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DataStore proporciona 7 espacios de nombres de accesores con más de 185 métodos para operaciones específicas del dominio.

Accesor de cadenas (.str)

Se admiten los 56 métodos .str de pandas, además de las funciones de cadenas de ClickHouse.

Conversión de mayúsculas y minúsculas

Longitud y tamaño

Subcadenas y slicing

Eliminación de espacios

Reemplazar

Separación

Relleno

Pruebas de caracteres

Otros

Accesor DateTime (.dt)

Los más de 42 métodos .dt de pandas, además de las funciones de fecha y hora de ClickHouse.

Componentes de fecha

Truncamiento

Aritmética

Comprobaciones booleanas

Formato

Zona horaria

Accesor de Array (.arr)

Operaciones con arrays específicas de ClickHouse (37 métodos).

Propiedades

Acceso a elementos

Agregaciones

Transformaciones

Modificaciones

Operaciones con cadenas

accesor JSON (.json)

Análisis sintáctico de JSON específico de ClickHouse (13 métodos).

Accesor de URL (.url)

Análisis de URL específico de ClickHouse (15 métodos).

accesor de IP (.ip)

Operaciones sobre direcciones IP específicas de ClickHouse (9 métodos).

Accesor Geo (.geo)

Operaciones geoespaciales y de distancia específicas de ClickHouse (14 métodos).

Funciones de distancia

Operaciones vectoriales

Funciones H3

Operaciones sobre puntos

Uso de los accesores

Evaluación diferida

La mayoría de los métodos de accesor son diferidos: devuelven expresiones que se evalúan más adelante:

Métodos que se ejecutan de inmediato

Algunos métodos de .str deben ejecutarse porque cambian la estructura:

Encadenar accesores

Los métodos de accesor pueden encadenarse:
Última modificación el 23 de julio de 2026