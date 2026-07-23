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Empieza a usar DataStore en minutos. Esta guía cubre la instalación, la migración desde pandas y el uso básico.

Instalación

Instale chDB con pip:
Para las dependencias opcionales:

Comprueba la instalación

Migración en una sola línea desde Pandas

La forma más sencilla de empezar a usar DataStore es cambiar la instrucción de importación:
¡Eso es todo! Tu código actual de pandas ahora usará DataStore y se beneficiará de la optimización SQL.

Ejemplo de migración

Uso básico

Crear un DataStore

Filtrar datos

Seleccionar columnas

Ordenación

Agrupación y agregación

Combinación de DataStores

Obtención de resultados

DataStore usa evaluación diferida: las operaciones no se ejecutan hasta que se necesitan los resultados.

Activación de la ejecución

Ver el SQL generado

Query
Response

Trabajar con distintas fuentes de datos

Archivos locales

Almacenamiento en la nube

Bases de datos

Operaciones con String y DateTime

Operaciones con String

Operaciones con DateTime

Extensiones de ClickHouse

Buenas prácticas

1. Utiliza Parquet para archivos grandes

2. Filtra desde el principio

3. Selecciona solo las columnas necesarias

4. Utiliza SQL para operaciones complejas

Próximos pasos

Última modificación el 23 de julio de 2026