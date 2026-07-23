Primero, creemos un entorno virtual:
Configuración
Y ahora instalaremos chDB. Asegúrate de tener la versión 2.0.2 o posterior:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
Ahora vamos a instalar ipython:
pip install "chdb>=2.0.2"
Vamos a usar
pip install ipython
ipython para ejecutar los comandos del resto de la guía, que puedes iniciar con:
ipython
Descargar e instalar clickhouse-local es igual que descargar e instalar ClickHouse. Podemos hacerlo ejecutando el siguiente comando:
Instalar clickhouse-local
Para iniciar clickhouse-local con los datos guardados en un directorio, debemos indicar
curl https://clickhouse.com/ | sh
--path:
./clickhouse -m --path demo.chdb
La base de datos predeterminada solo almacena datos en memoria, así que tendremos que crear una base de datos con un nombre específico para asegurarnos de que cualquier dato que ingestemos persista en disco.
Ingesta de datos en clickhouse-local
Vamos a crear una tabla e insertar unos números aleatorios:
CREATE DATABASE foo;
Escribamos una consulta para ver qué datos tenemos:
CREATE TABLE foo.randomNumbers
ORDER BY number AS
SELECT rand() AS number
FROM numbers(10_000_000);
SELECT quantilesExact(0, 0.5, 0.75, 0.99)(number) AS quants
FROM foo.randomNumbers
Una vez hecho esto, asegúrate de salir de la CLI con
┌─quants────────────────────────────────┐
│ [69,2147776478,3221525118,4252096960] │
└───────────────────────────────────────┘
exit;, ya que solo un proceso puede mantener un bloqueo sobre este directorio.
Si no lo hacemos, obtendremos el siguiente error cuando intentemos conectarnos a la base de datos desde chDB:
ChdbError: Code: 76. DB::Exception: Cannot lock file demo.chdb/status. Another server instance in same directory is already running. (CANNOT_OPEN_FILE)
Vuelve a la consola de
Conectarse a una base de datos clickhouse-local
ipython e importa el módulo
session de chDB:
Inicializa una sesión que apunte a
from chdb import session as chs
demo.chdb:
Luego, podemos ejecutar la misma consulta que devuelve los cuantiles de números:
sess = chs.Session("demo.chdb")
También podemos insertar datos en esta base de datos desde chDB:
sess.query("""
SELECT quantilesExact(0, 0.5, 0.75, 0.99)(number) AS quants
FROM foo.randomNumbers
""", "Vertical")
Row 1:
──────
quants: [0,9976599,2147776478,4209286886]
A continuación, podemos volver a ejecutar la consulta de cuantiles desde chDB o clickhouse-local.
sess.query("""
INSERT INTO foo.randomNumbers
SELECT rand() AS number FROM numbers(10_000_000)
""")
Row 1:
──────
quants: [0,9976599,2147776478,4209286886]