لوحات المعلومات
يمكن استخدام لوحة المعلومات Service Health لمراقبة الوضع الصحي العام للخدمة. يجمع ClickHouse Cloud المقاييس المعروضة في لوحة المعلومات هذه من جداول النظام ويخزنها، بحيث يمكن عرضها عندما تكون الخدمة في حالة خمول.
Service Health
توفّر لوحة معلومات Infrastructure عرضًا تفصيليًا للموارد التي تستخدمها عملية ClickHouse. ويجمع ClickHouse Cloud المقاييس المعروضة على لوحة المعلومات هذه من جداول النظام ويخزّنها، بحيث يمكن عرضها عندما تكون الخدمة في حالة خمول.
استخدام الموارد
تعرض الرسوم البيانية CPU المخصّص والذاكرة المخصّصة إجمالي موارد الحوسبة المتاحة لكل نسخة متماثلة في خدمتك. ويمكن تغيير هذه المخصّصات باستخدام ميزات التوسّع في ClickHouse Cloud. تقدّر الرسوم البيانية استخدام الذاكرة واستخدام CPU مقدار ما تستهلكه عمليات ClickHouse فعليًا من CPU والذاكرة في كل نسخة متماثلة، بما في ذلك الاستعلامات والعمليات التي تعمل في الخلفية مثل عمليات الدمج.
الذاكرة وCPU
فيما يلي مقاييس جدول النظام المقابلة المعروضة في هذه الرسوم البيانية:
تراجع الأداءإذا كان استهلاك الذاكرة أو CPU يقترب من الذاكرة أو CPU المخصّصين، فقد تبدأ بملاحظة تراجع في الأداء. ولحل ذلك، نوصي بما يلي:
- تحسين استعلاماتك
- تغيير تقسيم البيانات في محركات الجداول لديك
- إضافة المزيد من موارد الحوسبة إلى خدمتك باستخدام التوسّع
|الرسم البياني
|اسم المقياس المقابل
|التجميع
|ملاحظات
|الذاكرة المخصّصة
CGroupMemoryTotal
|الحد الأقصى
|CPU المخصّص
CGroupMaxCPU
|الحد الأقصى
|الذاكرة المستخدمة
MemoryResident
|الحد الأقصى
|CPU المستخدم
|مقياس CPU للنظام
|الحد الأقصى
ClickHouseServer_UsageCores عبر نقطة نهاية Prometheus
تعرض الرسوم البيانية حركة البيانات الداخلة والخارجة من ClickHouse Cloud. تعرّف على المزيد حول نقل بيانات الشبكة.
نقل البيانات
لوحة المعلومات هذه هي نسخة معدّلة من لوحة observability المتقدمة المضمّنة، حيث تمثّل كل سلسلة المقاييس لكل نسخة متماثلة. يمكن أن تكون هذه اللوحة مفيدة في مراقبة المشكلات الخاصة بـ ClickHouse واستكشافها وإصلاحها.
لوحة المعلومات المتقدمة
يوضّح الجدول أدناه مطابقة كل رسم بياني في لوحة المعلومات المتقدمة مع اسم مقياس ClickHouse المقابل، وجدول النظام المصدر، ونوع التجميع:
يقوم ClickHouse Cloud بجمع المقاييس المعروضة في لوحة المعلومات هذه وتخزينها من جداول النظام بحيث يمكن عرضها حتى عندما تكون الخدمة في حالة خمول. ولا يؤدي الوصول إلى هذه المقاييس إلى تنفيذ استعلام على الخدمة الأساسية، كما أنه لن يوقظ الخدمات الخاملة.
للحصول على معلومات تفصيلية حول كل تصور وكيفية استخدامه في استكشاف المشكلات وإصلاحها، راجع توثيق لوحة المعلومات المتقدمة.
|الرسم البياني
|اسم مقياس ClickHouse المقابل
|جدول النظام
|نوع التجميع
|الاستعلامات/ثانية
ProfileEvent_Query
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|الاستعلامات قيد التشغيل
CurrentMetric_Query
metric_log
|Avg
|عمليات الدمج قيد التشغيل
CurrentMetric_Merge
metric_log
|Avg
|البايتات المحددة/ثانية
ProfileEvent_SelectedBytes
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|انتظار IO
ProfileEvent_OSIOWaitMicroseconds
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|انتظار القراءة من S3
ProfileEvent_ReadBufferFromS3Microseconds
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|أخطاء القراءة من S3/ثانية
ProfileEvent_ReadBufferFromS3RequestsErrors
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|انتظار CPU
ProfileEvent_OSCPUWaitMicroseconds
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|استخدام CPU لنظام التشغيل (userspace، normalized)
OSUserTimeNormalized
asynchronous_metric_log
|استخدام CPU لنظام التشغيل (kernel، normalized)
OSSystemTimeNormalized
asynchronous_metric_log
|القراءة من disk
ProfileEvent_OSReadBytes
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|القراءة من filesystem
ProfileEvent_OSReadChars
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|الذاكرة (المتعقبة، بايتات)
CurrentMetric_MemoryTracking
metric_log
|إجمالي أجزاء MergeTree
TotalPartsOfMergeTreeTables
asynchronous_metric_log
|الحد الأقصى للأجزاء لكل partition
MaxPartCountForPartition
asynchronous_metric_log
|القراءة من S3
ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|حجم filesystem cache
CurrentMetric_FilesystemCacheSize
metric_log
|طلبات الكتابة إلى Disk S3/ثانية
ProfileEvent_DiskS3PutObject +
ProfileEvent_DiskS3UploadPart +
ProfileEvent_DiskS3CreateMultipartUpload +
ProfileEvent_DiskS3CompleteMultipartUpload
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|طلبات القراءة من Disk S3/ثانية
ProfileEvent_DiskS3GetObject +
ProfileEvent_DiskS3HeadObject +
ProfileEvent_DiskS3ListObjects
metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|معدل الإصابة في FS cache
sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) / (sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromCacheBytes) + sum(ProfileEvent_CachedReadBufferReadFromSourceBytes))
metric_log
|معدل الإصابة في Page cache
greatest(0, (sum(ProfileEvent_OSReadChars) - sum(ProfileEvent_OSReadBytes)) / (sum(ProfileEvent_OSReadChars) + sum(ProfileEvent_ReadBufferFromS3Bytes)))
metric_log
|بايتات استقبال الشبكة/ثانية
NetworkReceiveBytes
asynchronous_metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|بايتات إرسال الشبكة/ثانية
NetworkSendBytes
asynchronous_metric_log
|Sum / bucketSizeSeconds
|اتصالات TCP المتزامنة
CurrentMetric_TCPConnection
metric_log
|اتصالات MySQL المتزامنة
CurrentMetric_MySQLConnection
metric_log
|اتصالات HTTP المتزامنة
CurrentMetric_HTTPConnection
metric_log
تُسهّل ميزة Query Insights استخدام سجل الاستعلامات المضمّن في ClickHouse من خلال مجموعة متنوعة من التصورات والجداول. ويُعد جدول ClickHouse
Query insights
system.query_log مصدرًا أساسيًا للمعلومات اللازمة لتحسين الاستعلامات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومراقبة الحالة العامة للعنقود وأدائه.
بعد تحديد خدمة، يتوسّع عنصر التنقل Monitoring في الشريط الجانبي الأيسر ليُظهر عنصرًا فرعيًا باسم Query insights:
تمثل مربعات الإحصاءات في الأعلى مقاييس الاستعلام الأساسية خلال الفترة الزمنية المحددة. وأسفلها، تعرض المخططات الزمنية حجم الاستعلامات، وزمن الاستجابة، ومعدل الأخطاء، مقسّمة حسب نوع الاستعلام (select وinsert وother). ويمكن ضبط مخطط زمن الاستجابة لعرض قيم p50 وp90 وp99:
المقاييس عالية المستوى
يعرض الجدول إدخالات من سجل الاستعلامات، مجمّعة حسب تجزئة الاستعلام المُطبَّع والمستخدم ضمن الفترة الزمنية المحددة. يمكن تصفية الاستعلامات الأخيرة وفرزها حسب أي حقل متاح، كما يمكن تهيئة الجدول لعرض حقول إضافية مثل الجداول وزمني الاستجابة p90 وp99 أو إخفائها:
الاستعلامات الأخيرة
يؤدي اختيار استعلام من جدول الاستعلامات الأخيرة إلى فتح لوحة منبثقة تحتوي على مقاييس ومعلومات خاصة بالاستعلام المحدد: جميع المقاييس في علامة التبويب معلومات الاستعلام هي مقاييس مُجمّعة، ولكن يمكننا أيضًا عرض مقاييس عمليات التنفيذ الفردية عبر تحديد علامة التبويب سجل الاستعلام: من هذه اللوحة، يمكن توسيع العنصرين
التعمّق في الاستعلام
Settings و
Profile Events لكل عملية تنفيذ استعلام لإظهار معلومات إضافية.
- الإشعارات — يمكنك تهيئة التنبيهات لأحداث التحجيم والأخطاء والفوترة
- لوحة المعلومات المتقدمة — مرجع تفصيلي لكل تصوّر في لوحة المعلومات
- الاستعلام عن جداول النظام — شغّل استعلامات SQL مخصصة على جداول النظام لإجراء فحص داخلي متعمق
- نقطة نهاية Prometheus — صدّر المقاييس إلى Grafana أو Datadog أو غيرها من الأدوات المتوافقة مع Prometheus