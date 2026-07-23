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DataStore ofrece más de 20 métodos de fábrica para crear instancias a partir de diversas fuentes de datos, como archivos locales, bases de datos, almacenamiento en la nube y lagos de datos.

Interfaz URI universal

El método uri() es el punto de acceso universal recomendado, ya que detecta automáticamente el tipo de origen:

Referencia de la sintaxis de URI

Fuentes de archivo

from_file

Crea un DataStore a partir de un archivo local o remoto con detección automática del formato.
Parámetros: Formatos compatibles: CSV, TSV, Parquet, JSON, JSONLines, ORC, Avro, Arrow Ejemplos:

Funciones de lectura compatibles con Pandas

Almacenamiento en la nube

from_s3

Crea un DataStore a partir de Amazon S3.
Parámetros: Ejemplos:

from_gcs

Crea un DataStore desde Google Cloud Storage.
Ejemplos:

from_azure

Crea un DataStore a partir de Azure Blob Storage.
Ejemplos:

from_hdfs

Crea un DataStore a partir de HDFS.
Ejemplos:

from_url

Crea un DataStore a partir de una URL HTTP/HTTPS.
Ejemplos:

Bases de datos

from_mysql

Crea un DataStore a partir de una base de datos MySQL.
Parámetros: Ejemplos:

from_postgresql

Crear un DataStore a partir de una base de datos PostgreSQL.
Ejemplos:

from_clickhouse

Crear un DataStore a partir del servidor de ClickHouse.
Ejemplos:

from_mongodb

Crea un DataStore a partir de MongoDB.
Ejemplos:

from_sqlite

Crea un DataStore a partir de una base de datos SQLite.
Ejemplos:

Lagos de datos

from_iceberg

Crea un DataStore a partir de una tabla Apache Iceberg.
Ejemplos:

from_delta

Crea un DataStore a partir de una tabla de Delta Lake.
Ejemplos:

from_hudi

Crea un DataStore a partir de una tabla Hudi.
Ejemplos:

Fuentes en memoria

from_df / from_dataframe

Crea un DataStore a partir de un DataFrame de pandas.
Ejemplos:

Constructor de DataFrame

Cree un DataStore con un constructor similar al de pandas.

Fuentes especiales

from_numbers

Crea un DataStore con números secuenciales (útil para pruebas).
Ejemplos:

from_random

Crear un DataStore con datos aleatorios.
Ejemplos:

run_sql

Crear un DataStore a partir de una consulta SQL en bruto.
Ejemplos:

Tabla de resumen

Última modificación el 23 de julio de 2026