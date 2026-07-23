|Accesor
|Métodos
|Descripción
.str
|56
|Operaciones con cadena
.dt
|42+
|Operaciones con DateTime
.arr
|37
|Operaciones con Array (específicas de ClickHouse)
.json
|13
|Análisis sintáctico de JSON (específico de ClickHouse)
.url
|15
|Análisis sintáctico de URL (específico de ClickHouse)
.ip
|9
|Operaciones con direcciones IP (específicas de ClickHouse)
.geo
|14
|Operaciones geoespaciales/de distancia (específicas de ClickHouse)
Se admiten los 56 métodos
Accesor de cadenas (
Accesor de cadenas (
.str)
.str de pandas, además de las funciones de cadenas de ClickHouse.
Conversión de mayúsculas y minúsculas
|Método
|ClickHouse
|Descripción
upper()
upper()
|Convertir a mayúsculas
lower()
lower()
|Convertir a minúsculas
capitalize()
initcap()
|Convertir la primera letra en mayúscula
title()
initcap()
|Convertir a formato de título
swapcase()
|-
|Intercambiar mayúsculas y minúsculas
casefold()
lower()
|Plegado de mayúsculas y minúsculas
ds['name_upper'] = ds['name'].str.upper()
ds['name_title'] = ds['name'].str.title()
Longitud y tamaño
|Método
|ClickHouse
|Descripción
len()
length()
|Longitud de la cadena (bytes)
char_length()
char_length()
|Longitud en caracteres
ds['name_len'] = ds['name'].str.len()
Subcadenas y slicing
|Método
|ClickHouse
|Descripción
slice(start, stop)
substring()
|Extraer subcadena
slice_replace()
|-
|Reemplazar segmento
left(n)
left()
|Los n primeros caracteres
right(n)
right()
|Los n últimos caracteres
get(i)
|-
|Carácter en el índice
ds['first_3'] = ds['name'].str.slice(0, 3)
ds['last_4'] = ds['name'].str.right(4)
Eliminación de espacios
|Método
|ClickHouse
|Descripción
strip()
trim()
|Eliminar espacios en blanco
lstrip()
trimLeft()
|Eliminar espacios en blanco al inicio
rstrip()
trimRight()
|Eliminar espacios en blanco al final
ds['trimmed'] = ds['text'].str.strip()
Búsqueda y coincidencia
|Método
|ClickHouse
|Descripción
contains(pat)
position()
|Contiene una subcadena
startswith(pat)
startsWith()
|Empieza con un prefijo
endswith(pat)
endsWith()
|Termina con un sufijo
find(sub)
position()
|Busca la posición
rfind(sub)
|-
|Busca desde la derecha
index(sub)
position()
|Busca o genera un error
rindex(sub)
|-
|Busca desde la derecha o genera un error
match(pat)
match()
|Coincidencia con regex
fullmatch(pat)
|-
|Coincidencia completa con regex
count(pat)
|-
|Cuenta las apariciones
# Contiene subcadena
ds['has_john'] = ds['name'].str.contains('John')
# Coincidencia con expresión regular
ds['valid_email'] = ds['email'].str.match(r'^[\w.-]+@[\w.-]+\.\w+$')
Reemplazar
|Método
|ClickHouse
|Descripción
replace(pat, repl)
replace()
|Sustituir coincidencias
replace(pat, repl, regex=True)
replaceRegexpAll()
|Sustitución con regex
removeprefix(prefix)
|-
|Quitar prefijo
removesuffix(suffix)
|-
|Quitar sufijo
translate(table)
|-
|Traducir caracteres
ds['cleaned'] = ds['text'].str.replace('\n', ' ')
ds['digits_only'] = ds['phone'].str.replace(r'\D', '', regex=True)
Separación
|Método
|ClickHouse
|Descripción
split(sep)
splitByString()
|Separar en un array
rsplit(sep)
|-
|Separar desde la derecha
partition(sep)
|-
|Separar en 3 partes
rpartition(sep)
|-
|Separar desde la derecha en 3
ds['parts'] = ds['path'].str.split('/')
Relleno
|Método
|ClickHouse
|Descripción
pad(width)
leftPad()
|Rellenar a la izquierda
ljust(width)
rightPad()
|Alinear a la derecha
rjust(width)
leftPad()
|Alinear a la izquierda
center(width)
|-
|Centrar
zfill(width)
leftPad(..., '0')
|Rellenar con ceros
ds['padded_id'] = ds['id'].astype(str).str.zfill(6)
Pruebas de caracteres
|Método
|Descripción
isalpha()
|Todos alfabéticos
isdigit()
|Todos dígitos
isalnum()
|Alfanumérico
isspace()
|Todos los espacios en blanco
isupper()
|Todo en mayúsculas
islower()
|Todo en minúsculas
istitle()
|Formato de título
isnumeric()
|Caracteres numéricos
isdecimal()
|Caracteres decimales
ds['is_numeric'] = ds['code'].str.isdigit()
Otros
|Método
|Descripción
repeat(n)
|Repetir n veces
reverse()
|Invertir la cadena
wrap(width)
|Ajustar el texto
encode(enc)
|Codificar
decode(enc)
|Decodificar
normalize(form)
|Normalizar en Unicode
extract(pat)
|Extraer grupos de regex
extractall(pat)
|Extraer todas las coincidencias
cat(sep)
|Concatenar todo
get_dummies(sep)
|Variables dummy
Los más de 42 métodos
Accesor DateTime (
Accesor DateTime (
.dt)
.dt de pandas, además de las funciones de fecha y hora de ClickHouse.
Componentes de fecha
|Propiedad
|ClickHouse
|Descripción
year
toYear()
|Año
month
toMonth()
|Mes (1-12)
day
toDayOfMonth()
|Día (1-31)
hour
toHour()
|Hora (0-23)
minute
toMinute()
|Minuto (0-59)
second
toSecond()
|Segundo (0-59)
millisecond
toMillisecond()
|Milisegundo
microsecond
toMicrosecond()
|Microsegundo
quarter
toQuarter()
|Trimestre (1-4)
dayofweek
toDayOfWeek()
|Día de la semana (0=lun)
dayofyear
toDayOfYear()
|Día del año
week
toWeek()
|Número de semana
days_in_month
|-
|Días del mes
ds['year'] = ds['date'].dt.year
ds['month'] = ds['date'].dt.month
ds['day_of_week'] = ds['date'].dt.dayofweek
Truncamiento
|Método
|ClickHouse
|Descripción
to_start_of_day()
toStartOfDay()
|Inicio del día
to_start_of_week()
toStartOfWeek()
|Inicio de la semana
to_start_of_month()
toStartOfMonth()
|Inicio del mes
to_start_of_quarter()
toStartOfQuarter()
|Inicio del trimestre
to_start_of_year()
toStartOfYear()
|Inicio del año
to_start_of_hour()
toStartOfHour()
|Inicio de la hora
to_start_of_minute()
toStartOfMinute()
|Inicio del minuto
ds['month_start'] = ds['date'].dt.to_start_of_month()
Aritmética
|Método
|ClickHouse
|Descripción
add_years(n)
addYears()
|Sumar años
add_months(n)
addMonths()
|Sumar meses
add_weeks(n)
addWeeks()
|Sumar semanas
add_days(n)
addDays()
|Sumar días
add_hours(n)
addHours()
|Sumar horas
add_minutes(n)
addMinutes()
|Sumar minutos
add_seconds(n)
addSeconds()
|Sumar segundos
subtract_years(n)
subtractYears()
|Restar años
subtract_months(n)
subtractMonths()
|Restar meses
subtract_days(n)
subtractDays()
|Restar días
ds['next_month'] = ds['date'].dt.add_months(1)
ds['last_week'] = ds['date'].dt.subtract_weeks(1)
Comprobaciones booleanas
|Método
|Descripción
is_month_start()
|Primer día del mes
is_month_end()
|Último día del mes
is_quarter_start()
|Primer día del trimestre
is_quarter_end()
|Último día del trimestre
is_year_start()
|Primer día del año
is_year_end()
|Último día del año
is_leap_year()
|Año bisiesto
ds['is_eom'] = ds['date'].dt.is_month_end()
Formato
|Método
|ClickHouse
|Descripción
strftime(fmt)
formatDateTime()
|Dar formato como cadena
day_name()
|-
|Nombre del día
month_name()
|-
|Nombre del mes
ds['date_str'] = ds['date'].dt.strftime('%Y-%m-%d')
ds['day_name'] = ds['date'].dt.day_name()
Zona horaria
|Método
|ClickHouse
|Descripción
tz_convert(tz)
toTimezone()
|Convertir la zona horaria
tz_localize(tz)
|-
|Asignar una zona horaria
ds['utc_time'] = ds['timestamp'].dt.tz_convert('UTC')
Operaciones con arrays específicas de ClickHouse (37 métodos).
Accesor de Array (
Accesor de Array (
.arr)
Propiedades
|Propiedad
|ClickHouse
|Descripción
length
length()
|Longitud del array
size
length()
|Alias de
length
empty
empty()
|Está vacío
not_empty
notEmpty()
|No está vacío
ds['tag_count'] = ds['tags'].arr.length
ds['has_tags'] = ds['tags'].arr.not_empty
Acceso a elementos
|Método
|ClickHouse
|Descripción
array_first()
arrayElement(..., 1)
|Primer elemento
array_last()
arrayElement(..., -1)
|Último elemento
array_element(n)
arrayElement()
|Elemento n.º
array_slice(off, len)
arraySlice()
|Segmento del array
ds['first_tag'] = ds['tags'].arr.array_first()
ds['last_tag'] = ds['tags'].arr.array_last()
Agregaciones
|Método
|ClickHouse
|Descripción
array_sum()
arraySum()
|Suma de elementos
array_avg()
arrayAvg()
|Promedio
array_min()
arrayMin()
|Mínimo
array_max()
arrayMax()
|Máximo
array_product()
arrayProduct()
|Producto
array_uniq()
arrayUniq()
|Número de valores únicos
ds['total'] = ds['values'].arr.array_sum()
ds['average'] = ds['values'].arr.array_avg()
Transformaciones
|Método
|ClickHouse
|Descripción
array_sort()
arraySort()
|Ordenar de forma ascendente
array_reverse_sort()
arrayReverseSort()
|Ordenar de forma descendente
array_reverse()
arrayReverse()
|Invertir el orden
array_distinct()
arrayDistinct()
|Elementos únicos
array_compact()
arrayCompact()
|Eliminar duplicados consecutivos
array_flatten()
arrayFlatten()
|Aplanar estructuras anidadas
ds['sorted_tags'] = ds['tags'].arr.array_sort()
ds['unique_tags'] = ds['tags'].arr.array_distinct()
Modificaciones
|Método
|ClickHouse
|Descripción
array_push_back(elem)
arrayPushBack()
|Agregar al final
array_push_front(elem)
arrayPushFront()
|Agregar al principio
array_pop_back()
arrayPopBack()
|Eliminar el último
array_pop_front()
arrayPopFront()
|Eliminar el primero
array_concat(other)
arrayConcat()
|Concatenar
Búsqueda
|Método
|ClickHouse
|Descripción
has(elem)
has()
|Contiene un elemento
index_of(elem)
indexOf()
|Busca el índice
count_equal(elem)
countEqual()
|Cuenta las apariciones
ds['has_python'] = ds['skills'].arr.has('Python')
Operaciones con cadenas
|Método
|ClickHouse
|Descripción
array_string_concat(sep)
arrayStringConcat()
|Combinar en una cadena
ds['tags_str'] = ds['tags'].arr.array_string_concat(', ')
Análisis sintáctico de JSON específico de ClickHouse (13 métodos).
accesor JSON (
accesor JSON (
.json)
|Método
|ClickHouse
|Descripción
get_string(path)
JSONExtractString()
|Extraer cadena
get_int(path)
JSONExtractInt()
|Extraer entero
get_float(path)
JSONExtractFloat()
|Extraer flotante
get_bool(path)
JSONExtractBool()
|Extraer booleano
get_raw(path)
JSONExtractRaw()
|Extraer JSON sin procesar
get_keys()
JSONExtractKeys()
|Obtener claves
get_type(path)
JSONType()
|Obtener tipo
get_length(path)
JSONLength()
|Obtener longitud
has_key(key)
JSONHas()
|Comprobar si la clave existe
is_valid()
isValidJSON()
|Validar JSON
to_json_string()
toJSONString()
|Convertir a JSON
# Parsear columnas JSON
ds['user_name'] = ds['json_data'].json.get_string('user.name')
ds['user_age'] = ds['json_data'].json.get_int('user.age')
ds['is_active'] = ds['json_data'].json.get_bool('user.active')
ds['has_email'] = ds['json_data'].json.has_key('user.email')
Análisis de URL específico de ClickHouse (15 métodos).
Accesor de URL (
Accesor de URL (
.url)
|Método
|ClickHouse
|Descripción
domain()
domain()
|Extraer dominio
domain_without_www()
domainWithoutWWW()
|Dominio sin www
top_level_domain()
topLevelDomain()
|TLD
protocol()
protocol()
|Protocolo (http/https)
path()
path()
|Ruta de la URL
path_full()
pathFull()
|Ruta con consulta
query_string()
queryString()
|Cadena de consulta
fragment()
fragment()
|Fragmento (#…)
port()
port()
|Número de puerto
extract_url_parameter(name)
extractURLParameter()
|Obtener parámetro de consulta
extract_url_parameters()
extractURLParameters()
|Todos los parámetros
cut_url_parameter(name)
cutURLParameter()
|Eliminar parámetro
decode_url_component()
decodeURLComponent()
|Decodificar componente de URL
encode_url_component()
encodeURLComponent()
|Codificar componente de URL
# Parsear URLs
ds['domain'] = ds['url'].url.domain()
ds['path'] = ds['url'].url.path()
ds['utm_source'] = ds['url'].url.extract_url_parameter('utm_source')
Operaciones sobre direcciones IP específicas de ClickHouse (9 métodos).
accesor de IP (
accesor de IP (
.ip)
|Método
|ClickHouse
|Descripción
to_ipv4()
toIPv4()
|Convertir a IPv4
to_ipv6()
toIPv6()
|Convertir a IPv6
ipv4_num_to_string()
IPv4NumToString()
|Número a cadena
ipv4_string_to_num()
IPv4StringToNum()
|Cadena a número
ipv6_num_to_string()
IPv6NumToString()
|IPv6 a cadena
ipv4_to_ipv6()
IPv4ToIPv6()
|Convertir a IPv6
is_ipv4_string()
isIPv4String()
|Validar IPv4
is_ipv6_string()
isIPv6String()
|Validar IPv6
ipv4_cidr_to_range(cidr)
IPv4CIDRToRange()
|CIDR a rango
# Operaciones IP
ds['is_valid_ip'] = ds['ip'].ip.is_ipv4_string()
ds['ip_num'] = ds['ip'].ip.ipv4_string_to_num()
Operaciones geoespaciales y de distancia específicas de ClickHouse (14 métodos).
Accesor Geo (
Accesor Geo (
.geo)
Funciones de distancia
|Método
|ClickHouse
|Descripción
great_circle_distance(...)
greatCircleDistance()
|Distancia del círculo máximo
geo_distance(...)
geoDistance()
|Distancia WGS-84
l1_distance(v1, v2)
L1Distance()
|Distancia de Manhattan
l2_distance(v1, v2)
L2Distance()
|Distancia euclidiana
l2_squared_distance(v1, v2)
L2SquaredDistance()
|Distancia euclidiana al cuadrado
linf_distance(v1, v2)
LinfDistance()
|Distancia de Chebyshev
cosine_distance(v1, v2)
cosineDistance()
|Distancia de coseno
Operaciones vectoriales
|Método
|ClickHouse
|Descripción
dot_product(v1, v2)
dotProduct()
|Producto escalar
l2_norm(vec)
L2Norm()
|Norma del vector
l2_normalize(vec)
L2Normalize()
|Normalización
Funciones H3
|Método
|ClickHouse
|Descripción
geo_to_h3(lon, lat, res)
geoToH3()
|De Geo al índice H3
h3_to_geo(h3)
h3ToGeo()
|De H3 a coordenadas geográficas
Operaciones sobre puntos
|Método
|ClickHouse
|Descripción
point_in_polygon(pt, poly)
pointInPolygon()
|Punto dentro de un polígono
point_in_ellipses(...)
pointInEllipses()
|Punto dentro de elipses
from chdb.datastore import F
# Calcular distancias
ds['distance'] = F.great_circle_distance(
ds['lon1'], ds['lat1'],
ds['lon2'], ds['lat2']
)
# Similitud vectorial
ds['similarity'] = F.cosine_distance(ds['embedding1'], ds['embedding2'])
Uso de los accesores
La mayoría de los métodos de accesor son diferidos: devuelven expresiones que se evalúan más adelante:
Evaluación diferida
# Todas estas son perezosas
ds['name_upper'] = ds['name'].str.upper() # Aún no se ejecuta
ds['year'] = ds['date'].dt.year # Aún no se ejecuta
ds['domain'] = ds['url'].url.domain() # Aún no se ejecuta
# La ejecución ocurre al acceder a los resultados
df = ds.to_df() # Ahora todo se ejecuta
Algunos métodos de
Métodos que se ejecutan de inmediato
.str deben ejecutarse porque cambian la estructura:
|Método
|Devuelve
|Por qué
partition(sep)
|DataStore (3 columnas)
|Crea varias columnas
rpartition(sep)
|DataStore (3 columnas)
|Crea varias columnas
get_dummies(sep)
|DataStore (N columnas)
|Número de columnas dinámico
extractall(pat)
|DataStore
|Resultado MultiIndex
cat(sep)
|str
|Agregación (N filas → 1)
Los métodos de accesor pueden encadenarse:
Encadenar accesores
ds['clean_name'] = (ds['name']
.str.strip()
.str.lower()
.str.replace(' ', '_')
)
ds['next_month_start'] = (ds['date']
.dt.add_months(1)
.dt.to_start_of_month()
)