​ تكامل Datadog

لمراقبة نشر ClickHouse لديك في Datadog، يوفّر ClickHouse عدة تكاملات تناسب أوضاع النشر المختلفة. ولكل منها مزاياه وقيوده، وبعضها تطوره ClickHouse بينما يطوّر بعضها الآخر Datadog. تُسرد التكاملات بالترتيب الموصى به.

​ تكامل Datadog واجهة برمجة تطبيقات مع ClickHouse Cloud

الطريقة الموصى بها لإتاحة المقاييس على مستوى الخدمة من ClickHouse Cloud في Datadog.

يمكنك ربط حساب Datadog الخاص بك بـ ClickHouse Cloud من خلال مصافحة OAuth (Connect Accounts في بطاقة تكامل Datadog). بعد ذلك، يرسل ClickHouse Cloud المقاييس على مستوى الخدمة إلى Datadog، بدلًا من أن يجري Datadog استطلاعًا مباشرًا للخدمة.

Cloud فقط — غير مناسب لـ OSS ClickHouse

— غير مناسب لـ OSS ClickHouse لا يتعامل Datadog مع المقاييس باعتبارها مقاييس مخصصة

لا يمنع الخدمة من الدخول في حالة الخمول

الخدمة من الدخول في حالة الخمول يتضمن مجموعة مُعدّة مسبقًا من لوحات المعلومات وأدوات المراقبة

​ تكامل Prometheus في ClickHouse Cloud

الطريقة الأكثر شيوعًا والأوسع استخدامًا لجمع بيانات القياس عن بُعد على مستوى الخدمة وعلى مستوى المؤسسة من ClickHouse Cloud.

يمكنك تهيئة Datadog Agent باستخدام تكامل OpenMetrics لاستطلاع واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud دوريًا وجمع المقاييس. راجع صفحة تكامل Prometheus للاطلاع على تفاصيل التهيئة.

Cloud فقط — غير مناسب لـ ClickHouse مفتوح المصدر (OSS)

— غير مناسب لـ ClickHouse مفتوح المصدر (OSS) يتعامل Datadog مع المقاييس على أنها مقاييس مخصصة

لا يمنع الخدمة من الدخول في وضع الخمول

​ تكامل ClickHouse مع Datadog Agent

الطريقة الأكثر شيوعًا للحصول على البيانات من خدمات ClickHouse OSS إلى Datadog. كما يعمل أيضًا مع ClickHouse Cloud، مع بعض القيود.

يستعلم Datadog Agent من مثيل ClickHouse بشكل دوري ويجمع المقاييس والسجلات. ويأتي هذا التكامل مع مجموعة من لوحات المعلومات المُعدّة مسبقًا.

ClickHouse OSS: السجلات والمقاييس مدعومة بالكامل.

ClickHouse Cloud (دعم جزئي):

المقاييس فقط — السجلات غير مدعومة

يتطلب datadog-cluster-agent بدلًا من datadog-agent

بدلًا من سيمنع الخدمة من الدخول في وضع الخمول

​ ClickHouse Datadog DBM

تطوّر Datadog ميزة Database Monitoring (DBM) لـ ClickHouse وتتولى صيانتها. وتعمل عبر تهيئة Datadog Agent لجمع بيانات جداول النظام من مثيل ClickHouse، مما يوفّر رؤى عن الأداء على مستوى الاستعلام، مشابهة لما توفّره ClickHouse Cloud Console بشكل أصيل. ولا يشارك ClickHouse في هذا التكامل — لذا وجّه أي مشاكل إلى Datadog وليس إلى ClickHouse.

المقاييس مجانية؛ وتدفع رسومًا إضافية مقابل السجلات واستيعاب بيانات جداول النظام

OSS ClickHouse: مدعوم بالكامل

مدعوم بالكامل ClickHouse Cloud (دعم جزئي): يتطلب datadog-cluster-agent بدلًا من datadog-agent ؛ وسيمنع الخدمة من الدخول في وضع الخمول

​ حلول المراقبة المجتمعية

طوّر مجتمع ClickHouse حلول مراقبة شاملة تتكامل مع حِزم observability الشائعة. يوفّر ClickHouse Monitoring إعدادًا متكاملًا للمراقبة مع لوحات معلومات مُعدّة مسبقًا. يقدّم هذا المشروع مفتوح المصدر نهج بدء سريع للفرق التي تسعى إلى تطبيق مراقبة ClickHouse بالاستناد إلى أفضل الممارسات المعتمدة وإعدادات لوحات المعلومات المُجرّبة.

مثل غيره من أساليب المراقبة المباشرة لقاعدة البيانات، يستعلم هذا الحل مباشرةً من جداول النظام في ClickHouse، مما يمنع المثيلات من الدخول في حالة الخمول ويؤثر في تحسين التكلفة.

​ واجهة برمجة تطبيقات الفوترة والاستخدام

يمكن استخدام واجهة برمجة تطبيقات الفوترة والاستخدام للوصول برمجيًا إلى سجلات الفوترة والاستخدام الخاصة بمؤسستك على Cloud. ويُعد ذلك مفيدًا لإنشاء لوحات معلومات مخصصة لمراقبة التكاليف أو لدمج بيانات الفوترة في مسارات عمل إعداد التقارير المالية الحالية.