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Funciones principales de consulta

chdb.query

Ejecuta una consulta SQL con el motor de chDB. Esta es la función principal de consulta, que ejecuta sentencias SQL con el motor ClickHouse integrado. Admite varios formatos de salida y puede trabajar con bases de datos en memoria o basadas en archivos. Sintaxis
Parámetros Devuelve Devuelve el resultado de la consulta en el formato especificado: Genera Ejemplos

chdb.sql

Ejecuta una consulta SQL con el motor chDB. Esta es la función principal para consultas, que ejecuta sentencias SQL mediante el motor ClickHouse integrado. Admite varios formatos de salida y puede trabajar con bases de datos en memoria o basadas en archivos. Sintaxis
Parámetros Devuelve Devuelve el resultado de la consulta en el formato especificado: Genera Ejemplos

chdb.to_arrowTable

Convierte el resultado de la consulta en una tabla de PyArrow. Convierte el resultado de una consulta de chDB en una tabla de PyArrow para procesar datos de forma eficiente en formato columnar. Devuelve una tabla vacía si el resultado está vacío. Sintaxis
Parámetros Devuelve Lanza Ejemplo

chdb.to_df

Convierte el resultado de la consulta en un DataFrame de pandas. Convierte el resultado de una consulta de chDB en un DataFrame de pandas convirtiéndolo primero en una tabla de PyArrow y luego en pandas mediante multihilo para mejorar el rendimiento. Sintaxis
Parámetros Devuelve Excepciones Ejemplo

Gestión de conexiones y sesiones

Las siguientes funciones de sesión están disponibles:

chdb.connect

Crea una conexión con el servidor en segundo plano de chDB. Esta función establece una conexión con el motor de base de datos chDB (ClickHouse). Solo se permite una conexión abierta por proceso. Varias llamadas con la misma cadena de conexión devolverán el mismo objeto de conexión.
Parámetros: Formatos básicos Con parámetros de consulta Gestión de parámetros de consulta Los parámetros de consulta se pasan al motor de ClickHouse como argumentos de inicio. Gestión especial de parámetros: Para ver la lista completa de parámetros, consulta clickhouse local --help --verbose Devuelve Lanza
Solo se admite una conexión por proceso. Al crear una nueva conexión, se cerrará cualquier conexión existente.
Ejemplos
Véase también
  • Connection - Clase de conexión a la base de datos
  • Cursor - Cursor de la base de datos para operaciones de DB-API 2.0

Gestión de excepciones

class chdb.ChdbError

Bases: Exception Clase base de excepción para los errores relacionados con chDB. Esta excepción se produce cuando falla la ejecución de una consulta de chDB o se encuentra un error. Hereda de la clase estándar Exception de Python y proporciona información sobre errores del motor subyacente de ClickHouse.

class chdb.session.Session

Bases: object La sesión mantendrá el estado de la consulta. Si path es None, se creará un directorio temporal y se usará como ruta de la base de datos, y el directorio temporal se eliminará cuando se cierre la sesión. También puede pasar una ruta para crear una base de datos en esa ubicación, donde se conservarán sus datos. También puede usar una cadena de conexión para pasar la ruta y otros parámetros.
Ejemplos
Gestión de los argumentos de la cadena de conexiónLas cadenas de conexión que contienen parámetros de consulta como “file:test.db?param1=value1&param2=value2” pasarán “param1=value1” al motor de ClickHouse como argumentos de inicio.Para obtener más detalles, consulte clickhouse local –help –verboseTratamiento de algunos argumentos especiales:
  • “mode=ro” se convertiría en “–readonly=1” para ClickHouse (modo de solo lectura)
Importante
  • Solo puede haber una sesión a la vez. Si desea crear una nueva sesión, debe cerrar la existente.
  • Crear una nueva sesión cerrará la existente.

cleanup

Limpia los recursos de la sesión con control de excepciones. Este método intenta cerrar la sesión mientras suprime cualquier excepción que pueda producirse durante el proceso de limpieza. Resulta especialmente útil en escenarios de manejo de errores o cuando necesitas garantizar que la limpieza se realice independientemente del estado de la sesión. Sintaxis
Este método nunca lanzará una excepción, por lo que es seguro llamarlo en bloques finally o destructores.
Ejemplos
Véase también
  • close() - Para cerrar la sesión explícitamente con propagación de errores

close

Cierra la sesión y libera los recursos. Este método cierra la conexión subyacente y restablece el estado global de la sesión. Después de llamar a este método, la sesión deja de ser válida y no puede usarse para más consultas. Sintaxis
Este método se llama automáticamente cuando la sesión se usa como gestor de contexto o cuando se destruye el objeto de sesión.
ImportanteCualquier intento de usar la sesión después de llamar a close() provocará un error.
Ejemplos

query

Ejecuta una consulta SQL y devuelve los resultados. Este método ejecuta una consulta SQL sobre la base de datos de la sesión y devuelve los resultados en el formato especificado. El método admite varios formatos de salida y mantiene el estado de la sesión entre consultas. Sintaxis
Parámetros Devuelve Devuelve los resultados de la consulta en el formato especificado. El tipo de retorno exacto depende del parámetro de formato:
  • Los formatos de cadena (CSV, JSON, etc.) devuelven str
  • Los formatos binarios (Arrow, Parquet) devuelven bytes
Genera
El formato “Debug” no es compatible y se convertirá automáticamente a “CSV” con una advertencia. Para depuración, usa parámetros de la cadena de conexión en su lugar.
AdvertenciaEste método ejecuta la consulta de forma síncrona y carga todos los resultados en memoria. Para result sets grandes, considera usar send_query() para obtener resultados en streaming.
Ejemplos
Véase también
  • send_query() - Para ejecutar consultas en streaming
  • sql - Alias de este método

send_query

Ejecuta una consulta SQL y devuelve un iterador de resultados en streaming. Este método ejecuta una consulta SQL en la base de datos de la sesión y devuelve un objeto de resultados en streaming que permite iterar sobre los resultados sin cargarlo todo en memoria de una sola vez. Esto es especialmente útil para grandes conjuntos de resultados. Sintaxis
Parámetros Devuelve Lanza
El formato “Debug” no es compatible y se convertirá automáticamente a “CSV” con una advertencia. Para tareas de depuración, use en su lugar los parámetros de la cadena de conexión.
El objeto StreamingResult devuelto debe consumirse con prontitud o almacenarse de forma adecuada, ya que mantiene una conexión con la base de datos.
Ejemplos
Véase también
  • query() - Para ejecutar consultas sin streaming
  • chdb.state.sqlitelike.StreamingResult - Iterador de resultados en streaming

sql

Ejecuta una consulta SQL y devuelve los resultados. Este método ejecuta una consulta SQL contra la base de datos de la sesión y devuelve los resultados en el formato especificado. Admite varios formatos de salida y mantiene el estado de la sesión entre consultas. Sintaxis
Parámetros Devuelve Devuelve los resultados de la consulta en el formato especificado. El tipo de retorno exacto depende del parámetro de formato:
  • Los formatos de texto (CSV, JSON, etc.) devuelven str
  • Los formatos binarios (Arrow, Parquet) devuelven bytes
Genera:
El formato “Debug” no es compatible y se convertirá automáticamente a “CSV” con una advertencia. Para depurar, use parámetros de la cadena de conexión en su lugar.
AdvertenciaEste método ejecuta la consulta de forma síncrona y carga todos los resultados en memoria. Para conjuntos de resultados grandes, considere usar send_query() para transmitir los resultados.
Ejemplos
Véase también
  • send_query() - Para ejecutar consultas en streaming
  • sql - Alias para este método

Gestión del estado

chdb.state.connect

Crea una Connection con el servidor en segundo plano de chDB. Esta función establece una conexión con el motor de base de datos de chDB (ClickHouse). Solo se permite una conexión abierta por proceso. Varias llamadas con la misma cadena de conexión devolverán el mismo objeto de conexión. Sintaxis
Parámetros Formatos básicos Formatos de cadena de conexión admitidos: Con parámetros de consulta Manejo de parámetros de consulta Los parámetros de consulta se pasan al motor de ClickHouse como argumentos de inicio. Manejo especial de parámetros: Para ver la lista completa de parámetros, consulte clickhouse local --help --verbose Devuelve Lanza
AdvertenciaSolo se admite una conexión por proceso. Crear una nueva conexión cerrará cualquier conexión existente.
Ejemplos
Véase también
  • Connection - Clase de conexión a la base de datos
  • Cursor - Cursor de base de datos para operaciones de DB-API 2.0

clase chdb.state.sqlitelike.Connection

Bases: object Sintaxis

close

Cierra la conexión y libera los recursos. Este método cierra la conexión a la base de datos y libera todos los recursos asociados, incluidos los cursores activos. Después de llamar a este método, la conexión deja de ser válida y no puede usarse para realizar más operaciones. Sintaxis
Este método es idempotente; puede llamarse varias veces sin problema.
AdvertenciaCualquier consulta en streaming en curso se cancelará al cerrar la conexión. Asegúrese de que todos los datos importantes se hayan procesado antes de cerrarla.
Ejemplos

cursor

Crea un objeto Cursor para ejecutar consultas. Este método crea un cursor de base de datos que proporciona la interfaz estándar de DB-API 2.0 para ejecutar consultas y obtener resultados. El cursor permite un control detallado sobre la ejecución de consultas y la obtención de resultados. Sintaxis
Devuelve
Al crear un nuevo cursor, se reemplazará cualquier cursor existente asociado a esta conexión. Solo se admite un cursor por conexión.
Ejemplos
Véase también
  • Cursor - Implementación de cursor de base de datos

query

Ejecuta una consulta SQL y devuelve todos los resultados. Este método ejecuta una consulta SQL de forma síncrona y devuelve el conjunto completo de resultados. Admite varios formatos de salida y aplica automáticamente el posprocesamiento específico de cada formato. Sintaxis
Parámetros: Devuelve Genera
AdvertenciaEste método carga el conjunto de resultados completo en memoria. Para resultados grandes, considere usar send_query() para streaming.
Ejemplos
Véase también

send_query

Ejecuta una consulta SQL y devuelve un iterador de resultados en streaming. Este método ejecuta una consulta SQL y devuelve un objeto StreamingResult que le permite iterar por los resultados sin cargarlo todo en memoria de una sola vez. Esto es ideal para procesar grandes conjuntos de resultados. Sintaxis
Parámetros Devuelve Genera
Solo el formato “Arrow” admite el método record_batch() en el StreamingResult devuelto.
Ejemplos
Véase también

class chdb.state.sqlitelike.StreamingResult

Bases: object Iterador de resultados en streaming para procesar resultados de consultas de gran tamaño. Esta clase proporciona una interfaz de iterador para transmitir resultados de consultas sin cargar todo el conjunto de resultados en memoria. Admite varios formatos de salida y proporciona métodos para la recuperación manual de resultados y la transmisión de RecordBatch de PyArrow.

fetch

Obtiene el siguiente fragmento de resultados en streaming. Este método recupera el siguiente fragmento de datos disponible del resultado de la consulta en streaming. El formato de los datos devueltos depende del formato especificado al iniciar la consulta en streaming. Sintaxis
Valores devueltos Ejemplos

cancel

Cancela la consulta en streaming y libera los recursos. Este método cancela cualquier consulta en streaming en curso y libera los recursos asociados. Debe llamarse cuando se quiera dejar de procesar los resultados antes de que se agote el flujo. Sintaxis
Ejemplos

close

Cierra el resultado en streaming y libera los recursos. Alias de cancel(). Cierra el iterador del resultado en streaming y libera los recursos asociados. Sintaxis

record_batch

Crea un PyArrow RecordBatchReader para procesar lotes de forma eficiente. Este método crea un PyArrow RecordBatchReader que permite iterar de forma eficiente sobre los resultados de la consulta en formato Arrow. Esta es la forma más eficiente de procesar conjuntos de resultados grandes al usar PyArrow. Sintaxis
Parámetros Devuelve
Este método solo está disponible cuando la consulta en streaming se inició con format="Arrow". Si se usa con otros formatos, se producirá un error.
Ejemplos

Protocolo de iteración

StreamingResult es compatible con el protocolo de iteración de Python, lo que permite usarlo directamente en bucles for:

Protocolo del gestor de contexto

StreamingResult admite el protocolo del gestor de contexto para la liberación automática de recursos:

clase chdb.state.sqlitelike.Cursor

Bases: object

close

Cierra el cursor y libera los recursos. Este método cierra el cursor y libera cualquier recurso asociado. Después de llamar a este método, el cursor queda invalidado y no puede usarse en operaciones posteriores. Sintaxis
Este método es idempotente: se puede llamar varias veces sin problema. El cursor también se cierra automáticamente cuando se cierra la conexión.
Ejemplos

column_names

Devuelve una lista de nombres de columnas de la última consulta ejecutada. Este método devuelve los nombres de las columnas de la consulta SELECT ejecutada más recientemente. Los nombres se devuelven en el mismo orden en que aparecen en el conjunto de resultados. Sintaxis
Devuelve Ejemplos
Véase también

column_types

Devuelve una lista de los tipos de las columnas de la última consulta ejecutada. Este método devuelve los nombres de tipo de las columnas de ClickHouse de la consulta SELECT ejecutada más recientemente. Los tipos se devuelven en el mismo orden en que aparecen en el conjunto de resultados. Sintaxis
Devuelve Ejemplos
Véase también
  • column_names() - Obtiene información sobre los nombres de las columnas
  • description - descripción de columnas de DB-API 2.0

commit

Hace commit de cualquier transacción pendiente. Este método hace commit de cualquier transacción pendiente de la base de datos. En ClickHouse, la mayoría de las operaciones se confirman automáticamente, pero este método se proporciona por compatibilidad con DB-API 2.0.
ClickHouse normalmente confirma las operaciones automáticamente, por lo que los commit explícitos no suelen ser necesarios. Este método se proporciona por compatibilidad con el flujo de trabajo estándar de DB-API 2.0.
Sintaxis
Ejemplos

property description : list

Devuelve la descripción de las columnas según la especificación DB-API 2.0. Esta propiedad devuelve una lista de tuplas de 7 elementos que describen cada columna del conjunto de resultados de la última consulta SELECT ejecutada. Cada tupla contiene: (name, type_code, display_size, internal_size, precision, scale, null_ok) Actualmente, solo se proporcionan name y type_code; los demás campos se establecen en None. Devuelve
Esto sigue la especificación DB-API 2.0 para cursor.description. Solo los dos primeros elementos (name y type_code) contienen datos significativos en esta implementación.
Ejemplos
Véase también

execute

Ejecuta una consulta SQL y prepara los resultados para su obtención. Este método ejecuta una consulta SQL y deja los resultados listos para su obtención mediante los métodos fetch. Se encarga del análisis de los datos de resultados y de la conversión automática de tipos de datos de ClickHouse. Sintaxis
Parámetros: Excepciones
Este método sigue las especificaciones de DB-API 2.0 para cursor.execute(). Después de la ejecución, use fetchone(), fetchmany() o fetchall() para recuperar los resultados.
El método convierte automáticamente los tipos de datos de ClickHouse a los tipos de Python adecuados:
  • Tipos Int/UInt → int
  • Tipos Float → float
  • String/FixedString → str
  • DateTime → datetime.datetime
  • Date → datetime.date
  • Bool → bool
Ejemplos
Véase también

fetchall

Obtiene todas las filas restantes del resultado de la consulta. Este método obtiene todas las filas restantes del conjunto de resultados de la consulta actual a partir de la posición actual del cursor. Devuelve una tupla de tuplas de filas con la conversión adecuada de tipos de Python. Sintaxis
Devuelve:
AdvertenciaEste método carga todas las filas restantes en memoria de una sola vez. Para conjuntos de resultados grandes, considere usar fetchmany() para procesar los resultados en lotes.
Ejemplos
Véase también

fetchmany

Obtiene varias filas del resultado de la consulta. Este método recupera hasta ‘size’ filas del conjunto de resultados de la consulta actual. Devuelve una tupla de tuplas, donde cada fila contiene valores de columna con la conversión adecuada al tipo de Python. Sintaxis
Parámetros Devuelve
Este método sigue las especificaciones de DB-API 2.0. Devolverá menos de ‘size’ filas si el conjunto de resultados se agota.
Ejemplos
Véase también

fetchone

Obtiene la siguiente fila del resultado de la consulta. Este método recupera la siguiente fila disponible del conjunto de resultados de la consulta actual. Devuelve una tupla que contiene los valores de las columnas con la conversión al tipo de Python correspondiente. Sintaxis
Devuelve:
Este método sigue las especificaciones de DB-API 2.0. Los valores de las columnas se convierten automáticamente a los tipos de Python adecuados según los tipos de columna de ClickHouse.
Ejemplos
Véase también

chdb.state.sqlitelike

Convierte el resultado de la consulta en una tabla de PyArrow. Esta función convierte los resultados de las consultas de chdb al formato de tabla de PyArrow, que proporciona acceso eficiente a datos en formato columnar e interoperabilidad con otras bibliotecas de procesamiento de datos. Sintaxis
Parámetros: Devuelve Genera
Esta función requiere que tanto pyarrow como pandas estén instalados. Instálalos con: pip install pyarrow pandas
AdvertenciaLos resultados vacíos devuelven una tabla de PyArrow vacía sin esquema.
Ejemplos

chdb.state.sqlitelike.to_df

Convierte el resultado de la consulta en un DataFrame de Pandas. Esta función convierte los resultados de las consultas de chdb en un DataFrame de Pandas, convirtiéndolos primero en una tabla de PyArrow y luego en un DataFrame. Esto proporciona funcionalidades prácticas de análisis de datos con la API de Pandas. Sintaxis
Parámetros: Devuelve: Lanza
Esta función usa múltiples hilos para la conversión de Arrow a Pandas para mejorar el rendimiento en conjuntos de datos grandes.
Véase también Ejemplos

Integración con DataFrame

clase chdb.dataframe.Table

Bases:

Interfaz de la API de bases de datos (DBAPI) 2.0

chDB proporciona una interfaz compatible con Python DB-API 2.0 para conectarse a bases de datos, lo que le permite usar chDB con herramientas y frameworks que requieren interfaces de bases de datos estándar. La interfaz DB-API 2.0 de chDB incluye:
  • Conexiones: Gestión de conexiones de bases de datos mediante cadenas de conexión
  • Cursores: Ejecución de consultas y recuperación de resultados
  • Sistema de tipos: Constantes de tipo y conversores compatibles con DB-API 2.0
  • Gestión de errores: Jerarquía estándar de excepciones de bases de datos
  • Seguridad de hilos: Seguridad de hilos de nivel 1 (los hilos pueden compartir módulos, pero no conexiones)

Funciones principales

La interfaz DBAPI 2.0 (API de bases de datos) implementa las siguientes funciones principales:

chdb.dbapi.connect

Inicializa una nueva conexión de base de datos. Sintaxis
Parámetros Genera

chdb.dbapi.get_client_info()

Obtiene información sobre la versión del cliente. Devuelve la versión del cliente chDB como una cadena para mantener la compatibilidad con MySQLdb. Sintaxis
Devuelve

Constructores de tipos

chdb.dbapi.Binary(x)

Devuelve x como tipo binario. Esta función convierte la entrada al tipo bytes para usarla con campos binarios de la base de datos, de acuerdo con la especificación DB-API 2.0. Sintaxis
Parámetros Devuelve

Clase Connection

class chdb.dbapi.connections.Connection(path=None)

Bases: object Conexión compatible con DB-API 2.0 a la base de datos chDB. Esta clase proporciona una interfaz estándar de DB-API para conectarse a bases de datos chDB e interactuar con ellas. Admite tanto bases de datos en memoria como bases de datos basadas en archivos. La conexión administra el engine de chDB subyacente y proporciona métodos para ejecutar consultas, gestionar transacciones (sin efecto en ClickHouse) y crear cursores.
Parámetros Variables Ejemplos
ClickHouse no admite transacciones tradicionales, por lo que las operaciones commit() y rollback() no tienen efecto, pero se proporcionan para cumplir con DB-API.

close

Cierra la conexión a la base de datos. Cierra la conexión subyacente de chDB y marca esta conexión como cerrada. Las operaciones posteriores en esta conexión producirán un Error. Sintaxis
Lanza

commit

Realiza commit de la transacción actual. Sintaxis
Esto no tiene efecto en chDB/ClickHouse, ya que no admite transacciones tradicionales. Se incluye para cumplir con DB-API 2.0.

cursor

Crea un nuevo cursor para ejecutar consultas. Sintaxis
Parámetros Devuelve Genera Ejemplo

escape

Escapa un valor para incluirlo de forma segura en consultas SQL. Sintaxis
Parámetros Devuelve Ejemplo

escape_string

Escapa una cadena para consultas SQL. Sintaxis
Parámetros Devuelve

property open

Comprueba si la conexión está abierta. Devuelve

query

Ejecuta una consulta SQL directamente y devuelve resultados sin procesar. Este método omite la interfaz de cursor y ejecuta las consultas directamente. Para el uso estándar de DB-API, se recomienda usar el método cursor(). Sintaxis
Parámetros: Devuelve Genera Ejemplo

property resp

Obtiene la respuesta de la última consulta. Devuelve
Esta propiedad se actualiza cada vez que se llama directamente a query(). No refleja las consultas ejecutadas mediante cursores.

rollback

Deshace la transacción actual. Sintaxis
Esto es una operación no-op para chDB/ClickHouse, ya que no admite transacciones tradicionales. Se incluye para cumplir con DB-API 2.0.

Clase Cursor

class chdb.dbapi.cursors.Cursor

Bases: object Cursor de DB-API 2.0 para ejecutar consultas y obtener resultados. El cursor proporciona métodos para ejecutar sentencias SQL, gestionar los resultados de las consultas y desplazarse por los conjuntos de resultados. Admite el enlace de parámetros, operaciones masivas y sigue las especificaciones de DB-API 2.0. No cree instancias de Cursor directamente. Use Connection.cursor() en su lugar.
Ejemplos
Consulte DB-API 2.0 Cursor Objects para obtener todos los detalles de la especificación.

callproc

Ejecuta un procedimiento almacenado (implementación provisional). Sintaxis
Parámetros Devuelve
chDB/ClickHouse no admite procedimientos almacenados en el sentido tradicional. Este método se proporciona para cumplir con DB-API 2.0, pero no realiza ninguna operación. Use execute() para todas las operaciones SQL.
CompatibilidadEsta es una implementación provisional. Las características tradicionales de los procedimientos almacenados, como los parámetros OUT/INOUT, varios conjuntos de resultados y las variables del servidor, no son compatibles con el motor subyacente de ClickHouse.

close

Cierra el cursor y libera los recursos asociados. Después de cerrarlo, el cursor ya no se puede usar y cualquier operación generará una excepción. Al cerrar un cursor, se consumen todos los datos restantes y se libera el cursor subyacente. Sintaxis

execute

Ejecuta una consulta SQL con enlace opcional de parámetros. Este método ejecuta una sola sentencia SQL con sustitución opcional de parámetros. Admite varios estilos de marcadores de posición para parámetros, lo que aporta flexibilidad. Sintaxis
Parámetros Devuelve Estilos de parámetros Ejemplos
Excepciones

executemany(query, args)

Ejecuta una consulta varias veces con distintos conjuntos de parámetros. Este método ejecuta de forma eficiente la misma consulta SQL varias veces con distintos valores de parámetros. Resulta especialmente útil para operaciones de INSERT masivas. Sintaxis
Parámetros Devuelve Ejemplos
Este método mejora el rendimiento de las operaciones INSERT y UPDATE de varias filas al optimizar el proceso de ejecución de la consulta.

fetchall()

Obtiene todas las filas restantes del resultado de la consulta. Sintaxis
Devuelve Lanza
AdvertenciaEste método puede consumir grandes cantidades de memoria con conjuntos de resultados grandes. Considere usar fetchmany() para conjuntos de datos grandes.
Ejemplo