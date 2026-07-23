الاستعلام عن قاعدة بيانات النظام في ClickHouse

system ، وتحتوي على معلومات حول: تأتي جميع مثيلات ClickHouse مع مجموعة من جداول النظام ضمن قاعدة البيانات، وتحتوي على معلومات حول:

حالات الخادم وعملياته وبيئته.

العمليات الداخلية للخادم.

الخيارات المستخدمة عند بناء الملف التنفيذي ClickHouse .

ويكون الاستعلام المباشر عن هذه الجداول مفيدًا في مراقبة عمليات نشر ClickHouse، ولا سيما لأغراض الاستقصاء الداخلي المتعمق وتصحيح الأخطاء.

​ استخدام وحدة تحكم ClickHouse Cloud

تأتي وحدة تحكم ClickHouse Cloud مزودةً بـ SQL console أدوات لوحات المعلومات التي يمكن استخدامها للاستعلام من جداول النظام. على سبيل المثال، يوضّح الاستعلام أدناه عدد الأجزاء الجديدة التي أُنشئت خلال الساعتين الماضيتين ومدى تكرار إنشائها:

SELECT count () AS new_parts, toStartOfMinute(event_time) AS modification_time_m, table , sum ( rows ) AS total_written_rows, formatReadableSize( sum (size_in_bytes)) AS total_bytes_on_disk FROM clusterAllReplicas( default , system . part_log ) WHERE (event_type = 'NewPart' ) AND (event_time > ( now () - toIntervalHour( 2 ))) GROUP BY modification_time_m, table ORDER BY modification_time_m ASC , table DESC

​ لوحة معلومات observability المتقدمة المضمّنة

يأتي ClickHouse مزودًا بميزة لوحة معلومات observability متقدمة مضمّنة يمكن الوصول إليها عبر $HOST:$PORT/dashboard (يتطلب اسم المستخدم وكلمة المرور)، وتعرض مقاييس Cloud Overview الموجودة في system.dashboards .

تتطلب لوحة المعلومات هذه مصادقة مباشرة على مثيل ClickHouse، وهي منفصلة عن لوحة المعلومات المتقدمة في Cloud Console ، التي يمكن الوصول إليها عبر واجهة مستخدم Cloud Console دون مصادقة إضافية.

لمزيد من المعلومات حول التصورات المتاحة وكيفية استخدامها في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، راجع وثائق لوحة المعلومات المتقدمة

​ الاستعلام عبر العقد والإصدارات

للحصول على رؤية شاملة للعنقود بأكمله، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الدالة clusterAllReplicas بالاقتران مع الدالة merge . تتيح الدالة clusterAllReplicas تنفيذ استعلامات على جداول النظام عبر جميع النسخ المتماثلة داخل العنقود “default”، مع تجميع البيانات الخاصة بكل عقدة في نتيجة موحدة. وعند استخدامها مع الدالة merge ، يمكن الاستفادة منها لاستهداف جميع بيانات النظام الخاصة بجدول معين ضمن عنقود.

على سبيل المثال، للعثور على أطول 5 استعلامات تشغيلًا عبر جميع النسخ المتماثلة خلال الساعة الماضية:

SELECT type , event_time, query_duration_ms, query, read_rows, tables FROM clusterAllReplicas( default , system . query_log ) WHERE event_time >= ( now () - toIntervalMinute( 60 )) AND type = 'QueryFinish' ORDER BY query_duration_ms DESC LIMIT 5 FORMAT VERTICAL

يكتسب هذا النهج أهمية خاصة في مراقبة العمليات على مستوى المجموعة بأكملها واستكشاف أخطائها وإصلاحها، مما يتيح للمستخدمين تحليل حالة نشر ClickHouse Cloud وأدائه بفعالية.

​ اعتبارات النظام

يؤدي الاستعلام المباشر عن جداول النظام إلى فرض عبءٍ من الاستعلامات على خدمة الإنتاج لديك، ويمنع مثيلات ClickHouse Cloud من الدخول في حالة خمول (مما قد يؤثر في التكاليف)، كما يربط توافر المراقبة بصحة نظام الإنتاج. وإذا فشل نظام الإنتاج، فقد تتأثر المراقبة أيضًا.

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