Funciones principales de consulta
Ejecuta una consulta SQL con el motor de chDB. Esta es la función principal de consulta, que ejecuta sentencias SQL con el motor ClickHouse integrado. Admite varios formatos de salida y puede trabajar con bases de datos en memoria o basadas en archivos. Sintaxis
chdb.query
Parámetros
chdb.query(sql, output_format='CSV', path='', udf_path='')
Devuelve Devuelve el resultado de la consulta en el formato especificado:
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
sql
|str
|required
|Cadena de consulta SQL que se va a ejecutar
output_format
|str
"CSV"
|Formato de salida de los resultados. Formatos compatibles:
•
"CSV" - Valores separados por comas
•
"JSON" - Formato JSON
•
"Arrow" - Formato Arrow de Apache
•
"Parquet" - Formato Parquet
•
"DataFrame" - DataFrame de Pandas
•
"ArrowTable" - Tabla de PyArrow
•
"Debug" - Activa el logging detallado
path
|str
""
|Ruta del archivo de la base de datos. De forma predeterminada, se usa una base de datos en memoria.
Puede ser una ruta de archivo o
":memory:" para una base de datos en memoria
udf_path
|str
""
|Ruta al directorio de funciones definidas por el usuario
Genera
|Tipo de retorno
|Condición
str
|Para formatos de texto como CSV o JSON
pd.DataFrame
|Cuando
output_format es
"DataFrame" o
"dataframe"
pa.Table
|Cuando
output_format es
"ArrowTable" o
"arrowtable"
|objeto de resultado chdb
|Para otros formatos
Ejemplos
|Excepción
|Condición
ChdbError
|Si falla la ejecución de la consulta SQL
ImportError
|Si faltan las dependencias necesarias para los formatos DataFrame/Arrow
>>> # Consulta CSV básica
>>> result = chdb.query("SELECT 1, 'hello'")
>>> print(result)
"1,hello"
>>> # Consulta con salida en DataFrame
>>> df = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "DataFrame")
>>> print(df)
id msg
0 1 hello
>>> # Consulta con base de datos basada en fichero
>>> result = chdb.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory", path="mydb.chdb")
>>> # Consulta con UDF
>>> result = chdb.query("SELECT my_udf('test')", udf_path="/path/to/udfs")
Ejecuta una consulta SQL con el motor chDB. Esta es la función principal para consultas, que ejecuta sentencias SQL mediante el motor ClickHouse integrado. Admite varios formatos de salida y puede trabajar con bases de datos en memoria o basadas en archivos. Sintaxis
chdb.sql
Parámetros
chdb.sql(sql, output_format='CSV', path='', udf_path='')
Devuelve Devuelve el resultado de la consulta en el formato especificado:
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
sql
|str
|obligatorio
|Cadena de consulta SQL que se ejecutará
output_format
|str
"CSV"
|Formato de salida de los resultados. Formatos compatibles:
•
"CSV" - Valores separados por comas
•
"JSON" - Formato JSON
•
"Arrow" - Formato Apache Arrow
•
"Parquet" - Formato Parquet
•
"DataFrame" - DataFrame de Pandas
•
"ArrowTable" - Tabla de PyArrow
•
"Debug" - Activa el registro detallado
path
|str
""
|Ruta del archivo de la base de datos. De forma predeterminada, usa una base de datos en memoria.
Puede ser una ruta de archivo o
":memory:" para una base de datos en memoria
udf_path
|str
""
|Ruta al directorio de funciones definidas por el usuario
Genera
|Tipo de retorno
|Condición
str
|Para formatos de texto como CSV o JSON
pd.DataFrame
|Cuando
output_format es
"DataFrame" o
"dataframe"
pa.Table
|Cuando
output_format es
"ArrowTable" o
"arrowtable"
|objeto de resultado chdb
|Para otros formatos
Ejemplos
|Excepción
|Condición
ChdbError
|Si falla la ejecución de la consulta SQL
ImportError
|Si faltan las dependencias necesarias para los formatos DataFrame/Arrow
>>> # Consulta CSV básica
>>> result = chdb.query("SELECT 1, 'hello'")
>>> print(result)
"1,hello"
>>> # Consulta con salida DataFrame
>>> df = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "DataFrame")
>>> print(df)
id msg
0 1 hello
>>> # Consulta con base de datos basada en archivos
>>> result = chdb.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory", path="mydb.chdb")
>>> # Consulta con UDF
>>> result = chdb.query("SELECT my_udf('test')", udf_path="/path/to/udfs")
Convierte el resultado de la consulta en una tabla de PyArrow. Convierte el resultado de una consulta de chDB en una tabla de PyArrow para procesar datos de forma eficiente en formato columnar. Devuelve una tabla vacía si el resultado está vacío. Sintaxis
chdb.to_arrowTable
Parámetros
chdb.to_arrowTable(res)
Devuelve
|Parámetro
|Descripción
res
|objeto con el resultado de la consulta de chDB que contiene datos Arrow binarios
Lanza
|Tipo de retorno
|Descripción
pa.Table
|tabla de PyArrow que contiene los resultados de la consulta
Ejemplo
|Tipo de error
|Descripción
ImportError
|Si pyarrow o pandas no están instalados
>>> result = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "Arrow")
>>> table = chdb.to_arrowTable(result)
>>> print(table.to_pandas())
id msg
0 1 hello
Convierte el resultado de la consulta en un DataFrame de pandas. Convierte el resultado de una consulta de chDB en un DataFrame de pandas convirtiéndolo primero en una tabla de PyArrow y luego en pandas mediante multihilo para mejorar el rendimiento. Sintaxis
chdb.to_df
Parámetros
chdb.to_df(r)
Devuelve
|Parámetro
|Descripción
r
|objeto de resultado de consulta de chDB que contiene datos binarios Arrow
Excepciones
|Tipo de retorno
|Descripción
pd.DataFrame
|DataFrame de pandas que contiene los resultados de la consulta
Ejemplo
|Excepción
|Condición
ImportError
|Si pyarrow o pandas no están instalados
>>> result = chdb.query("SELECT 1 as id, 'hello' as msg", "Arrow")
>>> df = chdb.to_df(result)
>>> print(df)
id msg
0 1 hello
Las siguientes funciones de sesión están disponibles:
Gestión de conexiones y sesiones
Crea una conexión con el servidor en segundo plano de chDB. Esta función establece una conexión con el motor de base de datos chDB (ClickHouse). Solo se permite una conexión abierta por proceso. Varias llamadas con la misma cadena de conexión devolverán el mismo objeto de conexión.
chdb.connect
Parámetros:
chdb.connect(connection_string: str = ':memory:') → Connection
Formatos básicos
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
connection_string
|str
":memory:"
|Cadena de conexión a la base de datos. Consulta los formatos siguientes.
Con parámetros de consulta
|Formato
|Descripción
":memory:"
|Base de datos en memoria (predeterminada)
"test.db"
|Archivo de base de datos con ruta relativa
"file:test.db"
|Igual que una ruta relativa
"/path/to/test.db"
|Archivo de base de datos con ruta absoluta
"file:/path/to/test.db"
|Igual que una ruta absoluta
Gestión de parámetros de consulta Los parámetros de consulta se pasan al motor de ClickHouse como argumentos de inicio. Gestión especial de parámetros:
|Formato
|Descripción
"file:test.db?param1=value1¶m2=value2"
|Ruta relativa con parámetros
"file::memory:?verbose&log-level=test"
|En memoria con parámetros
"///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2"
|Ruta absoluta con parámetros
Para ver la lista completa de parámetros, consulta
|Parámetro especial
|Se convierte en
|Descripción
mode=ro
--readonly=1
|Modo de solo lectura
verbose
|(indicador)
|Habilita el registro detallado
log-level=test
|(ajuste)
|Establece el nivel de registro
clickhouse local --help --verbose
Devuelve
Lanza
|Tipo de retorno
|Descripción
Connection
|Objeto de conexión a la base de datos que admite:
• Crear cursores con
Connection.cursor()
• Consultas directas con
Connection.query()
• Consultas en streaming con
Connection.send_query()
• Protocolo de gestor de contexto para la limpieza automática
Ejemplos
|Excepción
|Condición
RuntimeError
|Si falla la conexión a la base de datos
Véase también
>>> # Base de datos en memoria
>>> conn = connect()
>>> conn = connect(":memory:")
>>>
>>> # Base de datos en archivo
>>> conn = connect("my_data.db")
>>> conn = connect("/path/to/data.db")
>>>
>>> # Con parámetros
>>> conn = connect("data.db?mode=ro") # Modo de solo lectura
>>> conn = connect(":memory:?verbose&log-level=debug") # Registro de depuración
>>>
>>> # Uso del gestor de contexto para limpieza automática
>>> with connect("data.db") as conn:
... result = conn.query("SELECT 1")
... print(result)
>>> # Conexión cerrada automáticamente
Connection- Clase de conexión a la base de datos
Cursor- Cursor de la base de datos para operaciones de DB-API 2.0
Gestión de excepciones
Bases:
class
class
chdb.ChdbError
Exception
Clase base de excepción para los errores relacionados con chDB.
Esta excepción se produce cuando falla la ejecución de una consulta de chDB o se encuentra
un error. Hereda de la clase estándar
Exception de Python y
proporciona información sobre errores del motor subyacente de ClickHouse.
Bases:
class
class
chdb.session.Session
object
La sesión mantendrá el estado de la consulta.
Si path es None, se creará un directorio temporal y se usará como ruta de la base de datos,
y el directorio temporal se eliminará cuando se cierre la sesión.
También puede pasar una ruta para crear una base de datos en esa ubicación, donde se conservarán sus datos.
También puede usar una cadena de conexión para pasar la ruta y otros parámetros.
Ejemplos
class chdb.session.Session(path=None)
|Cadena de conexión
|Descripción
":memory:"
|Base de datos en memoria
"test.db"
|Ruta relativa
"file:test.db"
|Igual que arriba
"/path/to/test.db"
|Ruta absoluta
"file:/path/to/test.db"
|Igual que arriba
"file:test.db?param1=value1¶m2=value2"
|Ruta relativa con parámetros de consulta
"file::memory:?verbose&log-level=test"
|Base de datos en memoria con parámetros de consulta
"///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2"
|Ruta absoluta con parámetros de consulta
Gestión de los argumentos de la cadena de conexiónLas cadenas de conexión que contienen parámetros de consulta como “file:test.db?param1=value1¶m2=value2” pasarán “param1=value1” al motor de ClickHouse como argumentos de inicio.Para obtener más detalles, consulte
clickhouse local –help –verboseTratamiento de algunos argumentos especiales:
- “mode=ro” se convertiría en “–readonly=1” para ClickHouse (modo de solo lectura)
Limpia los recursos de la sesión con control de excepciones. Este método intenta cerrar la sesión mientras suprime cualquier excepción que pueda producirse durante el proceso de limpieza. Resulta especialmente útil en escenarios de manejo de errores o cuando necesitas garantizar que la limpieza se realice independientemente del estado de la sesión. Sintaxis
cleanup
cleanup()
Ejemplos
Este método nunca lanzará una excepción, por lo que es seguro llamarlo en bloques
finally o destructores.
Véase también
>>> session = Session("test.db")
>>> try:
... session.query("INVALID SQL")
... finally:
... session.cleanup() # Limpieza segura independientemente de los errores
close()- Para cerrar la sesión explícitamente con propagación de errores
Cierra la sesión y libera los recursos. Este método cierra la conexión subyacente y restablece el estado global de la sesión. Después de llamar a este método, la sesión deja de ser válida y no puede usarse para más consultas. Sintaxis
close()
Ejemplos
Este método se llama automáticamente cuando la sesión se usa como gestor de contexto o cuando se destruye el objeto de sesión.
>>> session = Session("test.db")
>>> session.query("SELECT 1")
>>> session.close() # Cerrar la sesión de forma explícita
Ejecuta una consulta SQL y devuelve los resultados. Este método ejecuta una consulta SQL sobre la base de datos de la sesión y devuelve los resultados en el formato especificado. El método admite varios formatos de salida y mantiene el estado de la sesión entre consultas. Sintaxis
Parámetros
query(sql, fmt='CSV', udf_path='')
Devuelve Devuelve los resultados de la consulta en el formato especificado. El tipo de retorno exacto depende del parámetro de formato:
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
sql
|str
|required
|Cadena de consulta SQL que se va a ejecutar
fmt
|str
"CSV"
|Formato de salida de los resultados. Formatos disponibles:
•
"CSV" - Valores separados por comas
•
"JSON" - Formato JSON
•
"TabSeparated" - Valores separados por tabulaciones
•
"Pretty" - Formato de tabla legible
•
"JSONCompact" - Formato JSON compacto
•
"Arrow" - Formato Apache Arrow
•
"Parquet" - Formato Parquet
udf_path
|str
""
|Ruta de las UDF. Si no se especifica, se usa la ruta de UDF de la inicialización de la sesión
- Los formatos de cadena (CSV, JSON, etc.) devuelven str
- Los formatos binarios (Arrow, Parquet) devuelven bytes
|Excepción
|Condición
RuntimeError
|Si la sesión está cerrada o no es válida
ValueError
|Si la consulta SQL está mal formada
Ejemplos
El formato “Debug” no es compatible y se convertirá automáticamente a “CSV” con una advertencia. Para depuración, usa parámetros de la cadena de conexión en su lugar.
>>> session = Session("test.db")
>>>
>>> # Consulta básica con el formato CSV predeterminado
>>> result = session.query("SELECT 1 as number")
>>> print(result)
number
1
>>> # Consulta con formato JSON
>>> result = session.query("SELECT 1 as number", fmt="JSON")
>>> print(result)
{"number": "1"}
Véase también
>>> # Complex query with table creation
>>> session.query("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory")
>>> session.query("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob')")
>>> result = session.query("SELECT * FROM test ORDER BY id")
>>> print(result)
id,name
1,Alice
2,Bob
send_query()- Para ejecutar consultas en streaming
sql- Alias de este método
Ejecuta una consulta SQL y devuelve un iterador de resultados en streaming. Este método ejecuta una consulta SQL en la base de datos de la sesión y devuelve un objeto de resultados en streaming que permite iterar sobre los resultados sin cargarlo todo en memoria de una sola vez. Esto es especialmente útil para grandes conjuntos de resultados. Sintaxis
send_query
Parámetros
send_query(sql, fmt='CSV') → StreamingResult
Devuelve
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
sql
|str
|obligatorio
|Cadena de consulta SQL que se va a ejecutar
fmt
|str
"CSV"
|Formato de salida de los resultados. Formatos disponibles:
•
"CSV" - Valores separados por comas
•
"JSON" - Formato JSON
•
"TabSeparated" - Valores separados por tabulaciones
•
"JSONCompact" - Formato JSON compacto
•
"Arrow" - Formato Apache Arrow
•
"Parquet" - Formato Parquet
Lanza
|Tipo de retorno
|Descripción
StreamingResult
|Un iterador de resultados en streaming que devuelve los resultados de la consulta de forma incremental. El iterador puede usarse en bucles for o convertirse en otras estructuras de datos
|Excepción
|Condición
RuntimeError
|Si la sesión está cerrada o no es válida
ValueError
|Si la consulta SQL está mal formada
Ejemplos
El formato “Debug” no es compatible y se convertirá automáticamente a “CSV” con una advertencia. Para tareas de depuración, use en su lugar los parámetros de la cadena de conexión.
>>> session = Session("test.db")
>>> session.query("CREATE TABLE big_table (id INT, data String) ENGINE = MergeTree() order by id")
>>>
>>> # Insertar conjunto de datos grande
>>> for i in range(1000):
... session.query(f"INSERT INTO big_table VALUES ({i}, 'data_{i}')")
>>>
>>> # Transmitir resultados para evitar problemas de memoria
>>> streaming_result = session.send_query("SELECT * FROM big_table ORDER BY id")
>>> for chunk in streaming_result:
... print(f"Processing chunk: {len(chunk)} bytes")
... # Procesar fragmento sin cargar el conjunto de resultados completo
Véase también
>>> # Using with context manager
>>> with session.send_query("SELECT COUNT(*) FROM big_table") as stream:
... for result in stream:
... print(f"Count result: {result}")
query()- Para ejecutar consultas sin streaming
chdb.state.sqlitelike.StreamingResult- Iterador de resultados en streaming
Ejecuta una consulta SQL y devuelve los resultados. Este método ejecuta una consulta SQL contra la base de datos de la sesión y devuelve los resultados en el formato especificado. Admite varios formatos de salida y mantiene el estado de la sesión entre consultas. Sintaxis
sql
Parámetros
sql(sql, fmt='CSV', udf_path='')
Devuelve Devuelve los resultados de la consulta en el formato especificado. El tipo de retorno exacto depende del parámetro de formato:
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
sql
|str
|required
|Cadena de la consulta SQL que se ejecutará
fmt
|str
"CSV"
|Formato de salida de los resultados. Formatos disponibles:
•
"CSV" - Valores separados por comas
•
"JSON" - Formato JSON
•
"TabSeparated" - Valores separados por tabulaciones
•
"Pretty" - Formato de tabla legible
•
"JSONCompact" - Formato JSON compacto
•
"Arrow" - Formato Apache Arrow
•
"Parquet" - Formato Parquet
udf_path
|str
""
|Ruta a las funciones definidas por el usuario. Si no se especifica, se usa la ruta de UDF de la inicialización de la sesión
- Los formatos de texto (CSV, JSON, etc.) devuelven str
- Los formatos binarios (Arrow, Parquet) devuelven bytes
|Excepción
|Condición
RuntimeError
|Si la sesión está cerrada o no es válida
ValueError
|Si la consulta SQL está mal formada
Ejemplos
El formato “Debug” no es compatible y se convertirá automáticamente a “CSV” con una advertencia. Para depurar, use parámetros de la cadena de conexión en su lugar.
>>> session = Session("test.db")
>>>
>>> # Consulta básica con formato CSV predeterminado
>>> result = session.query("SELECT 1 as number")
>>> print(result)
number
1
>>> # Consulta con formato JSON
>>> result = session.query("SELECT 1 as number", fmt="JSON")
>>> print(result)
{"number": "1"}
Véase también
>>> # Complex query with table creation
>>> session.query("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = MergeTree() order by id")
>>> session.query("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice'), (2, 'Bob')")
>>> result = session.query("SELECT * FROM test ORDER BY id")
>>> print(result)
id,name
1,Alice
2,Bob
send_query()- Para ejecutar consultas en streaming
sql- Alias para este método
Gestión del estado
Crea una Connection con el servidor en segundo plano de chDB. Esta función establece una conexión con el motor de base de datos de chDB (ClickHouse). Solo se permite una conexión abierta por proceso. Varias llamadas con la misma cadena de conexión devolverán el mismo objeto de conexión. Sintaxis
chdb.state.connect
Parámetros
chdb.state.connect(connection_string: str = ':memory:') → Connection
Formatos básicos Formatos de cadena de conexión admitidos:
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
connection_string(str, optional)
|str
":memory:"
|Cadena de conexión de la base de datos. Consulte los formatos a continuación.
Con parámetros de consulta
|Formato
|Descripción
":memory:"
|Base de datos en memoria (predeterminada)
"test.db"
|Archivo de base de datos con ruta relativa
"file:test.db"
|Igual que la ruta relativa
"/path/to/test.db"
|Archivo de base de datos con ruta absoluta
"file:/path/to/test.db"
|Igual que la ruta absoluta
Manejo de parámetros de consulta Los parámetros de consulta se pasan al motor de ClickHouse como argumentos de inicio. Manejo especial de parámetros:
|Formato
|Descripción
"file:test.db?param1=value1¶m2=value2"
|Ruta relativa con parámetros
"file::memory:?verbose&log-level=test"
|En memoria con parámetros
"///path/to/test.db?param1=value1¶m2=value2"
|Ruta absoluta con parámetros
Para ver la lista completa de parámetros, consulte
|Parámetro especial
|Se convierte en
|Descripción
mode=ro
--readonly=1
|Modo de solo lectura
verbose
|(flag)
|Habilita el logging detallado
log-level=test
|(setting)
|Establece el nivel de logging
clickhouse local --help --verbose
Devuelve
Lanza
|Tipo de retorno
|Descripción
Connection
|Objeto de conexión a la base de datos que admite:
• Crear cursores con
Connection.cursor()
• Consultas directas con
Connection.query()
• Consultas en streaming con
Connection.send_query()
• Protocolo de gestor de contexto para la limpieza automática
Ejemplos
|Excepción
|Condición
RuntimeError
|Si falla la conexión a la base de datos
Véase también
>>> # Base de datos en memoria
>>> conn = connect()
>>> conn = connect(":memory:")
>>>
>>> # Base de datos en archivo
>>> conn = connect("my_data.db")
>>> conn = connect("/path/to/data.db")
>>>
>>> # Con parámetros
>>> conn = connect("data.db?mode=ro") # Modo de solo lectura
>>> conn = connect(":memory:?verbose&log-level=debug") # Registro de depuración
>>>
>>> # Usando el gestor de contexto para limpieza automática
>>> with connect("data.db") as conn:
... result = conn.query("SELECT 1")
... print(result)
>>> # Conexión cerrada automáticamente
Connection- Clase de conexión a la base de datos
Cursor- Cursor de base de datos para operaciones de DB-API 2.0
Bases:
clase
clase
chdb.state.sqlitelike.Connection
object
Sintaxis
class chdb.state.sqlitelike.Connection(connection_string: str)
Cierra la conexión y libera los recursos. Este método cierra la conexión a la base de datos y libera todos los recursos asociados, incluidos los cursores activos. Después de llamar a este método, la conexión deja de ser válida y no puede usarse para realizar más operaciones. Sintaxis
close() → None
Ejemplos
Este método es idempotente; puede llamarse varias veces sin problema.
>>> conn = connect("test.db")
>>> # Usar la conexión para consultas
>>> conn.query("CREATE TABLE test (id INT) ENGINE = Memory")
>>> # Cerrar al terminar
>>> conn.close()
>>> # Usando el gestor de contexto (limpieza automática)
>>> with connect("test.db") as conn:
... conn.query("SELECT 1")
... # Conexión cerrada automáticamente
Crea un objeto Cursor para ejecutar consultas. Este método crea un cursor de base de datos que proporciona la interfaz estándar de DB-API 2.0 para ejecutar consultas y obtener resultados. El cursor permite un control detallado sobre la ejecución de consultas y la obtención de resultados. Sintaxis
cursor
Devuelve
cursor() → Cursor
|Tipo de retorno
|Descripción
Cursor
|Un objeto cursor para operaciones de base de datos
Ejemplos
Al crear un nuevo cursor, se reemplazará cualquier cursor existente asociado a esta conexión. Solo se admite un cursor por conexión.
Véase también
>>> conn = connect(":memory:")
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory")
>>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice')")
>>> cursor.execute("SELECT * FROM test")
>>> rows = cursor.fetchall()
>>> print(rows)
((1, 'Alice'),)
Cursor- Implementación de cursor de base de datos
Ejecuta una consulta SQL y devuelve todos los resultados. Este método ejecuta una consulta SQL de forma síncrona y devuelve el conjunto completo de resultados. Admite varios formatos de salida y aplica automáticamente el posprocesamiento específico de cada formato. Sintaxis
Parámetros:
query(query: str, format: str = 'CSV') → Any
Devuelve
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
query
|str
|obligatorio
|Cadena de consulta SQL que se ejecutará
format
|str
"CSV"
|Formato de salida de los resultados. Formatos compatibles:
•
"CSV" - Valores separados por comas (string)
•
"JSON" - Formato JSON (string)
•
"Arrow" - Formato Apache Arrow (bytes)
•
"Dataframe" - Pandas DataFrame (requiere pandas)
•
"Arrowtable" - Tabla de PyArrow (requiere pyarrow)
Genera
|Tipo de retorno
|Descripción
str
|Para formatos de cadena (CSV, JSON)
bytes
|Para el formato Arrow
pandas.DataFrame
|Para el formato dataframe
pyarrow.Table
|Para el formato arrowtable
Ejemplos
|Excepción
|Condición
RuntimeError
|Si falla la ejecución de la consulta
ImportError
|Si los paquetes necesarios para el formato no están instalados
>>> conn = connect(":memory:")
>>>
>>> # Consulta CSV básica
>>> result = conn.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text")
>>> print(result)
num,text
1,hello
Véase también
>>> # Formato DataFrame
>>> df = conn.query("SELECT number FROM numbers(5)", "dataframe")
>>> print(df)
number
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
send_query()- Para ejecutar consultas en streaming
Ejecuta una consulta SQL y devuelve un iterador de resultados en streaming. Este método ejecuta una consulta SQL y devuelve un objeto StreamingResult que le permite iterar por los resultados sin cargarlo todo en memoria de una sola vez. Esto es ideal para procesar grandes conjuntos de resultados. Sintaxis
send_query
Parámetros
send_query(query: str, format: str = 'CSV') → StreamingResult
Devuelve
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
query
|str
|required
|Cadena de consulta SQL que se ejecutará
format
|str
"CSV"
|Formato de salida de los resultados. Formatos compatibles:
•
"CSV" - Valores separados por comas
•
"JSON" - Formato JSON
•
"Arrow" - Formato Apache Arrow (habilita el método record_batch())
•
"dataframe" - fragmentos de Pandas DataFrame
•
"arrowtable" - fragmentos de PyArrow Table
Genera
|Tipo de retorno
|Descripción
StreamingResult
|Un iterador en streaming para los resultados de la consulta que admite:
• Protocolo de iterador (bucles for)
• Protocolo de gestor de contexto (bloques with)
• Obtención manual con el método fetch()
• Streaming de PyArrow RecordBatch (solo en formato Arrow)
|Excepción
|Condición
RuntimeError
|Si falla la ejecución de la consulta
ImportError
|Si no están instalados los paquetes necesarios para el formato
Ejemplos
Solo el formato “Arrow” admite el método
record_batch() en el StreamingResult devuelto.
>>> conn = connect(":memory:")
>>>
>>> # Streaming básico
>>> stream = conn.send_query("SELECT number FROM numbers(1000)")
>>> for chunk in stream:
... print(f"Procesando fragmento: {len(chunk)} bytes")
>>> # Usando el gestor de contexto para limpieza
>>> with conn.send_query("SELECT * FROM large_table") as stream:
... chunk = stream.fetch()
... while chunk:
... process_data(chunk)
... chunk = stream.fetch()
Véase también
>>> # Formato Arrow con streaming de RecordBatch
>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM data", "Arrow")
>>> reader = stream.record_batch(rows_per_batch=10000)
>>> for batch in reader:
... print(f"Batch shape: {batch.num_rows} x {batch.num_columns}")
query()- Para ejecutar consultas sin streaming
StreamingResult- Iterador de resultados en streaming
Bases:
class
class
chdb.state.sqlitelike.StreamingResult
object
Iterador de resultados en streaming para procesar resultados de consultas de gran tamaño.
Esta clase proporciona una interfaz de iterador para transmitir resultados de consultas sin
cargar todo el conjunto de resultados en memoria. Admite varios formatos de salida
y proporciona métodos para la recuperación manual de resultados y la transmisión de RecordBatch de PyArrow.
class chdb.state.sqlitelike.StreamingResult
Obtiene el siguiente fragmento de resultados en streaming. Este método recupera el siguiente fragmento de datos disponible del resultado de la consulta en streaming. El formato de los datos devueltos depende del formato especificado al iniciar la consulta en streaming. Sintaxis
fetch
Valores devueltos
fetch() → Any
Ejemplos
|Tipo de retorno
|Descripción
str
|Para formatos de texto (CSV, JSON)
bytes
|Para formatos binarios (Arrow, Parquet)
None
|Cuando se agota el flujo de resultados
>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM large_table")
>>> chunk = stream.fetch()
>>> while chunk is not None:
... process_data(chunk)
... chunk = stream.fetch()
Cancela la consulta en streaming y libera los recursos. Este método cancela cualquier consulta en streaming en curso y libera los recursos asociados. Debe llamarse cuando se quiera dejar de procesar los resultados antes de que se agote el flujo. Sintaxis
cancel
Ejemplos
cancel() → None
>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM very_large_table")
>>> for i, chunk in enumerate(stream):
... if i >= 10: # Procesa solo los primeros 10 fragmentos
... stream.cancel()
... break
... process_data(chunk)
Cierra el resultado en streaming y libera los recursos. Alias de
cancel(). Cierra el iterador del resultado en streaming
y libera los recursos asociados.
Sintaxis
close() → None
Crea un PyArrow RecordBatchReader para procesar lotes de forma eficiente. Este método crea un PyArrow RecordBatchReader que permite iterar de forma eficiente sobre los resultados de la consulta en formato Arrow. Esta es la forma más eficiente de procesar conjuntos de resultados grandes al usar PyArrow. Sintaxis
record_batch
Parámetros
record_batch(rows_per_batch: int = 1000000) → pa.RecordBatchReader
Devuelve
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
rows_per_batch
|int
1000000
|Número de filas por lote
|Tipo de retorno
|Descripción
pa.RecordBatchReader
|RecordBatchReader de PyArrow para iterar por lotes
Ejemplos
Este método solo está disponible cuando la consulta en streaming se inició con
format="Arrow". Si se usa con otros formatos, se producirá un error.
>>> stream = conn.send_query("SELECT * FROM data", format="Arrow")
>>> reader = stream.record_batch(rows_per_batch=10000)
>>> for batch in reader:
... print(f"Processing batch: {batch.num_rows} rows")
... df = batch.to_pandas()
... process_dataframe(df)
StreamingResult es compatible con el protocolo de iteración de Python, lo que permite usarlo directamente en bucles for:
Protocolo de iteración
>>> stream = conn.send_query("SELECT number FROM numbers(1000000)")
>>> for chunk in stream:
... print(f"Chunk size: {len(chunk)} bytes")
StreamingResult admite el protocolo del gestor de contexto para la liberación automática de recursos:
Protocolo del gestor de contexto
>>> with conn.send_query("SELECT * FROM data") as stream:
... for chunk in stream:
... process(chunk)
>>> # Stream cerrado automáticamente
Bases:
clase
clase
chdb.state.sqlitelike.Cursor
object
class chdb.state.sqlitelike.Cursor(connection)
Cierra el cursor y libera los recursos. Este método cierra el cursor y libera cualquier recurso asociado. Después de llamar a este método, el cursor queda invalidado y no puede usarse en operaciones posteriores. Sintaxis
close() → None
Ejemplos
Este método es idempotente: se puede llamar varias veces sin problema. El cursor también se cierra automáticamente cuando se cierra la conexión.
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT 1")
>>> result = cursor.fetchone()
>>> cursor.close() # Liberar recursos del cursor
Devuelve una lista de nombres de columnas de la última consulta ejecutada. Este método devuelve los nombres de las columnas de la consulta SELECT ejecutada más recientemente. Los nombres se devuelven en el mismo orden en que aparecen en el conjunto de resultados. Sintaxis
column_names
Devuelve
column_names() → list
Ejemplos
|Tipo de retorno
|Descripción
list
|Lista de cadenas con los nombres de las columnas, o una lista vacía si no se ha ejecutado ninguna consulta o si la consulta no devolvió ninguna columna
Véase también
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT id, name, email FROM users LIMIT 1")
>>> print(cursor.column_names())
['id', 'name', 'email']
column_types()- Obtiene información sobre el tipo de columna
description- Descripción de columna de la DB-API 2.0
Devuelve una lista de los tipos de las columnas de la última consulta ejecutada. Este método devuelve los nombres de tipo de las columnas de ClickHouse de la consulta SELECT ejecutada más recientemente. Los tipos se devuelven en el mismo orden en que aparecen en el conjunto de resultados. Sintaxis
column_types
Devuelve
column_types() → list
Ejemplos
|Tipo de retorno
|Descripción
list
|Lista de cadenas con los nombres de los tipos de ClickHouse, o una lista vacía si no se ha ejecutado ninguna consulta o si la consulta no devolvió ninguna columna
Véase también
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT toInt32(1), toString('hello')")
>>> print(cursor.column_types())
['Int32', 'String']
column_names()- Obtiene información sobre los nombres de las columnas
description- descripción de columnas de DB-API 2.0
Hace
commit
commit de cualquier transacción pendiente.
Este método hace
commit de cualquier transacción pendiente de la base de datos. En ClickHouse,
la mayoría de las operaciones se confirman automáticamente, pero este método se proporciona por
compatibilidad con DB-API 2.0.
Sintaxis
ClickHouse normalmente confirma las operaciones automáticamente, por lo que los
commit explícitos
no suelen ser necesarios. Este método se proporciona por compatibilidad
con el flujo de trabajo estándar de DB-API 2.0.
Ejemplos
commit() → None
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'data')")
>>> cursor.commit()
Devuelve la descripción de las columnas según la especificación DB-API 2.0. Esta propiedad devuelve una lista de tuplas de 7 elementos que describen cada columna del conjunto de resultados de la última consulta SELECT ejecutada. Cada tupla contiene: (name, type_code, display_size, internal_size, precision, scale, null_ok) Actualmente, solo se proporcionan name y type_code; los demás campos se establecen en None. Devuelve
property description : list
|Tipo de retorno
|Descripción
list
|Lista de tuplas de 7 elementos que describen cada columna, o una lista vacía si no se ha ejecutado ninguna consulta SELECT
Ejemplos
Esto sigue la especificación DB-API 2.0 para cursor.description. Solo los dos primeros elementos (name y type_code) contienen datos significativos en esta implementación.
Véase también
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users LIMIT 1")
>>> for desc in cursor.description:
... print(f"Column: {desc[0]}, Type: {desc[1]}")
Column: id, Type: Int32
Column: name, Type: String
column_names()- Obtener solo los nombres de las columnas
column_types()- Obtener solo los tipos de las columnas
Ejecuta una consulta SQL y prepara los resultados para su obtención. Este método ejecuta una consulta SQL y deja los resultados listos para su obtención mediante los métodos
execute
fetch. Se encarga del análisis de los datos de resultados y
de la conversión automática de tipos de datos de ClickHouse.
Sintaxis
Parámetros:
execute(query: str) → None
Excepciones
|Parámetro
|Tipo
|Descripción
query
|str
|Consulta SQL que se va a ejecutar
|Excepción
|Condición
Exception
|Si falla la ejecución de la consulta o el análisis del resultado
Este método sigue las especificaciones de DB-API 2.0 para
cursor.execute().
Después de la ejecución, use
fetchone(),
fetchmany() o
fetchall() para
recuperar los resultados.
Ejemplos
El método convierte automáticamente los tipos de datos de ClickHouse a los tipos de Python adecuados:
- Tipos Int/UInt → int
- Tipos Float → float
- String/FixedString → str
- DateTime → datetime.datetime
- Date → datetime.date
- Bool → bool
Véase también
>>> cursor = conn.cursor()
>>>
>>> # Ejecutar DDL
>>> cursor.execute("CREATE TABLE test (id INT, name String) ENGINE = Memory")
>>>
>>> # Ejecutar DML
>>> cursor.execute("INSERT INTO test VALUES (1, 'Alice')")
>>>
>>> # Ejecutar SELECT y obtener resultados
>>> cursor.execute("SELECT * FROM test")
>>> rows = cursor.fetchall()
>>> print(rows)
((1, 'Alice'),)
fetchone()- Recuperar una sola fila
fetchmany()- Recuperar varias filas
fetchall()- Recuperar todas las filas restantes
Obtiene todas las filas restantes del resultado de la consulta. Este método obtiene todas las filas restantes del conjunto de resultados de la consulta actual a partir de la posición actual del cursor. Devuelve una tupla de tuplas de filas con la conversión adecuada de tipos de Python. Sintaxis
fetchall
Devuelve:
fetchall() → tuple
Ejemplos
|Tipo de retorno
|Descripción
tuple
|Tuple que contiene todas las tuplas de fila restantes del conjunto de resultados. Devuelve una tupla vacía si no hay filas disponibles
Véase también
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users")
>>> all_users = cursor.fetchall()
>>> for user_id, user_name in all_users:
... print(f"User {user_id}: {user_name}")
fetchone()- Obtener una fila
fetchmany()- Obtener varias filas en lotes
Obtiene varias filas del resultado de la consulta. Este método recupera hasta ‘size’ filas del conjunto de resultados de la consulta actual. Devuelve una tupla de tuplas, donde cada fila contiene valores de columna con la conversión adecuada al tipo de Python. Sintaxis
fetchmany
Parámetros
fetchmany(size: int = 1) → tuple
Devuelve
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
size
|int
1
|Número máximo de filas que recuperar
|Tipo de retorno
|Descripción
tuple
|Tuple que contiene hasta ‘size’ tuplas de fila. Puede contener menos filas si el conjunto de resultados se agota
Ejemplos
Este método sigue las especificaciones de DB-API 2.0. Devolverá menos de ‘size’ filas si el conjunto de resultados se agota.
Véase también
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT * FROM large_table")
>>>
>>> # Procesar resultados en lotes
>>> while True:
... batch = cursor.fetchmany(100) # Obtener 100 filas a la vez
... if not batch:
... break
... process_batch(batch)
fetchone()- Obtiene una sola fila
fetchall()- Obtiene todas las filas restantes
Obtiene la siguiente fila del resultado de la consulta. Este método recupera la siguiente fila disponible del conjunto de resultados de la consulta actual. Devuelve una tupla que contiene los valores de las columnas con la conversión al tipo de Python correspondiente. Sintaxis
fetchone
Devuelve:
fetchone() → tuple | None
|Tipo de retorno
|Descripción
Optional[tuple]
|La siguiente fila como una tupla de valores de las columnas, o None si no hay más filas disponibles
Ejemplos
Este método sigue las especificaciones de DB-API 2.0. Los valores de las columnas se convierten automáticamente a los tipos de Python adecuados según los tipos de columna de ClickHouse.
Véase también
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users")
>>> row = cursor.fetchone()
>>> while row is not None:
... user_id, user_name = row
... print(f"User {user_id}: {user_name}")
... row = cursor.fetchone()
fetchmany()- Obtener varias filas
fetchall()- Obtener todas las filas restantes
Convierte el resultado de la consulta en una tabla de PyArrow. Esta función convierte los resultados de las consultas de chdb al formato de tabla de PyArrow, que proporciona acceso eficiente a datos en formato columnar e interoperabilidad con otras bibliotecas de procesamiento de datos. Sintaxis
chdb.state.sqlitelike
Parámetros:
chdb.state.sqlitelike.to_arrowTable(res)
Devuelve
|Parámetro
|Tipo
|Descripción
res
|-
|Objeto de resultado de la consulta de chdb que contiene datos en formato Arrow
Genera
|Tipo de retorno
|Descripción
pyarrow.Table
|Tabla de PyArrow que contiene los resultados de la consulta
|Excepción
|Condición
ImportError
|Si los paquetes pyarrow o pandas no están instalados
Ejemplos
Esta función requiere que tanto pyarrow como pandas estén instalados. Instálalos con:
pip install pyarrow pandas
>>> import chdb
>>> result = chdb.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text", "Arrow")
>>> table = to_arrowTable(result)
>>> print(table.schema)
num: int64
text: string
>>> print(table.to_pandas())
num text
0 1 hello
Convierte el resultado de la consulta en un DataFrame de Pandas. Esta función convierte los resultados de las consultas de chdb en un DataFrame de Pandas, convirtiéndolos primero en una tabla de PyArrow y luego en un DataFrame. Esto proporciona funcionalidades prácticas de análisis de datos con la API de Pandas. Sintaxis
chdb.state.sqlitelike.to_df
Parámetros:
chdb.state.sqlitelike.to_df(r)
Devuelve:
|Parámetro
|Tipo
|Descripción
r
|-
|Objeto de resultado de consulta de chdb que contiene datos en formato Arrow
Lanza
|Tipo de retorno
|Descripción
pandas.DataFrame
|DataFrame que contiene los resultados de la consulta con los nombres de columna y los tipos de datos adecuados
|Excepción
|Condición
ImportError
|Si los paquetes pyarrow o pandas no están instalados
Véase también
Esta función usa múltiples hilos para la conversión de Arrow a Pandas para mejorar el rendimiento en conjuntos de datos grandes.
to_arrowTable()- Para convertir al formato tabla de PyArrow
>>> import chdb
>>> result = chdb.query("SELECT 1 as num, 'hello' as text", "Arrow")
>>> df = to_df(result)
>>> print(df)
num text
0 1 hello
>>> print(df.dtypes)
num int64
text object
dtype: object
Integración con DataFrame
Bases:
clase
clase
chdb.dataframe.Table
class chdb.dataframe.Table(*args: Any, **kwargs: Any)
chDB proporciona una interfaz compatible con Python DB-API 2.0 para conectarse a bases de datos, lo que le permite usar chDB con herramientas y frameworks que requieren interfaces de bases de datos estándar. La interfaz DB-API 2.0 de chDB incluye:
Interfaz de la API de bases de datos (DBAPI) 2.0
- Conexiones: Gestión de conexiones de bases de datos mediante cadenas de conexión
- Cursores: Ejecución de consultas y recuperación de resultados
- Sistema de tipos: Constantes de tipo y conversores compatibles con DB-API 2.0
- Gestión de errores: Jerarquía estándar de excepciones de bases de datos
- Seguridad de hilos: Seguridad de hilos de nivel 1 (los hilos pueden compartir módulos, pero no conexiones)
La interfaz DBAPI 2.0 (API de bases de datos) implementa las siguientes funciones principales:
Funciones principales
Inicializa una nueva conexión de base de datos. Sintaxis
chdb.dbapi.connect
Parámetros
chdb.dbapi.connect(*args, **kwargs)
Genera
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
path
|str
None
|Ruta del archivo de la base de datos. None para una base de datos en memoria
Obtiene información sobre la versión del cliente. Devuelve la versión del cliente chDB como una cadena para mantener la compatibilidad con MySQLdb. Sintaxis
chdb.dbapi.get_client_info()
Devuelve
chdb.dbapi.get_client_info()
|Tipo de retorno
|Descripción
str
|Cadena de versión con el formato ‘major.minor.patch’
Constructores de tipos
Devuelve x como tipo binario. Esta función convierte la entrada al tipo
chdb.dbapi.Binary(x)
bytes para usarla con campos binarios de la base de datos, de acuerdo con la especificación DB-API 2.0.
Sintaxis
Parámetros
chdb.dbapi.Binary(x)
Devuelve
|Parámetro
|Tipo
|Descripción
x
|-
|Datos de entrada que se convertirán en binario
|Tipo de retorno
|Descripción
bytes
|La entrada convertida en bytes
Clase Connection
Bases:
class
class
chdb.dbapi.connections.Connection(path=None)
object
Conexión compatible con DB-API 2.0 a la base de datos chDB.
Esta clase proporciona una interfaz estándar de DB-API para conectarse a bases de datos chDB e interactuar con ellas. Admite tanto bases de datos en memoria como bases de datos basadas en archivos.
La conexión administra el engine de chDB subyacente y proporciona métodos para ejecutar consultas, gestionar transacciones (sin efecto en ClickHouse) y crear cursores.
Parámetros
class chdb.dbapi.connections.Connection(path=None)
Variables
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
path
|str
None
|Ruta del archivo de la base de datos. Si es
None, se usa una base de datos en memoria. Puede ser una ruta de archivo como ‘database.db’ o
None para ‘:memory:’
Ejemplos
|Variable
|Tipo
|Descripción
encoding
|str
|Codificación de caracteres para las consultas; el valor predeterminado es ‘utf8’
open
|bool
True si la conexión está abierta,
False si está cerrada
>>> # Base de datos en memoria
>>> conn = Connection()
>>> cursor = conn.cursor()
>>> cursor.execute("SELECT 1")
>>> result = cursor.fetchall()
>>> conn.close()
>>> # Base de datos basada en fichero
>>> conn = Connection('mydata.db')
>>> with conn.cursor() as cur:
... cur.execute("CREATE TABLE users (id INT, name STRING) ENGINE = MergeTree() order by id")
... cur.execute("INSERT INTO users VALUES (1, 'Alice')")
>>> conn.close()
>>> # Uso como administrador de contexto
>>> with Connection() as cur:
... cur.execute("SELECT version()")
... version = cur.fetchone()
ClickHouse no admite transacciones tradicionales, por lo que las operaciones commit() y rollback() no tienen efecto, pero se proporcionan para cumplir con DB-API.
Cierra la conexión a la base de datos. Cierra la conexión subyacente de chDB y marca esta conexión como cerrada. Las operaciones posteriores en esta conexión producirán un Error. Sintaxis
Lanza
close()
Realiza commit de la transacción actual. Sintaxis
commit
commit()
Esto no tiene efecto en chDB/ClickHouse, ya que no admite transacciones tradicionales. Se incluye para cumplir con DB-API 2.0.
Crea un nuevo cursor para ejecutar consultas. Sintaxis
cursor
Parámetros
cursor(cursor=None)
Devuelve
|Parámetro
|Tipo
|Descripción
cursor
|-
|Se ignora; se incluye por compatibilidad
Genera Ejemplo
|Tipo de retorno
|Descripción
Cursor
|Un nuevo objeto cursor para esta conexión
>>> conn = Connection()
>>> cur = conn.cursor()
>>> cur.execute("SELECT 1")
>>> result = cur.fetchone()
Escapa un valor para incluirlo de forma segura en consultas SQL. Sintaxis
escape
Parámetros
escape(obj, mapping=None)
Devuelve
|Parámetro
|Tipo
|Descripción
obj
|-
|Valor que se debe escapar (string, bytes, number, etc.)
mapping
|-
|Correspondencia opcional de caracteres para escapar
Ejemplo
|Tipo de retorno
|Descripción
|-
|Versión escapada de la entrada, adecuada para consultas SQL
>>> conn = Connection()
>>> safe_value = conn.escape("O'Reilly")
>>> query = f"SELECT * FROM users WHERE name = {safe_value}"
Escapa una cadena para consultas SQL. Sintaxis
escape_string
Parámetros
escape_string(s)
Devuelve
|Parámetro
|Tipo
|Descripción
s
|str
|Cadena que se debe escapar
|Tipo de retorno
|Descripción
str
|Cadena escapada segura para su inclusión en SQL
Comprueba si la conexión está abierta. Devuelve
property open
|Tipo de retorno
|Descripción
bool
|True si la conexión está abierta, False si está cerrada
Ejecuta una consulta SQL directamente y devuelve resultados sin procesar. Este método omite la interfaz de cursor y ejecuta las consultas directamente. Para el uso estándar de DB-API, se recomienda usar el método cursor(). Sintaxis
Parámetros:
query(sql, fmt='CSV')
Devuelve
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
sql
|str or bytes
|required
|Consulta SQL que se ejecutará
fmt
|str
"CSV"
|Formato de salida. Los formatos compatibles incluyen “CSV”, “JSON”, “Arrow”, “Parquet”, etc.
Genera Ejemplo
|Tipo de retorno
|Descripción
|-
|Resultado de la consulta en el formato especificado
>>> conn = Connection()
>>> result = conn.query("SELECT 1, 'hello'", "CSV")
>>> print(result)
"1,hello\n"
Obtiene la respuesta de la última consulta. Devuelve
property resp
|Tipo de retorno
|Descripción
|-
|La respuesta sin procesar de la última llamada a query()
Esta propiedad se actualiza cada vez que se llama directamente a query(). No refleja las consultas ejecutadas mediante cursores.
Deshace la transacción actual. Sintaxis
rollback
rollback()
Esto es una operación no-op para chDB/ClickHouse, ya que no admite transacciones tradicionales. Se incluye para cumplir con DB-API 2.0.
Clase Cursor
Bases:
class
class
chdb.dbapi.cursors.Cursor
object
Cursor de DB-API 2.0 para ejecutar consultas y obtener resultados.
El cursor proporciona métodos para ejecutar sentencias SQL, gestionar los resultados de las consultas
y desplazarse por los conjuntos de resultados. Admite el enlace de parámetros, operaciones masivas
y sigue las especificaciones de DB-API 2.0.
No cree instancias de Cursor directamente. Use
Connection.cursor() en su lugar.
class chdb.dbapi.cursors.Cursor(connection)
Ejemplos
|Variable
|Tipo
|Descripción
description
|tuple
|Metadatos de columna del último resultado de la consulta
rowcount
|int
|Número de filas afectadas por la última consulta (-1 si se desconoce)
arraysize
|int
|Número predeterminado de filas que se obtienen a la vez (valor predeterminado: 1)
lastrowid
|-
|ID de la última fila insertada (si aplica)
max_stmt_length
|int
|Tamaño máximo de la sentencia para executemany() (valor predeterminado: 1024000)
>>> conn = Connection()
>>> cur = conn.cursor()
>>> cur.execute("SELECT 1 as id, 'test' as name")
>>> result = cur.fetchone()
>>> print(result) # (1, 'test')
>>> cur.close()
Consulte DB-API 2.0 Cursor Objects para obtener todos los detalles de la especificación.
Ejecuta un procedimiento almacenado (implementación provisional). Sintaxis
callproc
Parámetros
callproc(procname, args=())
Devuelve
|Parameter
|Type
|Description
procname
|str
|Nombre del procedimiento almacenado que se va a ejecutar
args
|sequence
|Parámetros que se pasan al procedimiento
|Return Type
|Description
sequence
|El parámetro
args original (sin modificar)
chDB/ClickHouse no admite procedimientos almacenados en el sentido tradicional. Este método se proporciona para cumplir con DB-API 2.0, pero no realiza ninguna operación. Use execute() para todas las operaciones SQL.
Cierra el cursor y libera los recursos asociados. Después de cerrarlo, el cursor ya no se puede usar y cualquier operación generará una excepción. Al cerrar un cursor, se consumen todos los datos restantes y se libera el cursor subyacente. Sintaxis
close()
Ejecuta una consulta SQL con enlace opcional de parámetros. Este método ejecuta una sola sentencia SQL con sustitución opcional de parámetros. Admite varios estilos de marcadores de posición para parámetros, lo que aporta flexibilidad. Sintaxis
execute
Parámetros
execute(query, args=None)
Devuelve
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
query
|str
|obligatorio
|consulta SQL que se ejecutará
args
|tuple/list/dict
None
|Parámetros para enlazar a los marcadores de posición
Estilos de parámetros
|Tipo de retorno
|Descripción
int
|Número de filas afectadas (-1 si se desconoce)
Ejemplos
|Estilo
|Ejemplo
|Estilo de signo de interrogación
"SELECT * FROM users WHERE id = ?"
|Estilo con nombre
"SELECT * FROM users WHERE name = %(name)s"
|Estilo de formato
"SELECT * FROM users WHERE age = %s" (heredado)
Excepciones
>>> # Parámetros con signo de interrogación
>>> cur.execute("SELECT * FROM users WHERE id = ? AND age > ?", (123, 18))
>>>
>>> # Parámetros con nombre
>>> cur.execute("SELECT * FROM users WHERE name = %(name)s", {'name': 'Alice'})
>>>
>>> # Sin parámetros
>>> cur.execute("SELECT COUNT(*) FROM users")
|Exception
|Condición
ProgrammingError
|Si el cursor está cerrado o la consulta está mal formada
InterfaceError
|Si se produce un error en la base de datos durante la ejecución
Ejecuta una consulta varias veces con distintos conjuntos de parámetros. Este método ejecuta de forma eficiente la misma consulta SQL varias veces con distintos valores de parámetros. Resulta especialmente útil para operaciones de INSERT masivas. Sintaxis
executemany(query, args)
Parámetros
executemany(query, args)
Devuelve
|Parámetro
|Tipo
|Descripción
query
|str
|consulta SQL que se ejecuta varias veces
args
|secuencia
|Secuencia de tuplas/diccionarios/listas de parámetros para cada ejecución
Ejemplos
|Tipo de retorno
|Descripción
int
|Número total de filas afectadas en todas las ejecuciones
>>> # Inserción masiva con parámetros de signo de interrogación
>>> users_data = [(1, 'Alice'), (2, 'Bob'), (3, 'Charlie')]
>>> cur.executemany("INSERT INTO users VALUES (?, ?)", users_data)
>>>
>>> # Inserción masiva con parámetros con nombre
>>> users_data = [
... {'id': 1, 'name': 'Alice'},
... {'id': 2, 'name': 'Bob'}
... ]
>>> cur.executemany(
... "INSERT INTO users VALUES (%(id)s, %(name)s)",
... users_data
... )
Este método mejora el rendimiento de las operaciones INSERT y UPDATE de varias filas al optimizar el proceso de ejecución de la consulta.
Obtiene todas las filas restantes del resultado de la consulta. Sintaxis
fetchall()
Devuelve
fetchall()
Lanza Ejemplo
|Tipo de retorno
|Descripción
list
|Lista de tuplas que representan todas las filas restantes
>>> cursor.execute("SELECT id, name FROM users")
>>> all_rows = cursor.fetchall()
<