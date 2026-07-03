ارجع إلى وثائق سجل تدقيق قاعدة البيانات للاطلاع على الاستعلامات اللازمة لاكتشاف الهجمات المعتمدة على بيانات الاعتماد، والاستعلامات المستخدمة للتحقيق في الأنشطة الضارة.
بيانات اعتماد ClickHouse التي يُحتمل اختراقها
توجد عدة طرق لتنفيذ هجوم حجب الخدمة (DoS). إذا كان الهجوم يستهدف التسبب في تعطّل مثيل ClickHouse باستخدام payload معيّنة، فأعِد النظام إلى حالة التشغيل، أو أعد تشغيل النظام وقيّد الوصول لاستعادة التحكم. استخدم الاستعلام التالي لمراجعة system.crash_log والحصول على مزيد من المعلومات حول الهجوم.
هجوم حجب الخدمة على طبقة التطبيق
SELECT *
FROM clusterAllReplicas('default',system.crash_log)
يستخدم ClickHouse أدوارًا مُنشأة مسبقًا لتمكين وظائف النظام. يفترض هذا القسم أن العميل يستخدم AWS مع CloudTrail ولديه إمكانية الوصول إلى سجلات CloudTrail. إذا كان الحادث قد يكون ناتجًا عن دور تعرّض للاختراق، فراجِع الأنشطة في CloudTrail وCloudWatch المرتبطة بأدوار IAM والإجراءات الخاصة بـ ClickHouse. ارجع إلى مكدس CloudFormation أو وحدة Terraform المقدَّمة كجزء من الإعداد للحصول على قائمة بأدوار IAM. يعمل ClickHouse BYOC داخل EKS. يفترض هذا القسم أن العميل يستخدم CloudTrail وCloudWatch في AWS ولديه إمكانية الوصول إلى السجلات. إذا كان الحادث قد يكون ناتجًا عن تعرّض عنقود EKS للاختراق، فاستخدم الاستعلامات أدناه ضمن سجلات EKS في CloudWatch لتحديد تهديدات محددة. اعرض عدد استدعاءات واجهة برمجة تطبيقات Kubernetes حسب اسم المستخدم
أدوار AWS التي أنشأها ClickHouse وتعرّضت للاختراق
تحقّق مما إذا كان المستخدم مهندسًا لدى ClickHouse
fields user.username
| stats count(*) as count by user.username
راجع المستخدمين الذين يصلون إلى أسرار Kubernetes، واستبعد أدوار الخدمة
fields @timestamp,user.extra.sessionName.0, requestURI, verb,userAgent, @message, @logStream, @log
| sort @timestamp desc
| filter user.username like /clickhouse.com/
| limit 10000
fields @timestamp,user.extra.sessionName.0, requestURI, verb,userAgent, @message, @logStream, @log
| sort @timestamp desc
| filter requestURI like /secret/
| filter verb="get"
| filter ispresent(user.extra.sessionName.0)
| filter user.username not like /ClickHouseManagementRole/
| filter user.username not like /data-plane-mgmt/