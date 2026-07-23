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clickhouse-local es una CLI con una versión integrada de ClickHouse. Permite a los usuarios aprovechar la potencia de ClickHouse sin tener que instalar un servidor. En esta guía, aprenderemos a usar una base de datos clickhouse-local desde chDB.

Configuración

Primero, creemos un entorno virtual:
Y ahora instalaremos chDB. Asegúrate de tener la versión 2.0.2 o posterior:
Ahora vamos a instalar ipython:
Vamos a usar ipython para ejecutar los comandos del resto de la guía, que puedes iniciar con:

Instalar clickhouse-local

Descargar e instalar clickhouse-local es igual que descargar e instalar ClickHouse. Podemos hacerlo ejecutando el siguiente comando:
Para iniciar clickhouse-local con los datos guardados en un directorio, debemos indicar --path:

Ingesta de datos en clickhouse-local

La base de datos predeterminada solo almacena datos en memoria, así que tendremos que crear una base de datos con un nombre específico para asegurarnos de que cualquier dato que ingestemos persista en disco.
Vamos a crear una tabla e insertar unos números aleatorios:
Escribamos una consulta para ver qué datos tenemos:
Una vez hecho esto, asegúrate de salir de la CLI con exit;, ya que solo un proceso puede mantener un bloqueo sobre este directorio. Si no lo hacemos, obtendremos el siguiente error cuando intentemos conectarnos a la base de datos desde chDB:

Conectarse a una base de datos clickhouse-local

Vuelve a la consola de ipython e importa el módulo session de chDB:
Inicializa una sesión que apunte a demo.chdb:
Luego, podemos ejecutar la misma consulta que devuelve los cuantiles de números:
También podemos insertar datos en esta base de datos desde chDB:
A continuación, podemos volver a ejecutar la consulta de cuantiles desde chDB o clickhouse-local.
Última modificación el 23 de julio de 2026