لمراقبة نشر ClickHouse لديك في Datadog، يوفّر ClickHouse عدة تكاملات تناسب أوضاع النشر المختلفة. ولكل منها مزاياه وقيوده، وبعضها تطوره ClickHouse بينما يطوّر بعضها الآخر Datadog. تُسرد التكاملات بالترتيب الموصى به.
تكامل Datadog
|التكامل
|الوثائق
|النشر
|الإشارات
|تكامل ClickHouse Cloud Datadog واجهة برمجة تطبيقات (موصى به)
|docs.datadoghq.com
|Cloud
|المقاييس
|تكامل ClickHouse Cloud Prometheus
|clickhouse.com/docs
|Cloud
|المقاييس
|تكامل ClickHouse Datadog Agent
|docs.datadoghq.com
|OSS / Cloud
|السجلات، المقاييس
|ClickHouse Datadog DBM
|datadoghq.com
|OSS / Cloud
|السجلات، المقاييس، Query Insights
الطريقة الموصى بها لإتاحة المقاييس على مستوى الخدمة من ClickHouse Cloud في Datadog. يمكنك ربط حساب Datadog الخاص بك بـ ClickHouse Cloud من خلال مصافحة OAuth (Connect Accounts في بطاقة تكامل Datadog). بعد ذلك، يرسل ClickHouse Cloud المقاييس على مستوى الخدمة إلى Datadog، بدلًا من أن يجري Datadog استطلاعًا مباشرًا للخدمة.
تكامل Datadog واجهة برمجة تطبيقات مع ClickHouse Cloud
- Cloud فقط — غير مناسب لـ OSS ClickHouse
- لا يتعامل Datadog مع المقاييس باعتبارها مقاييس مخصصة
- لا يمنع الخدمة من الدخول في حالة الخمول
- يتضمن مجموعة مُعدّة مسبقًا من لوحات المعلومات وأدوات المراقبة
الطريقة الأكثر شيوعًا والأوسع استخدامًا لجمع بيانات القياس عن بُعد على مستوى الخدمة وعلى مستوى المؤسسة من ClickHouse Cloud. يمكنك تهيئة Datadog Agent باستخدام تكامل OpenMetrics لاستطلاع واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud دوريًا وجمع المقاييس. راجع صفحة تكامل Prometheus للاطلاع على تفاصيل التهيئة.
تكامل Prometheus في ClickHouse Cloud
- Cloud فقط — غير مناسب لـ ClickHouse مفتوح المصدر (OSS)
- يتعامل Datadog مع المقاييس على أنها مقاييس مخصصة
- لا يمنع الخدمة من الدخول في وضع الخمول
الطريقة الأكثر شيوعًا للحصول على البيانات من خدمات ClickHouse OSS إلى Datadog. كما يعمل أيضًا مع ClickHouse Cloud، مع بعض القيود. يستعلم Datadog Agent من مثيل ClickHouse بشكل دوري ويجمع المقاييس والسجلات. ويأتي هذا التكامل مع مجموعة من لوحات المعلومات المُعدّة مسبقًا. ClickHouse OSS: السجلات والمقاييس مدعومة بالكامل. ClickHouse Cloud (دعم جزئي):
تكامل ClickHouse مع Datadog Agent
- المقاييس فقط — السجلات غير مدعومة
- يتطلب
datadog-cluster-agentبدلًا من
datadog-agent
- سيمنع الخدمة من الدخول في وضع الخمول
تطوّر Datadog ميزة Database Monitoring (DBM) لـ ClickHouse وتتولى صيانتها. وتعمل عبر تهيئة Datadog Agent لجمع بيانات جداول النظام من مثيل ClickHouse، مما يوفّر رؤى عن الأداء على مستوى الاستعلام، مشابهة لما توفّره ClickHouse Cloud Console بشكل أصيل. ولا يشارك ClickHouse في هذا التكامل — لذا وجّه أي مشاكل إلى Datadog وليس إلى ClickHouse.
ClickHouse Datadog DBM
- المقاييس مجانية؛ وتدفع رسومًا إضافية مقابل السجلات واستيعاب بيانات جداول النظام
- OSS ClickHouse: مدعوم بالكامل
- ClickHouse Cloud (دعم جزئي): يتطلب
datadog-cluster-agentبدلًا من
datadog-agent؛ وسيمنع الخدمة من الدخول في وضع الخمول
طوّر مجتمع ClickHouse حلول مراقبة شاملة تتكامل مع حِزم observability الشائعة. يوفّر ClickHouse Monitoring إعدادًا متكاملًا للمراقبة مع لوحات معلومات مُعدّة مسبقًا. يقدّم هذا المشروع مفتوح المصدر نهج بدء سريع للفرق التي تسعى إلى تطبيق مراقبة ClickHouse بالاستناد إلى أفضل الممارسات المعتمدة وإعدادات لوحات المعلومات المُجرّبة.
حلول المراقبة المجتمعية
مثل غيره من أساليب المراقبة المباشرة لقاعدة البيانات، يستعلم هذا الحل مباشرةً من جداول النظام في ClickHouse، مما يمنع المثيلات من الدخول في حالة الخمول ويؤثر في تحسين التكلفة.
يمكن استخدام واجهة برمجة تطبيقات الفوترة والاستخدام للوصول برمجيًا إلى سجلات الفوترة والاستخدام الخاصة بمؤسستك على Cloud. ويُعد ذلك مفيدًا لإنشاء لوحات معلومات مخصصة لمراقبة التكاليف أو لدمج بيانات الفوترة في مسارات عمل إعداد التقارير المالية الحالية. للاطلاع على المرجع الكامل لواجهة برمجة التطبيقات، راجع وثائق Billing API.