قبل أن تبدأ
كيف يعمل
- ينتقل المستخدم إلى
https://console.clickhouse.cloudويُدخل عنوان بريده الإلكتروني (أو يستخدم الرابط المباشر الخاص بمؤسستك).
- تعيد ClickHouse Cloud توجيهه إلى موفّر الهوية لديك للمصادقة.
- عند نجاح المصادقة، يعيد موفّر الهوية توجيهه إلى ClickHouse Cloud.
- تُسجّله ClickHouse Cloud للدخول، مع التوفير الفوري عند الحاجة للحساب عند أول تسجيل دخول وتعيين الدور الافتراضي الذي قمت بتكوينه.
كيفية إعداد موفّر الهوية (IdP) لديك
الوصول إلى إعدادات المؤسسة
تمكين تسجيل الدخول الأحادي عبر SAML
Enable SAML single sign-on. اترك هذه الشاشة مفتوحة لأنك ستحتاج إلى الرجوع إليها عدة مرات أثناء عملية الإعداد.
أنشئ تطبيقًا في موفّر الهوية لديك
Enable SAML single sign-on إلى إعدادات موفّر الهوية. لمزيد من المعلومات حول هذه الخطوة، راجع موفّر الهوية المناسب أدناه.
أضِف `Metadata URL` إلى إعدادات SAML لديك
Metadata URL من موفّر SAML لديك. ثم عُد إلى ClickHouse Cloud، وانقر على
Next: Provide metadata URL والصق عنوان URL في مربع النص.
الحصول على رمز التحقق من النطاق
Next: Verify your domains. أدخل نطاقك في مربع النص، ثم انقر على
Check domain. سينشئ النظام رمز تحقق عشوائيًا لتضيفه إلى سجل TXT لدى مزود DNS الخاص بك.
تحقّق من نطاقك
TXT record name إلى حقل اسم سجل TXT لدى موفّر DNS الخاص بك. انسخ
Value إلى حقل المحتوى لدى موفّر DNS الخاص بك. انقر على
Verify and Finish لإتمام العملية.
تحديث الدور الافتراضي ومهلة انتهاء الجلسة
إعداد مستخدم Admin الخاص بك
- سجّل الخروج من ClickHouse Cloud.
- في موفّر الهوية لديك، أسنِد مستخدم Admin إلى تطبيقات ClickHouse.
- اطلب من المستخدم تسجيل الدخول عبر https://console.clickhouse.cloud/?connection={orgId} (عنوان URL مختصر). ويمكن أن يتم ذلك عبر إشارة مرجعية أنشأتها في الخطوات السابقة. لن يظهر المستخدم في ClickHouse Cloud إلى أن يسجّل دخوله لأول مرة.
- إذا كان دور SAML الافتراضي أي شيء غير Admin، فقد يحتاج المستخدم إلى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام طريقة المصادقة الأصلية لديه لتحديث دور مستخدم SAML الجديد.
- بالنسبة إلى حسابات البريد الإلكتروني + كلمة المرور، يُرجى استخدام
https://console.clickhouse.cloud/?with=email.
- بالنسبة إلى عمليات تسجيل الدخول الاجتماعي، يُرجى النقر على الزر المناسب (Continue with Google أو Continue with Microsoft)
- بالنسبة إلى حسابات البريد الإلكتروني + كلمة المرور، يُرجى استخدام
email في
?with=email أعلاه هي القيمة الحرفية للمعلَمة، وليست عنصرًا نائبًا
- سجّل الخروج مرة أخرى ثم سجّل الدخول مجددًا عبر عنوان URL المختصر لإكمال الخطوة الأخيرة أدناه.
إزالة طرق المصادقة الأخرى
إعداد موفّر الهوية لديك
- Okta
- Azure (مايكروسوفت)
- Duo
أنشئ مجموعة لإدارة الوصول
- سجّل الدخول إلى مثيل Okta الخاص بك بصفتك Administrator.
- اختر Groups من الجهة اليسرى.
- انقر على Add group.
- أدخل اسمًا ووصفًا للمجموعة. ستُستخدم هذه المجموعة للحفاظ على اتساق المستخدمين بين تطبيق SAML وتطبيق الإشارة المرجعية المرتبط به.
- انقر على Save.
- انقر على اسم المجموعة التي أنشأتها.
- انقر على Assign people لتعيين المستخدمين الذين تريد منحهم حق الوصول إلى مؤسسة ClickHouse هذه.
أنشئ تطبيق إشارة مرجعية لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول بسلاسة
- اختر Applications من الجهة اليسرى، ثم اختر العنوان الفرعي Applications.
- انقر على Browse App Catalog.
- ابحث عن Bookmark App وحدده.
- انقر على Add integration.
- اختر تسمية للتطبيق.
- أدخل عنوان URL بالشكل
https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}
- انتقل إلى علامة التبويب Assignments وأضف المجموعة التي أنشأتها أعلاه.
أنشئ تطبيق SAML لتمكين الاتصال
- اختر Applications من الجهة اليسرى، ثم اختر العنوان الفرعي Applications.
- انقر على Create App Integration.
- اختر SAML 2.0 ثم انقر على Next.
- أدخل اسمًا لتطبيقك وحدد مربع الاختيار بجوار Don’t display application icon to users، ثم انقر على Next.
-
استخدم القيم التالية لملء شاشة إعدادات SAML.
الحقل القيمة Single Sign-On URL انسخ Single Sign-On URL من Console Audience URI (SP Entity ID) انسخ Service Provider Entity ID من Console Default RelayState اتركه فارغًا Name ID format غير محدد Application username Update application username on إنشاء وتحديث
-
أدخل Attribute Statement التالي.
الاسم تنسيق الاسم القيمة Basic user.email
- انقر على Next.
- أدخل المعلومات المطلوبة في شاشة Feedback ثم انقر على Finish.
- انتقل إلى علامة التبويب Assignments وأضف المجموعة التي أنشأتها أعلاه.
- في علامة التبويب Sign On لتطبيقك الجديد، انقر على زر Copy metadata URL.
- ارجع إلى إضافة metadata URL إلى SAML configuration لمتابعة العملية.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قد يكون هناك خطأ في تهيئة النظام أو انقطاع في الخدمة
قد يكون هناك خطأ في تهيئة النظام أو انقطاع في الخدمة
https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}. اتبع الإرشادات الخاصة بموفّر الهوية أعلاه لجعل هذه طريقة تسجيل الدخول الافتراضية للمستخدمين.
يتم توجيهك إلى موفّر الهوية ثم تعود إلى صفحة تسجيل الدخول
يتم توجيهك إلى موفّر الهوية ثم تعود إلى صفحة تسجيل الدخول
المستخدم غير مُعيَّن لهذا التطبيق
المستخدم غير مُعيَّن لهذا التطبيق
تنتقل دائمًا إلى المؤسسة نفسها عند وجود عدة مؤسسات SAML
تنتقل دائمًا إلى المؤسسة نفسها عند وجود عدة مؤسسات SAML
يعرض URL لفترة وجيزة رسالة تفيد برفض الوصول
يعرض URL لفترة وجيزة رسالة تفيد برفض الوصول
الأسئلة الشائعة
هل يدعم ClickHouse Cloud تسجيل الدخول الذي يبدأه موفّر الهوية؟
هل يدعم ClickHouse Cloud تسجيل الدخول الذي يبدأه موفّر الهوية؟
https://console.clickhouse.cloud ويُدخلون بريدهم الإلكتروني ليُعاد توجيههم إلى موفّر الهوية الخاص بك. أعدّ إشارة مرجعية أو وفّر رابطًا مباشرًا (
https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}) حتى لا يضطر المستخدمون إلى تذكّر عنوان URL.
كيف أستخدم SAML SSO مع مؤسسات متعددة؟
كيف أستخدم SAML SSO مع مؤسسات متعددة؟
https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}) لتسجيل الدخول إلى كل مؤسسة، وسجّل الخروج من إحداها قبل تسجيل الدخول إلى أخرى. إذا كنت لا تريد توجيه المستخدمين ضمن نطاقك إلى مؤسسة تلقائيًا عند إدخال بريدهم الإلكتروني في
https://console.clickhouse.cloud، فافتح تذكرة دعم لإيقاف هذا السلوك.
لماذا أرى حسابات متعددة للمستخدم نفسه؟
لماذا أرى حسابات متعددة للمستخدم نفسه؟
الخطوات التالية
- Manage cloud users — إدارة أذونات المستخدمين وقصر الوصول على اتصالات SAML فقط.
- توفير SCIM — أتمتة تهيئة المستخدمين والمجموعات (معاينة خاصة).
- Console roles and permissions — الأدوار التي يمكنك تعيينها كدور SAML افتراضي.