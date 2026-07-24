لا — فهو يدعم فقط عمليات تسجيل الدخول التي يبدأها موفّر الخدمة. ينتقل المستخدمون إلى https://console.clickhouse.cloud ويُدخلون بريدهم الإلكتروني ليُعاد توجيههم إلى موفّر الهوية الخاص بك. أعدّ إشارة مرجعية أو وفّر رابطًا مباشرًا ( https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid} ) حتى لا يضطر المستخدمون إلى تذكّر عنوان URL.

لا — فهو يدعم فقط عمليات تسجيل الدخول التي يبدأها موفّر الخدمة. ينتقل المستخدمون إلى https://console.clickhouse.cloud ويُدخلون بريدهم الإلكتروني ليُعاد توجيههم إلى موفّر الهوية الخاص بك. أعدّ إشارة مرجعية أو وفّر رابطًا مباشرًا ( https://console.clickhouse.cloud/?connection={organizationid} ) حتى لا يضطر المستخدمون إلى تذكّر عنوان URL.

كيف أستخدم SAML SSO مع مؤسسات متعددة؟