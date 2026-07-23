حدِّد Audit

حدِّد علامة التبويب Audit من القائمة اليمنى لمعرفة التغييرات التي أُجريت على مؤسستك في ClickHouse Cloud، بما في ذلك من أجرى التغيير ووقت حدوثه.

تعرض صفحة Activity جدولًا يتضمن قائمة بالأحداث المسجّلة المتعلقة بمؤسستك. وتكون هذه القائمة افتراضيًا مرتبة ترتيبًا زمنيًا عكسيًا (أحدث حدث في الأعلى). ويمكنك تغيير ترتيب الجدول بالنقر على رؤوس الأعمدة. ويحتوي كل صف في الجدول على الحقول التالية: