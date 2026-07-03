​ نظرة عامة

يوفّر هذا الدليل لفرق المؤسسات معلومات حول إمكانات المراقبة وobservability لعمليات النشر الإنتاجية في ClickHouse Cloud. كثيرًا ما يسأل عملاء المؤسسات عن ميزات المراقبة الجاهزة، والتكامل مع حِزم observability الحالية لديهم، بما في ذلك أدوات مثل Datadog وAWS CloudWatch، وكيف تقارن إمكانات المراقبة في ClickHouse بعمليات النشر ذاتية الاستضافة.

يمكن للمستخدمين استخدام الطرق التالية لمراقبة عملية نشر ClickHouse الخاصة بهم:

القسم الوصف هل يوقظ الخدمات الخاملة؟ الإعداد المطلوب لوحات معلومات Cloud Console مراقبة يومية باستخدام لوحات معلومات مدمجة لصحة الخدمة، واستخدام الموارد، وأداء الاستعلامات لا None الإشعارات تنبيهات لأحداث scaling، والأخطاء، وعمليات mutations، والفوترة لا None (قابل للتخصيص) نقطة نهاية Prometheus تصدير المقاييس إلى Grafana أو Datadog أو غيرها من الأدوات المتوافقة مع Prometheus لا API key + config أداة scraper استعلامات جداول النظام debugging متعمّق وتحليل مخصص عبر استعلامات SQL مباشرة على جداول system نعم استعلامات SQL تكاملات المجتمع والشركاء تكامل Datadog agent، وأدوات المراقبة المجتمعية، وBilling & Usage API يختلف خاص بكل أداة مرجع لوحة المعلومات المتقدمة مرجع تفصيلي لكل تصور في لوحة المعلومات المتقدمة، بما في ذلك أمثلة Troubleshooting لا None

​ البدء السريع

Monitoring. تعرض هذه افتح ClickHouse Cloud console وانتقل إلى علامة التبويب. تعرض هذه المدونة أبرز الأمور الشائعة التي ينبغي الانتباه إليها عند البدء.

​ اعتبارات تأثير النظام

تستخدم الأساليب المذكورة أعلاه مزيجًا من الاعتماد على نقاط نهاية Prometheus، أو الإدارة عبر ClickHouse Cloud، أو الاستعلام عن جداول النظام مباشرةً. ويعتمد الخيار الأخير على الاستعلام من خدمة ClickHouse الإنتاجية، مما يضيف عبئًا من الاستعلامات إلى النظام الخاضع للمراقبة ويمنع مثيلات ClickHouse Cloud من الدخول في وضع الخمول ، وهو ما قد يؤثر في التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، إذا تعطل نظام الإنتاج، فقد تتأثر المراقبة أيضًا لأن النظامين مترابطان.