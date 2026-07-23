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تأتي الخدمات في ClickHouse Cloud مزوّدةً بمكوّنات Monitoring جاهزة توفّر للمستخدمين لوحات معلومات وإشعارات. وبشكل افتراضي، يمكن لجميع المستخدمين في Cloud Console الوصول إلى لوحات المعلومات هذه.

لوحات المعلومات

Service Health

يمكن استخدام لوحة المعلومات Service Health لمراقبة الوضع الصحي العام للخدمة. يجمع ClickHouse Cloud المقاييس المعروضة في لوحة المعلومات هذه من جداول النظام ويخزنها، بحيث يمكن عرضها عندما تكون الخدمة في حالة خمول.

استخدام الموارد

توفّر لوحة معلومات Infrastructure عرضًا تفصيليًا للموارد التي تستخدمها عملية ClickHouse. ويجمع ClickHouse Cloud المقاييس المعروضة على لوحة المعلومات هذه من جداول النظام ويخزّنها، بحيث يمكن عرضها عندما تكون الخدمة في حالة خمول.

الذاكرة وCPU

تعرض الرسوم البيانية CPU المخصّص والذاكرة المخصّصة إجمالي موارد الحوسبة المتاحة لكل نسخة متماثلة في خدمتك. ويمكن تغيير هذه المخصّصات باستخدام ميزات التوسّع في ClickHouse Cloud. تقدّر الرسوم البيانية استخدام الذاكرة واستخدام CPU مقدار ما تستهلكه عمليات ClickHouse فعليًا من CPU والذاكرة في كل نسخة متماثلة، بما في ذلك الاستعلامات والعمليات التي تعمل في الخلفية مثل عمليات الدمج.
تراجع الأداءإذا كان استهلاك الذاكرة أو CPU يقترب من الذاكرة أو CPU المخصّصين، فقد تبدأ بملاحظة تراجع في الأداء. ولحل ذلك، نوصي بما يلي:
  • تحسين استعلاماتك
  • تغيير تقسيم البيانات في محركات الجداول لديك
  • إضافة المزيد من موارد الحوسبة إلى خدمتك باستخدام التوسّع
فيما يلي مقاييس جدول النظام المقابلة المعروضة في هذه الرسوم البيانية:

نقل البيانات

تعرض الرسوم البيانية حركة البيانات الداخلة والخارجة من ClickHouse Cloud. تعرّف على المزيد حول نقل بيانات الشبكة.

لوحة المعلومات المتقدمة

لوحة المعلومات هذه هي نسخة معدّلة من لوحة observability المتقدمة المضمّنة، حيث تمثّل كل سلسلة المقاييس لكل نسخة متماثلة. يمكن أن تكون هذه اللوحة مفيدة في مراقبة المشكلات الخاصة بـ ClickHouse واستكشافها وإصلاحها.
يقوم ClickHouse Cloud بجمع المقاييس المعروضة في لوحة المعلومات هذه وتخزينها من جداول النظام بحيث يمكن عرضها حتى عندما تكون الخدمة في حالة خمول. ولا يؤدي الوصول إلى هذه المقاييس إلى تنفيذ استعلام على الخدمة الأساسية، كما أنه لن يوقظ الخدمات الخاملة.
يوضّح الجدول أدناه مطابقة كل رسم بياني في لوحة المعلومات المتقدمة مع اسم مقياس ClickHouse المقابل، وجدول النظام المصدر، ونوع التجميع: للحصول على معلومات تفصيلية حول كل تصور وكيفية استخدامه في استكشاف المشكلات وإصلاحها، راجع توثيق لوحة المعلومات المتقدمة.

Query insights

تُسهّل ميزة Query Insights استخدام سجل الاستعلامات المضمّن في ClickHouse من خلال مجموعة متنوعة من التصورات والجداول. ويُعد جدول ClickHouse ‏system.query_log مصدرًا أساسيًا للمعلومات اللازمة لتحسين الاستعلامات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومراقبة الحالة العامة للعنقود وأدائه. بعد تحديد خدمة، يتوسّع عنصر التنقل Monitoring في الشريط الجانبي الأيسر ليُظهر عنصرًا فرعيًا باسم Query insights:

المقاييس عالية المستوى

تمثل مربعات الإحصاءات في الأعلى مقاييس الاستعلام الأساسية خلال الفترة الزمنية المحددة. وأسفلها، تعرض المخططات الزمنية حجم الاستعلامات، وزمن الاستجابة، ومعدل الأخطاء، مقسّمة حسب نوع الاستعلام (select وinsert وother). ويمكن ضبط مخطط زمن الاستجابة لعرض قيم p50 وp90 وp99:

الاستعلامات الأخيرة

يعرض الجدول إدخالات من سجل الاستعلامات، مجمّعة حسب تجزئة الاستعلام المُطبَّع والمستخدم ضمن الفترة الزمنية المحددة. يمكن تصفية الاستعلامات الأخيرة وفرزها حسب أي حقل متاح، كما يمكن تهيئة الجدول لعرض حقول إضافية مثل الجداول وزمني الاستجابة p90 وp99 أو إخفائها:

التعمّق في الاستعلام

يؤدي اختيار استعلام من جدول الاستعلامات الأخيرة إلى فتح لوحة منبثقة تحتوي على مقاييس ومعلومات خاصة بالاستعلام المحدد: جميع المقاييس في علامة التبويب معلومات الاستعلام هي مقاييس مُجمّعة، ولكن يمكننا أيضًا عرض مقاييس عمليات التنفيذ الفردية عبر تحديد علامة التبويب سجل الاستعلام: من هذه اللوحة، يمكن توسيع العنصرين Settings وProfile Events لكل عملية تنفيذ استعلام لإظهار معلومات إضافية.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦