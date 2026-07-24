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يدعم ClickHouse Cloud تسجيل الدخول الأحادي (SSO) عبر لغة توصيف تأكيد الأمان (SAML). يتيح لك ذلك تسجيل الدخول بأمان إلى المؤسسة الخاصة بك في ClickHouse Cloud من خلال المصادقة باستخدام موفّر الهوية (IdP) لديك. نحن ندعم SSO الذي يبدأه موفّر الخدمة، واستخدام مؤسسات متعددة لاتصالات منفصلة، والتوفير الفوري عند الحاجة. كما ندعم توفير SCIM في private preview، مع دعم Okta. ولا ندعم حتى الآن تعيين السمات. يمكن للعملاء الذين يفعّلون تكاملات SAML أيضًا تحديد الدور الافتراضي الذي سيُعيَّن للمستخدمين الجدد وضبط إعدادات مهلة الجلسة.

قبل أن تبدأ

ستحتاج إلى أذونات Admin في موفّر IdP لديك، وإلى القدرة على إضافة سجل TXT إلى إعدادات DNS الخاصة بنطاقك، وإلى دور Admin في مؤسستك على ClickHouse Cloud. نوصي أيضًا بإعداد رابط مباشر إلى مؤسستك بالإضافة إلى اتصال SAML الخاص بك لتبسيط عملية تسجيل الدخول. تختلف طريقة تنفيذ ذلك من موفّر IdP إلى آخر. تابع القراءة لمعرفة كيفية القيام بذلك لدى موفّر IdP لديك.

كيف يعمل

بمجرد تكوين SAML SSO، يسجّل المستخدمون الدخول عبر تدفّق يبدأه موفّر الخدمة:
  1. ينتقل المستخدم إلى https://console.clickhouse.cloud ويُدخل عنوان بريده الإلكتروني (أو يستخدم الرابط المباشر الخاص بمؤسستك).
  2. تعيد ClickHouse Cloud توجيهه إلى موفّر الهوية لديك للمصادقة.
  3. عند نجاح المصادقة، يعيد موفّر الهوية توجيهه إلى ClickHouse Cloud.
  4. تُسجّله ClickHouse Cloud للدخول، مع التوفير الفوري عند الحاجة للحساب عند أول تسجيل دخول وتعيين الدور الافتراضي الذي قمت بتكوينه.
يغطي باقي هذا الدليل الإعداد لمرة واحدة.

كيفية إعداد موفّر الهوية (IdP) لديك

1

الوصول إلى إعدادات المؤسسة

انقر على اسم مؤسستك في الزاوية السفلية اليسرى، ثم اختر «تفاصيل المؤسسة».
2

تمكين تسجيل الدخول الأحادي عبر SAML

انقر على زر التبديل بجوار Enable SAML single sign-on. اترك هذه الشاشة مفتوحة لأنك ستحتاج إلى الرجوع إليها عدة مرات أثناء عملية الإعداد.
3

أنشئ تطبيقًا في موفّر الهوية لديك

أنشئ تطبيقًا في موفّر الهوية لديك، ثم انسخ القيم الظاهرة في شاشة Enable SAML single sign-on إلى إعدادات موفّر الهوية. لمزيد من المعلومات حول هذه الخطوة، راجع موفّر الهوية المناسب أدناه.
لا يدعم ClickHouse تسجيل الدخول المُبادَر به من موفّر الهوية. ولتسهيل وصول المستخدمين إلى ClickHouse Cloud، أنشئ لهم إشارة مرجعية باستخدام صيغة URL لتسجيل الدخول التالية: https://console.clickhouse.cloud/?connection={orgId} حيث إن {orgID} هو معرّف المؤسسة الخاص بك في صفحة تفاصيل المؤسسة.
4

أضِف `Metadata URL` إلى إعدادات SAML لديك

احصل على Metadata URL من موفّر SAML لديك. ثم عُد إلى ClickHouse Cloud، وانقر على Next: Provide metadata URL والصق عنوان URL في مربع النص.
5

الحصول على رمز التحقق من النطاق

انقر على Next: Verify your domains. أدخل نطاقك في مربع النص، ثم انقر على Check domain. سينشئ النظام رمز تحقق عشوائيًا لتضيفه إلى سجل TXT لدى مزود DNS الخاص بك.
6

تحقّق من نطاقك

أنشئ سجل TXT لدى موفّر DNS الخاص بك. انسخ TXT record name إلى حقل اسم سجل TXT لدى موفّر DNS الخاص بك. انسخ Value إلى حقل المحتوى لدى موفّر DNS الخاص بك. انقر على Verify and Finish لإتمام العملية.
قد يستغرق تحديث سجل DNS والتحقّق منه عدة دقائق. يمكنك مغادرة صفحة الإعداد والعودة لاحقًا لإتمام العملية دون الحاجة إلى البدء من جديد. تظل قيمة التحقق صالحة لمدة 48 ساعة من وقت إنشائها لأول مرة.
7

تحديث الدور الافتراضي ومهلة انتهاء الجلسة

بعد اكتمال إعداد SAML، يمكنك تعيين الدور الافتراضي (أو الأدوار الافتراضية) الذي سيُسنَد إلى جميع المستخدمين عند تسجيل الدخول، كما يمكنك ضبط إعدادات مهلة انتهاء الجلسة. للاطلاع على قائمة بأدوار النظام المتاحة التي يمكن إسنادها، يُرجى مراجعة أدوار Console والأذونات.
8

إعداد مستخدم Admin الخاص بك

سيُحتفَظ بالمستخدمين الذين جرى إعدادهم باستخدام طريقة مصادقة مختلفة إلى أن يزيلهم مسؤول في مؤسستك.
لتعيين أول مستخدم Admin عبر SAML:
  1. سجّل الخروج من ClickHouse Cloud.
  2. في موفّر الهوية لديك، أسنِد مستخدم Admin إلى تطبيقات ClickHouse.
  3. اطلب من المستخدم تسجيل الدخول عبر https://console.clickhouse.cloud/?connection={orgId} (عنوان URL مختصر). ويمكن أن يتم ذلك عبر إشارة مرجعية أنشأتها في الخطوات السابقة. لن يظهر المستخدم في ClickHouse Cloud إلى أن يسجّل دخوله لأول مرة.
  4. إذا كان دور SAML الافتراضي أي شيء غير Admin، فقد يحتاج المستخدم إلى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام طريقة المصادقة الأصلية لديه لتحديث دور مستخدم SAML الجديد.
    • بالنسبة إلى حسابات البريد الإلكتروني + كلمة المرور، يُرجى استخدام https://console.clickhouse.cloud/?with=email.
    • بالنسبة إلى عمليات تسجيل الدخول الاجتماعي، يُرجى النقر على الزر المناسب (Continue with Google أو Continue with Microsoft)
إن email في ?with=email أعلاه هي القيمة الحرفية للمعلَمة، وليست عنصرًا نائبًا
  1. سجّل الخروج مرة أخرى ثم سجّل الدخول مجددًا عبر عنوان URL المختصر لإكمال الخطوة الأخيرة أدناه.
لتقليل عدد الخطوات، يمكنك تعيين دور SAML الافتراضي إلى Admin في البداية. وعندما يُسنَد المسؤول في موفّر الهوية لديك ويسجّل دخوله لأول مرة، يمكنه تغيير الدور الافتراضي إلى قيمة مختلفة.
9

إزالة طرق المصادقة الأخرى

أزل أي مستخدمين يستخدمون طريقة غير SAML لإكمال التكامل، وقيّد الوصول ليقتصر فقط على المستخدمين القادمين عبر اتصال موفّر الهوية لديك.

إعداد موفّر الهوية لديك

ستقوم بإعداد تكاملَي تطبيقات في Okta لكل مؤسسة في ClickHouse: تطبيق SAML واحد وتطبيق إشارة مرجعية واحد لاحتواء الرابط المباشر الخاص بك.

أنشئ مجموعة لإدارة الوصول

  1. سجّل الدخول إلى مثيل Okta الخاص بك بصفتك Administrator.
  2. اختر Groups من الجهة اليسرى.
  3. انقر على Add group.
  4. أدخل اسمًا ووصفًا للمجموعة. ستُستخدم هذه المجموعة للحفاظ على اتساق المستخدمين بين تطبيق SAML وتطبيق الإشارة المرجعية المرتبط به.
  5. انقر على Save.
  6. انقر على اسم المجموعة التي أنشأتها.
  7. انقر على Assign people لتعيين المستخدمين الذين تريد منحهم حق الوصول إلى مؤسسة ClickHouse هذه.

أنشئ تطبيق إشارة مرجعية لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول بسلاسة

  1. اختر Applications من الجهة اليسرى، ثم اختر العنوان الفرعي Applications.
  2. انقر على Browse App Catalog.
  3. ابحث عن Bookmark App وحدده.
  4. انقر على Add integration.
  5. اختر تسمية للتطبيق.
  6. أدخل عنوان URL بالشكل https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}
  7. انتقل إلى علامة التبويب Assignments وأضف المجموعة التي أنشأتها أعلاه.

أنشئ تطبيق SAML لتمكين الاتصال

  1. اختر Applications من الجهة اليسرى، ثم اختر العنوان الفرعي Applications.
  2. انقر على Create App Integration.
  3. اختر SAML 2.0 ثم انقر على Next.
  4. أدخل اسمًا لتطبيقك وحدد مربع الاختيار بجوار Don’t display application icon to users، ثم انقر على Next.
  5. استخدم القيم التالية لملء شاشة إعدادات SAML.
  6. أدخل Attribute Statement التالي.
  7. انقر على Next.
  8. أدخل المعلومات المطلوبة في شاشة Feedback ثم انقر على Finish.
  9. انتقل إلى علامة التبويب Assignments وأضف المجموعة التي أنشأتها أعلاه.
  10. في علامة التبويب Sign On لتطبيقك الجديد، انقر على زر Copy metadata URL.
  11. ارجع إلى إضافة metadata URL إلى SAML configuration لمتابعة العملية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

السبب: تسجيل دخول يبدأ من موفّر الهوية، وهذا غير مدعوم.الإصلاح: استخدم الرابط المباشر https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}. اتبع الإرشادات الخاصة بموفّر الهوية أعلاه لجعل هذه طريقة تسجيل الدخول الافتراضية للمستخدمين.
السبب: لا يحتوي موفّر الهوية على تعيين لسمة البريد الإلكتروني.الإصلاح: اتبع الإرشادات الخاصة بموفّر الهوية أعلاه لتهيئة سمة البريد الإلكتروني للمستخدم، ثم سجّل الدخول مرة أخرى.
السبب: لم يتم تعيين المستخدم لتطبيق ClickHouse في موفّر الهوية.الإصلاح: عيّن المستخدم للتطبيق في موفّر الهوية، ثم سجّل الدخول مرة أخرى.
السبب: ما زلت مسجّل الدخول إلى المؤسسة الأولى.الإصلاح: سجّل الخروج، ثم سجّل الدخول إلى المؤسسة الأخرى.
السبب: نطاق بريدك الإلكتروني لا يطابق النطاق الذي تمت تهيئته.الإصلاح: تواصل مع الدعم للحصول على المساعدة في حل هذا الخطأ.

الأسئلة الشائعة

لا — فهو يدعم فقط عمليات تسجيل الدخول التي يبدأها موفّر الخدمة. ينتقل المستخدمون إلى https://console.clickhouse.cloud ويُدخلون بريدهم الإلكتروني ليُعاد توجيههم إلى موفّر الهوية الخاص بك. أعدّ إشارة مرجعية أو وفّر رابطًا مباشرًا (https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}) حتى لا يضطر المستخدمون إلى تذكّر عنوان URL.
يدعم ClickHouse Cloud تسجيل الدخول الأحادي SSO عبر مؤسسات متعددة، مع اتصال منفصل لكل مؤسسة. استخدم الرابط المباشر (https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid}) لتسجيل الدخول إلى كل مؤسسة، وسجّل الخروج من إحداها قبل تسجيل الدخول إلى أخرى. إذا كنت لا تريد توجيه المستخدمين ضمن نطاقك إلى مؤسسة تلقائيًا عند إدخال بريدهم الإلكتروني في https://console.clickhouse.cloud، فافتح تذكرة دعم لإيقاف هذا السلوك.
لا يربط ClickHouse Cloud تلقائيًا بين حسابات SSO والحسابات غير المرتبطة بـ SSO، لذلك قد يظهر المستخدم الذي سجّل الدخول بكلتا الطريقتين أكثر من مرة في قائمة المستخدمين لديك، حتى مع استخدام عنوان البريد الإلكتروني نفسه.

الخطوات التالية

  • Manage cloud users — إدارة أذونات المستخدمين وقصر الوصول على اتصالات SAML فقط.
  • توفير SCIM — أتمتة تهيئة المستخدمين والمجموعات (معاينة خاصة).
  • Console roles and permissions — الأدوار التي يمكنك تعيينها كدور SAML افتراضي.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦