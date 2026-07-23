الوصول إلى سجل التدقيق عبر واجهة المستخدم
1
حدِّد المؤسسة
في ClickHouse Cloud، انتقل إلى تفاصيل مؤسستك.
2
حدِّد Audit
حدِّد علامة التبويب Audit من القائمة اليمنى لمعرفة التغييرات التي أُجريت على مؤسستك في ClickHouse Cloud، بما في ذلك من أجرى التغيير ووقت حدوثه.تعرض صفحة Activity جدولًا يتضمن قائمة بالأحداث المسجّلة المتعلقة بمؤسستك. وتكون هذه القائمة افتراضيًا مرتبة ترتيبًا زمنيًا عكسيًا (أحدث حدث في الأعلى). ويمكنك تغيير ترتيب الجدول بالنقر على رؤوس الأعمدة. ويحتوي كل صف في الجدول على الحقول التالية:
- Activity: مقتطف نصي يصف الحدث
- User: المستخدم الذي بدأ الحدث
- IP Address: عند الاقتضاء، يعرض هذا الحقل عنوان IP للمستخدم الذي بدأ الحدث
- Time: الطابع الزمني للحدث
3
استخدم شريط البحث
يمكنك استخدام شريط البحث المتاح لتصفية الأحداث استنادًا إلى معايير معينة، مثل اسم الخدمة أو عنوان IP. كما يمكنك تصدير هذه المعلومات بتنسيق CSV لتوزيعها أو تحليلها باستخدام أداة خارجية.
يمكنك استخدام نقطة النهاية
الوصول إلى سجل تدقيق Console عبر واجهة برمجة تطبيقات
activity في واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud للحصول على نسخة مُصدَّرة
من أحداث التدقيق. ويمكنك العثور على مزيد من التفاصيل في مرجع واجهة برمجة تطبيقات.
يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات للتكامل مع منصة تسجيل من اختيارك. وفيما يلي الموصلات الجاهزة المدعومة: