones se evalúan de forma diferida hasta que se necesitan los resultados.

Resumen de los métodos de consulta

Selección

select

Selecciona columnas específicas del DataStore.
Ejemplos:

Filtrado

filter / where

Filtra las filas según las condiciones. Ambos métodos son equivalentes.
Ejemplos:

Filtrado estilo Pandas

Ordenación

sort / orderby

Ordena las filas por una o más columnas.
Ejemplos:

Límites y paginación

limit

Limita el número de filas que se devuelven.

offset

Omite las primeras n filas.
Ejemplos:

Distinct

distinct

Elimina las filas duplicadas.
Ejemplos:

Agrupación

groupby

Agrupa las filas por una o más columnas. Devuelve un objeto LazyGroupBy.
Ejemplos:

having

Filtra los grupos después de la agregación.
Ejemplos:

JOIN

join

Realiza un join entre dos DataStores.
Parámetros: Ejemplos:

union

Combina los resultados de dos DataStore.
Ejemplos:

Expresiones condicionales

when

Crea expresiones CASE WHEN.
Ejemplos:

Raw SQL

run_sql / sql

Ejecuta consultas en Raw SQL.
Ejemplos:

to_sql

Vea el SQL generado sin ejecutarlo.
Ejemplos:

Encadenamiento de métodos

Todos los métodos de consulta admiten el encadenamiento fluido:

Alias

as_

Establece un alias para una columna o subconsulta.
Ejemplos:
Última modificación el 23 de julio de 2026