system، وتحتوي على معلومات حول:
- حالات الخادم وعملياته وبيئته.
- العمليات الداخلية للخادم.
- الخيارات المستخدمة عند بناء الملف التنفيذي
ClickHouse.
تأتي وحدة تحكم ClickHouse Cloud مزودةً بـ SQL console وأدوات لوحات المعلومات التي يمكن استخدامها للاستعلام من جداول النظام. على سبيل المثال، يوضّح الاستعلام أدناه عدد الأجزاء الجديدة التي أُنشئت خلال الساعتين الماضيتين ومدى تكرار إنشائها:
استخدام وحدة تحكم ClickHouse Cloud
SELECT
count() AS new_parts,
toStartOfMinute(event_time) AS modification_time_m,
table,
sum(rows) AS total_written_rows,
formatReadableSize(sum(size_in_bytes)) AS total_bytes_on_disk
FROM clusterAllReplicas(default, system.part_log)
WHERE (event_type = 'NewPart') AND (event_time > (now() - toIntervalHour(2)))
GROUP BY
modification_time_m,
table
ORDER BY
modification_time_m ASC,
table DESC
يأتي ClickHouse مزودًا بميزة لوحة معلومات observability متقدمة مضمّنة يمكن الوصول إليها عبر
لوحة معلومات observability المتقدمة المضمّنة
$HOST:$PORT/dashboard (يتطلب اسم المستخدم وكلمة المرور)، وتعرض مقاييس Cloud Overview الموجودة في
system.dashboards.
لمزيد من المعلومات حول التصورات المتاحة وكيفية استخدامها في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، راجع وثائق لوحة المعلومات المتقدمة.
تتطلب لوحة المعلومات هذه مصادقة مباشرة على مثيل ClickHouse، وهي منفصلة عن لوحة المعلومات المتقدمة في Cloud Console، التي يمكن الوصول إليها عبر واجهة مستخدم Cloud Console دون مصادقة إضافية.
للحصول على رؤية شاملة للعنقود بأكمله، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الدالة
الاستعلام عبر العقد والإصدارات
clusterAllReplicas بالاقتران مع الدالة
merge. تتيح الدالة
clusterAllReplicas تنفيذ استعلامات على جداول النظام عبر جميع النسخ المتماثلة داخل العنقود “default”، مع تجميع البيانات الخاصة بكل عقدة في نتيجة موحدة. وعند استخدامها مع الدالة
merge، يمكن الاستفادة منها لاستهداف جميع بيانات النظام الخاصة بجدول معين ضمن عنقود.
على سبيل المثال، للعثور على أطول 5 استعلامات تشغيلًا عبر جميع النسخ المتماثلة خلال الساعة الماضية:
يكتسب هذا النهج أهمية خاصة في مراقبة العمليات على مستوى المجموعة بأكملها واستكشاف أخطائها وإصلاحها، مما يتيح للمستخدمين تحليل حالة نشر ClickHouse Cloud وأدائه بفعالية. لمزيد من التفاصيل، راجع الاستعلام عبر العُقد.
SELECT
type,
event_time,
query_duration_ms,
query,
read_rows,
tables
FROM clusterAllReplicas(default, system.query_log)
WHERE event_time >= (now() - toIntervalMinute(60)) AND type = 'QueryFinish'
ORDER BY query_duration_ms DESC
LIMIT 5
FORMAT VERTICAL
للمراقبة التشغيلية لبيئة الإنتاج في الوقت الفعلي مع عزلٍ تشغيلي، فكّر في استخدام نقطة نهاية المقاييس المتوافقة مع Prometheus أو لوحات معلومات Cloud Console، إذ يستخدم كلاهما مقاييس جُمعت مسبقًا ولا يرسلان استعلامات إلى الخدمة الأساسية.
اعتبارات النظام
- مرجع جداول النظام — مرجع شامل لجميع جداول النظام المتاحة
- مراقبة Cloud Console — لوحات معلومات جاهزة من دون إعداد ولا تؤثر في أداء الخدمة
- نقطة نهاية Prometheus — صدّر المقاييس إلى أدوات المراقبة الخارجية
- لوحة المعلومات المتقدمة — مرجع مفصل لتصورات لوحة المعلومات