Python.
Primero, cree un entorno virtual:
Configuración
Y ahora instalaremos chDB. Asegúrate de tener la versión 2.0.2 o posterior:
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
Y ahora vamos a instalar PyArrow, pandas e IPython:
pip install "chdb>=2.0.2"
Vamos a usar
pip install pyarrow pandas ipython
ipython para ejecutar los comandos del resto de la guía, que puedes iniciar con:
También puedes usar el código en un script de Python o en tu notebook favorito.
ipython
Primero, descarguemos uno de los archivos Parquet del conjunto de datos de Ookla con la herramienta AWS CLI:
Crear una tabla de Apache Arrow a partir de un archivo
aws s3 cp \
--no-sign \
s3://ookla-open-data/parquet/performance/type=mobile/year=2023/quarter=2/2023-04-01_performance_mobile_tiles.parquet .
A continuación, importaremos el módulo Parquet del paquete
Si quieres descargar más archivos, usa
aws s3 ls para obtener una lista de todos ellos y luego actualiza el comando anterior.
pyarrow:
Y luego podemos leer el archivo Parquet en una tabla Apache Arrow:
import pyarrow.parquet as pq
A continuación se muestra el esquema:
arrow_table = pq.read_table("./2023-04-01_performance_mobile_tiles.parquet")
arrow_table.schema
Y podemos obtener el número de filas y columnas llamando al atributo
quadkey: string
tile: string
tile_x: double
tile_y: double
avg_d_kbps: int64
avg_u_kbps: int64
avg_lat_ms: int64
avg_lat_down_ms: int32
avg_lat_up_ms: int32
tests: int64
devices: int64
shape:
arrow_table.shape
(3864546, 11)
Ahora vamos a consultar la tabla de Arrow con chDB. Primero, importemos chDB:
Consultar Apache Arrow
Y a continuación podemos describir la tabla:
import chdb
chdb.query("""
DESCRIBE Python(arrow_table)
SETTINGS describe_compact_output=1
""", "DataFrame")
También podemos contar el número de filas:
name type
0 quadkey String
1 tile String
2 tile_x Float64
3 tile_y Float64
4 avg_d_kbps Int64
5 avg_u_kbps Int64
6 avg_lat_ms Int64
7 avg_lat_down_ms Int32
8 avg_lat_up_ms Int32
9 tests Int64
10 devices Int64
chdb.query("SELECT count() FROM Python(arrow_table)", "DataFrame")
Ahora, hagamos algo un poco más interesante. La siguiente consulta excluye las columnas
count()
0 3864546
quadkey y
tile.* y luego calcula los valores medio y máximo de todas las columnas restantes:
chdb.query("""
WITH numericColumns AS (
SELECT * EXCEPT ('tile.*') EXCEPT(quadkey)
FROM Python(arrow_table)
)
SELECT * APPLY(max), * APPLY(avg) APPLY(x -> round(x, 2))
FROM numericColumns
""", "Vertical")
Row 1:
──────
max(avg_d_kbps): 4155282
max(avg_u_kbps): 1036628
max(avg_lat_ms): 2911
max(avg_lat_down_ms): 2146959360
max(avg_lat_up_ms): 2146959360
max(tests): 111266
max(devices): 1226
round(avg(avg_d_kbps), 2): 84393.52
round(avg(avg_u_kbps), 2): 15540.4
round(avg(avg_lat_ms), 2): 41.25
round(avg(avg_lat_down_ms), 2): 554355225.76
round(avg(avg_lat_up_ms), 2): 552843178.3
round(avg(tests), 2): 6.31
round(avg(devices), 2): 2.88