Referencia completa de la API de Python para chDB

Referencia de la API de Python para chDB

​ Funciones principales de consulta

Ejecuta una consulta SQL con el motor de chDB.

Esta es la función principal de consulta, que ejecuta sentencias SQL con el motor ClickHouse integrado. Admite varios formatos de salida y puede trabajar con bases de datos en memoria o basadas en archivos.

Sintaxis

chdb.query(sql, output_format = 'CSV' , path = '' , udf_path = '' )

Parámetros

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción sql str required Cadena de consulta SQL que se va a ejecutar output_format str "CSV" Formato de salida de los resultados. Formatos compatibles:

• "CSV" - Valores separados por comas

• "JSON" - Formato JSON

• "Arrow" - Formato Arrow de Apache

• "Parquet" - Formato Parquet

• "DataFrame" - DataFrame de Pandas

• "ArrowTable" - Tabla de PyArrow

• "Debug" - Activa el logging detallado path str "" Ruta del archivo de la base de datos. De forma predeterminada, se usa una base de datos en memoria.

Puede ser una ruta de archivo o ":memory:" para una base de datos en memoria udf_path str "" Ruta al directorio de funciones definidas por el usuario

Devuelve

Devuelve el resultado de la consulta en el formato especificado:

Tipo de retorno Condición str Para formatos de texto como CSV o JSON pd.DataFrame Cuando output_format es "DataFrame" o "dataframe" pa.Table Cuando output_format es "ArrowTable" o "arrowtable" objeto de resultado chdb Para otros formatos

Genera

Excepción Condición ChdbError Si falla la ejecución de la consulta SQL ImportError Si faltan las dependencias necesarias para los formatos DataFrame/Arrow

Ejemplos

>>> # Consulta CSV básica >>> result = chdb.query("SELECT 1, 'hello'") >>> print(result) "1,hello"

>>> # Consulta con salida en DataFrame >>> df = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "DataFrame") >>> print(df) id msg 0 1 hello

>>> # Consulta con base de datos basada en fichero >>> result = chdb.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory", path="mydb.chdb")

>>> # Consulta con UDF >>> result = chdb.query("SELECT my_udf('test')", udf_path="/path/to/udfs")

Ejecuta una consulta SQL con el motor chDB.

Esta es la función principal para consultas, que ejecuta sentencias SQL mediante el motor ClickHouse integrado. Admite varios formatos de salida y puede trabajar con bases de datos en memoria o basadas en archivos.

Sintaxis

chdb.sql(sql, output_format = 'CSV' , path = '' , udf_path = '' )

Parámetros

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción sql str obligatorio Cadena de consulta SQL que se ejecutará output_format str "CSV" Formato de salida de los resultados. Formatos compatibles:

• "CSV" - Valores separados por comas

• "JSON" - Formato JSON

• "Arrow" - Formato Apache Arrow

• "Parquet" - Formato Parquet

• "DataFrame" - DataFrame de Pandas

• "ArrowTable" - Tabla de PyArrow

• "Debug" - Activa el registro detallado path str "" Ruta del archivo de la base de datos. De forma predeterminada, usa una base de datos en memoria.

Puede ser una ruta de archivo o ":memory:" para una base de datos en memoria udf_path str "" Ruta al directorio de funciones definidas por el usuario

Devuelve

Devuelve el resultado de la consulta en el formato especificado:

Tipo de retorno Condición str Para formatos de texto como CSV o JSON pd.DataFrame Cuando output_format es "DataFrame" o "dataframe" pa.Table Cuando output_format es "ArrowTable" o "arrowtable" objeto de resultado chdb Para otros formatos

Genera

Excepción Condición ChdbError Si falla la ejecución de la consulta SQL ImportError Si faltan las dependencias necesarias para los formatos DataFrame/Arrow

Ejemplos

>>> # Consulta CSV básica >>> result = chdb.query("SELECT 1, 'hello'") >>> print(result) "1,hello"

>>> # Consulta con salida DataFrame >>> df = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "DataFrame") >>> print(df) id msg 0 1 hello

>>> # Consulta con base de datos basada en archivos >>> result = chdb.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory", path="mydb.chdb")

>>> # Consulta con UDF >>> result = chdb.query("SELECT my_udf('test')", udf_path="/path/to/udfs")

Convierte el resultado de la consulta en una tabla de PyArrow.

Convierte el resultado de una consulta de chDB en una tabla de PyArrow para procesar datos de forma eficiente en formato columnar. Devuelve una tabla vacía si el resultado está vacío.

Sintaxis

chdb.to_arrowTable(res)

Parámetros

Parámetro Descripción res objeto con el resultado de la consulta de chDB que contiene datos Arrow binarios

Devuelve

Tipo de retorno Descripción pa.Table tabla de PyArrow que contiene los resultados de la consulta

Lanza

Tipo de error Descripción ImportError Si pyarrow o pandas no están instalados

Ejemplo

>>> result = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "Arrow") >>> table = chdb.to_arrowTable(result) >>> print(table.to_pandas()) id msg 0 1 hello

Convierte el resultado de la consulta en un DataFrame de pandas.

Convierte el resultado de una consulta de chDB en un DataFrame de pandas convirtiéndolo primero en una tabla de PyArrow y luego en pandas mediante multihilo para mejorar el rendimiento.

Sintaxis

chdb.to_df(r)

Parámetros

Parámetro Descripción r objeto de resultado de consulta de chDB que contiene datos binarios Arrow

Devuelve

Tipo de retorno Descripción pd.DataFrame DataFrame de pandas que contiene los resultados de la consulta

Excepciones

Excepción Condición ImportError Si pyarrow o pandas no están instalados

Ejemplo

>>> result = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "Arrow") >>> df = chdb.to_df(result) >>> print(df) id msg 0 1 hello

​ Gestión de conexiones y sesiones

Las siguientes funciones de sesión están disponibles:

Crea una conexión con el servidor en segundo plano de chDB.

Esta función establece una conexión con el motor de base de datos chDB (ClickHouse). Solo se permite una conexión abierta por proceso. Varias llamadas con la misma cadena de conexión devolverán el mismo objeto de conexión.

chdb.connect(connection_string: str = ':memory:' ) → Connection

Parámetros:

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción connection_string str ":memory:" Cadena de conexión a la base de datos. Consulta los formatos siguientes.

Formatos básicos

Formato Descripción ":memory:" Base de datos en memoria (predeterminada) "test.db" Archivo de base de datos con ruta relativa "file:test.db" Igual que una ruta relativa "/path/to/test.db" Archivo de base de datos con ruta absoluta "file:/path/to/test.db" Igual que una ruta absoluta

Con parámetros de consulta

Formato Descripción "file:test.db?param1=value1¶m2=value2" Ruta relativa con parámetros "file::memory:?verbose&log-level=test" En memoria con parámetros "///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2" Ruta absoluta con parámetros

Gestión de parámetros de consulta

Los parámetros de consulta se pasan al motor de ClickHouse como argumentos de inicio. Gestión especial de parámetros:

Parámetro especial Se convierte en Descripción mode=ro --readonly=1 Modo de solo lectura verbose (indicador) Habilita el registro detallado log-level=test (ajuste) Establece el nivel de registro

Para ver la lista completa de parámetros, consulta clickhouse local --help --verbose

Devuelve

Tipo de retorno Descripción Connection Objeto de conexión a la base de datos que admite:

• Crear cursores con Connection.cursor()

• Consultas directas con Connection.query()

• Consultas en streaming con Connection.send_query()

• Protocolo de gestor de contexto para la limpieza automática

Lanza

Excepción Condición RuntimeError Si falla la conexión a la base de datos

Solo se admite una conexión por proceso. Al crear una nueva conexión, se cerrará cualquier conexión existente.

Ejemplos

>>> # Base de datos en memoria >>> conn = connect() >>> conn = connect(":memory:") >>> >>> # Base de datos en archivo >>> conn = connect("my_data.db") >>> conn = connect("/path/to/data.db") >>> >>> # Con parámetros >>> conn = connect("data.db?mode=ro") # Modo de solo lectura >>> conn = connect(":memory:?verbose&log-level=debug") # Registro de depuración >>> >>> # Uso del gestor de contexto para limpieza automática >>> with connect("data.db") as conn: ... result = conn.query("SELECT 1") ... print(result) >>> # Conexión cerrada automáticamente

Véase también

Connection - Clase de conexión a la base de datos

- Clase de conexión a la base de datos Cursor - Cursor de la base de datos para operaciones de DB-API 2.0

​ Gestión de excepciones

Bases: Exception

Clase base de excepción para los errores relacionados con chDB.

Esta excepción se produce cuando falla la ejecución de una consulta de chDB o se encuentra un error. Hereda de la clase estándar Exception de Python y proporciona información sobre errores del motor subyacente de ClickHouse.

Bases: object

La sesión mantendrá el estado de la consulta. Si path es None, se creará un directorio temporal y se usará como ruta de la base de datos, y el directorio temporal se eliminará cuando se cierre la sesión. También puede pasar una ruta para crear una base de datos en esa ubicación, donde se conservarán sus datos.

También puede usar una cadena de conexión para pasar la ruta y otros parámetros.

class chdb.session.Session( path = None )

Ejemplos

Cadena de conexión Descripción ":memory:" Base de datos en memoria "test.db" Ruta relativa "file:test.db" Igual que arriba "/path/to/test.db" Ruta absoluta "file:/path/to/test.db" Igual que arriba "file:test.db?param1=value1¶m2=value2" Ruta relativa con parámetros de consulta "file::memory:?verbose&log-level=test" Base de datos en memoria con parámetros de consulta "///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2" Ruta absoluta con parámetros de consulta

Gestión de los argumentos de la cadena de conexión Las cadenas de conexión que contienen parámetros de consulta como “ file:test.db?param1=value1¶m2=value2 ” pasarán “param1=value1” al motor de ClickHouse como argumentos de inicio. Para obtener más detalles, consulte clickhouse local –help –verbose Tratamiento de algunos argumentos especiales: “mode=ro” se convertiría en “–readonly=1” para ClickHouse (modo de solo lectura)

Importante Solo puede haber una sesión a la vez. Si desea crear una nueva sesión, debe cerrar la existente.

Crear una nueva sesión cerrará la existente.

Limpia los recursos de la sesión con control de excepciones.

Este método intenta cerrar la sesión mientras suprime cualquier excepción que pueda producirse durante el proceso de limpieza. Resulta especialmente útil en escenarios de manejo de errores o cuando necesitas garantizar que la limpieza se realice independientemente del estado de la sesión.

Sintaxis

cleanup()

Este método nunca lanzará una excepción, por lo que es seguro llamarlo en bloques finally o destructores.

Ejemplos

>>> session = Session("test.db") >>> try: ... session.query("INVALID SQL") ... finally: ... session.cleanup() # Limpieza segura independientemente de los errores

Véase también

close() - Para cerrar la sesión explícitamente con propagación de errores

Cierra la sesión y libera los recursos.

Este método cierra la conexión subyacente y restablece el estado global de la sesión. Después de llamar a este método, la sesión deja de ser válida y no puede usarse para más consultas.

Sintaxis

close()

Este método se llama automáticamente cuando la sesión se usa como gestor de contexto o cuando se destruye el objeto de sesión.

Importante Cualquier intento de usar la sesión después de llamar a close() provocará un error.

Ejemplos

>>> session = Session("test.db") >>> session.query("SELECT 1") >>> session.close() # Cerrar la sesión de forma explícita

Ejecuta una consulta SQL y devuelve los resultados.

Este método ejecuta una consulta SQL sobre la base de datos de la sesión y devuelve los resultados en el formato especificado. El método admite varios formatos de salida y mantiene el estado de la sesión entre consultas.

Sintaxis

query(sql, fmt = 'CSV' , udf_path = '' )

Parámetros

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción sql str required Cadena de consulta SQL que se va a ejecutar fmt str "CSV" Formato de salida de los resultados. Formatos disponibles:

• "CSV" - Valores separados por comas

• "JSON" - Formato JSON

• "TabSeparated" - Valores separados por tabulaciones

• "Pretty" - Formato de tabla legible

• "JSONCompact" - Formato JSON compacto

• "Arrow" - Formato Apache Arrow

• "Parquet" - Formato Parquet udf_path str "" Ruta de las UDF. Si no se especifica, se usa la ruta de UDF de la inicialización de la sesión

Devuelve

Devuelve los resultados de la consulta en el formato especificado. El tipo de retorno exacto depende del parámetro de formato:

Los formatos de cadena (CSV, JSON, etc.) devuelven str

Los formatos binarios (Arrow, Parquet) devuelven bytes

Genera

Excepción Condición RuntimeError Si la sesión está cerrada o no es válida ValueError Si la consulta SQL está mal formada

El formato “Debug” no es compatible y se convertirá automáticamente a “CSV” con una advertencia. Para depuración, usa parámetros de la cadena de conexión en su lugar.

Advertencia Este método ejecuta la consulta de forma síncrona y carga todos los resultados en memoria. Para result sets grandes, considera usar send_query() para obtener resultados en streaming.

Ejemplos

>>> session = Session("test.db") >>> >>> # Consulta básica con el formato CSV predeterminado >>> result = session.query("SELECT 1 as number") >>> print(result) number 1

>>> # Consulta con formato JSON >>> result = session.query("SELECT 1 as number", fmt="JSON") >>> print(result) {"number": "1"}

>>> # Complex query with table creation >>> session.query("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory") >>> session.query("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob')") >>> result = session.query("SELECT * FROM test ORDER BY id") >>> print(result) id,name 1,Alice 2,Bob

Véase también

send_query() - Para ejecutar consultas en streaming

- Para ejecutar consultas en streaming sql - Alias de este método

Ejecuta una consulta SQL y devuelve un iterador de resultados en streaming.

Este método ejecuta una consulta SQL en la base de datos de la sesión y devuelve un objeto de resultados en streaming que permite iterar sobre los resultados sin cargarlo todo en memoria de una sola vez. Esto es especialmente útil para grandes conjuntos de resultados.

Sintaxis

send_query(sql, fmt = 'CSV' ) → StreamingResult

Parámetros

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción sql str obligatorio Cadena de consulta SQL que se va a ejecutar fmt str "CSV" Formato de salida de los resultados. Formatos disponibles:

• "CSV" - Valores separados por comas

• "JSON" - Formato JSON

• "TabSeparated" - Valores separados por tabulaciones

• "JSONCompact" - Formato JSON compacto

• "Arrow" - Formato Apache Arrow

• "Parquet" - Formato Parquet

Devuelve

Tipo de retorno Descripción StreamingResult Un iterador de resultados en streaming que devuelve los resultados de la consulta de forma incremental. El iterador puede usarse en bucles for o convertirse en otras estructuras de datos

Lanza

Excepción Condición RuntimeError Si la sesión está cerrada o no es válida ValueError Si la consulta SQL está mal formada

El formato “Debug” no es compatible y se convertirá automáticamente a “CSV” con una advertencia. Para tareas de depuración, use en su lugar los parámetros de la cadena de conexión.

El objeto StreamingResult devuelto debe consumirse con prontitud o almacenarse de forma adecuada, ya que mantiene una conexión con la base de datos.

Ejemplos

>>> session = Session("test.db") >>> session.query("CREATE TABLE big_table (id INT, data String) ENGINE = MergeTree() order by id") >>> >>> # Insertar conjunto de datos grande >>> for i in range(1000): ... session.query(f"INSERT INTO big_table VALUES ({i}, 'data_{i}')") >>> >>> # Transmitir resultados para evitar problemas de memoria >>> streaming_result = session.send_query("SELECT * FROM big_table ORDER BY id") >>> for chunk in streaming_result: ... print(f"Processing chunk: {len(chunk)} bytes") ... # Procesar fragmento sin cargar el conjunto de resultados completo

>>> # Using with context manager >>> with session.send_query("SELECT COUNT(*) FROM big_table") as stream: ... for result in stream: ... print(f"Count result: {result}")

Véase también

query() - Para ejecutar consultas sin streaming

- Para ejecutar consultas sin streaming chdb.state.sqlitelike.StreamingResult - Iterador de resultados en streaming

Ejecuta una consulta SQL y devuelve los resultados.

Este método ejecuta una consulta SQL contra la base de datos de la sesión y devuelve los resultados en el formato especificado. Admite varios formatos de salida y mantiene el estado de la sesión entre consultas.

Sintaxis

sql(sql, fmt = 'CSV' , udf_path = '' )

Parámetros

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción sql str required Cadena de la consulta SQL que se ejecutará fmt str "CSV" Formato de salida de los resultados. Formatos disponibles:

• "CSV" - Valores separados por comas

• "JSON" - Formato JSON

• "TabSeparated" - Valores separados por tabulaciones

• "Pretty" - Formato de tabla legible

• "JSONCompact" - Formato JSON compacto

• "Arrow" - Formato Apache Arrow

• "Parquet" - Formato Parquet udf_path str "" Ruta a las funciones definidas por el usuario. Si no se especifica, se usa la ruta de UDF de la inicialización de la sesión

Devuelve

Devuelve los resultados de la consulta en el formato especificado. El tipo de retorno exacto depende del parámetro de formato:

Los formatos de texto (CSV, JSON, etc.) devuelven str

Los formatos binarios (Arrow, Parquet) devuelven bytes

Genera:

Excepción Condición RuntimeError Si la sesión está cerrada o no es válida ValueError Si la consulta SQL está mal formada

El formato “Debug” no es compatible y se convertirá automáticamente a “CSV” con una advertencia. Para depurar, use parámetros de la cadena de conexión en su lugar.

Advertencia Este método ejecuta la consulta de forma síncrona y carga todos los resultados en memoria. Para conjuntos de resultados grandes, considere usar send_query() para transmitir los resultados.

Ejemplos

>>> session = Session("test.db") >>> >>> # Consulta básica con formato CSV predeterminado >>> result = session.query("SELECT 1 as number") >>> print(result) number 1

>>> # Consulta con formato JSON >>> result = session.query("SELECT 1 as number", fmt="JSON") >>> print(result) {"number": "1"}

>>> # Complex query with table creation >>> session.query("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = MergeTree() order by id") >>> session.query("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob')") >>> result = session.query("SELECT * FROM test ORDER BY id") >>> print(result) id,name 1,Alice 2,Bob

Véase también

send_query() - Para ejecutar consultas en streaming

- Para ejecutar consultas en streaming sql - Alias para este método

​ Gestión del estado

Crea una Connection con el servidor en segundo plano de chDB.

Esta función establece una conexión con el motor de base de datos de chDB (ClickHouse). Solo se permite una conexión abierta por proceso. Varias llamadas con la misma cadena de conexión devolverán el mismo objeto de conexión.

Sintaxis

chdb.state.connect(connection_string: str = ':memory:' ) → Connection

Parámetros

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción connection_string(str, optional) str ":memory:" Cadena de conexión de la base de datos. Consulte los formatos a continuación.

Formatos básicos

Formatos de cadena de conexión admitidos:

Formato Descripción ":memory:" Base de datos en memoria (predeterminada) "test.db" Archivo de base de datos con ruta relativa "file:test.db" Igual que la ruta relativa "/path/to/test.db" Archivo de base de datos con ruta absoluta "file:/path/to/test.db" Igual que la ruta absoluta

Con parámetros de consulta

Formato Descripción "file:test.db?param1=value1¶m2=value2" Ruta relativa con parámetros "file::memory:?verbose&log-level=test" En memoria con parámetros "///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2" Ruta absoluta con parámetros

Manejo de parámetros de consulta

Los parámetros de consulta se pasan al motor de ClickHouse como argumentos de inicio. Manejo especial de parámetros:

Parámetro especial Se convierte en Descripción mode=ro --readonly=1 Modo de solo lectura verbose (flag) Habilita el logging detallado log-level=test (setting) Establece el nivel de logging

Para ver la lista completa de parámetros, consulte clickhouse local --help --verbose

Devuelve

Tipo de retorno Descripción Connection Objeto de conexión a la base de datos que admite:

• Crear cursores con Connection.cursor()

• Consultas directas con Connection.query()

• Consultas en streaming con Connection.send_query()

• Protocolo de gestor de contexto para la limpieza automática

Lanza

Excepción Condición RuntimeError Si falla la conexión a la base de datos

Advertencia Solo se admite una conexión por proceso. Crear una nueva conexión cerrará cualquier conexión existente.

Ejemplos

>>> # Base de datos en memoria >>> conn = connect() >>> conn = connect(":memory:") >>> >>> # Base de datos en archivo >>> conn = connect("my_data.db") >>> conn = connect("/path/to/data.db") >>> >>> # Con parámetros >>> conn = connect("data.db?mode=ro") # Modo de solo lectura >>> conn = connect(":memory:?verbose&log-level=debug") # Registro de depuración >>> >>> # Usando el gestor de contexto para limpieza automática >>> with connect("data.db") as conn: ... result = conn.query("SELECT 1") ... print(result) >>> # Conexión cerrada automáticamente

Véase también

Connection - Clase de conexión a la base de datos

- Clase de conexión a la base de datos Cursor - Cursor de base de datos para operaciones de DB-API 2.0

Bases: object

Sintaxis

class chdb.state.sqlitelike.Connection(connection_string: str )

Cierra la conexión y libera los recursos.

Este método cierra la conexión a la base de datos y libera todos los recursos asociados, incluidos los cursores activos. Después de llamar a este método, la conexión deja de ser válida y no puede usarse para realizar más operaciones.

Sintaxis

close() → None

Este método es idempotente; puede llamarse varias veces sin problema.

Advertencia Cualquier consulta en streaming en curso se cancelará al cerrar la conexión. Asegúrese de que todos los datos importantes se hayan procesado antes de cerrarla.

Ejemplos

>>> conn = connect("test.db") >>> # Usar la conexión para consultas >>> conn.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory") >>> # Cerrar al terminar >>> conn.close()

>>> # Usando el gestor de contexto (limpieza automática) >>> with connect("test.db") as conn: ... conn.query("SELECT 1") ... # Conexión cerrada automáticamente

Crea un objeto Cursor para ejecutar consultas.

Este método crea un cursor de base de datos que proporciona la interfaz estándar de DB-API 2.0 para ejecutar consultas y obtener resultados. El cursor permite un control detallado sobre la ejecución de consultas y la obtención de resultados.

Sintaxis

cursor() → Cursor

Devuelve

Tipo de retorno Descripción Cursor Un objeto cursor para operaciones de base de datos

Al crear un nuevo cursor, se reemplazará cualquier cursor existente asociado a esta conexión. Solo se admite un cursor por conexión.

Ejemplos

>>> conn = connect(":memory:") >>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory") >>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice')") >>> cursor.execute("SELECT * FROM test") >>> rows = cursor.fetchall() >>> print(rows) ((1, 'Alice'),)

Véase también

Cursor - Implementación de cursor de base de datos

Ejecuta una consulta SQL y devuelve todos los resultados.

Este método ejecuta una consulta SQL de forma síncrona y devuelve el conjunto completo de resultados. Admite varios formatos de salida y aplica automáticamente el posprocesamiento específico de cada formato.

Sintaxis

query(query: str , format : str = 'CSV' ) → Any

Parámetros:

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción query str obligatorio Cadena de consulta SQL que se ejecutará format str "CSV" Formato de salida de los resultados. Formatos compatibles:

• "CSV" - Valores separados por comas (string)

• "JSON" - Formato JSON (string)

• "Arrow" - Formato Apache Arrow (bytes)

• "Dataframe" - Pandas DataFrame (requiere pandas)

• "Arrowtable" - Tabla de PyArrow (requiere pyarrow)

Devuelve

Tipo de retorno Descripción str Para formatos de cadena (CSV, JSON) bytes Para el formato Arrow pandas.DataFrame Para el formato dataframe pyarrow.Table Para el formato arrowtable

Genera

Excepción Condición RuntimeError Si falla la ejecución de la consulta ImportError Si los paquetes necesarios para el formato no están instalados

Advertencia Este método carga el conjunto de resultados completo en memoria. Para resultados grandes, considere usar send_query() para streaming.

Ejemplos

>>> conn = connect(":memory:") >>> >>> # Consulta CSV básica >>> result = conn.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text") >>> print(result) num,text 1,hello

>>> # Formato DataFrame >>> df = conn.query("SELECT number FROM numbers(5)", "dataframe") >>> print(df) number 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Véase también

send_query() - Para ejecutar consultas en streaming

Ejecuta una consulta SQL y devuelve un iterador de resultados en streaming.

Este método ejecuta una consulta SQL y devuelve un objeto StreamingResult que le permite iterar por los resultados sin cargarlo todo en memoria de una sola vez. Esto es ideal para procesar grandes conjuntos de resultados.

Sintaxis

send_query(query: str , format : str = 'CSV' ) → StreamingResult

Parámetros

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción query str required Cadena de consulta SQL que se ejecutará format str "CSV" Formato de salida de los resultados. Formatos compatibles:

• "CSV" - Valores separados por comas

• "JSON" - Formato JSON

• "Arrow" - Formato Apache Arrow (habilita el método record_batch())

• "dataframe" - fragmentos de Pandas DataFrame

• "arrowtable" - fragmentos de PyArrow Table

Devuelve

Tipo de retorno Descripción StreamingResult Un iterador en streaming para los resultados de la consulta que admite:

• Protocolo de iterador (bucles for)

• Protocolo de gestor de contexto (bloques with)

• Obtención manual con el método fetch()

• Streaming de PyArrow RecordBatch (solo en formato Arrow)

Genera

Excepción Condición RuntimeError Si falla la ejecución de la consulta ImportError Si no están instalados los paquetes necesarios para el formato

Solo el formato “Arrow” admite el método record_batch() en el StreamingResult devuelto.

Ejemplos

>>> conn = connect(":memory:") >>> >>> # Streaming básico >>> stream = conn.send_query("SELECT number FROM numbers(1000)") >>> for chunk in stream: ... print(f"Procesando fragmento: {len(chunk)} bytes")

>>> # Usando el gestor de contexto para limpieza >>> with conn.send_query("SELECT * FROM large_table") as stream: ... chunk = stream.fetch() ... while chunk: ... process_data(chunk) ... chunk = stream.fetch()

>>> # Formato Arrow con streaming de RecordBatch >>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM data", "Arrow") >>> reader = stream.record_batch(rows_per_batch=10000) >>> for batch in reader: ... print(f"Batch shape: {batch.num_rows} x {batch.num_columns}")

Véase también

query() - Para ejecutar consultas sin streaming

- Para ejecutar consultas sin streaming StreamingResult - Iterador de resultados en streaming

Bases: object

Iterador de resultados en streaming para procesar resultados de consultas de gran tamaño.

Esta clase proporciona una interfaz de iterador para transmitir resultados de consultas sin cargar todo el conjunto de resultados en memoria. Admite varios formatos de salida y proporciona métodos para la recuperación manual de resultados y la transmisión de RecordBatch de PyArrow.

class chdb.state.sqlitelike.StreamingResult

Obtiene el siguiente fragmento de resultados en streaming.

Este método recupera el siguiente fragmento de datos disponible del resultado de la consulta en streaming. El formato de los datos devueltos depende del formato especificado al iniciar la consulta en streaming.

Sintaxis

fetch() → Any

Valores devueltos

Tipo de retorno Descripción str Para formatos de texto (CSV, JSON) bytes Para formatos binarios (Arrow, Parquet) None Cuando se agota el flujo de resultados

Ejemplos

>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM large_table") >>> chunk = stream.fetch() >>> while chunk is not None: ... process_data(chunk) ... chunk = stream.fetch()

Cancela la consulta en streaming y libera los recursos.

Este método cancela cualquier consulta en streaming en curso y libera los recursos asociados. Debe llamarse cuando se quiera dejar de procesar los resultados antes de que se agote el flujo.

Sintaxis

cancel() → None

Ejemplos

>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM very_large_table") >>> for i, chunk in enumerate(stream): ... if i >= 10: # Procesa solo los primeros 10 fragmentos ... stream.cancel() ... break ... process_data(chunk)

Cierra el resultado en streaming y libera los recursos.

Alias de cancel() . Cierra el iterador del resultado en streaming y libera los recursos asociados.

Sintaxis

close() → None

Crea un PyArrow RecordBatchReader para procesar lotes de forma eficiente.

Este método crea un PyArrow RecordBatchReader que permite iterar de forma eficiente sobre los resultados de la consulta en formato Arrow. Esta es la forma más eficiente de procesar conjuntos de resultados grandes al usar PyArrow.

Sintaxis

record_batch(rows_per_batch: int = 1000000 ) → pa.RecordBatchReader

Parámetros

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción rows_per_batch int 1000000 Número de filas por lote

Devuelve

Tipo de retorno Descripción pa.RecordBatchReader RecordBatchReader de PyArrow para iterar por lotes

Este método solo está disponible cuando la consulta en streaming se inició con format="Arrow" . Si se usa con otros formatos, se producirá un error.

Ejemplos

>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM data", format="Arrow") >>> reader = stream.record_batch(rows_per_batch=10000) >>> for batch in reader: ... print(f"Processing batch: {batch.num_rows} rows") ... df = batch.to_pandas() ... process_dataframe(df)

​ Protocolo de iteración

StreamingResult es compatible con el protocolo de iteración de Python, lo que permite usarlo directamente en bucles for:

>>> stream = conn.send_query("SELECT number FROM numbers(1000000)") >>> for chunk in stream: ... print(f"Chunk size: {len(chunk)} bytes")

​ Protocolo del gestor de contexto

StreamingResult admite el protocolo del gestor de contexto para la liberación automática de recursos:

>>> with conn.send_query("SELECT * FROM data") as stream: ... for chunk in stream: ... process(chunk) >>> # Stream cerrado automáticamente

Bases: object

class chdb.state.sqlitelike.Cursor(connection)

Cierra el cursor y libera los recursos.

Este método cierra el cursor y libera cualquier recurso asociado. Después de llamar a este método, el cursor queda invalidado y no puede usarse en operaciones posteriores.

Sintaxis

close() → None

Este método es idempotente: se puede llamar varias veces sin problema. El cursor también se cierra automáticamente cuando se cierra la conexión.

Ejemplos

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT 1") >>> result = cursor.fetchone() >>> cursor.close() # Liberar recursos del cursor

Devuelve una lista de nombres de columnas de la última consulta ejecutada.

Este método devuelve los nombres de las columnas de la consulta SELECT ejecutada más recientemente. Los nombres se devuelven en el mismo orden en que aparecen en el conjunto de resultados.

Sintaxis

column_names() → list

Devuelve

Tipo de retorno Descripción list Lista de cadenas con los nombres de las columnas, o una lista vacía si no se ha ejecutado ninguna consulta o si la consulta no devolvió ninguna columna

Ejemplos

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT id, name, email FROM users LIMIT 1") >>> print(cursor.column_names()) ['id', 'name', 'email']

Véase también

column_types() - Obtiene información sobre el tipo de columna

- Obtiene información sobre el tipo de columna description - Descripción de columna de la DB-API 2.0

Devuelve una lista de los tipos de las columnas de la última consulta ejecutada.

Este método devuelve los nombres de tipo de las columnas de ClickHouse de la consulta SELECT ejecutada más recientemente. Los tipos se devuelven en el mismo orden en que aparecen en el conjunto de resultados.

Sintaxis

column_types() → list

Devuelve

Tipo de retorno Descripción list Lista de cadenas con los nombres de los tipos de ClickHouse, o una lista vacía si no se ha ejecutado ninguna consulta o si la consulta no devolvió ninguna columna

Ejemplos

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT toInt32(1), toString('hello')") >>> print(cursor.column_types()) ['Int32', 'String']

Véase también

column_names() - Obtiene información sobre los nombres de las columnas

- Obtiene información sobre los nombres de las columnas description - descripción de columnas de DB-API 2.0

Hace commit de cualquier transacción pendiente.

Este método hace commit de cualquier transacción pendiente de la base de datos. En ClickHouse, la mayoría de las operaciones se confirman automáticamente, pero este método se proporciona por compatibilidad con DB-API 2.0.

ClickHouse normalmente confirma las operaciones automáticamente, por lo que los commit explícitos no suelen ser necesarios. Este método se proporciona por compatibilidad con el flujo de trabajo estándar de DB-API 2.0.

Sintaxis

commit() → None

Ejemplos

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'data')") >>> cursor.commit()

​ property description : list

Devuelve la descripción de las columnas según la especificación DB-API 2.0.

Esta propiedad devuelve una lista de tuplas de 7 elementos que describen cada columna del conjunto de resultados de la última consulta SELECT ejecutada. Cada tupla contiene: (name, type_code, display_size, internal_size, precision, scale, null_ok)

Actualmente, solo se proporcionan name y type_code; los demás campos se establecen en None.

Devuelve

Tipo de retorno Descripción list Lista de tuplas de 7 elementos que describen cada columna, o una lista vacía si no se ha ejecutado ninguna consulta SELECT

Esto sigue la especificación DB-API 2.0 para cursor.description. Solo los dos primeros elementos (name y type_code) contienen datos significativos en esta implementación.

Ejemplos

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users LIMIT 1") >>> for desc in cursor.description: ... print(f"Column: {desc[0]}, Type: {desc[1]}") Column: id, Type: Int32 Column: name, Type: String

Véase también

column_names() - Obtener solo los nombres de las columnas

- Obtener solo los nombres de las columnas column_types() - Obtener solo los tipos de las columnas

Ejecuta una consulta SQL y prepara los resultados para su obtención.

Este método ejecuta una consulta SQL y deja los resultados listos para su obtención mediante los métodos fetch . Se encarga del análisis de los datos de resultados y de la conversión automática de tipos de datos de ClickHouse.

Sintaxis

execute(query: str ) → None

Parámetros:

Parámetro Tipo Descripción query str Consulta SQL que se va a ejecutar

Excepciones

Excepción Condición Exception Si falla la ejecución de la consulta o el análisis del resultado

Este método sigue las especificaciones de DB-API 2.0 para cursor.execute() . Después de la ejecución, use fetchone() , fetchmany() o fetchall() para recuperar los resultados.

El método convierte automáticamente los tipos de datos de ClickHouse a los tipos de Python adecuados: Tipos Int/UInt → int

Tipos Float → float

String/FixedString → str

DateTime → datetime.datetime

Date → datetime.date

Bool → bool

Ejemplos

>>> cursor = conn.cursor() >>> >>> # Ejecutar DDL >>> cursor.execute("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory") >>> >>> # Ejecutar DML >>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice')") >>> >>> # Ejecutar SELECT y obtener resultados >>> cursor.execute("SELECT * FROM test") >>> rows = cursor.fetchall() >>> print(rows) ((1, 'Alice'),)

Véase también

fetchone() - Recuperar una sola fila

- Recuperar una sola fila fetchmany() - Recuperar varias filas

- Recuperar varias filas fetchall() - Recuperar todas las filas restantes

Obtiene todas las filas restantes del resultado de la consulta.

Este método obtiene todas las filas restantes del conjunto de resultados de la consulta actual a partir de la posición actual del cursor. Devuelve una tupla de tuplas de filas con la conversión adecuada de tipos de Python.

Sintaxis

fetchall() → tuple

Devuelve:

Tipo de retorno Descripción tuple Tuple que contiene todas las tuplas de fila restantes del conjunto de resultados. Devuelve una tupla vacía si no hay filas disponibles

Advertencia Este método carga todas las filas restantes en memoria de una sola vez. Para conjuntos de resultados grandes, considere usar fetchmany() para procesar los resultados en lotes.

Ejemplos

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users") >>> all_users = cursor.fetchall() >>> for user_id, user_name in all_users: ... print(f"User {user_id}: {user_name}")

Véase también

fetchone() - Obtener una fila

- Obtener una fila fetchmany() - Obtener varias filas en lotes

Obtiene varias filas del resultado de la consulta.

Este método recupera hasta ‘size’ filas del conjunto de resultados de la consulta actual. Devuelve una tupla de tuplas, donde cada fila contiene valores de columna con la conversión adecuada al tipo de Python.

Sintaxis

fetchmany(size: int = 1 ) → tuple

Parámetros

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción size int 1 Número máximo de filas que recuperar

Devuelve

Tipo de retorno Descripción tuple Tuple que contiene hasta ‘size’ tuplas de fila. Puede contener menos filas si el conjunto de resultados se agota

Este método sigue las especificaciones de DB-API 2.0. Devolverá menos de ‘size’ filas si el conjunto de resultados se agota.

Ejemplos

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT * FROM large_table") >>> >>> # Procesar resultados en lotes >>> while True: ... batch = cursor.fetchmany(100) # Obtener 100 filas a la vez ... if not batch: ... break ... process_batch(batch)

Véase también

fetchone() - Obtiene una sola fila

- Obtiene una sola fila fetchall() - Obtiene todas las filas restantes

Obtiene la siguiente fila del resultado de la consulta.

Este método recupera la siguiente fila disponible del conjunto de resultados de la consulta actual. Devuelve una tupla que contiene los valores de las columnas con la conversión al tipo de Python correspondiente.

Sintaxis

fetchone() → tuple | None

Devuelve:

Tipo de retorno Descripción Optional[tuple] La siguiente fila como una tupla de valores de las columnas, o None si no hay más filas disponibles

Este método sigue las especificaciones de DB-API 2.0. Los valores de las columnas se convierten automáticamente a los tipos de Python adecuados según los tipos de columna de ClickHouse.

Ejemplos

>>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users") >>> row = cursor.fetchone() >>> while row is not None: ... user_id, user_name = row ... print(f"User {user_id}: {user_name}") ... row = cursor.fetchone()

Véase también

fetchmany() - Obtener varias filas

- Obtener varias filas fetchall() - Obtener todas las filas restantes

Convierte el resultado de la consulta en una tabla de PyArrow.

Esta función convierte los resultados de las consultas de chdb al formato de tabla de PyArrow, que proporciona acceso eficiente a datos en formato columnar e interoperabilidad con otras bibliotecas de procesamiento de datos.

Sintaxis

chdb.state.sqlitelike.to_arrowTable(res)

Parámetros:

Parámetro Tipo Descripción res - Objeto de resultado de la consulta de chdb que contiene datos en formato Arrow

Devuelve

Tipo de retorno Descripción pyarrow.Table Tabla de PyArrow que contiene los resultados de la consulta

Genera

Excepción Condición ImportError Si los paquetes pyarrow o pandas no están instalados

Esta función requiere que tanto pyarrow como pandas estén instalados. Instálalos con: pip install pyarrow pandas

Advertencia Los resultados vacíos devuelven una tabla de PyArrow vacía sin esquema.

Ejemplos

>>> import chdb >>> result = chdb.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text", "Arrow") >>> table = to_arrowTable(result) >>> print(table.schema) num: int64 text: string >>> print(table.to_pandas()) num text 0 1 hello

Convierte el resultado de la consulta en un DataFrame de Pandas.

Esta función convierte los resultados de las consultas de chdb en un DataFrame de Pandas, convirtiéndolos primero en una tabla de PyArrow y luego en un DataFrame. Esto proporciona funcionalidades prácticas de análisis de datos con la API de Pandas.

Sintaxis

chdb.state.sqlitelike.to_df(r)

Parámetros:

Parámetro Tipo Descripción r - Objeto de resultado de consulta de chdb que contiene datos en formato Arrow

Devuelve:

Tipo de retorno Descripción pandas.DataFrame DataFrame que contiene los resultados de la consulta con los nombres de columna y los tipos de datos adecuados

Lanza

Excepción Condición ImportError Si los paquetes pyarrow o pandas no están instalados

Esta función usa múltiples hilos para la conversión de Arrow a Pandas para mejorar el rendimiento en conjuntos de datos grandes.

Véase también

to_arrowTable() - Para convertir al formato tabla de PyArrow

Ejemplos

>>> import chdb >>> result = chdb.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text", "Arrow") >>> df = to_df(result) >>> print(df) num text 0 1 hello >>> print(df.dtypes) num int64 text object dtype: object

​ Integración con DataFrame

Bases:

class chdb.dataframe.Table( * args: Any, ** kwargs: Any)

​ Interfaz de la API de bases de datos (DBAPI) 2.0

chDB proporciona una interfaz compatible con Python DB-API 2.0 para conectarse a bases de datos, lo que le permite usar chDB con herramientas y frameworks que requieren interfaces de bases de datos estándar.

La interfaz DB-API 2.0 de chDB incluye:

Conexiones : Gestión de conexiones de bases de datos mediante cadenas de conexión

: Gestión de conexiones de bases de datos mediante cadenas de conexión Cursores : Ejecución de consultas y recuperación de resultados

: Ejecución de consultas y recuperación de resultados Sistema de tipos : Constantes de tipo y conversores compatibles con DB-API 2.0

: Constantes de tipo y conversores compatibles con DB-API 2.0 Gestión de errores : Jerarquía estándar de excepciones de bases de datos

: Jerarquía estándar de excepciones de bases de datos Seguridad de hilos: Seguridad de hilos de nivel 1 (los hilos pueden compartir módulos, pero no conexiones)

​ Funciones principales

La interfaz DBAPI 2.0 (API de bases de datos) implementa las siguientes funciones principales:

Inicializa una nueva conexión de base de datos.

Sintaxis

chdb.dbapi.connect( * args, ** kwargs)

Parámetros

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción path str None Ruta del archivo de la base de datos. None para una base de datos en memoria

Genera

Excepción Condición err.Error Si no se puede establecer la conexión

Obtiene información sobre la versión del cliente.

Devuelve la versión del cliente chDB como una cadena para mantener la compatibilidad con MySQLdb.

Sintaxis

chdb.dbapi.get_client_info()

Devuelve

Tipo de retorno Descripción str Cadena de versión con el formato ‘major.minor.patch’

​ Constructores de tipos

Devuelve x como tipo binario.

Esta función convierte la entrada al tipo bytes para usarla con campos binarios de la base de datos, de acuerdo con la especificación DB-API 2.0.

Sintaxis

chdb.dbapi.Binary(x)

Parámetros

Parámetro Tipo Descripción x - Datos de entrada que se convertirán en binario

Devuelve

Tipo de retorno Descripción bytes La entrada convertida en bytes

​ Clase Connection

Bases: object

Conexión compatible con DB-API 2.0 a la base de datos chDB.

Esta clase proporciona una interfaz estándar de DB-API para conectarse a bases de datos chDB e interactuar con ellas. Admite tanto bases de datos en memoria como bases de datos basadas en archivos.

La conexión administra el engine de chDB subyacente y proporciona métodos para ejecutar consultas, gestionar transacciones (sin efecto en ClickHouse) y crear cursores.

class chdb.dbapi.connections.Connection( path = None )

Parámetros

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción path str None Ruta del archivo de la base de datos. Si es None , se usa una base de datos en memoria. Puede ser una ruta de archivo como ‘database.db’ o None para ‘:memory:’

Variables

Variable Tipo Descripción encoding str Codificación de caracteres para las consultas; el valor predeterminado es ‘utf8’ open bool True si la conexión está abierta, False si está cerrada

Ejemplos

>>> # Base de datos en memoria >>> conn = Connection() >>> cursor = conn.cursor() >>> cursor.execute("SELECT 1") >>> result = cursor.fetchall() >>> conn.close()

>>> # Base de datos basada en fichero >>> conn = Connection('mydata.db') >>> with conn.cursor() as cur: ... cur.execute("CREATE TABLE users (id INT, name STRING) ENGINE = MergeTree() order by id") ... cur.execute("INSERT INTO users VALUES (1, 'Alice')") >>> conn.close()

>>> # Uso como administrador de contexto >>> with Connection() as cur: ... cur.execute("SELECT version()") ... version = cur.fetchone()

ClickHouse no admite transacciones tradicionales, por lo que las operaciones commit() y rollback() no tienen efecto, pero se proporcionan para cumplir con DB-API.

Cierra la conexión a la base de datos.

Cierra la conexión subyacente de chDB y marca esta conexión como cerrada. Las operaciones posteriores en esta conexión producirán un Error.

Sintaxis

close()

Lanza

Excepción Condición err.Error Si la conexión ya está cerrada

Realiza commit de la transacción actual.

Sintaxis

commit()

Esto no tiene efecto en chDB/ClickHouse, ya que no admite transacciones tradicionales. Se incluye para cumplir con DB-API 2.0.

Crea un nuevo cursor para ejecutar consultas.

Sintaxis

cursor( cursor = None )

Parámetros

Parámetro Tipo Descripción cursor - Se ignora; se incluye por compatibilidad

Devuelve

Tipo de retorno Descripción Cursor Un nuevo objeto cursor para esta conexión

Genera

Excepción Condición err.Error Si la conexión está cerrada

Ejemplo

>>> conn = Connection() >>> cur = conn.cursor() >>> cur.execute("SELECT 1") >>> result = cur.fetchone()

Escapa un valor para incluirlo de forma segura en consultas SQL.

Sintaxis

escape(obj, mapping = None )

Parámetros

Parámetro Tipo Descripción obj - Valor que se debe escapar (string, bytes, number, etc.) mapping - Correspondencia opcional de caracteres para escapar

Devuelve

Tipo de retorno Descripción - Versión escapada de la entrada, adecuada para consultas SQL

Ejemplo

>>> conn = Connection() >>> safe_value = conn.escape("O'Reilly") >>> query = f"SELECT * FROM users WHERE name = {safe_value}"

Escapa una cadena para consultas SQL.

Sintaxis

escape_string(s)

Parámetros

Parámetro Tipo Descripción s str Cadena que se debe escapar

Devuelve

Tipo de retorno Descripción str Cadena escapada segura para su inclusión en SQL

​ property open

Comprueba si la conexión está abierta.

Devuelve

Tipo de retorno Descripción bool True si la conexión está abierta, False si está cerrada

Ejecuta una consulta SQL directamente y devuelve resultados sin procesar.

Este método omite la interfaz de cursor y ejecuta las consultas directamente. Para el uso estándar de DB-API, se recomienda usar el método cursor().

Sintaxis

query(sql, fmt = 'CSV' )

Parámetros:

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción sql str or bytes required Consulta SQL que se ejecutará fmt str "CSV" Formato de salida. Los formatos compatibles incluyen “CSV”, “JSON”, “Arrow”, “Parquet”, etc.

Devuelve

Tipo de retorno Descripción - Resultado de la consulta en el formato especificado

Genera

Excepción Condición err.InterfaceError Si la conexión está cerrada o la consulta falla

Ejemplo

>>> conn = Connection() >>> result = conn.query("SELECT 1, 'hello'", "CSV") >>> print(result) "1,hello

"

​ property resp

Obtiene la respuesta de la última consulta.

Devuelve

Tipo de retorno Descripción - La respuesta sin procesar de la última llamada a query()

Esta propiedad se actualiza cada vez que se llama directamente a query(). No refleja las consultas ejecutadas mediante cursores.

Deshace la transacción actual.

Sintaxis

rollback()

Esto es una operación no-op para chDB/ClickHouse, ya que no admite transacciones tradicionales. Se incluye para cumplir con DB-API 2.0.

​ Clase Cursor

Bases: object

Cursor de DB-API 2.0 para ejecutar consultas y obtener resultados.

El cursor proporciona métodos para ejecutar sentencias SQL, gestionar los resultados de las consultas y desplazarse por los conjuntos de resultados. Admite el enlace de parámetros, operaciones masivas y sigue las especificaciones de DB-API 2.0.

No cree instancias de Cursor directamente. Use Connection.cursor() en su lugar.

class chdb.dbapi.cursors.Cursor(connection)

Variable Tipo Descripción description tuple Metadatos de columna del último resultado de la consulta rowcount int Número de filas afectadas por la última consulta (-1 si se desconoce) arraysize int Número predeterminado de filas que se obtienen a la vez (valor predeterminado: 1) lastrowid - ID de la última fila insertada (si aplica) max_stmt_length int Tamaño máximo de la sentencia para executemany() (valor predeterminado: 1024000)

Ejemplos

>>> conn = Connection() >>> cur = conn.cursor() >>> cur.execute("SELECT 1 as id, 'test' as name") >>> result = cur.fetchone() >>> print(result) # (1, 'test') >>> cur.close()

Consulte DB-API 2.0 Cursor Objects para obtener todos los detalles de la especificación.

Ejecuta un procedimiento almacenado (implementación provisional).

Sintaxis

callproc(procname, args = ())

Parámetros

Parameter Type Description procname str Nombre del procedimiento almacenado que se va a ejecutar args sequence Parámetros que se pasan al procedimiento

Devuelve

Return Type Description sequence El parámetro args original (sin modificar)

chDB/ClickHouse no admite procedimientos almacenados en el sentido tradicional. Este método se proporciona para cumplir con DB-API 2.0, pero no realiza ninguna operación. Use execute() para todas las operaciones SQL.

Compatibilidad Esta es una implementación provisional. Las características tradicionales de los procedimientos almacenados, como los parámetros OUT/INOUT, varios conjuntos de resultados y las variables del servidor, no son compatibles con el motor subyacente de ClickHouse.

Cierra el cursor y libera los recursos asociados.

Después de cerrarlo, el cursor ya no se puede usar y cualquier operación generará una excepción. Al cerrar un cursor, se consumen todos los datos restantes y se libera el cursor subyacente.

Sintaxis

close()

Ejecuta una consulta SQL con enlace opcional de parámetros.

Este método ejecuta una sola sentencia SQL con sustitución opcional de parámetros. Admite varios estilos de marcadores de posición para parámetros, lo que aporta flexibilidad.

Sintaxis

execute(query, args = None )

Parámetros

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción query str obligatorio consulta SQL que se ejecutará args tuple/list/dict None Parámetros para enlazar a los marcadores de posición

Devuelve

Tipo de retorno Descripción int Número de filas afectadas (-1 si se desconoce)

Estilos de parámetros

Estilo Ejemplo Estilo de signo de interrogación "SELECT * FROM users WHERE id = ?" Estilo con nombre "SELECT * FROM users WHERE name = %(name)s" Estilo de formato "SELECT * FROM users WHERE age = %s" (heredado)

Ejemplos

>>> # Parámetros con signo de interrogación >>> cur.execute("SELECT * FROM users WHERE id = ? AND age > ?", (123, 18)) >>> >>> # Parámetros con nombre >>> cur.execute("SELECT * FROM users WHERE name = %(name)s", {'name': 'Alice'}) >>> >>> # Sin parámetros >>> cur.execute("SELECT COUNT(*) FROM users")

Excepciones

Exception Condición ProgrammingError Si el cursor está cerrado o la consulta está mal formada InterfaceError Si se produce un error en la base de datos durante la ejecución

Ejecuta una consulta varias veces con distintos conjuntos de parámetros.

Este método ejecuta de forma eficiente la misma consulta SQL varias veces con distintos valores de parámetros. Resulta especialmente útil para operaciones de INSERT masivas.

Sintaxis

executemany(query, args)

Parámetros

Parámetro Tipo Descripción query str consulta SQL que se ejecuta varias veces args secuencia Secuencia de tuplas/diccionarios/listas de parámetros para cada ejecución

Devuelve

Tipo de retorno Descripción int Número total de filas afectadas en todas las ejecuciones

Ejemplos

>>> # Inserción masiva con parámetros de signo de interrogación >>> users_data = [(1, 'Alice'), (2, 'Bob'), (3, 'Charlie')] >>> cur.executemany("INSERT INTO users VALUES (?, ?)", users_data) >>> >>> # Inserción masiva con parámetros con nombre >>> users_data = [ ... {'id': 1, 'name': 'Alice'}, ... {'id': 2, 'name': 'Bob'} ... ] >>> cur.executemany( ... "INSERT INTO users VALUES (%(id)s, %(name)s)", ... users_data ... )

Este método mejora el rendimiento de las operaciones INSERT y UPDATE de varias filas al optimizar el proceso de ejecución de la consulta.

Obtiene todas las filas restantes del resultado de la consulta.

Sintaxis

fetchall()

Devuelve

Tipo de retorno Descripción list Lista de tuplas que representan todas las filas restantes

Lanza

Excepción Condición ProgrammingError Si no se ha llamado antes a execute()

Advertencia Este método puede consumir grandes cantidades de memoria con conjuntos de resultados grandes. Considere usar fetchmany() para conjuntos de datos grandes.

Ejemplo