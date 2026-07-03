توضح هذه الصفحة الأدوار القياسية والأذونات المرتبطة بها في وحدة تحكم ClickHouse Cloud

​ أدوار المؤسسة

راجِع إدارة مستخدمي السحابة للحصول على إرشادات حول تعيين أدوار المؤسسة.

يوفّر ClickHouse أربعة أدوار على مستوى المؤسسة لإدارة المستخدمين. ولا يملك وصولًا افتراضيًا إلى الخدمات إلا دور المسؤول. ويجب إقران جميع الأدوار الأخرى بأدوار على مستوى الخدمة للتعامل مع الخدمات.

الدور الوصف المسؤول تنفيذ جميع الأنشطة الإدارية للمؤسسة والتحكم في جميع الإعدادات. يُعيَّن هذا الدور افتراضيًا لأول مستخدم في المؤسسة، ويحصل تلقائيًا على أذونات مسؤول الخدمة على جميع الخدمات. الفوترة عرض الاستخدام والفواتير وإدارة طرق الدفع. قارئ API للمؤسسة أذونات API لإدارة الإعدادات والمستخدمين على مستوى المؤسسة، من دون وصول إلى الخدمات. عضو يتيح تسجيل الدخول فقط مع إمكانية إدارة إعدادات الملف الشخصي. ويُعيَّن افتراضيًا لمستخدمي SAML SSO.

​ أدوار الخدمة

راجع إدارة مستخدمي Cloud للحصول على إرشادات حول تعيين أدوار الخدمة.

يجب أن يمنح المسؤول أذونات الخدمة صراحةً للمستخدمين الذين لديهم أدوار بخلاف دور المسؤول. يكون دور مسؤول الخدمة مُعَدًّا مسبقًا مع وصول إداري إلى وحدة تحكم SQL، ولكن يمكن تعديله لتقليل الأذونات أو إزالتها.

الدور الوصف قارئ الخدمة عرض الخدمات والإعدادات. مسؤول الخدمة إدارة إعدادات الخدمة. قارئ API للخدمة أذونات API لقراءة إعدادات الخدمة لجميع الخدمات. مسؤول API للخدمة أذونات API لإدارة إعدادات الخدمة لجميع الخدمات. قارئ API لخدمة Basic أذونات API لاستخدام نقاط نهاية Query API.

​ أدوار وحدة تحكم SQL

راجِع إدارة تعيينات أدوار وحدة تحكم SQL للحصول على إرشادات حول تعيين أدوار وحدة تحكم SQL.

الدور الوصف قراءة فقط في وحدة تحكم SQL وصول للقراءة فقط إلى قواعد البيانات ضمن الخدمة. مسؤول وحدة تحكم SQL وصول إداري إلى قواعد البيانات ضمن الخدمة، بما يعادل دور قاعدة البيانات Default.

​ أذونات وحدة التحكم

يوضح الجدول أدناه أذونات ClickHouse console ووحدة تحكم SQL. وتتوفر معلومات إضافية عبر الرابط الموجود في عنوان كل فئة.