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Apache Arrow es un formato de memoria estandarizado orientado a columna que ha ganado popularidad en la comunidad de datos. En esta guía, aprenderemos a consultar Apache Arrow mediante la función de tabla Python.

Configuración

Primero, cree un entorno virtual:
Y ahora instalaremos chDB. Asegúrate de tener la versión 2.0.2 o posterior:
Y ahora vamos a instalar PyArrow, pandas e IPython:
Vamos a usar ipython para ejecutar los comandos del resto de la guía, que puedes iniciar con:
También puedes usar el código en un script de Python o en tu notebook favorito.

Crear una tabla de Apache Arrow a partir de un archivo

Primero, descarguemos uno de los archivos Parquet del conjunto de datos de Ookla con la herramienta AWS CLI:
Si quieres descargar más archivos, usa aws s3 ls para obtener una lista de todos ellos y luego actualiza el comando anterior.
A continuación, importaremos el módulo Parquet del paquete pyarrow:
Y luego podemos leer el archivo Parquet en una tabla Apache Arrow:
A continuación se muestra el esquema:
Y podemos obtener el número de filas y columnas llamando al atributo shape:

Consultar Apache Arrow

Ahora vamos a consultar la tabla de Arrow con chDB. Primero, importemos chDB:
Y a continuación podemos describir la tabla:
También podemos contar el número de filas:
Ahora, hagamos algo un poco más interesante. La siguiente consulta excluye las columnas quadkey y tile.* y luego calcula los valores medio y máximo de todas las columnas restantes:
Última modificación el 23 de julio de 2026