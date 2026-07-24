مع ClickHouse Cloud، لن تضطر أبدًا إلى القلق بشأن تطبيق التصحيحات أو الترقيات. فنحن نطرح ترقيات دورية تتضمن إصلاحات وميزات جديدة وتحسينات في الأداء.

مع ClickHouse Cloud، لن تحتاج أبدًا إلى القلق بشأن تطبيق التصحيحات أو الترقيات. فنحن نطرح ترقيات دورية تتضمن إصلاحات وميزات جديدة وتحسينات في الأداء.

وللاطلاع على القائمة الكاملة بكل ما هو جديد في ClickHouse، راجع سجل تغييرات Cloud

وللاطلاع على مواعيد إصدار النسخ، راجع صفحة حالة الإصدار

نقدّم آلية ترقية جديدة، وهو مفهوم نطلق عليه اسم “make before break” (أو MBB). في هذا النهج الجديد، نضيف نسخًا متماثلة محدَّثة قبل إزالة النسخ القديمة أثناء عملية الترقية. ويؤدي ذلك إلى ترقيات أكثر سلاسة وأقل تأثيرًا في أعباء العمل قيد التشغيل. وكجزء من هذا التغيير، سيتم الاحتفاظ ببيانات جداول النظام التاريخية لمدة تصل إلى 30 يومًا كحد أقصى ضمن أحداث الترقية. بالإضافة إلى ذلك، لن يتم الاحتفاظ بأي بيانات من جداول النظام يعود تاريخها إلى ما قبل 19 ديسمبر 2024 للخدمات على AWS أو GCP، أو إلى ما قبل 14 يناير 2025 للخدمات على Azure، وذلك ضمن الترحيل إلى مستويات المؤسسة الجديدة.

​ توافق الإصدار

عند إنشاء خدمة، يُضبط إعداد compatibility على أحدث إصدار من ClickHouse متاح في ClickHouse Cloud وقت تهيئة خدمتك لأول مرة.

يتيح لك إعداد compatibility استخدام القيم الافتراضية للإعدادات من الإصدارات السابقة. وعند ترقية خدمتك إلى إصدار جديد، لا يتغير الإصدار المحدد لإعداد compatibility . وهذا يعني أن القيم الافتراضية للإعدادات التي كانت موجودة عند إنشاء خدمتك لأول مرة لن تتغير (إلا إذا كنت قد تجاوزت هذه القيم الافتراضية مسبقًا، ففي هذه الحالة ستستمر بعد الترقية).

compatibility الافتراضي على مستوى الخدمة لخدمتك. يجب عليك compatibility الافتراضي لخدمتك. ومع ذلك، يمكنك تجاوز إعداد compatibility على مستوى المستخدم أو الدور أو profile أو query أو الجلسة باستخدام آليات إعدادات ClickHouse القياسية، مثل SET compatibility = '22.3' في جلسة أو SETTINGS compatibility = '22.3' في query. لا يمكنك إدارة إعدادالافتراضي على مستوى الخدمة لخدمتك. يجب عليك التواصل مع الدعم إذا كنت ترغب في تغيير الإصدار المحدد لإعدادالافتراضي لخدمتك. ومع ذلك، يمكنك تجاوز إعدادعلى مستوى المستخدم أو الدور أو profile أو query أو الجلسة باستخدام آليات إعدادات ClickHouse القياسية، مثلفي جلسة أوفي query.

​ وضع الصيانة

قد نحتاج أحيانًا إلى تحديث خدمتك، وقد يتطلب ذلك تعطيل بعض الميزات مثل التوسعة أو الخمول التلقائي. وفي حالات نادرة، قد نحتاج إلى اتخاذ إجراء بشأن خدمة تواجه مشكلات لإعادتها إلى حالة سليمة. أثناء هذه الصيانة، سترى إشعارًا على صفحة الخدمة يقول “الصيانة جارية”. وقد يظل بإمكانك استخدام الخدمة لتنفيذ الاستعلامات خلال هذا الوقت.

لن تُفرض عليك أي رسوم عن الفترة التي تكون فيها الخدمة قيد الصيانة. ويُعد وضع الصيانة حالة نادرة، ولا ينبغي الخلط بينه وبين ترقيات الخدمة المعتادة.

​ قنوات الإصدار (جدول الترقية)

يمكن للمستخدمين تحديد جدول الترقية لخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بهم من خلال الاشتراك في قناة إصدار محددة. توجد ثلاث قنوات إصدار، كما يمكن للمستخدم تحديد يوم ووقت محددين من الأسبوع لإجراء الترقيات باستخدام ميزة الترقيات المجدولة.

قنوات الإصدار الثلاث هي:

قناة الإصدار السريعة للوصول المبكر إلى الترقيات.

للوصول المبكر إلى الترقيات. قناة الإصدار العادية هي القناة الافتراضية، وتبدأ الترقيات فيها بعد أسبوعين من ترقيات قناة الإصدار السريعة. وإذا لم تكن لخدمتك ضمن فئتَي Scale وEnterprise قناة إصدار معيّنة، فستكون على قناة الإصدار العادية افتراضيًا.

هي القناة الافتراضية، وتبدأ الترقيات فيها بعد أسبوعين من ترقيات قناة الإصدار السريعة. وإذا لم تكن لخدمتك ضمن فئتَي Scale وEnterprise قناة إصدار معيّنة، فستكون على قناة الإصدار العادية افتراضيًا. قناة الإصدار البطيئة مخصّصة للإصدار المؤجل. وتتم الترقيات على هذه القناة بعد أسبوعين من ترقيات قناة الإصدار العادية.

تُدرج خدمات فئة Basic تلقائيًا ضمن قناة الإصدار السريعة

​ قناة الإصدار السريع (الترقيات المبكرة)

إلى جانب جدول الترقية المعتاد، نوفّر قناة الإصدار السريع إذا كنت تريد أن تتلقى خدماتك التحديثات قبل الجدول الزمني المعتاد للإصدارات.

وتحديدًا، ستقوم الخدمات بما يلي:

تلقّي أحدث إصدارات ClickHouse

تلقّي ترقيات بوتيرة أعلى مع اختبار الإصدارات الجديدة

يمكنك تعديل جدول إصدار الخدمة في Cloud Console كما هو موضح أدناه:

تُعد قناة الإصدار السريع هذه مناسبة لاختبار الميزات الجديدة في البيئات غير الحرجة. ولا يُنصح بها لأعباء العمل في بيئات الإنتاج التي تتطلب زمن تشغيل وموثوقية بمستوى عالٍ.

​ قناة الإصدار العادية

بالنسبة إلى جميع الخدمات ضمن فئتَي Scale وEnterprise التي لم يُضبط لها قناة إصدار أو جدول ترقية، فستُنفَّذ الترقيات كجزء من إصدار قناة الإصدار العادية. ويُنصح بهذا لبيئات الإنتاج.

تُجرى الترقيات إلى قناة الإصدار العادية عادةً بعد أسبوعين من قناة الإصدار السريع.

تُرقّى الخدمات ضمن الفئة Basic بعد وقت قصير من قناة الإصدار السريع.

​ قناة الإصدار البطيء (الترقيات المؤجلة)

نوفر قناة الإصدار البطيء إذا كنت تريد أن تتلقى خدماتك الترقيات بعد جدول الإصدار المعتاد.

وعلى وجه التحديد، ستقوم الخدمات بما يلي:

ستُرقّى بعد اكتمال طرح قناتَي الإصدار السريع والعادي

ستتلقى إصدارات ClickHouse بعد حوالي أسبوعين من الإصدار العادي

وهي مخصّصة للعملاء الذين يريدون وقتًا إضافيًا لاختبار إصدارات ClickHouse في بيئاتهم غير الإنتاجية قبل الترقية في بيئة الإنتاج. ويمكن للبيئات غير الإنتاجية تلقي الترقيات عبر قناة الإصدار السريع أو العادي لأغراض الاختبار والتحقق.

يمكنك تغيير قنوات الإصدار في أي وقت. ومع ذلك، في بعض الحالات، لن يُطبَّق هذا التغيير إلا على الإصدارات المستقبلية. سيؤدي الانتقال إلى قناة أسرع إلى ترقية خدمتك فورًا، أي: من البطيء إلى العادي، أو من العادي إلى السريع

إذا كانت خدمتك تستخدم الترقيات المجدولة، فستحدث الترقية في موعد الترقية المجدولة التالي بدلًا من ذلك

لن يؤدي الانتقال إلى قناة أبطأ إلى خفض إصدار خدمتك، بل سيُبقيها على إصدارها الحالي إلى أن يتوفر إصدار أحدث على تلك القناة، أي: من العادي إلى البطيء، أو من السريع إلى العادي أو البطيء

​ الترقيات المجدولة

يمكنك تكوين نافذة ترقية للخدمات ضمن فئة Enterprise.

حدِّد الخدمة التي تريد تعيين جدول ترقية لها، ثم اختر Settings من القائمة اليسرى. بعد ذلك، مرّر إلى Scheduled upgrades .

سيتيح لك هذا الخيار تحديد يوم من الأسبوع ونافذة زمنية لترقيات قاعدة البيانات وCloud.