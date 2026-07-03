الاحتفاظ بالسجلات تُسجَّل المعلومات مباشرةً في جداول النظام، ويُحتفَظ بها افتراضيًا لمدة تصل إلى 30 يومًا. وقد تطول هذه المدة أو تقصر، بحسب وتيرة عمليات الدمج في النظام. ويمكن للعملاء اتخاذ تدابير إضافية للاحتفاظ بالسجلات لمدة أطول أو تصديرها إلى نظام إدارة معلومات وأحداث الأمان (SIEM) للتخزين طويل الأمد. التفاصيل أدناه.