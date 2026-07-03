يسجّل ClickHouse أحداث قاعدة البيانات المرتبطة بالأمان بشكل أساسي في سجلات الجلسات وسجلات الاستعلامات. يسجّل system.session_log محاولات تسجيل الدخول الناجحة والفاشلة، بالإضافة إلى موقع محاولة المصادقة. ويمكن استخدام هذه المعلومات لاكتشاف هجمات حشو بيانات الاعتماد أو هجمات القوة الغاشمة ضد مثيل ClickHouse. استعلام نموذجي يوضح حالات فشل تسجيل الدخول
السجلات ذات الصلة بالأمان
يسجل system.query_log نشاط الاستعلامات المنفَّذة على مثيل ClickHouse. ويمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة في تحديد الاستعلامات التي نفذها مهاجم. مثال على استعلام للبحث عن أنشطة المستخدم “compromised_account”
select event_time
,type
,user
,auth_type
,client_address
FROM clusterAllReplicas('default',system.session_log)
WHERE type='LoginFailure'
LIMIT 100
SELECT event_time
,address
,initial_user
,initial_address
,forwarded_for
,query
FROM clusterAllReplicas('default', system.query_log)
WHERE user=’compromised_account’
يمكن للعملاء الذين يحتاجون إلى فترة احتفاظ أطول أو متانة أكبر للسجلات استخدام العروض المادية لتحقيق هذه الأهداف. ولمزيد من المعلومات عن العروض المادية، وماهيتها، وفوائدها، وكيفية تنفيذها، راجع فيديوهاتنا ووثائقنا حول العروض المادية.
الاحتفاظ ببيانات السجلات داخل الخدمات
يمكن كتابة سجلات النظام أو تصديرها إلى وجهة تخزين باستخدام تنسيقات متعددة متوافقة مع أنظمة SIEM. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق دوال الجداول الخاصة بنا. وأكثر الأساليب شيوعًا هي: