يوفّر هذا الدليل لفرق المؤسسات معلومات حول إمكانات المراقبة وobservability لعمليات النشر الإنتاجية في ClickHouse Cloud. كثيرًا ما يسأل عملاء المؤسسات عن ميزات المراقبة الجاهزة، والتكامل مع حِزم observability الحالية لديهم، بما في ذلك أدوات مثل Datadog وAWS CloudWatch، وكيف تقارن إمكانات المراقبة في ClickHouse بعمليات النشر ذاتية الاستضافة. يمكن للمستخدمين استخدام الطرق التالية لمراقبة عملية نشر ClickHouse الخاصة بهم:
نظرة عامة
|القسم
|الوصف
|هل يوقظ الخدمات الخاملة؟
|الإعداد المطلوب
|لوحات معلومات Cloud Console
|مراقبة يومية باستخدام لوحات معلومات مدمجة لصحة الخدمة، واستخدام الموارد، وأداء الاستعلامات
|لا
|None
|الإشعارات
|تنبيهات لأحداث scaling، والأخطاء، وعمليات mutations، والفوترة
|لا
|None (قابل للتخصيص)
|نقطة نهاية Prometheus
|تصدير المقاييس إلى Grafana أو Datadog أو غيرها من الأدوات المتوافقة مع Prometheus
|لا
|API key + config أداة scraper
|استعلامات جداول النظام
|debugging متعمّق وتحليل مخصص عبر استعلامات SQL مباشرة على جداول
system
|نعم
|استعلامات SQL
|تكاملات المجتمع والشركاء
|تكامل Datadog agent، وأدوات المراقبة المجتمعية، وBilling & Usage API
|يختلف
|خاص بكل أداة
|مرجع لوحة المعلومات المتقدمة
|مرجع تفصيلي لكل تصور في لوحة المعلومات المتقدمة، بما في ذلك أمثلة Troubleshooting
|لا
|None
افتح ClickHouse Cloud console وانتقل إلى علامة التبويب Monitoring. تعرض هذه المدونة أبرز الأمور الشائعة التي ينبغي الانتباه إليها عند البدء. بالنسبة إلى معظم المستخدمين، توفّر لوحات معلومات Cloud Console كل ما يلزم لمراقبة صحة الخدمة، واستخدام الموارد، وأداء الاستعلامات، من دون أي تهيئة. وإذا كنت بحاجة إلى التكامل مع حزمة مراقبة خارجية، فابدأ باستخدام نقطة نهاية المقاييس المتوافقة مع Prometheus.
البدء السريع
تستخدم الأساليب المذكورة أعلاه مزيجًا من الاعتماد على نقاط نهاية Prometheus، أو الإدارة عبر ClickHouse Cloud، أو الاستعلام عن جداول النظام مباشرةً. ويعتمد الخيار الأخير على الاستعلام من خدمة ClickHouse الإنتاجية، مما يضيف عبئًا من الاستعلامات إلى النظام الخاضع للمراقبة ويمنع مثيلات ClickHouse Cloud من الدخول في وضع الخمول، وهو ما قد يؤثر في التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، إذا تعطل نظام الإنتاج، فقد تتأثر المراقبة أيضًا لأن النظامين مترابطان. يُعد الاستعلام عن جداول النظام مباشرةً مناسبًا للفحص الداخلي المتعمق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، لكنه أقل ملاءمة للمراقبة الإنتاجية في الوقت الفعلي. تستخدم كلٌّ من لوحات معلومات Cloud Console ونقطة نهاية Prometheus مقاييس جُمعت مسبقًا ولا تُوقظ الخدمات الخاملة، مما يجعلها أنسب للمراقبة المستمرة في بيئة الإنتاج. ضع هذه المفاضلات في الحسبان بين إمكانات التحليل التفصيلي للنظام والكلفة التشغيلية الإضافية.