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أدوار المؤسسة

راجِع إدارة مستخدمي السحابة للحصول على إرشادات حول تعيين أدوار المؤسسة. يوفّر ClickHouse أربعة أدوار على مستوى المؤسسة لإدارة المستخدمين. ولا يملك وصولًا افتراضيًا إلى الخدمات إلا دور المسؤول. ويجب إقران جميع الأدوار الأخرى بأدوار على مستوى الخدمة للتعامل مع الخدمات.

أدوار الخدمة

راجع إدارة مستخدمي Cloud للحصول على إرشادات حول تعيين أدوار الخدمة. يجب أن يمنح المسؤول أذونات الخدمة صراحةً للمستخدمين الذين لديهم أدوار بخلاف دور المسؤول. يكون دور مسؤول الخدمة مُعَدًّا مسبقًا مع وصول إداري إلى وحدة تحكم SQL، ولكن يمكن تعديله لتقليل الأذونات أو إزالتها.

أدوار وحدة تحكم SQL

راجِع إدارة تعيينات أدوار وحدة تحكم SQL للحصول على إرشادات حول تعيين أدوار وحدة تحكم SQL.

أذونات وحدة التحكم

يوضح الجدول أدناه أذونات ClickHouse console ووحدة تحكم SQL. وتتوفر معلومات إضافية عبر الرابط الموجود في عنوان كل فئة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦